Gencecik yaşında sinemada şöhreti bulmuştu: Sevgilisi 'çocuk yapalım' deyince evinin kadını oldu

Haberin Devamı

ÇÖLDEKİ VAHADA ÜNLÜ OLMUŞTU, SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Tam da Shields ile Christopher Atkins'in başrollerini paylaştığı Mavi Göl'den bir yıl sonra çekilen bir filmle yıldızı iyice parlamıştı. O dönemde henüz 19 yaşındaydı. 1980'li yılların hafızalara kazınan yapımlarından biri olan bu filmde de 1981 tarihli Mavi Göl ile benzerlikler vardı. Her ne kadar filmin kahramanı olan iki genç ıssız bir adaya düşmeseler de saldırıya uğrayan bir kervandan kurtulup çöldebuldukları bir vahaya yerleşiyorlardı.

ARTIK BAMBAŞKA BİR HAYATI VAR

Orada da ikisi yan yana hem aşkı hem de hayatı keşfediyorlardı. İşte bu film, gencecik kadın yıldızı için kelimenin tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra kariyerinde hızla yükseldi. Ardı ardına döneminin ünlü filmleri için kamera karşısına geçti. Ama sonra birden bire ortadan kayboldu. Brooke Shields'in 80'lerde oynadığı filmlerin yeniden gündeme gelmesiyle o vahanın ortasındaki güzel kadın da özellikle bu iki yapımı da görmüş olanların aklına düştü. O koyu renk saçlı, kahverengi gözlü, dolgun dudaklı güzel kız neredeydi şimdi? Hemen söyleyeyim ki o artık Hollywood'un spot ışıklarından uzakta, bambaşka şeyler yapıyor.

Haberin Devamı

EVİNİN KADINI OLDU

Eğer belli bir yaşın üzerindeyseniz ya da sinema tarihine meraklıysanız kimden söz ettiğimizi çoktan anladınız. Evet o! Paradise (Cennet) filminin güzel yıldızı Phoele Cates'i anlatıyoruz. Başta Paradise olmak üzere Fast Times at Ridgemont High, Private School, Drop Dead Fred, Gremlinler gibi yapımlarla tanınan Phoebe Cates, yıllardır "kayıp." Ama başına kötü bir şey gelmiş değil. Yani Phoebe Cates bir anda parlayıp sonra unutulan Hollywood yıldızlarından biri değil. Tam tersine bunu kendi tercihiyle yaptı. Çünkü, 1989 yılında meslektaşı Kevin Kline ile evlendi, iki çocuk dünyaya getirdi ve yaygın deyimle "evinin kadını" oldu.

Haberin Devamı

ARKADAŞINI KIRAMADI AMA YİNE GERİ DÖNMEDİ: Phoebe Cates, evlendikten sonra 1994 yılında beyazperdedeki son rolünü oynadı. Sonra 2001 yılında yakın arkadaşı olan Jennifer Jason Leigh'i kıramadı ve The Anniversary Party için kamera karşısına geçti. 2015 yılında da bir video oyununa sesiyle katkıda bulundu. Sonra da yine spot ışıklarının altından uzaklaştı.





İKİ ÇOCUĞU İÇİN KARİYERİNİ BİR KENARA BIRAKTI

Aslında geleceği parlak bir genç yıldızken bir anda kariyerini elinin tersiyle itmesi ikinci çocuğunun yani kızı Greta'nın 1994 yılındaki doğumundan sonra oldu. Ondan üç yıl önce de oğlu Owen'ı dünyaya getirmişti Phoebe Cates. Görünüşe göre eşi Kevin Kline da oyuncu olmasına rağmen onun tercihi sinemadan yana olmadı.

ROLÜ ALAMADI AMA HAYATININ AŞKINI BULDU

Şimdi biraz başa dönelim ve Phoebe Cates'in hayatını değiştiren ayrıntıya yani Kevin Kline ile tanışmasına bakalım. Kendisinden 16 yaş büyük meslektaşı Kevin Kline ile Hollywood'un uzun evliliklerinden birini yürüten Cates'in cephesinde de işler yolunda gidiyor belli ki. Cates, eski hayatına geri dönmeyi aklından bile geçirmedi. Bu mutlu evliliğin temelini atan ikilinin The Big Chill adlı yapım için seçmelere katılması oldu. Phoese Cates o seçmelerden başarıyla çıkamadı yani rolü alamadı. Ama hayatının aşkını buldu.

Haberin Devamı

Cates ve Kline'ın yolları iki yıl sonra bu kez New York'taki bir tiyatroda kesişti. Cates o sırada The Nest of the Wood Grouse için provalardaydı. Kline de aynı tiyatronun başka bir katında Shakespeare’in Henry V adlı oyunu için çalışıyordu. Öyle ya da böyle sonunda ikisinin yolları kesişti ve bir daha ayrılmadılar.

ESKİ SEKRETERİNDEN RANDEVİ UYARLAMASINI İSTEDİ: Öyle ya da böyle sonunda ikisinin yolları kesişti ve hayatlarının aşkını buldular. İddialara göre Kevin Kline, Cates'in eski asistanını aradı ve ona güzel oyuncuyla bir buluşma ayarlamasını istedi. Sonra da ikili arasında gerçek bir aşk doğdu.





ARTIK BİR MAĞAZASI VAR

Her ne kadar Hollywood'a veda etmiş olsa da şu anda 59 yaşında olan Phoebe Cates, iş hayatından tamamen elini eteğini çekmiş değil. Çünkü 2005 yılında New York'ta bir mağaza açtı. Mağazasında özgün giysiler aksesuarlar mücevherler ve ev eşyaları satıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir zamanlar güzelliği dillere destan bir oyuncu vardı: Şimdi onun yerini kızı aldı Haberi görüntüle

75 yayındaki Kevin Kline ile 59 yaşındaki Phoebe Cates'in iki çocuğu Owen ve Greta da sanat dünyasından ayrı kalmadı. İki kardeş, The Squid and the Whale adlı filmin yanı sıra The Anniversary Party'de dekamera karşısına geçti. Ünlü çiftin kızı Greta aynı zamanda bir müzisyen.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI ARADAKİ YAŞ FARKI

Kevin Kline ile Phoebe Cates'in evliliğinde en çok dikkat çeken ayrıntı bunca yıldır mutlu olmaları elbette. Ama başka bir ayrıntı daha var: Aralarındaki ciddi yaş farkı. Kline onunla tanıştığında ve romantik bir ilişki yaşamaya başladığında kendisinin 40'lı yaşlarında olduğunu Catesi'n ise henüz 20'lerinin başına geldiğini anlatmıştı bir röportajında. "Ben 40'ın üzerindeydim. Sonunda oyunculuğa takıntılı olmaktan vazgeçip biraz da yaşamayı hatta evlenmeyi düşünüyordum" diye anlattı. Ona göre evliliklerinin bu kadar başarılı olmasının nedeni aralarındaki yaş farkı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tartışılan görüntüler hakkında konuştu: Üç arkadaş eğleniyorduk Haberi görüntüle

Kevin Kline ,The Guardian'a verdği bir röportajda " Eğer kendi yaşımda biriyle evlenseydim çocuk sahibi olma ihtimalim az olurdu. 'Hey çocuk yapabiliriz, haydi evlenelim' dedik ve öyle oldu" diye konuşmuştu.

TAM ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEMEDİ

Cates, anne olduktan sonra hemen kariyerine dönmedi ama hemen kameralarla bağlantısını da koparmadı. Arada sırada bazı yapımlarda oynasa da asıl istediği bu değildi. Çünkü mesleğine tam zamanlı olarak dönmeyi istemiyordu. Bu konuda da şunları söylemişti yıllar önce "Oyunculuğun benim için bir seçenek olmadığını biliyordum. Bunu tekrar yapamazdım."

Öyle ya da böyle Phoebe Cates, Hollywood'un yıldızlarından biriyle evli kalsa da kendine verdiği mesleğe dönmeme sözünü tutuyor ve kurduğu yeni hayatı mutlu bir şekilde sürdürüyor.

KERVAN SALDIRIYA UĞRAYINCA...

Phoebe Cates'ten bu kadar söz edip onun hafızalara kazınan filmi Paradis'i atlamak olmaz. Meraklıları için filmin konusuna bir bakalım: " Şam’a gitmek üzere Bağdat’ı terk eden kervanda, güzel bir İngiliz kızı olan Sarah ve ailesiyle yolculuk eden Amerikalı genç David vardır. Kervan saldıraya uğrar. Saldırıdan iki gençle, genç kızın koruması kurtulur. Tabii Sarah’nın koruması da bir cinayete kurban giderek kahramanlarımızı yalnız bırakmayı ihmal etmez. Uzun bir yolculuktan sonra cenneti andıran bir vahaya ulaşan Sarah ve David nihayet baş başa kalabilmişlerdir. Artık yapabilecekleri tek şey hem hayatı hem birbirlerini keşfetmektir."

Gözden Kaçmasın Tanışmaları romantik filmlerdeki gibi oldu: Düğünleri peri masalına benziyordu Haberi görüntüle

Yönetmenliğini Stuart Gillard'ın üstelnidği filme Cates'e sonradan başka yapımlarda da oynayan Willie Aames eşlik ediyordu. Bu arada Filmin en az kendisi kadar şarkısı da hafızalara kazındı. Film için özel olarak L. Russell Brown ve Joel Diamond tarafından yazılan şarkıyı seslendiren kişi de Phoebe Cates idi.