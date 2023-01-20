'Kadında biraz göğüs, biraz dolgun kalça iyidir' dedi ama... Sırrını kocası açıkladı

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HAYATI PAYLAŞIRKEN AYRILDIKLARI TEK BİR KONU VAR

Onlar dünyanın en mutlu çiftlerinden biri... Bir dönem aldatma söylentileriyle gündeme geldiler. Hatta "ikinci kadın" ortaya çıkıp bazı açıklamalar bile yaptı. Ama bu durum kısa sürede kapatıldı. Çiftin mutlu evliliği, çocuk üstüne çocuk dünyaya getirerek devam etti. Kendilerine ait bir "krallık" kurdukları artık milyonlar tarafından kabul edilen bu çift, lüks malikaneleri, göz kamaştıran otomobilleri, dudak uçuklatan bir serveti, dört tane çocuğu, kısacası koca bir hayatı paylaşıyor. Fakat ayrıldıkları bir nokta var, hem de yıllardır: Yemekler!

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Zaten buraya kadar saydığımız bazı ayrıntılardan Victoria Beckham ve David Beckham'dan söz ettiğimizi çoktan anladınız. 47 yaşındaki David ile 48 yaşındaki Victoria, son dönemde en büyük oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola Peltz ile yaşadıkları ileri sürülen gerilimle gündemde. Ama bu kez Beckham çiftiyle ilgili konu bambaşka. Bu kez onların mutfaklarına bir göz atacağız. Daha doğrusu mutfaktaki alışkanlıklarına. Bu şekilde dört çocuk dünyaya getirmesine rağmen gram kilo almayan Victoria'nın bu konudaki en önemli sırrını da öğreneceğiz. Ve hayır, o sır sadece düzenli olarak spor yapması değil.

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İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BERABERLER AMA... Beckham çifti, iyi ya da kötü hayat ne getirirse paylaşıyor. Yemekleri dışında!

O dönemdeki yani Spice Girls ile üne kavuştuğu yıllardaki adıyla Victoria Adams ile futbol sahalarının yıldızı David Beckham, 1999 yılında evlendiler. Ondan önce de bir yıl kadar bir flört süreçleri oldu. Dile kolay, tam 25 yıldır birlikte Beckham çifti. Bu da gösteri dünyası için büyük bir başarı elbette. Çünkü gayet iyi bilindiği gibi nice ünlü çiftin büyük umutlarla başlayan evlilikleri, ilk 10 yılı bile tamamlayamadan sona eriyor.

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Beckham çifti ise öyle değil. Aralarındaki anlaşmazlıkları çok fazla kamuoyuna açık etmeyen çift, başarılı bir birliktelik yürütüyor uzun sözün kısası. Bunun temelinde de hayatı her anlamda paylaşmaktan geçiyor. Ama dedik ya asla paylaşmadıkları bir ayrıntı var. Gelin, onu bir anlatalım.

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TAM 25 YILDIR AYNI YEMEK: David Beckham, karısının 25 yıldır her gün aynı yemeği yediğini söyledi.

David Beckham, karısıyla arasındaki bu en büyük ayrımı açık ederek onun zayıf kalma sırrını da paylaştı. Çünkü Beckham'ın söylediğine göre Victoria, tam 25 yıldır her gün aynı yemeği yiyor. Ne mi o yemek? David'in söylediğine göre Victoria Beckham, hiç aksatmadan her gün "ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor.

Beckham, arasının kötü olduğu ileri sürüler geliniyle çekilen bir pozunu sosyal medyada paylaştı. Yemek masasındaki boş tabaklar ise takipçileri arasında "Demek kilo almama sırrı buymuş" şeklinde şakalara yol açtı.

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River Cafe Table adlı podcast yayınına konuk olan David Beckham bu konuyu şu sözlerle anlattı: " Maalesef son 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim. Onunla tanıştığımdan bu yana Victoria sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. Bu beslenme yolundan da çok nadir olarak çıkıyor."

BU KURALINI BİR KEZ BOZDU: David'in anlattığına göre Victoria, sadece bir kez o da kızına hamileyken kuralını bozdu.

Sosyal medya paylaşımlarından da anlaşıldığı gibi David Beckham yemek yapmayı çok seviyor. Onun bazen çocukları ya da bazen annesiyle mutfağa girip çeşit çeşit yemekler pişirdiği videoları sosyal medya takipçileri çok iyi biliyor. Beckham, konuk olduğu programda bu tutkusuna da değindi: "Yemek konusunda çok duygusalım. Ben harika bir şeyler yediğimde herkesin bunu denemesini istiyorum" diye konuştu.

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Beckham'ın anlattığına göre Victoria, her zamanki tabağını yemekten vazgeçmiyor ama çok kısa bir süre pişirdiği yemeklerin tadına baktı. O da en küçük çocukları ve tek kızları olan Harper Seven'a hamile olduğu dönemde gerçekleşti söylediğine göre: " Onun, benim tabağımdaki bir şeyi paylaştığı tek sefer Harper'a hamileyken oldu. Ve bu kesinlikle muhteşem bir şeydi. O benim en sevdiğim akşamlardan biriydi. Hangi yemek olduğunu hatırlıyorum, ama o günden sonra Victoria bir daha bunu yapmadı."

YEMEK PİŞİRMEK İÇİN DERS ALMIŞ: David Beckham, İtalya'da futbol oynadığı sırada ülke mutfağını öğrenmek için özel ders bile aldığını söyledi.

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David Beckham, 2009 yılında İtalya'da AC Milan takımında oynadığı sırada ülke mutfağıyla ilgili bir kursa gittiğini anlattı. Bu şekilde birçok lezzetli yemek tarifi öğrendiğini sözlerine ekledi. Beckham, bu konuda şunları söyledi: " Manchester United takımından ayrıldığımda çok üzüldüm. Ama yabancı bir ülkede yaşamak benim açımdan çok öğretici oldu. Farklı ülkelerde yaşamak, farklı yiyecekler yemek, farklı şeyler denemek." David Beckham, İtalya'da yaşadığı sırada ülke mutfağını öğrenmek için önce özel dersler aldığını sonra da kursa devam ettiğini tekrarladı. Bu şekilde bir eğitim almasının nedenini de "Çünkü çocuklarım İtalyan mutfağını çok seviyor" diyerek anlattı.

ARTIK KADINLAR, SAĞLIKLI VE KIVRIMLI OLMAK İSTİYOR: Victoria Beckham, kendisi incecik ama günümüz kadınının kıvrımlı olmayı tercih ettiğini söylüyor.

Her ne kadar Victoria Beckham kocasının söylediği gibi 25 yıldır aynı şekilde beslenerek formunu koruyorsa da kısa süre önce bu duruma çok da uymayan bir açıklama yaptı. Victoria Beckham "Gerçekten çok ince olmayı istemek modası geçmiş bir davranış. Bence günümüzün kadınları daha sağlıklı ve daha kıvrımlı olmak istiyor. Günümüz kadını biraz göğüslerinde biraz da kalçalarında dolgunluk istiyor."

Hatta müziği bıraktıktan sonra moda tasarımcılığına soyunan Victoria Beckham, kendi imzasını taşıyan vücut şekillendirici giysilerin "biraz kıvrımlı kadınlarda daha hoş görüneceğini" sözlerine eklemişti. Ama her ne kadar kendisi böyle söylüyor olsa da ya kendini dolgun bir yapıya sahip görüyor ya da henüz öyle bir fiziksel görünüme sahip olmaya hazır değil.

OĞLU DA YEMEK YAPMAYA MERAKLI: Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn yemek pişirmeye merakı yüzünden eleştiri konusu bile oldu.

Bu arada Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn de bir süredir sosyal medyadaki yemek paylaşımlarıyla gündemde. Zaman zaman bu konuyla ilgili olarak TV programlarına da katılıyor Brooklyn. İşte bu da onun eleştiri oklarını üzerine çekmesine neden olmuştu bir ara. Birçok kişi bir "usta şef" olarak nitelendirilen Brookly'in bu unvanı hak etmediğini ileri sürdü. Bu görüştekilere göre Brooklyn, yemek yapmaya istekli ve hevesli olabilir ama bu onun bu konuda eğitim alan başkalarının hakkını yediği gerçeğini değiştirmiyor.

Fakat görünüşe göre Brooklyn Beckham, belki babasının da etkisiyle yemek yapmayı seviyor ve bu konudaki paylaşımlarını sürdürüyor. Genç Beckham bir ara da moda çekimlerinde fotoğrafçı olarak çalışmıştı. Bu durum da onun hakkında "ünlü anne ve babası sayesinde canı ne isterse yapıyor" yorumlarına neden olmuştu.