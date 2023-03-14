Kate'in OsmanlÄ± modasÄ±

Haberin DevamÄ±

YÄ°NE GÄ°YÄ°MÄ°YLE DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk zamanlarda daha cesur giyinen, ama mini etekleri rÃ¼zgarda havalanÄ±p magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan elbise dolabÄ± kontrol altÄ±na alÄ±nan Galler Prensesi Catherine, yine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir davette giyimi kuÅŸamÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±.

BU KEZ YENÄ° GÄ°YDÄ°

ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi olmasÄ±na ve artÄ±k 42 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen, ince fiziÄŸini koruyan Kate Middleton, her yÄ±l mart ayÄ±nda geleneksel olarak kutlanan Commonwealth Day (Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu GÃ¼nÃ¼) iÃ§in Westminster Abbey'de dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe kocasÄ± Prens William ile birlikte gitti. KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kendilerine geÃ§en Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarÄ±yla birlikte hiyerarÅŸideki konumlarÄ± da yÃ¼kselen Kate, o gÃ¼n iÃ§in Ã¶zenle giyindi.

Haberin DevamÄ±

Kimi zaman daha Ã¶nce giydiÄŸi kÄ±yafetleri deÄŸerlendirdiÄŸi bilinen Middleton, bu kez yeni bir takÄ±m giydi. Etekleri diz altÄ±na kadar uzanan bir etek giyen Prenses Catherine, Ã¼zerine de yine aynÄ± kumaÅŸtan bir peplum ceket giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de lacivert topuklu ayakkabÄ±lar ve yine lacivert renkte bir ÅŸapkayla tamamladÄ±. SaÃ§larÄ±nÄ± toplayan Kate Middleton, kayÄ±nvalidesi Diana'nÄ±n bir zamanlar Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± bir Ã§ift kÃ¼pe ve Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yanlarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bir broÅŸla gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.

OTTOMAN JAKAR( (OSMANLI KUMAÅžI) OLARAK BÄ°LÄ°NÄ°YOR

Kate Middleton aslÄ±nda daha Ã¶nce de bu tarz kÄ±yafetler yani peplum ceketler giymiÅŸti. Ama bu tercihinin Ã§arpÄ±cÄ± bir Ã¶zelliÄŸi vardÄ±. GÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nen ayrÄ±ntÄ± Kate'in kÄ±yafetinin etek kÄ±smÄ±nda gizliydi. DÄ±ÅŸ kÄ±smÄ± koyu lacivert Ã¼zerine beÅŸaz Ã§iÃ§ek desenleri taÅŸÄ±yan kumaÅŸÄ±n, eteÄŸin iÃ§inde kalan kÄ±smÄ± ise tam tersine beyaz Ã¼zerine koyu lacivert tonda Ã§iÃ§eklerle sÃ¼slÃ¼ydÃ¼. Bir de Kate'in giydiÄŸi iki parÃ§alÄ± kÄ±yafetin kumaÅŸÄ±nÄ±n bir Ã¶zelliÄŸi daha vardÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸin o kÄ±smÄ±na daha yakÄ±ndan bakmadan Ã¶nce Galler Prensesi Catherine'in giydiÄŸi kÄ±yafetin TÃ¼rk asÄ±llÄ± modacÄ± Erdem MoralÄ±oÄŸlu'na yani moda dÃ¼nyasÄ±nda bilinen adÄ±yla Erdem'e ait olduÄŸunu belirtelim. Middleton'Ä±n kÄ±yafetinin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± kumaÅŸ ise OsmanlÄ± jakarÄ± (Ottoman jakar) olarak biliniyor.

ESKÄ°DEN RESMÄ° KIYAFETLER DÄ°KÄ°LÄ°RDÄ°: UluslararasÄ± alanda Ottoman kumaÅŸ olarak bilinen bu kumaÅŸÄ±n en önemli özelliÄŸi dayanÄ±klÄ± ve göze güzel yani 'tok' görünen bir kumaÅŸ olmasÄ±. Genellikle ipek ya da ipek, pamuk ve ipek benzeri ipliklerin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±ndan oluÅŸan bu kumaÅŸ, geçmiÅŸte çoÄŸunlukla resmi kÄ±yafetlerin dikiminde kullanÄ±lÄ±ndÄ±. Gece kÄ±yafetleri ve süslemeler de bu kumaÅŸtan üretilirdi.

'DÃ–ÅžEMELÄ°K GÄ°YMÄ°Åž' ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ° ALDI

Pamukla karÄ±ÅŸÄ±k Ottoman kumaÅŸ olduÄŸu gibi bir de sadece ipekten dokunmuÅŸ tÃ¼rÃ¼ var. Fakat bu fiyat olarak Ã§ok pahalÄ±. Bu yÃ¼zden kimi zaman kumaÅŸ maliyetin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in yapay ipekle Ã¼retiliyor. Hemen kÄ±saca bu kumaÅŸa neden Ottoman Jakar ya da OsmanlÄ± KumaÅŸÄ± denildiÄŸini de anlatalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu tÃ¼r kumaÅŸlar,. OsmanlÄ±'dan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze geliyor ve deÄŸerli ipliklerle Ã¼retiliyor.

Haberin DevamÄ±

Kate Middleton'Ä±n bu kÄ±yafeti gÃ¼zel olmasÄ±na gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. BazÄ± kiÅŸiler "dÃ¶ÅŸemelik kumaÅŸtan yapÄ±lan kÄ±yafet giymiÅŸ" diye eleÅŸtirseler de elbiseyi gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± herkesin ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼. KÄ±yafetin en Ã§ok gÃ¶ze Ã§arpan ayrÄ±ntÄ±sÄ± ise etek boyu oldu yine...TÄ±pkÄ± son zamanlarda olduÄŸu gibi. AslÄ±nda bunun nedeni uzun zamandÄ±r biliniyor. Middleton aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nlerde uzun da olsa kÄ±sa da giydiÄŸi etekler rÃ¼zgarÄ±n azizliÄŸine uÄŸrayÄ±nca kendisini magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde bulmuÅŸtu.

Middleton, William'Ä±n annesi Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen takÄ±lardan biri olan safir kÃ¼peler ile Galler Prensesleri'nin taktÄ±ÄŸÄ± broÅŸu da kullandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Biraz Ã¶nce de anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi KraliÃ§e bu olaya el attÄ± ve yÄ±llardÄ±r kraliyet kadÄ±nlarÄ± iÃ§in kullanÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k hileleri Kate iÃ§in de uygulamaya baÅŸladÄ±. Eteklerin iÃ§ine gÃ¶rÃ¼nmez aÄŸÄ±rlÄ±klar dikmek ya da tamamen bir "kazayÄ±" Ã¶nlemek iÃ§in rÃ¼zgardan Ã§ok etkilenmeyen kumaÅŸlardan Ã¼retilen kÄ±yafetler giymek gibi. Ä°ÅŸte Middleton'Ä±n bu kÄ±yafeti de kalÄ±n ve tok kumaÅŸÄ±yla bunun Ã¶rneklerinden birini sergiledi.

AynÄ± tÃ¶rende dikkat Ã§eken bir baÅŸka aile Ã¼yesi de geÃ§en hafta kocasÄ± Prens Edward'Ä±n Edinburgh DÃ¼kÃ¼ ilan edilmesiyle Edinburgh DÃ¼ÅŸesi olan Sophie oldu. KraliÃ§e'nin en sevdiÄŸi gelini olarak bilinen Sophie, tÃ¶rende beyazlar giydi.

Haberin DevamÄ±





Sophie'nin taktÄ±ÄŸÄ± ÅŸapka Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä±n , 2019 yÄ±lÄ±nda yine aynÄ± etkinlikte taktÄ±ÄŸÄ± ÅŸapkaya benzetildi.





ETEKLER UÃ‡UÅžUNCA

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zden tam 12 yÄ±l Ã¶nceydi...DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekar erkeklerinden biri olan Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yesi Prens William, uzatmalÄ± sevgilisi Kate Middleton ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Hemen ardÄ±ndan da Ã§ift, ailede adet olduÄŸu Ã¼zere Milletler TopluluÄŸu'nda yer alan Kanada'ya resmi bir ziyarette bulundu. GeliÅŸmeler de bunun ardÄ±ndan yaÅŸandÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n dikkatini Ã¼zerlerinde toplayan Kate Middleton ile Prens William'Ä±n bu turu basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. Bunun nedenlerinden biri de giydiÄŸi gelinlikten baÅŸlayarak bir moda ikonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸen Middleton'Ä±n ya da evlilik sonrasÄ± unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'nin gezi iÃ§in hazÄ±rlanan gardÄ±robuydu. O dÃ¶nemde daha kÄ±sa etekler, daha gÃ¶steriÅŸli elbiseler giyiyordu Middleton. Fakat bu tercihi istenmeyen durumlara da yol aÃ§tÄ±. BazÄ± ziyaretlerinde giydiÄŸi elbiselerin geniÅŸ ya da kÄ±sa etekleri rÃ¼zgar nedeniyle havalanÄ±nca ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±ktÄ±.

ESKÄ°DEN MÄ°NÄ° ETEKLER GÄ°YERDÄ°

Bu durum, Ã§iftin birlikte gittiÄŸi ya da Kate Middleton'Ä±n yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yurt iÃ§i ya da yurt dÄ±ÅŸÄ± baÅŸka etkinliklerde de yaÅŸandÄ±. Middleton'Ä±n havalanan eteklerine sonunda KraliÃ§e 2. Elizabeth el koydu. Torununun eÅŸi iÃ§in Ã¶zel bir gÃ¶revli bile atadÄ±. Sonra zaman iÃ§inde Middleton'Ä±n sergilediÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tarihe karÄ±ÅŸtÄ±. Mini etek tercihlerini azalttÄ±, daha klasik giyinmeye baÅŸladÄ±. GiydiÄŸi elbise ya da etekler mini olduÄŸunda gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ koyu renkli kalÄ±n Ã§oraplarla tamamlamaya baÅŸladÄ±. Ama ne giyerse giysin, ne kadar rÃ¼zgar eserse essin bir daha hiÃ§ "etek kazasÄ±" yaÅŸamadÄ±. Bunun nedeni neydi peki?

Ä°ÅŸte onu kraliyet modacÄ±larÄ±ndan biri aÃ§Ä±kladÄ±. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re ise KraliÃ§e 2. Elizabeth ya da aileye kan baÄŸÄ± olan diÄŸer kadÄ±n Ã¼yelerin hiÃ§ baÅŸÄ±na gelmeyen; Middleton iÃ§in de artÄ±k bir tehlike olmaktan Ã§Ä±kan bu durumun nedeni sadece etek boyunun uzamasÄ± deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ uzun etekler de kimi zaman rÃ¼zgarÄ±n azizliÄŸine uÄŸrayabiliyor.

Â

MÄ°NÄ°K KURÅžUN AÄžIRLIKLAR

Kraliyet ailesine mensup kadÄ±nlarÄ± giydiren modacÄ±lardan biri olan Stewart Parvin, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine, bu iÅŸin sÄ±rrÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Parvin'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re rÃ¼zgardan korunmak iÃ§in uygulanan yÃ¶ntem, giysilerin etek kÄ±smÄ±na dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nmeyen minik kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±klar dikmek. "KiÅŸiye Ã¶zel, el yapÄ±mÄ± bir kÄ±yafetin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi, giyenin onu Ã¼zerinde gayet gÃ¼zel taÅŸÄ±masÄ±dÄ±r" dedi ve ardÄ±ndan da ekledi Parvin: "Ama biz de bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k hilelere baÅŸvuruyoruz".Ãœstelik Parvin'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu kÃ¼Ã§Ã¼k hileler, sadece eteklerin uÃ§uÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemekle kalmÄ±yor aynÄ± zamanda kÄ±yafetin sanki bir askÄ±daymÄ±ÅŸ gibi kusursuz gÃ¶rÃ¼nmesini de saÄŸlÄ±yor.

Stewart Parvin, sÃ¶z gelimi bir paltonun iki yanÄ±nda da yÄ±rtmaÃ§ varsa her bir kÄ±smÄ±n ucuna kÃ¼Ã§Ã¼k birer kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±k dikildiÄŸini bÃ¶ylece yÄ±rtmacÄ±n kusursuz gÃ¶rÃ¼nmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Parvin, eÄŸer ÅŸifon gibi daha hafif kumaÅŸtan bir elbise giyilecekse onun etek ucuna bezeyle boyutunda bir aÄŸÄ±rlÄ±k diktiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Â

Â