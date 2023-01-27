Kate, sessiz ve derinden gidip kraliÃ§eliÄŸini ilÃ¢n etmiÅŸ bile

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Ã‡OK DÄ°KKAT Ã‡EKMEDEN ELIZABETH'Ä°N Ä°ZÄ°NDEN GÄ°DÄ°YOR

Moda uzmanlarÄ±na gÃ¶re genel olarak giyim tarzÄ±yla bazÄ±larÄ±nÄ± hiÃ§ memnun etmese de Ã¼lkenin gelecekteki kraliÃ§esi, Galler Prensesi Catherine yani Kate Middleton da aslÄ±nda usul usul onun izinden gidiyor. Bu durum, KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce baÅŸladÄ± Ã¼stelik. Her ne kadar genel hatlarÄ±yla aynÄ± tarzda giyinse de uzmanlara gÃ¶re Kate, giyim konusunda yakÄ±n zamanda KraliÃ§e 2. Elizabeth'i aratmayacak. Onlara gÃ¶re Ã¶zellikle konumu deÄŸiÅŸtiÄŸinden beri bunun Ã¶rneklerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. ArtÄ±k Cambridge Prensesi olan Kate Middleton, giyim kuÅŸamÄ±ndaki renklenme ile dikkat Ã§ekiyor. GeÃ§miÅŸte bunu sakin ve derinden yapan Middleton artÄ±k renkler konusunda biraz daha cesur. Ãœstelik sÄ±k sÄ±k KraliÃ§e'nin sevdiÄŸi renklerde kÄ±yafetler de giyiyor.

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Gelin, bir bakalÄ±m geleceÄŸin konsort kraliÃ§esi Catherine, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bile izleri kolay kolay silinmeyecek olan KraliÃ§e 2. Elizabeth'in rengarenk giyim tarzÄ±nÄ± nasÄ±l takip ediyor.

Kate Middleton geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde gittiÄŸi bir ziyarette KraliÃ§e'nin sÄ±k sÄ±k giydiÄŸi turuncu renkte bir elbise giydi. Ama tabii hemen KraliÃ§e'nin giydiÄŸi renk tonunun Kate'in tercihinden daha cesur olduÄŸunu belirtelim.Â





Kate Middleton, eÅŸi Prens William'Ä±n kurucusu olduÄŸu Earthshot Ã–dÃ¼lleri'nin geÃ§en yÄ±l Boston'da yapÄ±lan Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde temaya uygun olarak yeÅŸil bir elbise giydi. Elbiseyi bir internet sitesinden kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. O yeÅŸil tonu KraliÃ§e'nin sÄ±k sÄ±k giydiÄŸi yeÅŸile Ã§ok yakÄ±ndÄ±.



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KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen etkinliklerden bazÄ±larÄ±na Elizabeth saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle katÄ±lamadÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan birinde, o dÃ¶nemde Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ± taÅŸÄ±yan Kate Middleton, onu en sevdiÄŸi renklerden biriyle temsil etti.Â

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KÄ±rmÄ±zÄ±, KraliÃ§e'nin en sevdiÄŸi renklerden biriydi. Kate Middleton da aslÄ±nda yÄ±llardÄ±r zaman zaman kÄ±rmÄ±zÄ± renkte parÃ§alar tercih ediyor.Â

Kate Middleton'Ä±n KraliÃ§e'ye benzer renklerde giyindiÄŸi ziyaretlerden biri daha. Tabii yeni Galler Prensesi artÄ±k bu kadar kÄ±sa etekler giymiyor.Bu konuda KraliÃ§e'nin etkisi olduÄŸu yÄ±llardÄ±r bilinen bir gerÃ§ek.Â Â





Kate Middleton, 2019 yÄ±lÄ±ndaki Ascot at yarÄ±ÅŸlarÄ±nda o zamana kadarki en ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinden birini sergiledi. AynÄ± gÃ¼n yarÄ±ÅŸlara giden KraliÃ§e ile neredeyse aynÄ± tonda giyindiÄŸi de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â

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AynÄ± rengin farklÄ± iki tonu iÃ§inde Kate ve KraliÃ§e... Yine Elizabeth'in daha parlak bir ton seÃ§tiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

Kate Middleton'Ä±n bu ceketi bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan demode bulunup eleÅŸtirilmiÅŸti. Ama kimi Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n gibi ortada.Â





Kate'in son dÃ¶nemde gittiÄŸi ziyaretlerden birinde tercih ettiÄŸi renk pembe oldu. Bu, farklÄ± tonlarÄ±nda KraliÃ§e'nin de sÄ±k giydiÄŸi renklerden biriydi.Â





Kate Middleton'Ä±n bu kÄ±yafeti en zor beÄŸenenleri bile memnun etmiÅŸti. Bu, KraliÃ§e'nin de sevdiÄŸi renklerden biriydi.Â

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