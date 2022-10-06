Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'den flaş adım!

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Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olan kazanın ardından sular durulmuyor.

Ortaya atılan onlarca komplo teorisinin de etkisi ile kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Baldwin, film setinde ölüme yol açan olayla ilgili davada Halyna Hutchins'in ailesi ile anlaştı. Baldwin’in de aralarında olduğu filmin yapımcıları, ihmal gerekçesiyle dava edilmişti.

AİLENİN KARARI MERAKLA BEKLİYORDU

Baldwin'in bu yönde bir adım atacağı bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Ailenin bu adıma nasıl karşılık vereceği ise yapılan resmi açıklama ile netleşmiş oldu.

Mahkemenin onayına sunulacak olan anlaşmanın ayrıntıları açıklanmadı. Hutchins’in dul kalan eşi Matthew Hutchins, tüm tarafların yaşananın bir kaza olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

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Hayla Hutchins'in ölümü, Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi tarafından hala soruşturma altında. Geçen Ekim ayında, Baldwin güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

RUST'IN ÇEKİMLERİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Rust isimli filmin çekimleri de ölümlü kaza nedeniyle yarıda kalmıştı. Çekimlerin yeniden başlayacağı ve Matthew Hutchins’in de yapımcılar arasında olacağı kaydediliyor.

Matthew Hutchins yaptığı açıklamada, eşinin son işine saygı amacıyla da orijinal kadronun korunmasını istediklerini söyledi.

Suçlama yapma niyetinde olmadığını da ifade eden Hutchins, “Hepimiz biliyoruz ki Halyna’nın ölümü korkunç bir kazaydı” dedi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

New Mexico eyaletinde 22 Ekim 2021 tarihinde yaşanan olayda, oyuncu Baldwin’in elindeki silahtan çıkan gerçek mermi ile göğsünden vurulan 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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64 yaşındaki Baldwin de Instagram hesabından bir açıklama yayımladı ve kamu davasının sonlanmasından mutlu olduğunu kaydetti.

Alec Baldwin, silahın tetiğini çekmediğini, horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.

“Bu zorlu süreçte herkes Halyna’nın oğlu için en iyisini yapma arzusuna sadık kaldı” diyen Baldwin, katkı veren herkese de teşekkür etti.

Aynı olayda yaralanan filmin yönetmeni Joel Souza da kendisini “Halyna’yı gururlandırmaya” adayacağını söyledi.

YAPIMCILARA PARA CEZASI

Filmin yapımcıları yaklaşık bir yıl önceki olayda ihmal nedeniyle para cezası aldı. New Mexico Çevre Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda Rust filminin yapımcılarının "sette ateşli silah kullanmak konusundaki risklere karşı herhangi bir şekilde dikkat göstermedi" denildi.

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Kuruluş, yapımcı şirkete maksimum para cezası olan 136.785 dolar ödemeye mahkum etti. Filmin yapımcıları arasında Baldwin de yer alıyor.

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