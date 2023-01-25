Tartışılan görüntüler hakkında konuştu: Üç arkadaş eğleniyorduk

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O GÖRÜNTÜLERİ AÇIKLADI

Hatta iki genç kadının tam ortasında oturan ünlü yönetmenle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bunlardan biri o sıralar yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcısı olan şirketin de onu uyardığıydı hatta azarladığıydı. Daha sonra yönetmen basına "ben kötü bir şey yapmadım" diye demeç verdi. Buna birazdan döneceğiz elbette. Ama şimdi başka bir ayrıntıya bakalım. Çünkü o görüntüler çekildiği sırada yönetmenle sevgili olan geçen yıl da gözlerden uzak bir şekilde evlenen genç yıldız, bu konu hakkında ilk kez konuştu. O gün paparazzilerin kaçırmadığı o samimi görüntülerin nedenini açıkladı.

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SAMİMİYETLERİ TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI: O fotoğraftaki üç kişinin samimiyeti büyük tartışma yarattı.

İşe önce o balkon görüntülerinin kahramanları kimler onu hatırlamakla başlayalım. O görüntülerde, şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Rita Ora vardı. Yanında filmin yönetmeni ve aynı zamanda Ora'nın çiçeği burnunda sevgilisi ve şimdiki kocası Taika Waititi. Çiftin samimi görüntüler sergilediği diğer kadın da filmin kadrosundan Tessa Thompson. Waititi'nin Sidney'deki evinin balkonunda çekilen görüntülerin kahramanlarından biri olan Rita Ora, 2021 yılında çekilen o fotoğraflar hakkında konuştu.

Geçen yılın son aylarında gözlerden uzak bir şekilde Taika Waititi ile evlenen Rita Ora, GQ dergisine, o görüntülerin hangi koşullar altında çekildiğini anlattı: " Siz hiç insanların çok fazla eğlendiği ve herkesin birbirinin en iyi arkadaşı olduğu bir partiye katıldınız mı? Ve sonra da ertesi gün 'Dün ben burada birileriyle saatlerce konuştum, ama onlar kimdi?' diye düşündünüz mü?" dedi.

'İYİ VAKİT GEÇİREN ÜÇ ARKADAŞTAN FAZLASI YOK'

Rita Ora, dergiyle yaptığı röportajda, o fotoğrafta birbirleriyle vakit geçirmekten hoşlanan üç arkadaş olduğunu savundu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar, yani Taika ve Tessa gerçekten çok yoğun ve çılgın bir iş temposu içindeydi." Güzel şarkıcı bir gece önce Waititi'nin evinde verdiği partide de bir sonraki gün de herkesin biraz gevşemeye çalıştığını belirtti. Ünlü şarkıcı Ora, o fotoğraflarda birlikte olmaktan mutluluk duyan ve eğlenen üç arkadaştan başka bir şey olmadığını özellikle vurguladı.

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'BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIM': Yönetmen Taika Waititi de o görüntüler çekildikten kısa bir süre sonra kendisine yöneltilen bir soruya yanıt olarak, o görüntülerin basının bu kadar çok ilgisini çekmesinin kendisini fazla üzmediğini söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca o görüntüler o kadar da büyük bir olay mı? Hayır hiç değil. Ben yanlış bir şey yapmıyordum" dedi.





'BU O KADAR DA ÖNEMLİ BİR ŞEY DEĞİL': Waititi, o görüntüler hakkında 'O kadar da önemli değil" diye konuşmuştu. Ayrıca Rita ve Tessa'nın kendisine değer verdiklerini ve iyi hissettirdiklerini sözlerine ekledi.



Taika Waititi, Avustralya'nın Sidney kentindeki evinde çekilen o görüntülerde İngiliz şarkıcı Rita Ora ve filminde oynayan Tessa Thompson ile birlikte aşırı samimi görüntüler sergilemişti. Bir grup arkadaşlarının da eşlik ettiği Waititi, Ora ve Thompson sohbet ederken birbirlerini zaman zaman öpücüklere de boğmuştu. O görüntülerin de Thor filminin yapımcılarını rahatsız ettiği haberleri basına yansımıştı.

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Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Jojo Rabbit (Tavşan Jojo) adlı filmle en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar ödülü kazanan yaşındaki Taika Waititi "Sanırım internetin hakim olduğu bir dünyada her şey çok çabuk yayılıyor. Ayrıca bu gerçekten o kadar önemli bir şey mi? Hayır, o kadar da değil! Ben yanlış bir şey yapmıyordum" diye konuştu.

Yeni Zelandalı Taika Waititi, o görüntülerin çekildiği sırada çocuklarını neredeyse yedi aydır görmediğini belirterek "Etrafında kendisini seven, iyi hissettiren insanlar olduğunu" vurguladı. Waititi, o gün yanında bulunan insanların kendisini evinde hissettirdiklerini de sözlerine ekledi.

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YAPIMCILARI KIZDIRDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ: Gizlice çekilen görüntülerin, Thor filminin yapımcılarını kızdırdığı iddiası da konuşulanlar arasındaydı.

Taika Waititi'nin o görüntüleri Thor serisinin yeni halkası Love and Thunder'ın yapımcılarını kızdırmıştı. Bu görüntülerin ise yapım şirketi tarafından "Bunlar istediğimiz görüntüler değil" diye yorumlandığı iddia edildi. Bu balkon görüntüleri Thor filminin yapımcısı Marvel şirketinin de onun bağlı bulunduğu Disney'in yöneticilerini de çok kızdırdı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde Waititi'nin, bu görüntüler yüzünden azarlandığı ileri sürüldü.

Bu haberlere göre, Waititi'nin bir "parti hayvanı" izlenimi sergilediği bu görüntüler her iki şirketin yöneticilerinin de "tüylerini diken diken" etti. Yöneticilerin, çok büyük yatırım yaptıkları bir projeyle ilgili yansıtmak istedikleri görüntünün bu olmadığını savunduğu belirtildi. Her ne kadar Taika Waititi'nin hızlı yaşadığı, gece hayatını ve partileri sevdiği bilinse de bu kadarının filmin yapımcılarına bile fazla geldiği ileri sürüldü. Bu yüzden de Taika Waititi'nin; yapımcılar tarafından azarlandığı iddia edildi. Yapım şirketinin üst düzeyine yakın bir kaynak Waititi'nin sergilediği görüntülerin "çizgiyi aştığını" savunduklarını belirtti.

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HAYRANLARI HAYÂL KIRIKLIĞINA UĞRADI: O görüntüler aynı zamanda Rita Ora'nın hayranlarını da kızdırdı. Birçok hayranı Ora'nın, kariyeri boyunca sürdürdüğü imajını bozmaya başladığını ileri sürdü. Görüntülerin basına yansımasının ardından Ora'nın geçen yıl, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden partisini hatırlatarak "Bu Rita Ora, o Rita Ora değil mi?" diye görüş bildirenler de oldu.