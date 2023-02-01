Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Evliliği şoke etmişti: Bir anda üç kız çocuğunun üvey babası oldum!

Güncelleme Tarihi:

#Demi Moore#Mila Kunis#Ashton Kutcher
Evliliği şoke etmişti: Bir anda üç kız çocuğunun üvey babası oldum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 09:58

2005 yılında evlendiklerinde bütün dünya kelimenin tam anlamıyla şoke olmuştu. Biri üçüncü evliliğini yapan 43 yaşında ünlü bir kadın oyuncu, diğeri de daha ilk evliliğini yapan ondan 17 yaş genç yakışıklı meslektaşıydı. Belki de bu durumun bu kadar gürültü koparmasının nedeni, güzel oyuncunun bir önceki evliliğiydi. Dile kolay! 1987'den 2000'e kadar sinemanın en gözde aksiyon yıldızlarından biriyle hayatı paylaşmış ve ondan üç tane kız çocuk dünyaya getirmişti. Üstelik yeni eşi olan yakışıklı oyuncunun kendisinden bu kadar büyük biriyle evlenmesi ayrı bir konuydu.

Haberin Devamı

EVLİLİK SEKİZ YIL SÜRDÜ
Öyle ya da böyle evlendiler. Tam 8 yıl boyunca da yuvalarını ayakta tuttular. Genç adam, karısının eski evliliğinden dünyaya gelen üç kızına iyi bir üvey baba oldu. Öte yandan karısının eski kocası, onun yeni karısı, çocukları derken eşine az rastlanır kocaman bir aileye dönüştüler. Ama günü geldi ve mutlu yuva dağıldı. Üstelik ayrılıkları olaylı oldu. İddialara göre genç adam karısını defalarca aldatmıştı. Sözü çok uzattık, bu evliliğin kadın tarafı ondan sonra bir daha evlenmedi. Erkek tarafı ise yıllar öncesinden hoşlandığı genç kadınla evlendi ve iki çocuk sahibi oldu.

Evliliği şoke etmişti: Bir anda üç kız çocuğunun üvey babası oldum

Haberin Devamı

İLK KEZ KONUŞTU: ÇILGINLIKTI, ESKİ KARIMA ÇOK KIZDIM
Uzun sözün kısası... köprülerin altından çok sular aktı. Olayın kadın tarafı 2019 yılında bir kitap yazdı ve kapalı kapılar ardında ne yaşandıysa hepsini satırlara döktü. Tabii ki bundan eski kocası da nasibini aldı. Gelelim bu gerçek hayat öyküsünün kahramanlarına: Demi Moore ve eski eşi Ashton Kutcher.

Moore, Kutcher ile evliliğinin yıkılmasından dört yıl sonra kaleme alınan ve hayatının önemli dönemeçlerini masaya yatırdığı Inside Out adlı anı kitabında elbette eski eşi Kutcher'ı da unutmadı. Aradan geçen süreçte Kutcher suskun kaldı. Ama sonunda o da hem Moore'un kitabıyla hem de onunla yaptığı evlilikle ilgili konuştu.

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncunun oğlu ilk kez konuştu: Keşke o rezil görüntüler için anneme para ödeselerdi, bütün hayatını borç içinde geçirmezdiÜnlü oyuncunun oğlu ilk kez konuştu: Keşke o rezil görüntüler için anneme para ödeselerdi, bütün hayatını borç içinde geçirmezdi!Haberi görüntüle

Meslektaşı Mila Kunis ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan Ashton Kutcher, GQ dergisinin ilk dijital sayısına konuk oldu ve eski eşinin kitabıyla ilgili soruları da yanıtladı. Kutcher, o kitabın yayınlanmasından sonra eski eşi Moore'un özel hayatına yönelik bir medya çılgınlığı yaşandığını ve bunun da kendisini çok kızdırdığını söyledi.

Kutcher'ın anlattığına göre Moore'un kitabının yayınlanmasından ve özellikle de kitaptan alıntıların çarşaf çarşaf magazin basınında yer almasından sonra Kunis ile hayatının çığırından çıktığını ileri sürdü. Paparazzilerin, iki küçük çocuklarının gittiği anaokulunun kapısına bile konuşlandığını saklamadı.

Haberin Devamı

Evliliği şoke etmişti: Bir anda üç kız çocuğunun üvey babası oldum

'İLİŞKİ ORTAYA ÇIKINCA HAYATIM DEĞİŞTİ, ANİDEN ÜVEY BABA OLDUM'
Kutcher röportajda Demi Moore ile ilişkisinin ortaya çıktığı ilk dönemi de anlattı. O ana kadar gözlerden uzak yaşadıkları ilişkinin ortaya çıkmasından sonra hayatının değiştiğini vurguladı oyuncu. Bu değişim aslında herkesin üstesinden gelebileceği bir durum değildi. 2005 yılında Moore ile evlendiği anda onun Bruce Willis ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ve o sıradaki yaşları 12, 10 ve 8 olan Rumer, Scout ve Tallulah'nın üvey babası oldu. Röportajda Kutcher'ın o dönemi nasıl anlattığına bakalım: "O sırada 26 yaındaydım ve üç tane kız çocuğunun sorumluluğunu üstlenmiştim. Bu 20'li yaşlarında çocuk sahibi olanların bildiği bir durum."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlarTrende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlarHaberi görüntüle

Ashton Kutcher, aslında birliktelikleri sırasında Demi Moore ve kendisinin bir bebekleri olacağını ama karısının altı aylık hamileyken düşük yaptığını hatırlattı röportajda. Oyuncu, bu kadar yaklaşmışken sahip olacağınızı düşündüğünüz bir çocuğu kaybetmenin gerçekten çok acı verici olduğunu söyledi. Sözün burasında çocuklara olan sevgisini ifade etti: "Çocukları seviyorum. Eğer öyle olmasaydı üç tane çocuğu olan bir kadınla evlenmezdim. Yeni bir çocuk sahibi olma fikri ise harikaydı."

Evliliği şoke etmişti: Bir anda üç kız çocuğunun üvey babası oldum

KENDİMİ BAŞARISIZ HİSSETTİM: Kutcher'a göre boşanmak, insana kendini başarısız hissettiriyor. 

Ama sonuç olarak Moore ile Kutcher'ın bir bebek sahibi olma hayali suya düştü. Kutcher bu olay hakkında "Her ne sebeple olursa olsun böyle bir deneyim yaşamam gerekiyormuş" diye konuştu. Bu bebeğin kaybı ve ardından evliliğinin dağılmasından sonra Kutcher bir başarısızlık duygusu yaşadığını itiraf etti: "Boşanmak kadar insanı başarısız hissettiren bir şey daha yok. Boşanma insana kendini baştan aşağıya başarısız hissettiriyor. "

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Gençliğimde vücudumu hiç sevmezdim, kimse görmesin diye bacaklarımı saklardımGençliğimde vücudumu hiç sevmezdim, kimse görmesin diye bacaklarımı saklardımHaberi görüntüle

Demi Moore, kitabında Kutcher'dan hamile kalıp düşük yaptığında yaşadıklarını anlatmıştı. Satırlarına göre adının Charles Ray olmasına bile karar verdikleri bebeği altı aylıkken kaybetmesinden dolayı hep kendini suçladığını gizlemedi. Düşük yapmasının nedeninin kendi kötü alışkanlıkları olduğunu gizlemedi.

Evliliği şoke etmişti: Bir anda üç kız çocuğunun üvey babası oldum

'MILA'YA HAYRANIM'
Ashton Kutcher şu andaki evliliği hakkında da konuştu röportajda. Üç yıl flört ettikten sonra Mila Kunis ile evlenin Kutcher onunla ilişkilerini hızlandıran ayrıntının Mila Kunis'e duyduğu hayranlık olduğunu söyledi. Çiftin Wyatt ve Dimitri adında iki tane çocuğu bulunuyor.

Haberin Devamı

Evliliği şoke etmişti: Bir anda üç kız çocuğunun üvey babası oldum

'NE BİR EVLİLİĞİM VARDI NE DE KARİYERİM'
Moore kitabında Kutcher'ın kendisini aldattığını öğrenmesinden sonra hayatının nasıl dağıldığını gizlemedi. Özellikle boşanmanın ardından toparlanmak için uzun zaman harcadı. Kitabında 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf eden Moore, Kutcher'den boşandıktan sonraki ruh halini "Mutlu olduğum ilişkimden hamile kaldım. Ama altı aylık olduğunda bebeğimi düşürdüm. Üçüncü evliliğim de aldatma nedeniyle bittiğinde ise ne bir kariyerim vardı ne de bir ilişkim." sözleriyle anlatmıştı.

Gözden Kaçmasın

Bir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendimBir zamanlar çocuk yıldızdı, şimdi yuvasını kurdu: En iyi arkadaşımla evlendimHaberi görüntüle

Demi Moore ilk evliliğini soyadını hala taşıdığı Freddy Moore ile 1980'de yaptı. Bu evlilik beş yıl sürdü. İki yıl sonra Bruce Willis ile evlendi. Üç çocuk sahibi olan çift, 2000 yılında boşandı. Moore üçüncü evliliğini de Ashton Kutcher ile 2005 yılında yaptı.

Gözden Kaçmasın

Sonunda yüzü göründü Yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiştiSonunda yüzü göründü! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiştiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demi Moore#Mila Kunis#Ashton Kutcher

BAKMADAN GEÇME!

Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter
80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA