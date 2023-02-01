Kate'in en sevdiği Türk! Ondan vazgeçemedi

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YİNE O AKSESUAR DİKKAT ÇEKTİ

Bir de madalyonun diğer yüzü var. Kate'in bazı kıyafetlerini ve aksesuarlarını tekrar tekrar kullanmasına rağmen çoğu ünlü moda markalarının imzasını taşıyor. Yani zaten doğaları gereği pahalı. Ama kimi zaman da gerçekten daha uygun fiyatlı ürünler tercih ediyor. Öyle ya da böyle o ne giyse, ne taksa, ne kullansa yok satıyor. Bu da bir gerçek. Bütün bunları anlattıktan sonra gelelim Galler Prensesi Catherine'in son ziyaretine ve oradaki giyim kuşamına, özellikle de kullandığı bir aksesuara.

BU KEZ BAŞKA BİR ŞEHRE GİTTİ

Kate Middleton, son zamanlarda, erken çocukluk çağlarının önemini vurgulayan Shaping Us (Bizi Şekillendirmek) adlı bir proje yürütüyor. Bu kapsamda da önceki gece BAFTA'da (Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) ışıltılı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tepeden tırnağa kırmızılara büründüğü o gecede yanında eşi Prens William vardı. Bu kampanyaya büyük önem veren hatta bunun için özel bir sosyal medya sayfası bile oluşturan Kate bu kez de aynı etkinlik için yalnız başına bir ziyarette bulundu. Leeds Üniversitesi'ne giden Kate Middleton bu kez de yeşil rengi tercih etmişti.

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DAHA ÖNCE DE KULLANDI

O ziyarette zaman zaman kullandığı kahverengi süet çizmeleri giyen Middleton, görünümünü paltosuyla uyumlu yeşil renkte bir çantayla tamamladı. İşte bizim bugün üzerinde duracağımız ayrıntı o yeşil çanta. Çünkü Kate'in 2019 yılında, eşi Prens William ile gittiği İskoçya ziyaretinde kullandığı o çanta iki Türk modacının imzasını taşıyor. Galler Prensesi Kate, özellikle 2019 yılında o çantayı bir değil birkaç kez kullandı. Deyim yerindeyse yeşil palto giydiğinde genellikle o çantayı tercih etti.

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TÜRK MARKASI

O küçük yeşil çanta iki Türk tasarımcı Beste ve Merve Manastır'ın yarattığı Manu Atelier'nin imzasını taşıyor. Middleton bu çantayı ilk kez kullandığında bugünkünden çok daha fazla etki yaratmıştı. Bunun nedeni de Kate'in daha önce kullandığı çantaların hiçbirine benzememesiydi. Ama zaman zaman bu yeşil çantayı kullandıkça hayranlarının gözü de bu modele alıştı.

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KIYAFETLERİ KADAR ÇANTALARI DA MEŞHUR

Söz açılmışken Kate'in sık kullandığı "clutch" adı verilen çantalarına bir göz atıp bu konuda bir dönem yaşanan tartışmaları bir hatırlayalım mı? Çünkü Kate'in bu küçük çantaları ve onları kullanma biçimi hem görgü kuralı uzmanları hem de beden dili konusunda deneyimli uzmanlar tarafından mercek altına alınmıştı.

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Her ne kadar yıllar geçtikçe ailedeki konumuna alışsa da Kate özellikle yeni evlendiği dönemlerde bu çantaları bir tür koruma kalkanı olarak taşıyordu uzmanlara göre. Vücudunun ön tarafında iki eliyle tutarak bu çantaları taşıması bazı uzmanlara göre uygun bir davranış değildi. Bir uzman "Kate bu çantayı belki bazı kişilerle el sıkışmamak için böyle taşıyor olabilir. Ama bunun başka yolları var" deyip Kraliçe 2. Elizabeth'i örnek göstermişti. Elizabeth her zaman benzer modelde kısa askılı bir çantayı koluna takar ve onu kullanarak bazen tokalaşmaktan kaçınırdı.

İKİ ELİYLE SIMSIKI TUTUYOR

Protokol kuralları gereği Kate Middleton'ın aslına bu çantaların ardına sığınmasının gerekmediğini savunanlar da oldu. Çünkü yazılı olmayan kurallara göre kraliyet ailesinden bir kişi size tokalaşmak üzere elini uzatmadan önce siz ona elinizi uzatamazsınız. İşte bu yüzden bazı uzmanlar Kate'in o küçük çantaları sanki biri elinden alacakmış gibi sımsıkı tutmasının gereksiz olduğunu savundu.

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Bu arada Kate Middleton'ın küçük çantalarını iki eliyle taşımasının altında daha zarif bir duruş elde etme isteğinin yattığını söyleyenler de oldu. Onlara göre Kate çantayı bu şekilde iki eliyle tutarak duruşunu da daha düzgün bir hale getirebiliyor.

O ÇANTALARIN İÇİNDE NE TAŞIYOR?

Öte yandan bir de Kate'in bu küçücük çantalarda ne taşıdığı meselesi var. Elbette Kate çantasını açıp içindekileri kimseye göstermediği için bu konuda çeşitli iddialar var. Yazar Marcia Moody'nin 2013 tarihli kitabı Kate: A Biography'ye göre Middleton o çantanın içinde her kadın gibi belli nesneler taşıyor. Bir küçük ayna, bir makyaj düzeltme mendili, kağıt mendil ve dudak parlatıcısı onun küçücük çantasında taşıdıkları. Bu arada ortaya atılan bir başka iddia daha var: Eğer çanta yeteri kadar büyükse fotoğraf çekmeyi seven Kate bir küçük fotoğraf makinesini de çantasına koyuyor.

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Bu arada Kate Middleton, çanta kullanmadığı bazı durumlarda ellerini önünde birleştiriyor. Konuşurken de ellerini bazılarına göre abartılı bir şekilde kullanıyor.

Tabii bu arada Kate'in aslında çantasında çok önemli bir şey taşımadığını hatta onları kıyafetine uygun olsun daha şık görünsün diye elinde taşıdığını söyleyenler de var. Onlara göre herhangi bir ziyarete gittiğinde zaten yanında yardımcıları olduğu için onun çantasında herhangi bir şey taşımasına gerek yok. Çünkü ihtiyaç duyduğu her şeyi yardımcıları temin ediyor.