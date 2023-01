Bakışlarını karısından alamadı: Ben sana hayran!

Haberin Devamı

ÜZERLERİNDEKİ GERİLİMİ ATMIŞLAR

Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de Harry'nin, kitabında alenen suçlamalar yönelttiği ağabeyi Prens William ile bu eleştirilerden nasibini olan eşi Kate Middleton oldu. Kraliçe'nin ölümünden sonra Charles'ın tahta çıkmasıyla, ilk sıradaki veliahtlara ve eşlerine verilen Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını alan William ile Kate o ilk dönemlerde gittikleri görevlerde bir gerilim içinde olduklarını belli ediyorlardı. Fakat giderek bu durum değişti. Artık her ikisi de daha rahat bir görüntü sergiliyor. Üstelik bir dönem üzüntüden ve stresten "yüzünden düşen bin parça" halde görüntülenen Kate eskisinden çok daha rahat ve güler yüzlü. Buna ek olarak giyim tarzı da giderek renklendi.

TEPEDEN TIRNAĞA KIRMIZI

Son gittiği görevlerde renkli giyimiyle dikkat çeken Galler Prensesi Catherine bunun bir örneğini de dün Londra'da düzenlenen bir etkinlikte gözler önüne serdi. Galler Prensesi, şu sıralar erken çocukluk dönemine odaklanan bir projenin başında. Bunun tanıtımı da düzenlenen ışıltılı bir etkinlikle yapıldı.

Shaping US (Bizi Şekillendirmek) adlı bu proje için düzenlenen gece BAFTA yani British Academy of Film and Television Arts, Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) desteğiyle yapıldı. Prens William'ın patronu olduğu BAFTA'nın Londra'daki merkezinde yapılan toplantıya damgasını vuran kişi ise Kate Middleton oldu. Tepeden tırnağa kırmızılara bürünen Galler Prensesi, bu kez elbise yerine bol paçalı bir pantolon ve asimetrik kesim ceketten oluşan bir kıyafet giydi. Görünümünü aynı renkte ayakkabı ve çantayla tamamladı. Kulağındaki iki küpelerin ise özel bir anlamı vardı. Buna birazdan değineceğiz.

BAKIŞLARINI KARISINDAN ALAMADI

Rahat ve neşeli görünen Kate Middleton'ın eşi Prens William koyu renk takım elbise giydi. Fakat taktığı kırmızı tonundaki kravatıyla da aynı renk giyinen Kate ile uyumlu bir görüntü sergiledi. Kate ile William, toplum içinde genellikle birbirlerine fazla sevgi gösterisinde bulunmamalarıyla biliniyor. Hatta bir zamanlar ailedeki görevlerini sürdürürken onların tam tersine resmi ziyaretlerde bile aşk gösterisi sergileyen Harry ve Meghan ile ayrıldıkları en önemli noktalardan biri bu.

HAYRAN BAKIŞLAR, KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Kate ile William'ın markası haline gelenler ise birbirlerine yönelik küçük cesaretlendirme dokunuşları. Ünlü çift, BAFTA buluşmasında da bu kuralı bozmadı. William, zaman zaman eşinin koluna ya da sırtına dokunarak ona yanında olduğunu hissettirdi. Ama bir an geldi kırmızılar içindeki Kate'e hayranlık dolu bakışları objektiflerden kaçmadı. Bu durum da artık onların 11 yıllık evli bir çift olarak birbirlerine eskisi kadar büyük bir aşk duymadıkları iddialarını yalanlayan bir ayrıntı olarak not edildi hayranları tarafından.

ÜNLÜLERDEN DESTEK VAR

Bu noktaya değindikten sonra geçelim etkinliğe. Kate'in "hayatının işi" olarak nitelendirdiği Shaping Us projesinin tanıtımına gösteri ve spor dünyasının ünlüleri de konuk olarak katıldı. Rap'çi Professor Green, sunucu Rochelle Humes, İngiliz kadın futbol takımının kaptanı Leah Williamson, yayıncı Fearne Cotton gecenin konukları arasındaydı.

PROJEYİ 'HAYATININ İŞİ' OLARAK TANIMLADI

41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton gecede yaptığı konuşma sırasında "bu kampanyanın temel olarak, erken çocukluğun kritik önemine ve insanın sonradan dönüştüğü yetişkini nasıl şekillendirdiğine ışık tutmayı amaçladığını" belirtti. Bir insanın yaşamının temellerinin erken çocukluk döneminde atıldığını anlatan Kate Middleton "Kendimizi anlamayı, başkalarını anlamayı ve içinde yaşadığımız dünyayı anlamayı öğrendiğimiz bir süreç" diye tanımladı. Middleton konuşmasında işte bu yüzden insan yaşamının ilk yıllarının ne kadar önemli olduğuna değinip "Mutlu ve sağlıklı kişilerden oluşan nesiller yetiştirmek için herkes ne yapması gerektiğini bilmeli" diyerek sözlerini sürdürdü.

Galler Prensesi Catherine, "Kendi çocukluklarımızı, inançlarımızı ve ilişkilerimizi, duygu ve davranışlarımızı neyin şekillendirdiğini anlayarak, gelecek nesillere olumlu etkiler sağlama konusundaki rolümüzü daha iyi oynayabiliriz" dedi. Bu arada Kate Middleton, ebeveynlere bu projenin hayatının geri kalanında, elini üzerinden hiç çekmeyeceği bir çalışma olduğu konusunda da söz verdi.

KÜPELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kate Middleton'ın yürüttüğü kampanya tanıtımı için sarf ettiği sözler böyle... Şimdi gelelim bunları bile geride bırakan giyim kuşamının ayrıntılarına. Middleton'ın gece için seçtiği kırmızı takım, çok sevdiği ve gelinliğini bile hazırlattığı Alexander McQueen tasarımı. Bol paçalı pantolon ve ceketten oluşan takımın en çarpıcı yanı o üst parçanın asimetrik kesimi. Bu arada ceketin fiyatının 1590 Sterlin olduğunu hatırlatalım.

Kate Mittleton, gecede çok fazla takı kullanmadı. Ama zaten kulağındaki küpeler birçok takının yerini tutacak kadar dikkat çekiciydi. Bu küpeler ise Prenses'in giyiminin en gösterişli ayrıntısı oldu. O küpelerin ilginç formu, esin kaynağını Kraliyet Opera Binası'nın ana sahnesinin tavanında bulunan süslerden alıyor. Bu küpeler ise Kate'in giyiminin en uygun fiyatlı kısmı. İri küpelerin satış fiyatı 75 sterlin.