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Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu!

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#Kate Middleton#Prens William#Shakira
Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 10:24

İngiliz kraliyet ailesinin halk tarafından en çok sevilen gelini, yeni Galler Prensesi Catherine hakkında yeni bir şey öğrenmeye hazır mısınız? Özellikle de kayınbiraderi Harry'nin Spare adlı kitabının yayınlanmasından sonra artık onunla ilgili bilmediğiniz bir şey kalmadığını düşünüyor olabilirsiniz belki. Ama gerçek tam olarak öyle değil. 41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, evlerinin kapalı kapıları ardında yaşanan bir ayrıntıyı ilk kez geçen hafta gittiği bir ziyarette anlattı.

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MUTFAKTA DANS PARTİSİ
Kate Middloton, geçen hafta sonu İngiliz tekerlekli sandalye rugby milli takımını ziyarete gittiğinde ailesiyle daha doğrusu üç çocuğuyla ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı. Middleton, takım oyuncularından biriyle formunu nasıl koruduğu konusunda bir sohbet gerçekleştirdi. O sırada üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala incecik kalmasının sırlarından birinin, George, Charlotte ve Louis ile birlikte trambolinde zıplaması olduğunu söyledi. Sonra da her sabah çocukları okula götürmeden önce hep birlikte yaptıklarını anlattı: Mutfakta dans partisi.

Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu

EN ÇOK SHAKIRA'YI DİNLİYORLAR:Middleton'ın anlattığına gere çocuklarının en çok sevdiği şarkı Shakira'nın imzasını taşıyan Waka Waka. 

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Kate Middleton'ın anlattığına göre 9 yaşındaki George, 7 yaşındaki Charlotte ve 4 yaşındaki Louis okula gitmeden önce ailece mutfakta toplanıyorlar. Üç çocuğun en sevdiği şarkılardan biri eşliğinde bir mutfak partisi veriyorlar. Yeni Galler Prensesi'nin anlattığına göre en çok dinledikleri şarkı da Shakira'nın 2010 FIFA Dünya Kupası için hazırladığı Waka Waka adlı şarkı. Üç çocuk ve Kate, okul yoluna çıkmadan önce bu şarkıyla dans ediyorlar.

Anlattığına göre Kate'in formda kalmasını sağlayan etkili yöntemlerden biri bu. Yine rugby takımı ziyareti sırasında Kate'e spor salonuna gidip gitmediğine dair bir soru daha soruldu. O da işte bu mutfak partisinin ve çocukların peşinde koşmanın en etkili egzersiz olduğunu söyledi. Bazen egzersiz yapsa da genellikle çocuklarıyla birlikte trambolinde zıpladığını anlattı.

Kate Middleton, Prens William ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının spora ilgi duyduklarını da sözlerine ekledi. Özellikle küçük oğlu Louis'nin rugby'ye meraklı olduğunu anlattı. Sonra da "Çocuklar, etrafta koşuşturmayı sevdikleri bir çağdalar" diye sözlerini sürdürdü.

Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu

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GEORGE İLE CHARLOTTE'UN KAVGASI: Prens William, büyük çocukları George ve Charlotte'un sabah dinlenecek şarkı konusunda kavgaya tutuştuklarını anlatmıştı. 

Prens William da daha önce bu dans partileri konusunda konuşmuştu. Noel öncesi özel bir programa katılan William, büyük çocukları George ile Charlotte'un, sabahları dinleyecekleri şarkının seçimi konusunda neredeyse her gün bir kavgaya tutuştuklarını söylemişti. Sonra da olaya kendisinin el koyduğunu, bir sabah George'un bir sabah da Charlotte'un sevdiği şarkının dinlenilmesini sağladığını sözlerine eklemişti.

William'ın o sohbette söylediği bir başka ayrıntı da bu saban rutini sayesinde Charlotte'un dans konusundaki becerilerini geliştirdiğiydi. 6 yaşındaki Prenses'in bir süredir bale dersleri aldığı biliniyor. William o programda Charlotte'un bale elbiselerini giyip mutfakta dans ettiğini ve küçük kardeşi Louis'nin de onun peşinde koşup hareketlerini taklit etmeye çalıştığını sözlerine eklemişti.

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Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu

KENDİ ÇOCUKLUĞU O KADAR MUTLU DEĞİLDİ
Kendisi mutsuz bir çocukluk geçiren William, üç çocuğunun o mutfak neşesi hakkında "Çocukları dans edip şarkı söylerken, etrafta koşuştururken görmek gerçekten mutluluk verici" diye konuşmuştu.

SHAKIRA'DAN MESAJ: Bu arada Shakira da Kate ile William'ın evinde kendi şarkılarının dinlenildiğini öğrendiğinde Twitter'da "Benim müziğimi sevmene memnun oldum Prenses Charlotte" mesajını paylaşmıştı.

Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu

NASIL OLUP İNCE KALDIĞI HEP MERAK KONUSU: Üç çocuk dünyaya getiren Middleton'ın bu kadar zayıf kalması her zaman merak konusu oldu.

Kate Middleton, özellikle de üç tane çocuk dünyaya getirip zayıflık düzeyinde ince kalmasıyla her zaman merak uyandırıyor. Bir süre önce onun bu durumu bazı uzmanlar tarafından masaya yatırılmıştı. Elbette Middleton, özel bir beslenme programı uygulayıp spor yapıyor. Ama üç doğumdan sonra bu kadar zayıf kalması çok da alışıldık bir durum değil. Gelin o zamanlar uzmanların yaptığı yorumları bir hatırlayalım.

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Bazı kadın doğum uzmanlarına göre kadınların bir bölümü doğum yaptıktan sonra kısacık zamanda eski kilolarına dönecek kadar şanslı. Aslına bakılırsa bu şansı da kendileri yaratıyorlar. Burada kilit nokta hamilelik sırasında sağlıklı beslenmek ve fazla kilo almamak için çaba göstermek. Bu uzmanlara göre Kate Middleton, her üç hamileliğinde de yediğine içtiğine dikkat etti. Egzersizlerini hamileliğine göre düzenledi ama yine de aksatmadı. 

Bazı uzmanlara göre de Kate Middleton bu konuda genetik olarak da şanslı. Çünkü artık gençlik çağlarında olmayan annesi de üç çocuk dünyaya getirmiş olmasına ve yaşından dolayı metabolizması yavaşlamış olmasına rağmen hala formda görünebiliyor.

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Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu

SPOR HAYATININ BİR PARÇASI: Bazı uzmanlara göre hayatı boyunca spor yaptığı için metabolizma hızı düşmüyor.  

Fitnes uzmanları ise Kate Middleton'ın hamilelikten sonra kısa zamanda forma girmesini spor yapma alışkanlığını uzun zamandır sürdürmesine bağlıyor. Bu Prenses'in kaslarını güçlü kılıyor ve metabolizma hızı da düşmüyor.

Bu fitnes uzmanları Kate Middleton'ın üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra forma girmesini sporun yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıklarından asla vazgeçmemesine de bağlıyor. Evlenmeden önce balık etli bir genç kız olan Middleton, evlendikten sonra ise hamilelik sırasında bile kilo almıyor. Bunun en önemli nedeni uyguladığı özel beslenme programı. Gözdesi ise Dukan Diyeti. Yani proteini yüksek, karbonhidrat oranı düşük bir beslenme uyguluyor. Bu diyeti uygulayan diğer ünlüler arasında yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez ile top model Gisele Bundchen de var.

Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu

 

BAHARAT TUTKUNU
Bunun yanı sıra Kate Middleton, sebze ve meyveleri çiğ olarak tüketiyor. Bu sarece kilo korumayı değil aynı zamanda saç ve tırnaklarının sağlıklı olmasını da sağlıyor. Ayrıca sağlıklı pişirilmiş deniz ürünleri de Middleton'ın sofrasından eksik etmediği yiyeceklerden. Bunların dışında Middleton bir baharat tutkunu. Özellikle de acı baharatları tercih ediyor. Bunlar da metabolizmasının hızlanmasına yardımcı oluyor. Ama elbette Middleton'ın böyle incecik kalmasının tek sırrı beslenme değil.

Meğer evlerinde neler yapıyorlarmış: Mutfakta Shakira coşkusu

DÜZ KARIN KASLARI İÇİN: Prenses'in dümdüz ve güçlü karın kaslarının sırrı.  

Middleton son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran "plank" çılgınlığının sıkı takipçilerinden biri. Yere uzanıp yapılan ve herhangi bir ekipman gerektirmeyen plank özellikle kol ve karın kaslarının sıkılaşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra plank hareketleri sayesinde vücudun tüm kasları dengeli bir biçimde çalışıyor. Özellikle de karın kaslarını güçlendirmek isteyenlere mekik çekmek yerine önerilen yeni kuşak bir egzersiz yöntemi plank. Aynı zamanda Kaliforniyalı bir kişisel eğitmen olan Greg Glassman tarafından yaratılan CrossFit'in de tutkunlarından biri Middleton.

Sıkı bir diyet programı da uygulayan Kate Middleton boş kaldığı her anını da hareket ederek değerlendiriyor. Kimi zaman kocası William ile kimi zaman da çocuklarıyla birlikte bisiklete biniyor.

 

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#Kate Middleton#Prens William#Shakira

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