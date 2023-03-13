Dualarla nikÃ¢h kÄ±yÄ±ldÄ±: GeÃ§en yazdan beri bu anÄ± bekliyorlardÄ±

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ANNE VE BABALARI MUTLULUK GÃ–ZYAÅžLARI DÃ–KTÃœ

ArdÄ±ndan da yeni yuvalarÄ±nÄ±n huzurlu ve uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmasÄ± iÃ§in dualar edildi. O sÄ±rada her ikisi de henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±nda olan gelin ve damadÄ±n anne ve babalarÄ± ise mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼...

YILIN Ä°LK KRALÄ°YET DÃœÄžÃœNÃœ

Bu, kÄ±saca anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok Ã¶zel dÃ¼ÄŸÃ¼n, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gelin, ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± 26 yaÅŸÄ±ndaki Prenses Ä°man'dÄ±. GeÃ§en yÄ±l hem bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ±nÄ±n hem de bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ±nÄ±n niÅŸanÄ±nÄ± duyuran Ã§ift, ilk evlat mÃ¼rÃ¼vvetini de gÃ¶rdÃ¼.

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TV'DE CANLI YAYINLANDI

Prenses Iman, 28 yaÅŸÄ±ndaki Jameel Alexander Thermiotis ile Amman'da hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ÃœrdÃ¼n TV'sinde canlÄ± olarak yayÄ±nlandÄ±. Bu arada yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m, ÃœrdÃ¼n'de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haziran ayÄ±nda bir baÅŸka dÃ¼ÄŸÃ¼n daha var. Veliaht Prens HÃ¼seyin ile niÅŸanlÄ±sÄ± Rajwa Al Saif, yine Ä°man ve Jameel'inki gibi bir tÃ¶renle evlenecek.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° Ã‡OK ÅžIKTI

Åžimdi dÃ¶nelim Prenses Ä°man ile Jameel Thermiotis'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne... GeÃ§en hafta dÃ¼zenlenen kÄ±na gecesiyle bekarlÄ±ÄŸa veda eden Prenses Ä°man, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde sade ama Ã§ok ÅŸÄ±k bir gelinlik giydi. GenÃ§ Ã§iftin mutluluÄŸu ve heyecanÄ± yÃ¼zlerine yansÄ±yordu.

GELÄ°NÄ° DAMADA AÄžABEYÄ° TESLÄ°M ETTÄ°

Gelin Ä°man, nikahÄ±n kÄ±yÄ±lacaÄŸÄ± mekana aÄŸabeyi Prens HÃ¼seyin'in kolunda gitti. Davetlilerin huzurunda kÄ±yÄ±lan nikahÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n eÄŸlence kÄ±smÄ±na geÃ§ildi. ArtÄ±k resmen karÄ±-koca olan Ä°man ile Jameel'i, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n yerel ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendiren bir grup karÅŸÄ±ladÄ±. ArdÄ±ndan da dÃ¼ÄŸÃ¼n baÅŸladÄ±.

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ANNESÄ° GEÃ‡EN HAFTA SOSYAL MEDYADAN DUYURMUÅžTU

ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania, geÃ§en hafta Ä°man'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±ÄŸÄ± sosyal medya mesajÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n tarihini de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu da sosyal medya takipÃ§ileri iÃ§in bir sÃ¼rpriz olmuÅŸtu. ArdÄ±ndan aile Ã¼yeleri resmi Instagram hesaplarÄ±nda Ä°man ile Jameel'in dÃ¼ÄŸÃ¼n davetiyesini paylaÅŸtÄ±.

GEÃ‡EN TEMMUZ AYINDA NÄ°ÅžANLANDILAR

Prenses Ä°man ile Jameel Thermiotis, geÃ§en yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±nda niÅŸanlandÄ±lar. Mutlu haberi gelinin annesi Rania, Instagram hesabÄ±ndan duyurdu. NikahÄ±n ardÄ±ndan Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania, kÄ±zlarÄ± Ä°man ve damatlarÄ± Jameel ile birlikte poz verdi.

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DAMAT VENEZUELA DOÄžUMLU

Venezuela doÄŸumlu bir iÅŸ insanÄ± olan Jameel Alexander Thermiotis, Prenses Ä°man'dan Ã¼Ã§ yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k, yani 28 yaÅŸÄ±nda. ÃœrdÃ¼n sarayÄ±nÄ±n damadÄ±, New York'ta yaÅŸÄ±yor ve orada kurulu olan bir ÅŸirketin de ortaklarÄ±ndan. GenÃ§ adamÄ±n babasÄ±nÄ±n Yunan asÄ±llÄ± Alexandros Thermiotis annesinin ise Corina HernÃ¡ndez olduÄŸu belirtiliyor.

ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin resmi konutu olan Amman'daki sarayda gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶rende Kral Abdullah, kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶perek kutladÄ±.

Gelin ve damat resmen karÄ±- koca ilan edildikten sonra dÃ¼ÄŸÃ¼ne geÃ§erken, onlarÄ± ÃœrdÃ¼n'Ã¼n geleneksel ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendiren bir grup karÅŸÄ±ladÄ±.Â Â

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KraliÃ§e Rania , bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ä°man'in nikahÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Veliaht Prens HÃ¼seyin, onun niÅŸanlÄ±sÄ± Rajwa ve diÄŸer Ã§ocuklarÄ± HaÅŸim ve Selma ile birlikte izledi.





ÃœrdÃ¼n SarayÄ±, 1 Haziran'da da Veliaht Prens HÃ¼seyin ile Rajwa El Sahif'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapacak.Â





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