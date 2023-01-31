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Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Blake Lively#Ryan Reynolds#Hollywood
Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 09:03

Kadın güzeldi... Sarışın, mavi gözlü, endamı yerinde... Hele bir gülüşü vardı ki dünyalara bedel. Bir dizi ile genç yaşında ünlendi ve sonra kariyer yolunda hızlı adımlarla yürüdü gitti. Erkek de fiziksel görüntü olarak ondan hiç aşağı değildi.. Bakımlı sakallarının çevrelediği yakışıklı yüzüyle genç kızların sevgilisiydi. O da tıpkı güzel kadın gibi sinemada başarılı bir kariyer grafiği çiziyordu. Genç adam daha önce başka bir meslektaşıyla evlenip ayrılmıştı. Kadın ise çok da göz önünde yaşamadığı özel hayatında bazı aşklarla konuşulmuştu.

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KAÇINILMAZ SON: DÖRDÜNCÜ BEBEK YOLDA
Sonunda yolları kesişti. Sonları kaçınılmazdı... Bir filmde oynadılar ve birbirlerine kanları kaynadı. Çok geçmeden erkek tarafı birden bu güzel kadınla aynı evde yaşamak istediğine karar verdi. Aşka düştüler ve 2012 yılında evlendiler. Önce ilk bebekleri dünyaya geldi... Ardından ikincisi, sonra üçüncüsü... Belli ki her ikisinin de büyük bir aileye sahip olma hayali vardı, çünkü dördüncü bebek de yolda hatta "eli kulağında." Kim bilir belki de biz bu satırları yazarken onlar dördüncü bebeği kucaklarına aldı bile... Nasıl olsa bir süre sonra sosyal medyadan duyururlar. Onların geleneği böyle!

Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

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FAZLA GÖZ ÖNÜNE ÇIKMADAN LÜKS BİR HAYAT YAŞIYORLAR
Uzun uzun anlattığımız bu ünlü ve mutlu çifti bulabildiniz mi? Hayranları çoktan anladı bile Blake Lively ile Ryan Reynolds'tan söz ettiğimizi. Rol aldığı Gossip Girl ile yıldızlaşan Lively ile Ryan Reynolds, şu sıralar ailelerini biraz daha genişletecek olan dördüncü bebeğin heyecanı içinde... Ama ünlü çiftin son dönemde gündemin ilk sıralarında yer almasının nedeni bu değil. Elbette her Hollywood ünlüsü gibi büyük bir servete sahip olan Reynolds ve Lively'nin kazandıkları parayı harcama şekli.

Aslında ilk bakışta 46 yaşındaki Reynolds ile 35 yaşındaki Lively, öyle herkesin dikkatini çekecek kadar gösterişli bir hayat sürdürmüyorlar. Yine de gizliden gizliye yani kapalı kapılar ardında özel zevklerine ve tutkularına milyonlarca dolar harcıyorlar. Gelin biz de bir bakalım bu mutlu, sevimli ve aşık çiftin kazandıkları paraları nerelere harcadığına... 

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Neredeyse çocukluğundan bu yana mesleğini sürdüren Reynolds, 32 yıllık kariyeri boyunca150 milyon doların üzerinde servet edindiği söyleniyor. Bunca varlığa karşın meslektaşlarıyla kıyaslandığında, dışarıdan bakıldığında mütevazi bir hayat sürdüren Reynolds yeri geldiğinde de parasını kelimenin tam anlamıyla gözünü kırpmadan harcıyor.

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Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

FUTBOL TAKIMI SATIN ALDI: 20 ARAÇLIK OTOMOBİL VE MOTOSİKLET FİLOSU
Reynolds son dönemdeki en yüklü harcamasını 2021 yılında arkadaşı ve meslektaşı Rob McElhenney ile birlikte yaptı. Wrexham adlı futbol takımına sahip olmak için tam 2 buçuk milyon doları kasasından çıkardı. Ama Reynolds ile eşi Lively'nin tek büyük harcaması bu değildi. Çift kelimenin tam anlamıyla bir lüks araba tutkunu. İleri sürülenlere göre çiftin lüks otomobiller ve Reynolds'ın tutkunu olduğu motosikletlerden oluşan 20 araçlık bir filosu var. Yani Hollywood'un rüya çiftinin garajı, toplamda yüz milyonlarca dolar değerinde araçlarla dolu.

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Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

BLAKE MAÇI EVDE İZLEDİ: Dördüncü kez hamile olan Lively, maçı evde izledi. Kocasının heyecanını da ekran görüntüsünü alıp sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ryan Reynolds, bu hafta sonu en büyük kızı James ile birlikte ortaklarından olduğu Wrexham futbol takımının Galler'de Sheffield United'a karşı oynadığı maçı izledi. Kendisinin heyecanı bir yana kızı James'in sevimli halleri büyük ilgi çekti. Onlar tribünde maçı izlerken Blake Lively de evde TV karşısında olup biteni takip etti. Kocasının endişeli anlarının ekran görüntüsünü de alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

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'BÜYÜK BİR EGOM VAR, HEPSİ BU YÜZDEN' 
Gelelim Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın giyimine kuşamına... Her biri ayrı ayrı güzel giyiniyor ama ikisi birlikte kırmızı halıya çıktıklarında kelimenin tam anlamıyla "ortalığın tozunu attırıyorlar." Bilindiği üzere Lively, bu tür özel gecelerde kırmızı halıya çıkmadan önce herhangi bir stilistle çalışmıyor genellikle. Onun yerine giyeceği parçaları kendisi seçiyor ve yine kendi tercihi olan aksesuarlarla kombin yapıyor. Lively bir keresinde bir röportajda bu konuda şunları söylemişti: "Muhtemelen benim hayatımdaki her şeyi kontrol etmekle ilgili bir sorunum var. Büyük bir egom var. Sanırım bu konuda verebileceğim en dürüst yanıt bu olacaktır" demişti.

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Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Blake Lively, ünlü moda firmalarının imzasını taşıyan tasarımlardan oluşan büyük ve zengin bir gardroba sahip. O giyinme odasındaki kıyafetlerin her biri, binlerce dolar değerinde. Lively'nin çok ünlü bir ayakkabı firmasından 21 çift ayakkabısı olduğunu ve bunların her birinin ortalama 4 bin dolar olduğunu söylersek çiftin, özellikle de Lively'nin giyim- kuşam için ne kadar para harcadığını kısaca anlatmış oluruz.

Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİN 2011'DE 2 MİLYON DOLARDI
Kocasıyla birlikte ortak servetleri 130 milyon dolar olan Blake Lively'nin sahip olduğu mücevher koleksiyonu da kayıtsız kalınacak türden değil elbette. Henüz sevgili oldukları dönemde Ryan Reynolds, Lively'in hayatının kadını olduğunu erken fark etti ve ona çok da gecikmeden evlenme teklif etti. İşte o sırada da Lively'ye o dönemde yani 2000'lerin ilk yarısında değeri 2 buçuk milyon dolar olan 12 karatlık bir elmas yüzük hediye etti. Üstelik Reynolds, o yüzüğü gidip bir mağazadan hazır olarak satın almadı. Onun yerine Lively'nin çok sevdiği ve aynı zamanda arkadaşı olan bir tasarımcıyla birlikte o göz kamaştıran nişan yüzüğünü hazırladı.

Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

MÜLKLERİ DE DUDAK UÇUKLATAN TÜRDEN
Blake Lively'nin gardrobu ve değerinin milyonlarca dolar olduğu konuşulan mücevher koleksiyonu böyle. Şimdi gelelim kocasının yani Ryan Reynolds'ın sahip olduğu emlak portföyüne. Film başına ortalama 20 milyon dolar aldığı konuşulan Reynolds, kazancının hatırı sayılır bir kısmını da taşınmaz varlıklara yani gösterişli malikanelere yatırıyor. Bunlardan biri New York'un dışında yer alan çok geniş bir arazideki çiftlik evi. Çiftin bu evi 2012 yılında ilk bebeklerinin dünyaya gelmesinden çok kısa bir süre sonra aldığı biliniyor.

Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

İLK KIVILCIM FİLM SETİNDE: AYNI TRENDE YOLCULUK ETTİLER
Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş. Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla birlikte olduklarında rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı. Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında. Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu anlattı.

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Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi. Hatta o programda ona yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraşya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım." Hatta Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."

Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı: Tam 11 yıldır her sabah yan yana uyanıyorlar

DÜĞÜN MEKÂNI İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER
Yani özetle Reynolds, Lively'yi görür görmez ondan etkilendi. Duyguları da karşılıksız kalmadı ve 2012 yılında çift evlendi. Bugün sahip oldukları üç çocukları ve yakında kavuşacakları bebekleriyle mutlu bir aile olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kısacası ünlü çiftin cephesinde her şey yolunda. Tek bir pürüz dışında. Çünkü ünlü çift, evlendikten kısa bir süre sonra bu yüzden kelimenin tam anlamıyla topa tutulmuştu. Bunun nedeni ise evlenmek için seçtikleri mekân.

Blake Lively ile Ryan Reynolds, Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda düğün yaptı. İşte ünlü çifte yönelen eleştirilerin nedeni de buydu. Çünkü onların mutlu bir şekilde hayatlarını birleştirdiği ve konuklarını ağırladığı o mekânda bir zamanlar siyahi köleler acımasızca çalıştırılıyordu. Ünlü çift, sonradan bu yüzden herkesten özür diledi. Reynolds, bir röporajda bu konuda şunları söylemişti: " Biz oraya baktığımızda sadece güzel bir düğün mekânı görmüştük. Ama sonradan büyük trajediler barındıran bir yer olduğunu fark ettik."

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Reynolds ve Lively, birçok kişinin insanlık dışı koşullarda çalıştırılıp belki de hayatını kaybettiği bu plantasyonda evlenip trajik olayları normalleştirmekle suçlanmıştı. İşte bu ünlü çiftin beraberlikleri süresince yaşadığı en büyük pişmanlık. Boone Hall adlı bu plantasyon; önemli rollerini Ryan Goslin ve Rachel McAdams'ın üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekânı olarak kullanılmıştı.

 

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#Blake Lively#Ryan Reynolds#Hollywood

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