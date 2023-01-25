Annesi doğuramıyor demişti: Paris Hilton anne oldu, bebek haberini Instagram’dan verdi

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YILLARCA ARADIĞI AŞKI VE AİLEYİ SONUNDA BULDU

2021’in sonlarına doğru sayısız aşk hikâyesinden ve 4 kez nişanladıktan sonra Paris Hilton nihayet aradığı aşkı buldu ve evlendi. Onun yıllar boyunca yaşadığı hayatı magazin haberlerinden takip edenler bu olgunlaşma ve durulma öyküsünü çok inanmadan okusa da bu dünyanın en tanınmış sosyetik güzeli herkesi şaşırtmayı başardı.

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Ve daha evlenmeden önce tüp bebek denemelerine başladıklarını söylediği kocasıyla e sonunda bir bebek sahibi oldular ve Paris Hilton hep hayalini kurduğu gerçek aileye sahip oldu. Dün akşam Instagram sayfasında bebeğinin minicik elini tutarken çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Paris Hilton dünyaya anne olduğu müjdesini verdi. Çocuk sahibi olmayı denediği bilinen ama hamile de olmayan Paris Hilton’un verdiği bebek müjdesi herkesi şaşırttı.

GİZLİCE ÇOCUK SAHİBİ OLDU, HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Paris Hilton, dün yaptığı duyuruyla, kocası Carter Reum ile gizlice bir erkek bebek sahibi olduklarını açıkladı. Paris ve kocası Carter, taşıyıcı anne kullanarak bebek sahibi olduklarını bildirdi. Her ne kadar 2020 yılından beri çocuk yapmak için uğraştıkları bilinse de çiftin verdiği bebek haberi bir sürprizdi çünkü bir taşıyıcı anne kullanacakları ve hamilelik haberi ortada yoktu.

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Paris Hilton, PEOPLE'a yaptığı açıklamada “Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter'la birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Ailemizi birlikte kuracağımız için çok heyecanlıyız ve kalbimiz oğlumuz için sevgiyle dolup taşıyor.” dedi. Doğumla ilgili daha fazla ayrıntı ise açıklanmadı. Paris Hilton, oğlunun elini paylaştığı Instagram gönderisinin altına ise “Şimdiden kelimelerin anlatabileceğinin çok ötesinde seviliyorsun” yazarak mavi bir kalp emojisi koydu.

DAHA EVLENMEDEN ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞLARDI

Paris Hilton 2022'nin başlarında, milyoner bir girişimci olan kocası Carter Reum’dan iki veya üç çocuk yapmak istediğini hatta ikiz doğurma arzusunun olduğunu açıklamıştı. Hatta Hilton, kendisinin ve kocasının tüp bebek (IVF) yolculuğuna 2020'de daha ortada bir evlenme teklifi bile yokken çıktıklarını söylemişti. 2 yıldan fazladır devam eden bu çocuk sahibi olma heyecanına Paris’in annesinin yaptığı yorumlar damga vurmuştu.

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Paris Hilton’un annesi Kathy Hilton birkaç ay önce kızının hamile kalabilmek ve çocuk sahibi olabilmek için çok uğraştığını söylemiş ancak bunu başaramadığını iddia etmişti. “Kızımın çocuk sahibi olmak için çok uğraşması ve bunu başaramamasına çok üzülüyorum” diyen Kathy Hilton, kızı Paris’i kızdırdı. Annesinin bu sözleri üzerine herkesin kendisini soru bombardımanına tuttuğunu söyleyen Paris Hilton Kathy Hilton’u yalanlamıştı.

ANNESİ "KIZIM ÇOCUK DOĞURAMIYOR, ÇOK ÜZÜLÜYORUM" DEMİŞTİ

“Kocamla birlikte evliliğimizin ilk zamanlarının keyfini çıkarmak istedik. Tüp bebek tedavisi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şanslıyız ki biz çok sayıda embriyoya sahibiz. Aile olmayı dört gözle bekliyoruz” diyen ve annesinin bu kırıcı açıklamasına karşılık veren Paris, çocuk sahibi olmak için 2023 yılını beklediklerini ve hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirtmişti.

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Birden fazla çocuk istediğini söyleyen 41 yaşındaki sosyetik güzel ilk çocuğunun erkek olmasını istediğini anlatmış; sonra doğacak kızının onu koruyacak bir ağabeyi olmasını arzu ettiğini söylemişti. Oğlunun dünyaya gelmesiyle Paris Hilton’un hayalinin ilk kısmı da gerçekleşmiş oldu. Daha tüp bebek denemelerine başladıkları zamanlarda kocası Carter’la bebeklerine isim seçme çalışmaları da yaptıklarını anlatan Paris Hilton’un çocuğuna ne isim verdiği henüz belli değil.

PARIS'İN İLK, KOCASININ İKİNCİ ÇOCUĞU

Bu bebek Paris Hilton’un ilk çocuğu ancak 2021’de evlendiklerinde 40 yaşındaki Carter Reum’un 10 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. İlk başta bu haberi yalanlamaya çalışsalar da sonra yaptıkları açıklamalarda Paris de eşi Carter da çocuğu kabul etmişlerdi.

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Bir başka realite şov yıldızı olan ve adı Mel Gibson’la da aşk dedikodularına karışan Laura Bellizzi’nin Carter Reum’un kızının annesi olduğu ortaya çıkmıştı. Paris Hilton daha sonra bu konuda açıklama yaptığında kocası Carter’ın kızıyla klasik bir baba – kız ilişkisine sahip olmadığını ancak çocuğun tüm bakım masraflarını üstlendiğini söylemişti. Bu sözler üzerine magazin gazetecilerinin yaptığı araştırma Carter Reum’un bu evlilik dışı doğan çocuğu 10 yılda sadece bir kez gördüğünü ortaya koymuştu.

Paris Hilton’un tüp bebek yapmak taşıyıcı anne kullanarak çocuk sahibi olmak fikrini Kim Kardashian’dan aldığı da ortaya çıktı. Bir zamanlar ünlü değilken Paris Hilton’un asistanlığını yapan ve şimdi onun la çok yakın dost olan Kim Kardashian üçüncü çocuğu Chicago ve dördüncü çocuğu Psalm’a taşıyıcı annelik yoluyla sahip olmuştu. Paris Hilton “Bana bundan bahseden Kim idi. Konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için mutluyum” diyerek arkadaşına teşekkür etmişti.