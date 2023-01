Ünlü oyuncu çalışmaktan yorulmuş: Ben evimi özledim, annemle bahçe sulamak istiyorum!

Haberin Devamı

EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ İLK KEZ SÖYLEDİ

Ünlü oyuncu, kariyeri boyunca ilk kez; mesleği bırakmayı ve emekli olduğunu düşündüğünü itiraf etti. "Evini" yani anavatanını özleyip sıla hasreti çektiğini itiraf eden ünlü oyuncu, çok iyi bir bahçıvan olan annesiyle birlikte bahçeyle uğraşma hayali olduğunu açıkladı.

CANLANDIRDIĞI ROL ONU YORDU: Ünlü oyuncu, yeni filminde canlandırdığı karakterin kendisini yorduğunu itiraf etti.

Bu emeklilik arzusunu gerçekten kısa sürede gerçekleştirir mi bilinmez ama bu kadar başarılı olduğu bir dönemde Cate Blanchett'e bunu düşündüren, bir orkestra şefini canlandırdığı yeni filmi Tar. 53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, The Sunday Project adlı programa konuk oldu ve filmin, üzerinde yarattığı ağır etkinin, onda emekli olma isteği yarattığını itiraf etti. Bugüne kadar birçok karakterin üstesinden başarıyla gelen Cate Blanchett "Rolün yansımaları hala benimle birlikte. Bunları sindirmek için zamana ihtiyacım var" diye konuştu.

Cate Blanchett'e göre aslında bu uzaklaşma isteğinin tek nedeni Tar filminde canlandırdığı karakter de değil. Bakın bu konuda neler söyledi konuk olduğu programda " Açıkça söylemeliyim ki hayatımı değiştiren harika yönetmenlerle çalıştığım için şanslıyım. Ama bütün bunlar bir araya geldiğinde hep sizinle birlikte kalıyor."Ardından da "Bir daha asla çalışmak istemiyorum" diyerek güldü.

MEMLEKET ÖZLEMİ: Son dört yıldır ABD'de yaşayan Blanchett, memleketi olan Avustralya'yı özlediğini gizlemedi.

Görünüşe göre Blanchett'in böyle düşünmesine neden olan başka bir ayrıntı daha var. Avustralyalı olan oyuncu, son dört yıldır ABD'de yaşıyor. Blanchett, bu yüzden çok derin bir sıla özlemi çektiğini gizlemedi. "O yüzden Avustralya'ya dönmek ve bahçede vakit geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Birçok Avustralyalı gibi su kenarında yaşama konusunda tutkulu olduğunu anlatan Cate Blanchett "Suyun yakınında olmak istiyorum. Suyun içinde olmak istiyorum" dedi. Sonra da başka bir özlemini dile getirdi: "Sabırlı olmayı öğrenmek isterdim, durgun olmayı. Büyükannem harika bir bahçıvandı. Annem de tıpkı onun gibi eşsiz bir bahçıvan ve o bizimle birlikte yaşıyor. Ve ben gerçekten de annemle birlikte bahçede vakit geçirmek istiyorum."

FİLMDE OYNADIĞI KARAKTER ELEŞTİRİLDİ: Blanchett'ın filmdeki iddialı rolüne deneyimli bir orkestra şefinden ağır eleştiri geldi.

Aslında Cate Blanchett'a artık mesleğinden emekli olmayı düşündüren Tar adlı filmde canlandırdığı zorlu karakter. Senaristliğini ve yönetmenliğini Todd Field'ın üstlendiği filmde Blanchett, bir Alman klasik müzik orkestrasında şef olma unvanını elde eden ilk kadın şefi yani Lydia Tar'ı canlandırıyor. Oyuncuya drama filmi en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre ödülü kazandıran Tar adlı film, bazı çevreler tarafından "kadın karşıtı" olarak eleştirildi. Blanchett'ın canlandırdığı Tarr karakterinin, narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğu ve etrafına zorbalık yaptığı ortaya çıktı.

ORKESTRA ŞEFİNDEN AĞIR ELEŞTİRİ GELDİ: Blanchett'ın filmde canlandırdığı Lydia Tar karakterine gerçek bir orkestra şefinden ağır eleştiri geldi: Bu kadın karşıtı bir film.



Blanchett, yönetmenliğini Todd Field'ın üstlendiği film hakkında BBC Radio 4'e verdiği röportajda film hakkında "çok kışkırtıcı" ifadesini kullanmıştı. Bir orkestra şefi olan Marin Alsop da filmin "kadın düşmanı" olduğu iddiasını ortaya atmıştı. 66 yaşındaki Marin "The Australian adlı yayına verdiği demeçte " Bir rolde böyle bir kadını canlandırmak bana göre o kişiYi de bir istismarcı haline getirir. Bu durum benim için çok üzücü "diye konuşmuştu.

Blanchett da onun bu eleştirisine karşılık olarak Alsop'un kendi fikrinde haklı olduğunu ve ona saygı duyduğunu belirterek film hakkında "Bu güç hakkında bir yapım ve güç cinsiyetsizdir" diye konuşmuştu. Blanchett, filmin esin kaynağı olarak Marin Alsop ya da bir başka kadın şefi esin kaynağı olarak kullanmadığını sözlerine ekledi. Bu arada bu film ile Cate Blanchett'ın bu yıl en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olarak gösterilmesinin ve hatta bu ödülü kazanmasının beklendiğini de hatırlatalım.

HERKES GERÇEK BİR KARAKTER SANDI

Tar filminin böylesine tartışma konusu olmasının nedeni de ilginç aslında. Her ne kadar film, biyografik bir öykü olarak tanıtılıyor olsa da aslında Lydia Tar gerçek bir kişi değil yani bir kurgusal karakter. Filmle ilgili olarak kafa karıştıran ayrıntı da bu. Çünkü, Tar filminin tanıtımlarında söz konusu kişinin bir Alman orkestrasında şef konumuna ulaşan ilk kadın olduğu vurgulanıyor. Ama aslında Lydia,yazar ve yönetmen Todd Field'ın hayal gücünün bir ürünü. Film, eleştirmenlere göre, orkestra şefliği gibi erkek egemen bir dünyada kariyerinde yükselen bir kadının öyküsünün yanı sıra müzik dünyasında kapalı kapılar ardında yaşananları da o kadar etkileyici bir şekilde anlatıyor ki Lydia Tar karakteri gerçek gibi algılanıyor.

Gerçek bir orkestra şefi olan Marin Alsop'u bu kadar kızdıran da bu karakterin özellikleri. Yani kelimenin tam anlamıyla bir tacizci olması. Çünkü filmdeki Lydia Tar karakteri, genç kadınlara, kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacağını ileri sürerek onları taciz ediyor. Üstelik dışarıdan bakıldığında mükemmel bir aile yaşantısı var gibi görünse de aslında Lydie Tar kendi hemcinslerine ilgi duyuyor.





Cate Blanchett, 2014 yılında Blue Jasmine filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandı. 2005 yılında da Aviator filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazandı.

O BEŞ YIL ÖNCE GERÇEKTEN EMEKLİYE AYRILDI

Sinema dünyasında yıllarını harcadıkları kariyerlerini bir kenara bırakan yani emekli olan az sayıda ünlü oyuncu var. Elbette bir döneme damgasını vuran ünlülerin bir süre sonra zorunlu olarak bunu yapmalarından söz etmiyoruz. Bazen özellikle kadın yıldızların, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra "aile önce gelir" diyerek kariyerlerini bir kenara atmasına çok defa tanık olduk. Bazen de tıpkı Cate Blanchett gibi artık başka bir hayat istediğini söyleyip bunu gerçekten yapan yani mesleğe veda edenler var. Bunun son örneklerinden birini de 2018 yılında Oscar ödüllü bir başka oyuncu, Daniel Day Lewis sergilemişti.

1990 yılında My Left Foot (Sol Ayağım), 2008'de There Will Be Blood (Kan Dökülecek) ve 2017'de da Phantom Thread ile en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Day Lewis, 5 yıl önce; hiç beklenmedik bir anda emekli olduğunu duyurdu. Aslında Daniel Day Lewis bunu daha önce de yapmış ama kariyerine bir süre ara verdikten sonra sektöre geri dönmüştü. Fakat 2018 yılında aldığı emeklilik kararını gençekten uyguladı. O dönemden sonra kendine yeni bir hayat kurdu.

SON FİLMİ PHANTOM THREAD OLDU: Daniel Day Lewis, başarılarla dolu kariyerine gösterişli bir nokta koydu.



Ünlü oyuncu, Phantom Thread adlı filmin çekimlerinden sonra bu kararı aldığını söylemişti. Day Lewis, bu konu hakkında W dergisine verdiği röportajda “Filmi yapmadan önce, oyunculuğu bırakacağımı hiç düşünmemiştim. Film çekimlerine başlamadan önce Paul Thomas Anderson ile çok güldüğümü hatırlıyorum. Ardından gülmeyi bıraktık çünkü ikimiz de aniden gelen bir üzüntüyle boğuşmaya başladık. Bu bizi şaşırttı. Ne yarattığımızın farkında değildik. Yaşaması zor bir şeydi. Ve hala da öyle hissettiriyor" sözleriyle bu kararı nasıl aldığını anlatmıştı.Ünlü oyuncu, rol aldığı Phantom Thread'in oyunculuğu bırakma nedeni olarak görülmesini istemediğini belirtip "Ancak bu yapmam gereken bir şeydi" diye konuşmuştu.