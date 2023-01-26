ÃœnlÃ¼ model itfaiyeci sevgili buldu: Ã–yle ÅŸÄ±martÄ±yor ki yollarÄ±na gÃ¼l bile dÃ¶ktÃ¼

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ABLASI GÄ°BÄ° HIZLI YAÅžIYOR

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi, "moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yaÅŸayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen Kate Moss'un, babasÄ±nÄ±n ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kardeÅŸi Lottie Moss. 25 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n, tÄ±pkÄ± ablasÄ±nÄ±n genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda olduÄŸu gibi gayet hÄ±zlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Lottie Moss son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde kendisine eÅŸlik eden genÃ§ adam nedeniyle ilgi odaÄŸÄ±na yerleÅŸti. Sonunda bu konudaki merak giderildi. Dedikodular doÄŸrulandÄ± ve o genÃ§ adamÄ±n Lottie Moss'un bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisi Daniel Steel olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° BÃ–YLE DUYURDU: Sevgilisini gÃ¶ÄŸsÃ¼nde uyurken gÃ¶steren pozuyla aÅŸkÄ±nÄ± ilan etti.

Avustralya'da tatilde bulunan Moss, Steel ile Ã§ekilen samimi bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸarak da zaten gerÃ§eÄŸi ilan etmiÅŸ oldu.Â Lottie Moss, Ã¶nceki gÃ¼n yeni aÅŸkÄ±yla Ã§ekilen samimi bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Steel'i gÃ¶ÄŸsÃ¼nde uyurken gÃ¶steren bu poza onun bir bebek gibi olduÄŸunu belirten bir not yazdÄ± Moss. Sonra yine sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan ettiÄŸine gÃ¶re Ã§iÃ§eÄŸi burnunda sevgililer, romantik tatillerini sÃ¼rdÃ¼rmek Ã¼zere Bali'ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Moss'un daha Ã¶nce sosyal medya sayfasÄ±nda ilan ettiÄŸine gÃ¶re genÃ§ Ã§ift, geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Bali'de tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonra Moss onunla buluÅŸmak Ã¼zere Avustralya'ya geÃ§ti. Ä°ki aÅŸÄ±k tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yeri bir kez daha gÃ¶rmek iÃ§in Bali'ye gitti.

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YARI ZAMANLI Ä°TFAÄ°YECÄ°: Moss'un yeni sevgilisi modellik yapÄ±yor ama aynÄ± zamanda eÄŸitimli bir itfaiyeci. Bu mesleÄŸini de yarÄ± zamanlÄ± olarak sürdürüyor hakkÄ±ndaki bilgilere göre.





YOLLARINA GÃœL DÃ–KTÃœ: AnlatÄ±lanlara gÃ¶re sevgilisi Lottie Moss'u her fÄ±rsatta ÅŸÄ±martÄ±yor.Â

Ã‡ifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re Lottie Moss ve Daniel Steel'in iliÅŸkisi gayet iyi gidiyor. Hatta iddialara gÃ¶re Steel, Moss'u her fÄ±rsatta ÅŸÄ±martÄ±yor. Zaten geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Lottie Moss da sevgilisinin, birlikte kaldÄ±klarÄ± evin dÃ¶rt bir yanÄ±na serpiÅŸtirdiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± gÃ¼l yapraklarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir video paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Lottie Moss'un sevgilisi Daniel Steel bir model ve aynÄ± zamanda itfaiyeci.Â

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ABLASININ DÃœÄžÃœNÃœNDE DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°: Moss, ablasÄ± Kate'in eski eÅŸi Jamie Hince ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tÃ¶rende nedimelerden biriydi. O ÅŸekilde de dikkat Ã§ekti.Â

Lottie Moss, ilk olarak yÄ±llar Ã¶nce ablasÄ± Kate Moss'un Jamie Hince ile evlendiÄŸi tÃ¶rende dikkat Ã§ekmiÅŸti: O dÃ¶nemde daha Ã§ocukluktan Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ olan Moss yine de gÃ¶steriÅŸli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde toplamÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda moda firmalarÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekti. Kate Moss'un desteÄŸiyle moda dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Fakat bir sÃ¼redir ortalarda dolaÅŸan sÃ¶ylentilere gÃ¶re iki kardeÅŸin arasÄ± Ã§ok da iyi deÄŸil.

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O SÄ°TEYE Ä°Ã‡ERÄ°K SAÄžLAYARAK HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

Lottie Moss, 2021 yÄ±lÄ±nda cÃ¼retkar fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi bir siteye Ã¼ye olduÄŸu iÃ§in gÃ¼ndeme gelmiÅŸti: KullanÄ±cÄ±larÄ±ndan Ã¼yelik isteyen bu siteye iÃ§erik saÄŸlamasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ± Moss. BazÄ± Instagram aylaÅŸÄ±mlarÄ±nda takipÃ§ilerini, kendisinin de fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bu Ã¼yelikle gÃ¶rÃ¼lebilen siteye davet ediyor. Her ne kadar bu giriÅŸimi ÅŸaÅŸÄ±rtsa da Lottie Moss o sitede moda dÃ¼nyasÄ±nda olduÄŸundan daha fazla Ã¼n kazandÄ±.

AslÄ±nda 1. 68 cm'lik boyu modellik iÃ§in de kÄ±sa sayÄ±lan Lottie Moss, buna raÄŸmen moda dÃ¼nyasÄ±nda kabul gÃ¶rdÃ¼. ÃœnlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak gÃ¶rev aldÄ±. Moda dÃ¼nyasÄ±nda bÃ¶ylesine iyi bir kariyer geliÅŸtiren Lottie Moss'un bÃ¶yle yetiÅŸkin sitelerinden maddi gelir elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± merak uyandÄ±rdÄ±.

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ANNESÄ° NORVEÃ‡LÄ°: Kate Moss'un Ã¼vey kardeÅŸi Lottie'nin annesi NorveÃ§li.Â

Tam adÄ± Charlotte Moss olan genÃ§ model, Kate Moss'un babasÄ± Peter ile NorveÃ§li ÅŸarkÄ±cÄ± Inger Solnordal'Ä±n evliliÄŸinden 1998 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Lottie Moss, 13 yaÅŸÄ±ndayken ablasÄ± Kate'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde nedime olarak dikkat Ã§ektikten birkaÃ§ yÄ±l sonra moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±.

Lottie Moss, Avustralya'da sevgilisine verdiÄŸi pozlarÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.Â

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