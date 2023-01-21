Yardımsız yürüyemiyor ama aşkın peşini bırakmadı

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GÖNLÜNÜN YENİ SULTANINI BULDU

Dünyanın en ünlü ve bir döneme damgasını vuran modellerinden biriyle evliliğini geçen yıl, kamuoyunun merakını uyandıracak bir şekilde bitiren bu iş insanı yıllara meydan okumayı sürdürüyor ve çoktan yeni bir aşka yelken açtı. Şu sıralar hayatının "yeni sultanı" ile birlikte, dünyanın güzel bir köşesinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Görünüşe göre her ne kadar denizden çıkarken kumların üzerinde yürümek için yardıma ihtiyacı olsa da hâlâ aşka ayıracak enerjisi var.

YENİ AŞKIYLA TATİLE ÇIKTI: 91 yaşındaki ünlü iş insanı, kendisinden genç yeni sevgilisiyle tatilin keyfini çıkarıyor.



Büyük bir olasılıkla merak ettiniz bu ünlü iş insanının kim olduğunu. Hemen söyleyelim. Basın imparatoru olarak tanınan Rupert Murdoch. Bugüne kadar yani dört kez hep ünlü ve göz önünde kadınlarla yaptığı evliliklerle bilinen Murdoch tam 91 yaşında. Ama görünüşe göre hem aşktan hem de hayattan keyif almayı sürdürüyor. Murdoch, bir süredir de kendisinden epey genç yani 66 yaşındaki yeni aşkı Ann Lesley Smith ile birlikte Barbados'ta tatilin keyfini çıkarıyor.

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Murdoch, denizden çıkarken sevgilisi Ann Lesley ile bir genç yürümesine yardım etti.

Bir dönemin ünlü modeli Jerry Hall ile evliliğini tüm dünyanın ilgisini çekecek bir şekilde bitiren Rupert Murdoch, kalbini fazla uzun süre boş bırakmadı ve yeni bir aşka yelken açtı. Her ikisi de artık orta yaşı bile geçmiş olan Murdoch ile Ann Lesley Smith, Barbados tatilinde gerçekten de sevgi dolu görüntüler sergiledi. Murdoch bir ara denizden çıkarken yürümek için yardıma ihtiyaç duysa da güneşli günün tam anlamıyla keyfine vardı.

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ÜNLÜ BİR MÜZİSYENİN DUL EŞİ: Murdoch'ın yeni sevgilisi, ünlü ABD'li country şarkıcısı Chester Smith'in dul eşi. İş insanının flört ettiği en zengin kadın aynı zamanda.



Rupert Murdoch ile Ann Lesley Smith'in geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıştığı ve aralarında hızla bir aşk doğduğu belirtiliyor. Bu arada Smith'in de ABD'nin tanınmış country şarkıcılarından biri olan Chester Smith'in dul eşi olduğunu hatırlatalım. Çok eskiden cezaevlerinde din görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Ann Lesley Smith, sonradan yayıncılık yapmaya başladı. Bu arada Murdoch'ın yeni sevgilisiyle ilgili başka çarpıcı bir ayrıntı var. Smith, Murdoch'ın bugüne kadar flört ettiği en zengin sevgilisi.

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Elbette söz konusu olan 14 milyon sterlinden fazla serveti bulunan Murdoch olunca, herkes Ann Lesley Smith'in bu servetten yararlanma peşinde olduğunu düşünebilir. Ama onun buna ihtiyacı yok. Çünkü ona hayata veda eden kocası Chester Smith'ten hatırı sayılır bir servet miras kaldı. Bu arada yakın dostlarının anlattığına göre Rupert Murdoch herkesin sandığı gibi "bir kadın tarafından avlanan" bir zengin değil. Bu durumda asıl "zengin bir erkek tarafından avlanan" kişi Ann Lesley Smith. Dostlarına göre Smith, hem güzel hem kendi işini yapan akıllı bir kadın.

Smith'in yakın arkadaşlarından biri olan Jennifer Ogden'e göre Ann Lesley Smith, bir süredir yalnızdı, yani hayatına kimseyi almıyordu. Özellikle de kocası Chester'ın, evlendikten sadece üç yıl sonra ölmesi nedeniyle de kalbi kırıktı. Bu yüzden Murdoch ile ilişkisine başlarken hakkında söyleneceklerin farkındaydı. Fakat yine de aşka teslim oldu. Ann Lesley Smith'in arkadaşı Ogden'a göre "Rupert Murdoch, hayatında Ann Lesley olduğu için çok şanslı.

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JERRY HALL İLE EVLİLİĞİ GEÇEN YIL BİTTİ: Murdoch, dördüncü eşi olan bir dönemin ünlü modeli Jerry Hall'dan geçen yıl boşandı.



Rupert Murdoch, dördüncü ve şu ana kadarki son evliliğini bir dönemin ünlü modeli ve Rolling Stones grubundan Mick Jagger'ın eski karısı Jerry Hall ile yapmıştı. Fakat 2016 yılında başlayan bu evlilik 2022'de sona geldi. Murdoch ile 65 yaşındaki Jerry Hall'un boşanması uzun süre basını ve kamuoyunu meşgul etti. Çünkü ortada çok büyük bir servet vardı. Biraz önce de söylediğimiz Murdoch'a ait 14 milyar sterlini aşkın dev bir servet yani. İşte o dönemde herkes, Murdoch'ın servetinden ne kadarını Hall'e boşanma tazminatı olarak vereceği merak konusu oldu.

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Bu arada konuşulanlar arasında sadece Murdoch'ın kendi serveti yoktu, Hall ile evliyken yapılan yatırımlar ve alınan lüks mülkler de söz konusuydu. Çünkü Rupert Murdoch ile Jerry Hall evliyken, Oxfordshire'da değeri 12 milyon sterlin olan bir villa satın aldı. Ardından da ünlü ve varlıklı kişilerin yaşadığı Cotswold'da bir mülk daha edindiler. Çift geçen yıl ise ABD'de bir sığır çiftliğini taşınmazları arasına kattı.

BOŞANMA KISA SÜREDE TAMAMLANDI: Murdoch ile Hall, sadece iki ay içinde boşanma işlemlerini resmen tamamladı.

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un ayrılacağı haberi 2022 yılının haziran ayında duyuldu. İki ay sonra da boşanma tamamlandı.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Murdoch'un Reading ve Henley-on-Thames arasında genişleyen bir Georgian kır malikanesi olan Hall Holmwood House'u vereceği bildirildi.

Yeri gelmişken, her ne kadar Rupert Murdoch ile kıyaslanacak kadar olmasa da Jerry Hall'un da hatırı sayılır bir birikimi olduğunu hatırlatalım. Bir döneme damga vuran Hall de yıldızının parlak olduğu günlerde hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

MICK JAGGER'IN SEVGİLİSİYDİ: Hall, her ne kadar hayatının tek evliliğini Murdoch ile yapsa da Mick Jagger ile dillere destan bir birliktelik yaşadı.

Jerry Hall, ilk evliliğini Rupert Murdoch ile yaptı. Fakat 20 yılı aşkın süre Rolling Stones grubundan Mick Jagger ile birlikte yaşadı. Hiç evlenmeyen çift, birliktelikleri sırasında dört tane çocuk sahibi oldu. Jagger, onu bırakıp bir çocuk sahibi daha olduğu Brezilyalı model Luciana Gimenez ile birlikte olmaya başlayınca bu birliktelik sona erdi. Mick Jagger, ayrılırken dört çocuğunun annesi ve eski sevgilisi Jerry Hall'a 18 milyon sterlin tazminat verdi.

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ESKİ EŞLERİNE ÖDEDİĞİ TAZMİNATLARLA BİLİNİYOR: Murdoch, boşandığı eşlerine ödediği yüklü tazminatlarla da hep gündemde kaldı.

Rupert Murdoch ise Jerry Hall'dan önceki üç eşine de hatırı sayılır tazminatlar ödedi. Murdoch ilk evliliğini Avustralyalı model Patricia Booker ile 1957 ile 67 yılları arasında yaptı. Ona herhangi bir tazminat verip vermediği bilinmiyor. Murdoch 30 yıl evli kaldığı Anna Mann'dan boşanırken ona 1 buçuk milyon sterlin tazminat ödedi.

Murdoch ilk evliliğini de yine bir modelle Patricia Booker ile yaptı.

Rupert Murdoch ilerleyen yaşına rağmen aşk hayatına hız kesmeden devam etti. Anna Mann ile yollarını ayırdıktan sadece bir ay sonra kendi TV kanallarından birinde çalışan Wendi Deng (yukarıda) ile evlendi. Fakat onunla evliliği de 14 yıl sürdü. Boşanma sırasında da eski eşine 1. 8 milyar dolar ödedi.

YÜZÜK ÇOK KONUŞULDU

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un aşkı ilk kez 2014 yılında basına yansıdı. O sırada Murdoch, bir önceki eşinden yeni ayrılmıştı. İki yıl sonra da artık aşklarını ki gizlememeye başladılar zaten kısa bir süre sonra da evlendiler. Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Rupert Murdoch'ın, Jerry Hall'a verdiği 20 karatlık nişan yüzüğü de o dönemde dünyanın gündeminde ilk sıralarda kalmıştı.