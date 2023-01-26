Düğün tam beş kez ertelenmişti... Ben onun vücuduna değil ruhuna aşığım

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AMA ÖYKÜ HER ZAMAN BÖYLE İLERLEMİYOR

Bu ilişkilere özellikle de aldatma olaylarına biraz yakından baktığımızda gördüğümüz ortak bir nokta var. Genellikle erkek tarafı, zaman içinde yaş alan hatta bu arada çocuk dünyaya getirdiği için bedeni değişen karısını ya da sevgilisini, daha genç bir hemcinsi için bir kenara koyuveriyor. Sonra gelsin uzun uzun boşanma davaları, çocukların velayeti ve servet paylaşımı yüzünden girişilen ve bazen yıllarca süren kavgalar... Üstelik bunların hepsi basının ve dolayısıyla kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşiyor.

Ama olaya karamsar bakmamak gerek. Çünkü gösteri dünyasındaki bütün çiftler böyle değil. Bazıları ne kadar yaş alırlarsa alsınlar, ünlü bile olsa sorumlulukları daha ağır olan taraf ne kadar değişirse değişsin birbirlerini gerçekten seviyor ve yılları birlikte deviriyorlar. Bazılarının aşkı ilk günkü gibi taze kalıyor söylediklerine göre bazıları da aşk şekil değiştirse de birbirlerini gerçekten ve koşulsuz bir şekilde sevmeye devam ediyor.

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'BEN ONUN VÜCUDUNA DEĞİL RUHUNA AŞIĞIM'

İşte bunun örneklerinden birini de 20 yılı aşkın süredir evli olan ünlü çift sergiliyor. Bu evlilikte erkek tarafı, yıllar geçse de saçlarına düşen aklar ve yüzünde yaşanmışlığın getirdiği çizgiler dışında neredeyse hiç değişmedi. Kadın tarafı, geçip giden yıllara rağmen güzelliğini koruyor ama çocuk dünyaya getiren her kadın gibi onun da fiziksel görüntüsü değişti. Yine de kocasının gözünde hâlâ aşık olduğu o genç kız." Öyle ki yakışıklı oyuncu karısı hakkında "Ben ona sadece güzelliği için aşık olmadım. Ben onun kişiliğine gerçekten aşık oldum" diyor.

FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜ SÜREKLİ SALDIRI ALTINDA

Evet... Gelelim bu ünlü çiftin kadın ve erkek taraflarına. Magazin gündemini yakından takip ediyorsanız zaten anladınız sinemanın en yakışıklı James Bond'larından biri olan Pierce Brosnan ile karısı Keely Shaye Smith'ten söz ettiğimizi. 1994 yılında tanışıp flört etmeye başlayan sonra da 2001 yılında evlenen çiftin beraberliği aradan geçen yıllara, özellikle de mensubu oldukları gösteri dünyasının genel geçer alışkanlıklarına rağmen sapasağlam bir şekilde sürüyor.

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Pierce Brosnan her fırsatta karısına olan aşkını kelimenin tam anlamıyla haykırıyor. Oyuncu, bir süre önce gençlik yıllarındakinden hayli uzak görüntüsüyle yani aldığı ve bir türlü veremediği kilolarla dikkat çeken karısı Keely Shaye Smith'in "her kıvrımını çok sevdiğini" söylemişti. Yine yeri geldi ve yine karısına olan aşkını bu kez farklı cümlelerle ifade etti.

'BENİM GÖZÜMDE DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI'

Aslında Brosnan'ın bütün bunları yapmasının nedeni sık sık ve acımasız bir şekilde karısı Keely Shaye'in kilolarına yönelen eleştiriler. Hatta kendi anlattığına göre, Keeley'in her kıvrımını sevdiğini söylemesinin nedeni de bir aile dostlarından gelen "karısına mide küçültme operasyonu" yapılması önerisiydi. Ama anlaşıldığına göre Brosnan için karısının her hali ayrı güzel.

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İşte son olarak bu konuda da Keeley Shaye Smith'e olan aşkını ifade etti. Pierce Brosnan. Karısı Keely hakkında "O benim gözümde dünyanın en güzel kadını. Ayrıca o bizim beş çocuğumuza da annelik yaptı" mesajını sosyal medya sayfasından paylaştı. Bununla da yetinmedi ve durmadan karısının kilolarını eleştirenlere onları en azından bir süre susturacak bir yanıt verdi: "Geçmişte ben karımın kişiliğine gerçekten aşık oldum. Sadece güzelliğine değil. Ve şimdi onu, benim çocuklarımın annesi olduğu için her zamankinden daha çok seviyorum. Ve her zaman onun aşkına layık olmak için mücadele ediyorum."

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SADECE DOĞURDUKLARINA DEĞİL KOCASININ ÇOCUKLARINA DA ANNELİK YAPIYOR

Pierce Brosnan'ın karısı hakkında söylediği "annelik" konusuna gelirsek... Çiftin evliliğinden iki tane erkek çocukları var. Biri 21 yaşındaki Paris, diğeri 26 yaşındaki Dylan. Bu iki çocuğun öz annesi Keely Shaye Smith. Fakat Pierce Brosnan'ın bir süre önce hayata veda eden eski eşi Cassandra Harris'ten de üç tane çocuğu bulunuyor: Sean, Christopher ve Charlotte.

Bu çocuklardan Charlotte ile Christopher aslında Cassandra Harris'in eski eşinden dünyaya gelen çocukları. Fakat onların babaları ölünce Pierce Brosnan kendi korumasına alıp bu çocuklara soyadını verdi. Yani Brosnan'ın eski eşi Cassandra Harris'ten sadece Sean adında bir biyolojik çocuğu bulunuyor. Fakat Brosnan, biri eski eşinden ikisi de şu anda evli olduğu eşinden dünyaya gelen çocuklarının yanı sıra eski eşinin çocuklarına da gerçek bir baba oldu.

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Mutlu çift, iki oğulları ve onların sevgilileriyle kocaman bir aile oldu. İki oğullarının güzel sevgililerini de bağırlarına bastılar.

İşte aşkını durmadan tekrarladığı Keely Shaye Smith de kendi dünyaya getirdiği iki oğlu dışındaki bu üç çocuğa da kelimenin tam anlamıyla annelik yaptı. Bu durum da onun Brosnan'ın saygısını ve sevgisini kazanmasında çok önemli bir etken oldu.

ESKİ EŞİ GİBİ KIZINI DA AYNI HASTALIKTAN KAYBETTİ: Bu arada Brosnan'ın kızı Charlotte'un 2013 yılında henüz 4i yaşındayken rahim kanseri yüzünden öldüğünü hatırlatalım. İşin acı yanı Brosnan'ın eski eşi Cassandra da aynı hastalık yüzünden 43 yaşında hayata veda etmişti.





DÜĞÜNLERİ TAM BEŞ KEZ İPTAL EDİLDİ

Gelelim Hollywood'un en büyük aşklarından birinin kahramanı olan Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in öyküsüne. Yani evliliğine. Çiftin birlikteliklerinin 30 yıllık bir geçmişi var. Bunun son 22 yılı evlilikle geçti. Ondan önce de uzun süreli bir flört dönemi oldu mutlu çiftin. En sonunda da düğün gerçekleşti. Ama bu kolay olmadı. Hatta o dönemde konuşulanlara göre ardı ardına meydana gelen aksilikler yüzünden Smith düğünden vazgeçmeyi bile düşündü.

Pierce Brosnan ile Kelly Shaye Smith'in düğünü ilk olarak Brosnan'ın oğlu trafik kazası geçirince ertelendi. Çift ikinci kez bir tarih belirledi. Bu sefer de Smith'in teyzesi evde düşün ayak bileğini kırınca tören bir daha ertelendi. Ama o kadarla kalmadı. Keely Shaye Smith, hafif yaralandığı bir trafik kazası geçirince tören yine ileri bir tarihe atıldı.

Tabii resmi olarak evlenmelerinin önündeki engeller yine kalkmadı. Düğün organizasyonunu üstlenen şirketin sahibi kalp krizi geçirip öldü. Ardından başka bir ölüm haberi geldi: Brosnan'ın hastalığı boyunca destek verdiği Dash Dunbar isimli küçük kanser hastası hayata veda etti. Brosnan o küçüğü çok seviyordu ve ölümünün ardından düğün yapmak istemedi.

GELİN NEREDEYSE EVLENMEKTEN VAZGEÇECEKTİ

Nihayet Brosnan ile Smith, yakışıklı oyuncunun memleketi olan İrlanda'da evlenmeye karar verdi. Bunun için bir şato kiraladılar. Düğün için verilen bütün hediyeler de ABD'deki evlerinden o şatoya gönderilmişti. Ama bu kez de şatoya giren hırsızlar sadece hediyeleri değil, düğün davetiyelerini bile çaldı. Bütün bunlar Kelly Shaye Smith'in geri adım atmayı düşünmesine bile neden oldu. Gelin olmaya hazırlanan Smith ardı ardına yaşanan aksiliklerin Brosnan ile evlenmemesi için gönderilen bir işaret olduğunu bile düşündü. Ama sonunda bütün zorluklar aşıldı ve çift; nice badirenin ardından 4 Ağustos 2001'de evlendi.

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Görünüşe göre yaşanan bütün o aksilikler Keely Shaye Smith'in düşündüğü gibi evlenmemeleri için değil o andan sonraki mutlulukları için bir haberci niteliğindeydi.

Aslında bütün dünya Keely Shaye Smith 'i ya da resmi adıyla Keel Shaye Brosnan'ı, Pierce Brosnan'ın karısı olarak tanıyor. Ama hepsi o kadar değil. 1963 yılında dünyaya gelen Keely Shaye, gazeteci, yazar, TV sunucusu, oyuncu, yapımcı ve yönetmen gibi sıfatlar da taşıyor. Gençlik yıllarında Stuck With You adlı şarkının klibi için kamera karşısına geçti. Sonra bir dönemin ünlü TV dizilerinden General Hospital'da Valerie Freeman rolünü canlandırdı.

Smith, tam altı yıl boyunca ABC kanalında yayınlanan The Home Showq adlı programda çevre haberleri yaptı. Bu sayede de birçok ödül kazandı. Daha sonra NBC kanalının Unsolved Mysteries adlı programında sunucu olarak görev aldı. Bir dönem yine çeşitli TV kanallarında Good Morning America, Today Show, Entertainment Tonight gibi programlarda çalıştı.

Pierce Brosnan ile 1994 yılının 8 Nisan günü Meksika'daki bir plajda tanıştı. Bundan 7 yıl sonra da İrlanda'da evlendiler.