Middleton ailesinin acı günü: Uğurlu taşlardan medet umuyor

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TÜM AİLE YIKILDI

Bu kötü haberin ne olduğuna gelirsek... Kate'in hayvanlara, özellikle de köpeklere olan sevgisi yıllardır bilinen bir gerçek. Bu, tüm ailesiyle paylaştığı bir sevgi. İşte Middleton ailesinin çok sevdiği ve hayatlarında önemli yeri olan bu köpeklerden biri olan Ella önceki gün hayata veda etti. Bu acı haberi Kate Middleton'ın erkek kardeşi James sosyal medya sayfasından duyurdu.

EVDE BENİM KOLLARIMDAN UÇUP GİTTİ: James Middleton, Ella'nın depresyonu yenmesinde kendisine çok yardımcı olduğunu yazdı. Bu fotoğrafın, sevimli köpeğin ölümünden birkaç saat önce çekildiğini belirtti.

Uzun süre depresyon tedavisi gören ve büyük çabalarla normal hayata dönen James Middleton bu zor süreçte kendisine yardımcı olan 15 yaşındakiElla'nın ölümünü duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla ifade etti. James Middleton satırlarına " Büyük bir üzüntüyle sevgili Ella'mın öldüğünü duyurmak isterim" diyerek başladı. Ella'nın tam 15 yıl boyunca yanında olduğunu belirten James Middleton, en karanlık günlerinde de en mutlu dönemlerinde de Ella'nın kendisini desteklediğini ifade etti. James Middleton "Onu çok özleyeceğim" diye sürdürdü mesajını.

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James Middleton, Ella'nın kısa bir hastalık dönemi geçirdiğini anlatıp "Evde benim kollarımdan uçup gitti" diye yazdı. Middleton köpeği Ella'nın tıpkı birkaç yıl önce kaybettiği diğer köpeği Tilly gibi yaşadığı evin bahçesinde toprağa verileceğini ekledi. Middleton, Instagram sayfasında yer verdiği fotoğrafın, Ella ölmeden birkaç saat önce çekildiğini yazdı.

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Aslında bu acı günün geleceğini yani Ella'nın öleceğini bildiğini yazan Middleton, yine de bu durumun işleri kolaylaştırmadığını, acısını azaltmadığını gizlemedi. Sonra da satırlarını şöyle tamamladı: " İyi geceler benim sevgili Ella'm. Alizee (Middleton'ın eşi) ve diğer köpekler bana iyi bakacaklar."

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'BENİM HAYATIMI KURTARDI': James Middleton, Ella'nın depresyon sürecinde kendisine destek olduğunu sık sık ifade ediyor.



Eşi Alizee Thevenet ile birlikte çok sayıda köpekleri olan James Middleton için Ella'nın ayrı bir önemi var. Çünkü Ella, James'in depresyonla mücadele ettiği zor günlerinde onun için bir tür terapi oldu. Ruhsal sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi gören James Middleton, bu durumdan diğer sosyal medya paylaşımlarında da sık sık söz etmişti.

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2020 yılında Instagram sayfasında Ella ile çekilen bir fotoğrafına yer veren James Middleton, klinik depresyon yüzünden yönünü kaybettiği o dönemde köpeklerinden özellikle de Ella'dan çok büyük bir yardım aldığını yazdı. Sonra da Ella hakkında "O benim hayatımı kurtardı" dedi.

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YEĞENİNE AYNI CİNSTEN BİR KÖPEK HEDİYE ETMİŞTİ

James Middleton, yeğeni Charlotte'a iki yıl önce doğum gününde tıpkı Ella gibi Spaniel cinsi bir köpek hediye etmişti.

AİLEDEN BİRİ GİBİ

Ella, sadece James Middleton'a değil ablası Kate ve onun ailesine de yakınlığıyla biliniyor. Yıllar önce Prens George henüz bir bebekken çekilen bu pozda da ailenin yanında poz vermişti. George bebekken, Kate Middleton bir süre kendi ailesinin yanında kalmıştı.

KAMERALAR KARŞISINDA GÜLÜYOR: Galler Prensesi Catherine, eskisi gibi görevlerini sürdürüyor. Ama bir yandan da kocası William'a sıkıntılı sürecinde destek oluyor.

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Bu arada İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens William'ın eşi Kate Middleton'ın da Ella'nın kaybından üzüntü duyduğu basına yansıyan haberler arasında. Diğer taraftan Middleton, kayınbiraderi Prens Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabının yarattığı fırtınayla da tüm aile ile birlikte mücadele ediyor. Her ne kadar görevlerini eskisi gibi sürdürse, kameralar karşısında gülümsese de onun da "içi içini yiyor." İşte bu noktada onunla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia, Galler Prensesi Catherine'in önceki gün yaptığı bir ziyarette kullandığı takıyla ilgili.

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KOLYESİ DİKKAT ÇEKTİ: Kate Middleton'ın ziyarette taktığı kolyenin taşıyla ilgili iddialar ortalarda dolaşıyor.

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İngiliz Tekerlekli Sandalye Rugby Takımı'na yaptığı ziyaret sırasında Kate Middleton, birkaç ay önce Boston'da giydiği bordo renkli takımı giydi. Bu kez takımını gömlek yerine bir kazakla tamamladı. Halka şeklinde küpeler kullanan Middleton, boynunan da uzun altın bir zincirin ucunda sallanan bir kolye taktı. İşte iddialar o kolyeye dair.

Kate'in ilk kez kullandığı bu takı, Daniella Draper imzasını taşıyor. Bin 100 sterlin fiyatla satılan kolyenin sitrin taşı ise en çok dikkat çeken ayrıntı oldu. İnanışa göre bu taş, kullanan kişiye pozitif enerji yüklenmesini sağlıyor. Kullanıcıyı stres, üzüntü ve endişe gibi olumsuz duygulardan uzak tutuyor. Kolyenin tasarımcısı olan markanın internet sitesinde belirtildiğine göre sitrin taşı aynı zamanda en büyük düşlerin gerçekleşmesine ve kullanıcının başarı ve refaha ulaşmasına yardımcı oluyor.

Prens Harry'nin kısa süre önce piyasaya çıkan kitabında William ve Kate'e yönelik çarpıcı iddialar yer alıyordu. Meghan ile evlenmek istediği için ağabeyinin kendisini tartakladığını ileri süren Harry, karısı Meghan ile Kate arasında düğün öncesi yaşanan gerilimi, ağabeyi ve eşiyle yedikleri akşam yemeğinde yaşananları kısacası kapalı kapılar ardından olup biten her şeyi satırlara dökmüş ve kitabının tanıtım röportajlarında da anlatmıştı. İşte bütün bunların Kate'i de etkilediği ileri sürülüyor.

Kate, o ziyarette tercih ettiği takımı ilk kez birkaç ay önceki Boston ziyaretinde giymişti. O gün takımını gömlekle kullanmıştı.

BİRÇOK FAYDASI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Biraz da Kate'in uzun bir altın zincirle boynuna taktığı kolyedeki sitrin taşının özelliklerine bakalım mı? Kuvars grubu içinde yer alan sitrin, sarı tonda doğal bir taş. İçeriğinde yoğun demir bulunuyor. En çok Brezilya'da çıkarılan bu taşa İspanya, Madagaskar ve Rusya'da da rastlanıyor. Genellikle kolye ve bileklik yapımında kullanılıyor.

Bu teknik özellikleri bir yana bırakıp Kate'in de olumlu enerji için kullandığı ileri sürülen taşın sağladığına inanılan faydalara da bir göz atalım. Öncelikle kullanan kişiyi olumsuz enerjiden kurtarıyor, başarı ve refah yolunu açıyor. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenleyip migren, kas ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor. Uyku probleminin çözümüne destek oluyor.