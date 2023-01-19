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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'e kötü haber! Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak

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#Alec Baldwin#Halina Hutchins#Rust
Ünlü oyuncu Alec Baldwine kötü haber Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 20:28

Uzun kariyerinin en korkunç anlarını 2021 yılında, başrollerinden birini üstlendiği Rust filminin setinde yaşayan Alec Baldwin'e kötü haber... Film setindeki prova sırasında elindeki silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halina Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olan Baldwin, kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak. Filmin silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed de tıpkı Baldwin gibi aynı iddiayla yargılanacak.

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Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies yaptığı açıklamada Alec Baldwin ve Hanna Gutierrez Reed hakkında dava açılacağını duyurdu. Açıklamada "Aktör ve yapımcı Alec Baldwin ile setin silah sorumlusu Gutierrez Reed'in "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Açıklamasında savcı Altwies, kapsamlı bir incelemenin ardından bu suçlamayı yapmak için yeterli kanıta erişildiğini vurguladı. Savcı, "Benim bakış açıma göre kimse kanunun üstünde değildir ve herkes adaleti hak eder" diyerek açıklamasını bitirdi.

Ünlü oyuncu Alec Baldwine kötü haber Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak

Rust filminin yapımcısı ve başrol oyuncusu Alec Baldwin ile setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

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2021 yılının ekim ayında meydana gelen korkunç set kazasında, Alec Baldwin'in elindeki silahın ateşlenmesi sonucunda görüntü yönetmeni Halina Hutchins ölmüş, filmin yönetmeni Joel Souza da yaralanmıştı. Baldwin, silahın dolu olduğunun farkına varmadığını ileri sürmüştü. Ünlü oyuncu Aralık 2021'de verdiği ifadede "O sette ne olduğunu bilmiyorum. O merminin o silaha nasıl geldiğini bilmiyorum" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Alec Baldwine kötü haber Kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak

Geçen yılın ekim ayında Alec Baldwin ve yapım şirketi, Hutchins'in ailesiyle açıklanmayan bir miktar para konusunda anlaşmıştı. Bunun öncesinde Hutchins'in kocası Matthew Hutchins, endüstri standartlarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmıştı.

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Acılı eş o dönemde yaptığı açıklamada "Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Karşılıklı suçlamalarda bulunmak ya da suçu affetmekle ilgilenmiyorum" diye konuştu.

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#Alec Baldwin#Halina Hutchins#Rust

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