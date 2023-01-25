Annesi doğuramıyor demişti: Paris Hilton anne oldu, bebek haberini Instagram’dan verdi

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YILLARCA ARADIĞI AŞKI VE AİLEYİ SONUNDA BULDU
2021’in sonlarına doğru sayısız aşk hikâyesinden ve 4 kez nişanladıktan sonra Paris Hilton nihayet aradığı aşkı buldu ve evlendi. Onun yıllar boyunca yaşadığı hayatı magazin haberlerinden takip edenler bu olgunlaşma ve durulma öyküsünü çok inanmadan okusa da bu dünyanın en tanınmış sosyetik güzeli herkesi şaşırtmayı başardı.
GİZLİCE ÇOCUK SAHİBİ OLDU, HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Paris Hilton, dün yaptığı duyuruyla, kocası Carter Reum ile gizlice bir erkek bebek sahibi olduklarını açıkladı. Paris ve kocası Carter, taşıyıcı anne kullanarak bebek sahibi olduklarını bildirdi. Her ne kadar 2020 yılından beri çocuk yapmak için uğraştıkları bilinse de çiftin verdiği bebek haberi bir sürprizdi çünkü bir taşıyıcı anne kullanacakları ve hamilelik haberi ortada yoktu.
DAHA EVLENMEDEN ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞLARDI
Paris Hilton 2022'nin başlarında, milyoner bir girişimci olan kocası Carter Reum’dan iki veya üç çocuk yapmak istediğini hatta ikiz doğurma arzusunun olduğunu açıklamıştı. Hatta Hilton, kendisinin ve kocasının tüp bebek (IVF) yolculuğuna 2020'de daha ortada bir evlenme teklifi bile yokken çıktıklarını söylemişti. 2 yıldan fazladır devam eden bu çocuk sahibi olma heyecanına Paris’in annesinin yaptığı yorumlar damga vurmuştu.
ANNESİ "KIZIM ÇOCUK DOĞURAMIYOR, ÇOK ÜZÜLÜYORUM" DEMİŞTİ
“Kocamla birlikte evliliğimizin ilk zamanlarının keyfini çıkarmak istedik. Tüp bebek tedavisi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şanslıyız ki biz çok sayıda embriyoya sahibiz. Aile olmayı dört gözle bekliyoruz” diyen ve annesinin bu kırıcı açıklamasına karşılık veren Paris, çocuk sahibi olmak için 2023 yılını beklediklerini ve hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirtmişti.
PARIS'İN İLK, KOCASININ İKİNCİ ÇOCUĞU
Bu bebek Paris Hilton’un ilk çocuğu ancak 2021’de evlendiklerinde 40 yaşındaki Carter Reum’un 10 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı. İlk başta bu haberi yalanlamaya çalışsalar da sonra yaptıkları açıklamalarda Paris de eşi Carter da çocuğu kabul etmişlerdi.
Paris Hilton’un tüp bebek yapmak taşıyıcı anne kullanarak çocuk sahibi olmak fikrini Kim Kardashian’dan aldığı da ortaya çıktı. Bir zamanlar ünlü değilken Paris Hilton’un asistanlığını yapan ve şimdi onun la çok yakın dost olan Kim Kardashian üçüncü çocuğu Chicago ve dördüncü çocuğu Psalm’a taşıyıcı annelik yoluyla sahip olmuştu. Paris Hilton “Bana bundan bahseden Kim idi. Konu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için mutluyum” diyerek arkadaşına teşekkür etmişti.