Paris Hilton 'gizemli' bebeğinin yüzünü gösterdi

Sonra aniden bir değişim oldu. Hayatının aşkını buldu, nişanlandı. Ama birçok kişi onun evleneceğini pek düşünmüyordu. Çünkü daha önce de 3 kez nişanlanıp ayrılmıştı. Ama bu kez gerçekten evlendi. Sonra annesi ortaya çıktı ve "kızım bir türlü hamile kalamıyor" diye bir açıklama yaptı. Tabii ki buna yanıt vermekte gecikmedi. "İstediğim an hamile kalabilirim" dedi. Bunun üzerinden çok kısa bir zaman geçmişti ki sosyal medya hesabından verdiği haberle herkesi şoke etti: Bir bebek sahibi olmuştu! Üstelik kimse onu hamile olarak görmediği halde. Bu ünlü şimdi de bebeğinin adını açıkladı. Bunun üzerinden bir gün geçtikten sonra da minik bebeği ve kocası Carter Reum ile çekilen bir aile fotoğrafını paylaşıp bebeğini kamuoyuyla tanıştırdı.

Tabii ki anladınız Paris Hilton'dan söz ettiğimizi. 2021 yılında Carter Reum ile üç gün üç gece süren bir törenle evlenen Hilton, bu yılın ocak ayında bir erkek bebek sahibi olduklarını Instagram hesabından duyurdu. Bu açıklamanın annesi Kathy Hilton ile giriştiği "doğuramıyor", "istersem doğururum" atışmalarının ardından gelen bu haber herkesi şaşırttı. Sonra Hilton ve Reum'un oğlunun taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği ortaya çıktı. Paris Hilton o sırada bir başka gizeme imza attı. Oğlunun adını açıklamadı. Aradan geçen bir ayın ardından sonunda Paris Hilton, Carter Reum ile hayatlarını zenginleştiren oğlunun adını da gün yüzüne çıkardı.

Önceki gün kendi radyo programı olan This Is Paris'te konuşan Nilton, oğluna Phoenix Barron Hilton Reum adının verildiğini açıkladı. Bebeğin ilk ismine birazdan geleceğiz ama oğlunun ikinci adı olan Barron'ın, dedesi William Barron Hilton'ın anısına verildiğini söyleyelim. Bir başka not daha: Barron, aynı zamanda Paris Hilton'ın erkek kardeşinin de adı.

Şimdi gelelim Paris ile Carter'ın oğlunun ilk adı olan Phoenix'e... Programında anlattığına göre Phoenix, Paris Hilton'ın tam 10 yıldır aklında olan bir isim. Hatta Hilton, yakında piyasaya çıkacak olan anı kitabında bu konuya da değindi. Bu kitaptan bir alıntıyı da programında okudu: "Eğer her şey yolunda giderse siz bu satırları okurken, Carter ve benim bir erkek bebeğimiz dünyaya gelmiş olacak. Ona Phoenix adını vermeyi planlıyoruz."

Hilton, satırlarında Phoenix adının "kendi küllerinden doğup yükselen bir kuş" olduğunu hatırlatıp "Oğlumun hayatlarımızdan hem felaketlerin hem de zaferlerin gelip geçtiğini bilerek büyümesini istiyorum. Ve bu durum gelecek için bize umut vermeli" diye satırlarını sürdürdü. Paris Hilton, oğlunun ikinci adı olan Barron'ı, 2019 yılında hayata veda eden dedesine ithafen verdiğini anlattı. "O her zaman benim akıl hocamdı. Biz birbirimize çok yakındık. Onu her gün özlüyorum" dedi.

Bu arada Paris Hilton, bebeğinin adını açıkladıktan bir gün sonra bu kez de minik Phoenix'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hilton kucağında bebeği, yanında kocasıyla objektife poz verdiği bu fotoğrafı "Bebek Phoenix... Bizim bütün dünyamız" mesajı eşliğinde paylaştı.





20'Lİ YAŞLARINDA HAMİLE KALIP BEBEĞİNİ ALDIRDIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Paris Hilton, bebeğiyle ilgili bu açıklamaların yanı sıra geçmişiyle ilgili başka çarpıcı bir açıklama da yaptı. Şu anda 42 yaşında olan Hilton,. 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ancak bebeğini aldırdığını ilk kez itiraf etti. Bunun nedenini de "O sırada henüz anne olmaya hazır değildim" diyerek açıkladı. Ama ardından aslında bu konuyu çok konuşmak istemediğini çünkü bu olup bitenlerden utanç duyduğunu ekledi.

Phoenix Barron, Paris Hilton ile Carter Reum'un ilk bebeği. Fakat Reum, daha önce Laura Bellizzi ile evliliğinden bir kız çocuk sahibi. Fakat sonradan basına yansıyan iddialara göre Reum, kızını sadece dünyaya geldikten birkaç dakika sonra doğum odasında gördü. Sonra onu annesi Laura Bellizzi'nin kollarına bırakıp oradan çıktı ve bir daha da hiç arayıp sormadı.

Paris Hilton'un "bebek meselesi" bir süredir basının gündemindeydi. Önce annesi Kathy Hilton, kızıyla ilgili olarak ""Deniyor, deniyor ama çocuk sahibi olamıyor." demişti. Hilton buna karşılık olarak sosyal medya sayfası üzerinden yanıt vermişti. Sosyelit, annesinin bu açıklamayı yapmak için gerekli bilgilere nereden ve nasıl ulaştığı konusunda bir fikri bulunmadığını belirtti.

Paris Hilton, Carter Reum ile bir erkek bebek sahibi olduklarını bir Instagram paylaşımıyla duyurmuştu.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi bu Paris Hilton'un ilk evlat sevinci. Fakat Carter Reum, hayatında hiç yer almadığı bir kız çocuk sahibi. Reum'un bir dönem Mel Gibson ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Laura Bellizzi'den bir kızı olduğu öğrenildi.

Bellizi, 2011 yılında hamileyken bu bebeğin,Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüştü. Fakat TV yıldızı bu konudaki iddiaları reddetmişti. Bazı kaynaklara göre Reum Carter, şu anda 10 yaşında olan kızını doğduğundan bu yana sadece bir kere gördü. Bu iddia Carter Reum'un sözcüsü tarafından da kabul edildi. Fakat sözcüsünün verdiği bilgiye göre Carter Reum, kızını maddi olarak destekliyor.