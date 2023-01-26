Bu yaÅŸta bu kÄ±yafet: Biraz yaratÄ±cÄ± olmak iyidir!

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NÄ°CE FÄ°LMLE HAFIZALARA KAZINDI

1991 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'a taÅŸÄ±nan Hayek, iki yÄ±l sonra My Crazy Life adlÄ± yapÄ±mda kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi. Bu sÄ±rada kendisi de Meksika kÃ¶kenli olan yÃ¶netmen Roberto Rodriguez'in dikkatini Ã§ekti.1995 yÄ±lÄ±nda Antonio Banderas ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Desperado geldi. Ä°ÅŸte o filmde Salma Hayek, kelimenin tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir patlama yaptÄ±. Bir yÄ±l sonra yine Rodriguez'in yÃ¶netiminde rol aldÄ±ÄŸÄ± From Dusk Till Dawn (GÃ¼n BatÄ±mÄ±ndan ÅžafaÄŸa) ile artÄ±k kendini Hollywood'a kabul ettirmiÅŸti. Hele Hayek'in rol aldÄ±ÄŸÄ± o dans sahnesi hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

SADECE KARÄ°YERÄ°NDE DEÄžÄ°L GÄ°YÄ°M KONUSUNDA DA Ä°DDÄ°ALI: 56 yaÅŸÄ±ndaki Hayek, kÄ±sa boyuna raÄŸmen giydiÄŸini en gÃ¼zel taÅŸÄ±yan yÄ±ldÄ±zlardan biri.Â

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Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Hayek, kariyer basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmandÄ± ve sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok aranan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri haline geldi. Fakat onun tek iddiasÄ± oyunculuk ve sonradan adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mcÄ±lÄ±k alanÄ±nda deÄŸil. Salma Hayek'in baÅŸka bir Ã¶zelliÄŸi daha var. Sadece 1. 57 santim boyunda olmasÄ±na yani Hollywood'un gÃ¼zellik Ã¶lÃ§Ã¼lerine gÃ¶re kÄ±sa olmasÄ±na raÄŸmen dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel giyinen yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Sadece gÃ¼zel demek onun giyim tarzÄ±nÄ± tanÄ±mlamaya yetmez aslÄ±nda. GÃ¼zel ve iddialÄ±! 60 yaÅŸÄ±na girmesine sadece 4 yÄ±l kalmasÄ±na raÄŸmen fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ korumayÄ± baÅŸaran Hayek, vÃ¼cudunun en gÃ¼zel yerlerini de kusurlarÄ±nÄ± da Ã§ok iyi biliyor ve giysi seÃ§imini ona gÃ¶re yapÄ±yor.

ÅžEFFAF GÄ°YÄ°NDÄ°: Salma Hayek, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daki iddiasÄ±nÄ± film galasÄ±nda bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.Â

Ä°ÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Pinault ile mutlu bir evliliÄŸi olan bir Ã§ocuk annesi Salma Hayek, giyim konusundaki iddiasÄ±nÄ±n son Ã¶rneklerinden birini de dÃ¼n gece katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Magic Mike's Last Dance adlÄ± filmin galasÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Miami'de gerÃ§ekleÅŸen galaya Hayek,Ã¼zeri Ã§iÃ§ek desenleriyle sÃ¼slÃ¼ aÄŸlardan oluÅŸan siyah bir kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±. Bu belki de onun genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan bu yana film galalarÄ±nda giydiÄŸi en iddialÄ± kÄ±yafetti. Hayek, ÅŸeffaf elbisesinin iÃ§ine siyah renkte iki parÃ§a giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de altÄ±n rengi platform topuklu ayakkabÄ±lar ve yeÅŸil el Ã§antasÄ±yla tamamladÄ±. KÄ±yafetine uygun takÄ±lar kullanan Salma Hayek, saÃ§larÄ±nÄ± da at kuyruÄŸu tarzÄ±nda topladÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle de galanÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken konuÄŸu oldu. Hayek, projede birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Channing Tatum ile birlikte kameralara uzun uzun poz verdi.

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GÄ°YÄ°NÄ°RKEN YARATICILIÄžINIZI KULLANABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z: Hayek'e gÃ¶re Ã¶zellikle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± iÃ§in giyinirken insan bulduÄŸuyla yetinmek zorunda deÄŸil. Kendi yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanabilir.Â

Salma Hayek'in eÅŸi FranÃ§ois Henri Pinault, Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n CEO'su. Ã–zellikle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± iÃ§in giyinirken ondan ya da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan yardÄ±m alÄ±yor mu bilinmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu konuda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸ deÄŸil. Fakat bazÄ± rÃ¶portajlarÄ±nda sÄ±k sÄ±k sÃ¶ylediÄŸi gibi modayla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± var. Glamour dergisinin Ä°ngiltere baskÄ±sÄ±na konuÅŸan Hayek, giyinmenin aslÄ±nda insanÄ±n yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na hizmet eden bir yanÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Hayek bu konudaki fikirlerini "Bence modanÄ±n en eÄŸlenceli yanÄ± kendi yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanabileceÄŸiniz ve her gÃ¼n bir yenilik deneyebileceÄŸiniz bir alan olmasÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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GEÃ‡EN HAFTAKÄ° PAYLAÅžIMI TARTIÅžMA YARATMIÅžTI

Salma Hayek'in bu saÃ§ modeli onun geÃ§en hafta Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mÄ± akÄ±llara getirdi. Hayek, Ã¼zerinde beyaz bir bornozla objektife poz verdiÄŸi o paylaÅŸÄ±mda yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekmiÅŸti. TakipÃ§ileri tarafÄ±ndan bol bol filtre kullandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Hayek, "kendinin 25 yaÅŸÄ±ndaki hali gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsun" yorumlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. O paylaÅŸÄ±mda da Hayek'in saÃ§ modeli dÃ¼n geceki galada kullandÄ±ÄŸÄ± gibi at kuyruÄŸu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Belki de Hayek aynÄ± saÃ§ modeli ve hemen hemen aynÄ± makyajÄ± kullanarak kendisine yÃ¶neltilen paylaÅŸÄ±mÄ±nda filtre kullandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± bertaraf etmek istedi.

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YILLAR GEÃ‡Ä°YOR AMA O AYNI: Hayek, 4 yÄ±l sonra 60 yaÅŸÄ±na girecek. Ama zamana direniyor.Â Â

Biraz Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸimiz gibi Salma Hayek, 56 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, fiziksel Ã¶zelliklerini en Ã§ok koruyan Ã¼nlÃ¼lerinden. Elbette bunun iÃ§in de elinden geleni yapÄ±yor, yani Ã§ok Ã§abalÄ±yor. Ã–yle ki bazen onun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik sÄ±rlarÄ±, hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor. Zaman zaman sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlara bakÄ±lÄ±rsa Salma Hayek, fiziksel egzersizi asla ihmal etmiyor. Bu da onun fazla uzun boylu olmamasÄ±na raÄŸmen formda kalmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Ama bunun yanÄ± sÄ±ra uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel beslenme programÄ± da var. Hayek, bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bu konuda da bazÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu verdiÄŸi bir rÃ¶portajda olduÄŸundan Ã§ok daha genÃ§ ve formda gÃ¶rÃ¼nmesinin sÄ±rrÄ±nÄ± "kemik suyu iÃ§mek" olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir miktar inek kemiÄŸini alÄ±p saatlerce kaynatÄ±yor Hayek. Ä°Ã§ine bir Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± elma sirkesi ekleyip gÃ¼nde bir fincan iÃ§iyor. Bu ÅŸekilde de hem cildi saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor hem de bir bÃ¼tÃ¼n olarak bedeni. Hayek birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce de bazÄ± bÃ¶cekleri yediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ hatta bir Ã§ekirgeyi yerken Ã§ektiÄŸi videosunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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BÃœYÃœKANNE ROLÃœ BEKLERKEN ÅžOK GEÃ‡Ä°RDÄ°: Hayek, artÄ±k bÃ¼yÃ¼kanne rolleri oynayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken bir sÃ¼per kahramanÄ± canlandÄ±rmasÄ± istendi.Â Â

Kendisiyle yakÄ±n yaÅŸlarda olan birÃ§ok meslektaÅŸÄ± eskisi gibi rol bulamazken ya da daha farklÄ± roller iÃ§in teklif alÄ±rken Salma Hayek, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ilginÃ§ olayÄ± da iki yÄ±l Ã¶nce anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bu bile onun yÄ±llara nasÄ±l meydan okuduÄŸunun bir gÃ¶stergesi. Angelina Jolie'nin de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Eternals'ta Ajak karakterine hayat veren Salma Hayek, aldÄ±ÄŸÄ± teklifin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± yani bu teklifin kendisini nasÄ±l ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Filmde rol almasÄ± istendiÄŸinde bunun bir bÃ¼yÃ¼kanne rolÃ¼ olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ Ã¶nce. Sonra da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "O gÃ¼n 'Unut gitsin' dedim. 'TanrÄ± bilir nasÄ±l bir bÃ¼yÃ¼kanne oynamamÄ± istiyorlar' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. FigÃ¼ran ya da yaÅŸlÄ± hayat kadÄ±nÄ± rolÃ¼nÃ¼n teklif edilmesine alÄ±ÅŸkÄ±nÄ±m" diye anlattÄ±. Filmde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol teklif edileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen ancak Eternals'Ä±n lideri Ajak'i canlandÄ±ran Hayek, o anki duygularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle tarif etti: "Åžoke olmuÅŸtum. 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±zda Ã§ok sevdiÄŸiniz bir yÃ¶netmenin sizi arayÄ±p 'SÃ¼per kahraman olacaksÄ±n' dediÄŸini hayal edin.

MUTLU EVLÄ°LÄ°K: Salma Hayek, aynÄ± zamanda Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birinin de kahramanÄ±.Â Â

Salma Hayek, iÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Henri Pinault ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸarÄ±lÄ± evlilikle de biliniyor. AslÄ±nda baÅŸlarda bu konuda bazÄ± iddialarÄ±n odaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ± Hayek. Salma Hayek ile FranÃ§ios Henri Pinault, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu evliliklerinden birinin kahramanlarÄ± olarak tanÄ±nÄ±yor. ÃœnlÃ¼ bir iÅŸ insanÄ± olan Pinault ile Hayek, 2006 yÄ±lÄ±nda romantik bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. Bir yÄ±l sonra kÄ±zlarÄ± Valentina Paloma'nÄ±n aralarÄ±na katÄ±lmasÄ±yla mutluluklarÄ± da ikiye katlandÄ± Hayek ile Pinault'nun. Bundan iki yÄ±l sonra da bir dizi gÃ¶steriÅŸli tÃ¶renle evlendiler. Salma Hayek ile FranÃ§ois Henri Pinault'nun resmi nikahÄ± Paris'te gerÃ§ekleÅŸti. ArdÄ±ndan aynÄ± yÄ±l Venedik'te ailelerinin yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n de konuk olduÄŸu, birkaÃ§ gÃ¼n sÃ¼ren bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±lar.

PARA Ä°Ã‡Ä°N EVLENDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Bu arada Salma Hayek, iÅŸ insanÄ± FranÃ§ois Henri Pinault ile evlenmesine dair bazÄ± iddialarla da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. O dÃ¶nemde Hayek'in, Pinault ile parasÄ± iÃ§in evlendiÄŸi sÃ¶ylentileri ortaya atÄ±ldÄ±. Hayek bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yalanladÄ±. ParanÄ±n bu konuyla bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fakat bu konuda uzun uzun konuÅŸmamayÄ± tercih etti. Hatta evlendikten yÄ±llar sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajÄ±nda "Tamam.. Her neyse ... Ne isterseniz onu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n" diyerek iddialarÄ± Ã§ok da ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hayek bu konuda "Birlikte geÃ§irdiÄŸimiz bunca yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ardÄ±ndan aÅŸkÄ±mÄ±z daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale geldi. SÃ¶ylenenlere gÃ¼cenmiyorum. Herkes ne isterse dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n" dedi.

Hayek'in son zamanlarda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giydiÄŸi kÄ±yafetlere bakmak gerekirse... LACMA gecesinde bu Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± elbiseyi tercih etti oyuncu.

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AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde de yine iddialÄ± bir elbise tercih etti. Bu kÄ±yafetin Ã¼zerindeki pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± iÅŸlemelerin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi dikkat Ã§ekti.Â