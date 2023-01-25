Damattan uzun boylu, kaynanasının kopyası gibi: Ona 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı' diyorlar

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KAYNANASI ÖVGÜLER YAĞDIRARAK TANITMIŞTI

O da kim? Doğal olarak bu soruyu soranlar da vardır. Hemen söyleyelim, o Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi.. Yani ülke tahtının birinci sıradaki varisi Prens Hüseyin'in nişanlısı. Ama birçok kişi onu, nişan haberini büyük bir coşkuyla vermesinden dolayı "Ürdün Kraliçesi Rania'nın gelini" olarak tanıyor. Çünkü kendisi de soylu bir aileden gelmediği halde Kral Abdullah ile evlenen ve giderek onu bile gölgede bırakan Rania, yeni gelinini sosyal medya sayfasından fotoğraf üstüne fotoğraf paylaşıp "üçüncü kızım" diye övgüler yağdırarak tanıtmıştı.

RANIA'YA KIZLARINDAN DAHA ÇOK BENZİYOR

Ürdün sarayının yeni gelini Rajwa, daha çiçeği burnunda kayınvalidesi Rania'nın paylaştığı o nişan fotoğraflarında bile özgüvenli görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Ön plana çıkan bir başka özelliği nişanlısı Hüseyin'den daha uzun boylu olmasıydı. Ama bütün bunların ötesinde başka çarpıcı bir ayrıntı da var: Gelin Rajwa, kayınvalidesi Kraliçe Rania'ya tıpatıp benziyor. Hatta Rania'ya iki kızı İman ve Salma'dan bile daha çok benziyor.

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ONA ORTADOĞU'NUN KATE MIDDLETON'I DİYORLAR

1994 doğumlu Rajwa, o nişan haberinin duyurulmasından sonra bir anda dünyadaki monarşi ailelerini yakından takip edenlerin ilgi odağına girdi. Aslında fiziksel olarak hiç benzemese de uzun saçları, sıcak gülümsemesi, güvenli ve ölçülü duruşuyla İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Prenses Catherine'e yani Kate Middleton'a benzetildi. Hatta Prens Hüseyin'in nişanlısı Rajwa, bazı çevreler tarafından 'Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı " olarak tanımlanmaya başladı. Tabii bunda nişan fotoğraflarından birinde Kate Middleton'ın Prens William ile nişanında giydiğine benzer bir elbiseyle kamera karşısına geçmesinin de etkisi var.

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Rajwa'nın nişan kıyafeti, Kate Middleton ile Prens Williamın evliliğe ilk adımı attıklarının duyurulduğu gün giydiği elbiseye benzetildi.





EŞ OLARAK SEÇİLMESİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ BU OLABİLİR

Durum böyle olunca tam da "binbir gece masalları"ndaki prensesler gibi bir izlenim yaratan Rajwa'nın kim olduğu merak uyandırdı. Nişan haberi duyurulduğunda genç kızla ilgili en çok bilinen ayrıntı Suudi Arabistanlı çok zengin bir iş insanının kızı olduğuydu. 28 Nisan 1994'te Riyad'da dünyaya gözlerini açan Rajwa ilk anda sadece varlıklı bir iş insanının kızı gibi görünse de durum tam olarak öyle değil. Ülkesinin önde gelen ailelerinden birine mensup. Annesi,Suudi Arabistan Kralı'nın annesinin soyundan geliyor. Yani o kadar da sıradan bir ailenin kızı değil Rajwa. Büyük olasılıkla Ürdün veliaht prensi Hüseyin'e eş olarak seçilmesinin önemli nedenlerinden biri de bu.

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GELİN HANIM ASLINDA BİR MİMAR

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu. Rajwa da babası gibi üniversite mezunu. Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini. ilk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü. Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, büyük olasılıkla mesleğini yapmayacak ama bir mimar. Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü. O sırada bir yandan da bir mimarlık firmasında çalıştı. Ama sonra kader onun yolunu Prens Hüseyin aracılığıyla Ürdün sarayına ulaştırdı.

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BÜYÜK BİR COŞKUYLA DUYURULDU

Prens Hüseyin ile Rajwa El Sahif'in nişanlandığı haberi Ürdün kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından 17 Ağustos 2022 günü duyuruldu. Kraliçe Rania kendi Instagram hesabını kullanarak 28 yaşındaki büyük oğlu Hüseyin'in evliliğe ilk adımı attığı haberini takipçileriyle paylaştı. O fotoğraflarda gelinin yanı sıra en az onun kadar Rania'nın mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı. Kraliçe Rania, Kral Abdullah ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Veliaht Prens Hüseyin'in Rajwa Al Saif ile nişanlandığını Instagram hesabından "benim üçüncü kızım" sözleriyle duyurdu.

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"Üçüncü kızımı karşılamaktan dolayı heyecanlıyım" diye yazan Rania, Rajwa'ya da "Aileye hoş geldin" diye seslendi. Kraliçe Rania, her iki genç adına da mutlu olduklarını satırlarına ekledi.Rania, hem Hüseyin'in hem de nişanlısı Rajwa'nın varlıklarının kendileri için bir neşe ve zevk olduğunu belirtip "İki kızım vardı, üç oldu. Sevincimiz tarif edilemez" diye yazdı.

MASAL GİBİ BİR KRALİYET DÜĞÜNÜ BEKLENİYOR

Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif, bu yılın 1 Haziran günü evleniyor. Yani bir başka deyişle dünya gösterişli bir kraliyet düğününe tanıklık etmeye hazırlanıyor. Bu tarihin özel olarak seçildiği de gelen haberler arasında. Çünkü genç Prens'in annesi ve babası, Rania ile Abdullah, 10 Haziran'da 30'uncu evlilik yıldönümlerini kutlayacak. Bundan birkaç gün önce de aile yeni bir düğün heyecanı yaşamış olacak.

BİR DÜĞÜN DAHA VAR: Bu arada Ürdün Sarayı'nda bu yaz başka bir düğün de var. Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızları Prenses Salma, ağabeyinden kısa bir süre önce nişanlandığı Jameel Alexander Thermiotis ile büyük olasılıkla ilkbahar aylarında evlenecek.

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