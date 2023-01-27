Özel görüntüleri skandal olmuştu, ağlayarak hapse bile girdi: Sonunda başkasının doğurduğu bebek hayatını değiştirdi

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EVLENECEĞİNE BİLE KİMSE İNANMAMIŞTI

Kız kardeşi Nicky, yıllar önce yuvasını kurup sakin sakin otururken Paris Hilton, kelimenin tam anlamıyla "zincirlerinden boşalmış gibi" yaşamayı sürdürdü. Hatta Carter Reum ile evleneceğini açıkladığı zaman birçok kişi buna inanmadı bile. Çünkü Hilton, daha önce üç kez nişanlanmış ve hiçbiriyle evlenmeden yollarını ayırmıştı. Ama sonuç olarak Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile gerçekten evlendi ve hayalini de gerçekleştirdi. Zaten evlendikten sonra daha sakin bir hayat sürdüren, gürültüden patırtıdan uzak duran Hilton artık anne olduğuna göre çok daha gözlerden uzak dingin bir yaşam sürecek. Yani beklenti bu yönde. ABD basınında yer alan iddialara göre Paris Hilton, artık eskisi kadar gece hayatında olmayacak. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen oğlu ve kocası Carter Reum ile birlikte sükunet içinde yaşayacak.

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HIZ TRENİNDE YOLCULUK EDER GİBİ YAŞIYORDU

Ama onun 2000'li yılların ilk yarısında yarattığı skandallar, ortaya serdiği görüntüler asla unutulmayacak. Yıllarca magazin basını tarafından "dünyanın en zengin varisi" olarak adlandırılan Hilton'ın geçmişte tıpkı lunaparklardaki hız treninde gidiyormuş gibi sürdürdüğü yaşamına bir bakalım ister misiniz?

17 Şubat 1981 günü Richard ve Kathy Hilton'ın kızı olarak dünyaya geldi Paris Hilton. Çok zengin bir ailenin çocuğu ve o tahtın varislerinden biri olan Paris tam da buna uygun bir yaşam sürdü. Önce model olmaya heves etti, ardından göz önünde bir sosyal gruba mensup biri olarak bir anda kendini kamera karşısında buldu. En çılgın yıllarında yakın arkadaşı olan Nicole Richie ile birlikte The Simple Life adlı TV şovunda görev almaya başladı. Programın ekran serüveni 2003 yılında başladı ve 2007 yılına kadar sürdü.

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ESKİ SEVGİLİSİ BÜYÜK BİR SKANDALA NEDEN OLDU

Paris Hilton tam Richie ile birlikte bir TV yıldızı olma yolunda başarılı bir adım atmıştı ki ilk skandalı patlak verdi. Programın başladığı 2003 yılında Hilton'un seks kasedi ortaya çıktı. Bunu sızdıran kişi de eski sevgilisi Rick Solomon'du. Paris'te Bir Gece adı verilen bu kaset, Hilton'un adının karıştığı ilk büyük skandal oldu. Ama bunun Hilton'u durdurup durdurmadığını soracak olursanız, elbette hayır! Hilton tıpkı o dönemde yakın olduğu Kim Kardashian gibi bu kasetten de faydalandı ve kendini iş yaşamına yani gösteri dünyasındaki kariyerine adadı.

POPÜLER KÜLTÜR İKONUNA DÖNÜŞTÜ: The Simple Life adlı şovdan önce Paris kendini model olarak tanıtıp bu alanda isim yapmaya çabalıyordu. Elbette ünlü ailesi sayesinde ismini de duyuruyordu. Ama o sıralarda modellikten daha farklı bir şeye ağırlık veriyordu: Çılgınlar gibi yaşıyor, partiden partiye koşuyordu. Bütün bu uç noktadaki davranışlarına rağmen Paris, bir tür popüler kültür ikonuna dönüştü. Ne yapsa, nereye gitse olay oluyordu.





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AĞLAYARAK HAPSE GİRDİ

Paris Hilton'un The Simple Life serüveni,iş ortağı Nicole ile yaşadığı sorunlar yüzünden bitti. Zaten o sırada Paris de hızlı hayatına devam ediyordu. Tabii bir yandan da magazin basınının manşetlerini süslüyordu. İşte bunlardan biri de zenginlerin ayrıcalıklı olduğunu düşünenleri şaşırtan bir gelişme ile ilgiliydi. Hilton kamera karşısında gözyaşlarına boğulmuştu.Çünkü zararlı madde etkisi altındayken araç kullanırken yakalanmıştı. Cezası da ağır oldu. 2007 yılında tam 45 günü demir parmaklıklar ardında geçirdi. Onun gibi malikanelerde doğup büyüyen biri için büyük bir yıkımdı bu olay.

Hilton, 2000'lerin ilk yarısında peşinde paparazzi ordusu olmadan hiçbir yere adım adamıyordu.

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Ama ilerleyen dönemlerde Paris Hilton'da gözle görünür bir değişim olmaya başladı. Belki de artık yaşı ilerlediği için eskisine göre daha ağır bir hayat sürüyordu.Bazı yapımlarda küçük roller aldı. Ayrıca TV'de yayınlanan bazı reality şovlar için kamera karşısına geçti. Bu arada giyim tercihlerini de değiştirdi. Bir zamanlar kendisini cinsel bir obje gibi gösteren kıyafetler giyen Hilton artık daha düzgün tercihler yapmaya başladı.

EN KARANLIK SIRRINI ANLATTI: YATILI OKULDA TACİZE UĞRADIM

2020 yılına gelindiğinde ise hayatıyla ilgili olarak o güne kadar çok fazla bilinmeyen bir ayrıntıyı gözler önüne serdi. This Is Paris adlı belgeselde, izleyicilerine kalbini açtı Paris Hilton. Bunun sonucu olarak yine manşetlere çıktı ama bu kez trajik bir şekilde. O belgeselde itiraf ettiğine göre gençlik yıllarında ailesi tarafından gönderildiği Utah'taki bir yatılı okulda tacize uğramıştı. Hem de daha 17 yaşındayken. Orada yaşadıklarını önce seyircileriyle paylaştı Hilton. Bundan bir yıl sonra da yine mahkeme salonunda tanık kürsüsünde anlattı olan biteni.

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Hilton, 2008 yılında bir etkinlik için İstanbul'a gelmişti. Hilton, Burhan Öçal'ın müziği eşliğinde Asena ile birlikte göbek atmıştı.

Hilton, siyahlar içinde katıldığı o duruşmada bir zamanlar okuduğu ve oradaki yılları sırasında tacize uğradığını ileri sürdüğü Provo Canyon School aleyhine tanıklık yaptı. "Benim adım Paris Hilton" diyerek başladığı konuşmasında ABD'nin dört bir yanındaki okullarda benzer olaylar yaşayanlar adına konuşacağını ekledi. Hilton konuşmasında, son 20 yıldır aynı kabusu yaşadığını da sözlerine ekledi. Sonra da hem fiziksel ve zihinsel olarak hem de sözlü tacize uğradığını belirtti. Konuşması sırasında o günlere dönen Hilton, gözyaşlarını da tutamadı.

'HAYAT BENİM İÇİN DE SANILDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL'

Hayatıyla ilgili bu korkunç ayrıntıyı kendi kanalında anlatırken gerçeği uzun süre sakladığını belirterek " Fakat dönüştüğüm güçlü kadınla gurur duyuyorum. İnsanlar hayatımdaki her şeyin benim açımdan kolay olduğunu sanabilir ama dünyaya gerçekten kim olduğumu göstermek istiyorum' demişti. O dönemde korktuğu için ailesine olup bitenleri anlatmadığını belirten Hilton, o programda panik atak geçirdiğini ve her gün ağladığını da ifade etmişti. Hilton bu olay yüzünden kendini "Mahkum gibi" hissettiğini de belirtmişti.

Hilton, belki de olgunlaştığı için böylesine çok özel bir ayrıntıyı milyonlara kişiyle paylaştı. Zaten sonraki yıllarda da hayatı gözle görülür biçimde değişti. Büyük olasılıkla onu böylesine dingin bir yöne sevk eden şu anda evli olduğu Carter Reum oldu.

Paris Hilton evleninceye kadar üç kez nişanlandığını söylemiştik. Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı. Bunların yanı sıra adı Leonardo DiCaprio, Nick Carter gibi tanınmış kişilerle de aşk söylentilerine karıştı. Fakat 2019 yılında flört etmeye başladığı Carter Reum, onun gönül sayfası için son durak oldu.

ANNESİYLE TARTIŞMIŞTI

Paris Hilton sonunda hayatının rüyasını gerçekleştirdi. Önce evlendi ardından da bir bebek sahibi oldu. Yeni evlendiği dönemde ikiz bebek istediğini söylemişti. Şimdilik bu olmadı ama yine de taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebeğe kavuştu. Hilton bu konuda annesi Kathy Hilton ile basın aracılığıyla bir tartışma da yaşamıştı. Annesi , uğraşmasına rağmen Hilton'un bir türlü hamile kalamadığını söylemişti. Paris de buna "Kocamla ben çoktan hazırız, istediğim an hamile kalabilirim" yanıtını vermişti.

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