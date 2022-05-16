İlk görüşte aşk varmış: O tren biletini 25 yıldır saklıyorum

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TV'DE GÖRÜP 'BEN BU KIZLA EVLENECEĞİM' DEDİ

Sonra "gerçek dünyayı" tanımaya başladığımızda, "sonsuza kadar mutlu yaşamak" diye bir şey olmadığını fark ettik. İnsanların birbirlerini çok sevseler ve hayatlarının sonuna kadar birlikte kalsalar da her zaman mutlu olmadıklarını yaşayarak gördük. Ama birazdan okuyacağınız hikâye, bazı çiftlerin, bazı sarsıntılar geçirseler de bunu başarabildiklerini gösteriyor. Sonuç olarak, kaç kişi hayatının kadınını bir video klipte görüp "Ben bu kızla evleneceğim" der? Ya da kaç kişi karşısında heyecandan elinin ayağının dolaştığı o kişinin kendisine verdiği tren biletini 25 yıl boyunca aynı hevesle saklar?

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İŞTE O BÜYÜK AŞIK

Kaç kişi bunu yapar bilinmez ama bunu yapan bir kişi var. Üstelik de çok iyi tanınan biri: David Beckham. Bir dönem futbol sahalarının yıldızı olan sonra da iş dünyasına geçiş yapan David Becham ve eşi Victoria'nın öyküsü gerçekten de masallara ya da filmlere benzer türden. İşin aslı, Victoria'nın, üzerine telefon numarasını yazdığı tren biletini 25 yıl boyunca saklayan kişi de David Beckham'ın ta kendisi!

HANGİ YOLLARDAN GEÇİP BU GÜNLERE GELDİLER? Son olarak büyük oğulları Brooklyn ile Nicola Anne Peltz'in görkemli düğünüyle gündemde olan Beckham çifti, 1999 yılından bu yana evliler. Bir dönem aldatma söylentileri çıksa da evlilikleri gerçekten de masallardaki gibi devam ediyor. Gelin bu ünlü çiftin ilişkisinin başlangıcına uzanalım ve bugünlere nerelerden geldiklerini bir hatırlayalım.

'GERÇEK AŞKIN KANITI'

O dönemdeki adıyla Victoria Adams ile David Beckham 1997 yılında tanıştı. O zamandan bu yana da ayrılmaz bir şekilde birlikteler. Birçok kişi onları dünyanın en zengin ve nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliyor. Ama bazıları da Beckham çiftini "gerçek aşkın var olduğunun kanıtı" olarak görüyor.

'ŞU SİYAH ELBİSELİ KADINLA EVLENMEK İSTİYORUM'

1990'larda Victoria Adams Beckham, o dönemin en gözde kız gruplarından biri olan Spice Girls'ün üyesi olarak biliniyordu. David Beckham ise Manchester United futbol takımının başarılı oyuncusu. David, şu anda evli olduğu Victoria'nın ilk kez nasıl dikkatini çektiğini ve onunla evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı yıllar önce: "En iyi arkadaşımla birlikte otel odasındaydık. Ki o arkadaşım düğünümde de benim sağdıcım oldu. TV'de Victoria'yı gördüm ve arkadaşıma 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum. Şu siyah elbiseli, kısa saçlı olanla" dedim. "

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O BİLETİ 25 YILDIR SAKLIYOR

Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi. Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular. İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

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İLK GÖRÜŞTE AŞK: Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."

'AİLEMİN EVİNE GİDERKEN BİRBİRİMİZİ İLK KEZ ÖPTÜK'

Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar. David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."

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'DÜŞLERİMDEKİ YÜZÜĞÜ TASARLADI'

Kısa süre sonra da ilk bebekleri Brooklyn dünyaya geldi ve çift de evlenme kararı aldı. O sırada ABD'de bulunan Victoria Beckham daha sonra bir röportajında bu konuda şunları söylemişti: "Düşlerimdeki nişan yüzüğünü ona anlatmıştım. O da bunu hatırladı ve benim için özel olarak tasarladı."

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DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ VE... Sonra da 1998 yılında evlilik teklifi geldi. David, sevgilisini İngiltere'de bir otele davet etti. Genç kadın 30 tane gülle karşılandı sonra da içinde yüzlerce gül ve sarı zambaklarla süslenen otel odasına girdi. Genç çift, yemeğe geçti. İşte o sırada David dizlerinin üzerine çöktü. Elbette o sırada da Victoria'nın hayallerindeki nişan yüzüğü ellerindeydi. Sonrasını Victoria Beckham şöyle anlatmıştı: " Ona 'evet' dedim ve sonra kendi yüzüğümü çıkardım. Dedim ki "Kızların gücünü unutma. Benimle evlenir misin?"

BABASIYLA BİR ÖRNEK GİYİNDİ

David ve Victoria, 1999 yılında Luttrellstown Şatosu'nda Robin Hood temalı bir düğünle evlendiler. O sırada henüz dört aylık olan Brooklyn de babasıyla bir örnek giyinmiş bir şekilde onun kucağındaydı. Hatta yüzüğü taşıyan kişi olarak anne ve babasının düğününde görev bile yaptı. Beckham çifti, basının da kamuoyunun da gündeminde ilk sıralardaydı. Aynı yıl gösterişli bir malikane satın aldılar. Hatta o mülk yıllarca İngiliz kraliyet ailesinin ana üssü Buckingham Sarayı'na gönderme yapılarak "Beckingham Sarayı" olarak anıldı.

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DÖRT ÇOCUKLU BİR AİLE OLDULAR

Aradan geçen yıllar içinde çiftin Brooklyn dışında üç çocuğu daha oldu çiftin: Romeo, Cruz ve tek kızları Harper Seven. Hatta çift, kısa süre önce en büyük oğullarının mürüvvetini gördü ve onu Amerikalı çok zengin bir ailenin kızı olan Nicola Anne Peltz ile gösterişli bir törenle evlendirdi.

'BİZ GÜÇLÜ BİR ÇİFTİZ': Bu süreçte, Beckham çiftinin adı "aldatma" söylentilerine de karıştı. Fakat bütün bunlar onların yuvasını yıkamadı. Victoria Beckham, bir röportajında bu işin sırrını da şöyle anlatmıştı: "David ve benim kanıtlayacak bir şeyimiz yok. Birbirimizi seviyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Hem partner olarak hem de ebeveyn olarak güçlüyüz."