Bugün olsa çocuk istismarı denilirdi: Bana hep çok güzel olduğumu söylediler, bu benim yüreğimi yaktı

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TÜYLER ÜRPERTİCİ TECRÜBELER

Şimdi, modellik ve oyunculuk kariyerine, güzel kadınların hatta çocukların bile bir tür nesneye dönüştürüldüğü bir dönemde başlayan bir ünlüye bakalım. Daha yetişkin bile olmadığı bir dönemde canlandırdığı karakterler, bugünkü bilinç düzeyiyle oyuncunun kendisine bile tüyler ürpertici geliyor.Artık kendisi de ebeveyn olan bu ünlü oyuncu, çocuklarının aynı şeyleri yaşadığını düşünemiyor bile. Geçen hafta sonundan bu yana gündemi meşgul eden haberlere göz gezdirdiyseniz bu kişinin Brooke Shields olduğunu anladınız zaten.

KÜÇÜCÜK YAŞINDA BİR NESNEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

58 yaşındaki iki kız çocuğu annesi Shields, bir yaşında başladığı modellik kariyerini 12 yaşındayken, bugün hiçbir çocuk yıldızın oynayamayacağı bir rolle sürdürdü. Bundan iki yıl sonra yani yine hâlâ çocukken benzer içerikli başka bir filmle ününü ikiye katladı. O zamanlar normal karşılanan, hatta başarı olarak görülen bütün bu deneyimler bugün yoğun bir şekilde tartışma konusu.

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Shields'ın meslek yaşamını mercek altına alan Pretty Baby (Güzel Bebek) adlı belgesel, geçen hafta sonu başlayan Sundance Film Festivali'ne damgasını vurdu. Lana Wilson'ın yönetmenliğini üstlendiği, hem Shields'in hem de meslektaşı olan arkadaşlarının anlatımlarıyla katkıda bulunduğu belgesele bakılırsa, güzel oyuncu henüz küçücük yaşında, hem sinema hem de medya tarafından bir nesneye dönüştürüldü ve kötü muamele gördü. Öyle ki günümüz koşullarında düşünüldüğünde bütün bunlar akıl almaz görünüyor.

Zaten Shields, bütün olup bitenleri, yani meslek hayatını düşündüğünde bugünkü tecrübesiyle durumu değerlendiriyor ve "Bazen bu durumda hayatta kalmış olduğuma şaşırıyorum" diye konuşuyor. Belgeselde konuşan arkadaşı ve meslektaşı Laura Linney'e göre de o "Yetişkinler dünyasında gencecik bir kızdı." Linney, bu konudaki fikirlerini şöyle ifade ediyor: " Hatırlıyorum da bazen onu düşünür ve kendi kendime 'umarım iyidir' derdim."

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GÜNÜMÜZDE OLSA DAVA AÇILIRDI: Modellik kariyerine 1966 yılında yani sadece bir yaşındayken başladı Brooke Shields. Bunun mimarı da meslek hayatının çok büyük bir bölümünde menajerliğini üstlenen annesi Teri. Sonra TV ve yazılı basında yayınlanan birçok reklamda yer aldı oyuncu. O sırada bir yayın kuruluşunun onun için kullandığı tanımlama, bugün çocuk istismarından dava açılmasını gerektirip ceza verilecek türden: "Amerika'nın en yeni seksi çocuğu."





HAYATTA KALMA TEKNİĞİ

Shields, 12 yaşında bir çocukken ilk büyük çıkışını gerçekleştirdi. Louis Malle'in yönettiği Pretty Baby (Güzel Bebek) filminde kamera karşısına geçti. O filmde de bugün olsa hiçbir çocuk yıldızın oynayamayacağı bir karakteri canlandırdı. Susan Sarandon'ın oynadığı bir hayat kadınının kızı rolündeydi güzel oyuncu. Senaryo gereği de yaşına göre uygunsuz olan birçok sahnede kamera karşısına geçti.

Her ne kadar kendisi - ve onunla aynı fikirde olan bazı eleştirmenler- filmi pornografi değil de yaratıcı sanatsal bir çalışma olarak nitelendirse de bugün Shields'ın da o filmle ilgili kötü anıları var. Anlattığına göre bütün bunlar da o yapımda oynadığı sıradaki yaşından kaynaklanıyor. Shields o filmde bir çocuk için gerçek bir travma yaşamış. Daha hayatında hiç kimseyle öpüşmemişken rol gereği bunu yapmak zorunda kalmış. Hem de 30 yaşındaki rol arkadaşı Keith Carradine ile. Bu konuda şunları anlatıyor oyuncu: " Daha önce kimseyi böyle öpmemiştim. Rol içindi ve bu sayılmaz."

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Shields, bu deneyimin ardından hayattaki bazı şeyleri bölümlere ayırmayı, birbiriyle karıştırmamayı küçücük yaşında öğrendiğini de sözlerine ekledi. Onun deyimiyle bu 'hayatta kalmak için uyguladığı" bir teknikti.

YİNE GÜZELLİĞİNİN ÖN PLANA ÇIKTIĞI BİR FİLMDE OYNADI

Bu filmin çekilmesinden iki yıl geçtikten sonra Brooke Shields, yine güzelliğinin sergilendiği bir film için kamera karşısına geçti: "The Blue Lagoon (Mavi Göl.) O filmde de rol arkadaşı Christopher Atkins ile birlikte ıssız bir adaya düşen ve orada hem aşkı hem yetişkinlerin dünyasını keşfeden bir genç kızı canlandırdı. Tabii yine o film onun görüntüsüyle hafızalara kazındı. O sırada da henüz yetişkin olmamıştı. Sadece 14 yaşındaydı.

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O SAHNEDE CANI ÇOK YANDI

Shields'in bir sonraki filmi ise kendi deyimiyle setteki en korkunç deneyimlerinden birini yaşadığı Endless Love (Sonsuz Aşk) oldu.Hemen hatırlatalım, o dönemde de Shields'ın 18 yaşına girmesine daha 3 yıl vardı. Henüz öyle bir deneyim yaşamamış olmasına rağmen rol arkadaşı Martin Hewitt ile bir sevişme sahnesinde oynaması gerekiyordu. İşte o sahne anlattığına göre hafızasında çok acı izler bıraktı.

Çünkü tecrübesiz olduğu için o sahnede yönetmen Franco Zeffirelli'nin istediği yüz ifadesini veremiyordu. Sonunda Zeffirelli, istediği ifadeyi alabilmek için yanına gitti ve ayak parmağını tutup çok sert bir biçimde tutup bükmeye başladı. Brooke Shields, o an nasıl hissettiğini şu sözlerle anlattı: "Canımı yakıyordu. Bundan sonra gerçekten iptal oldum." Bu arada Zeffirelli'nin daha sonra konuk olduğu

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bir TV röportajında aynı hikayeyi gayet kayıtsız bir biçimde anlattığını hatırlatalım.MESLEĞİNE GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİNDE DE TACİZE UĞRADI: Bu deneyimin ardından Shields, Princeton Üniversitesi'ndeki eğitimi için sinema kariyerine ara verdi. Dört yıl sonra yeniden kamera karşısına dönmeye karar verdi. O sırada da adını vermediği bir film yapımcısının tacizine uğradığını ilk kez itiraf etmişti Shields.





KARİYERİYLE GURUR DUYUYOR AMA İÇİNİ YAKAN BİR AYRINTI VAR

Yani özetlemek gerekirse, Brooke Shields, henüz 1 yaşında reklam filmlerinde oynayarak başladığı kariyerini 57 yaşında hâlâ sürdürüyor. Mesleği hakkında da gururla konuşuyor. Ama hayatı boyunca özellikle de gençlik yıllarında kendisiyle ilgili kullanılan nitelemeleri, kendisine yönelik bakış açısını reddediyor: "Hayatım boyunca tekrar tekrar bana güzel bir yüzüm olduğu, bir seks sembolü olduğum söylendi. Ve bu benim yüreğimi dağladı."