Aşk sahnesinde, kendini rol arkadaşından korumak için iki kat iç çamaşırı giymiş!

HER İKİSİNİN DE UNUTULMAZ FİLMLERİNDEN

Bugün 86 yaşında olan Robert Redford, şimdi bile sinemanın en yakışıklı oyuncularından biri olarak nitelendiriliyor. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz filmde, tıpkı kendisi gibi yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçti. Bunlar arasında en ünlülerinden biri olan The Way We Were adlı filmde yaşadığı çarpıcı bir olay da yeni piyasaya çıkan bir kitap aracılığıyla gözler önüne serildi.

İKİ KAT İÇ ÇAMARI GİYMİŞ: İddia o ki, filmin çekimleri sırasında Streisand, rol arkadaşına aşıktı. Ama Redford'da bu duygunun karşılığı yoktu. Bu yüzden yatak sahnesi için böyle bir tercih yaptı.

Sinema eleştirmeni Robert Hofler'in kaleme aldığı "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen" adlı kitapta yer alan iddiaya göre Redford, 1972 tarihli filmdeki rol arkadaşı Barbra Streisand'a güvenmediği için senaryo gereği onunla yakınlaşacağı sahnede iki kat iç çamaşırı giymek zorunda hissetti kendini. Sonunda da gerçekten öyle yaptı. Kitaba göre bunun nedeni de Streisand'ın Redford'a aşık olması!

Hofler'in kitabında yer alan iddialara göre Redford, Streisand'ın kendisine yönelik bu aşkından haberdardı ama bu duygunun ünlü aktörde karşılığı yoktu. Hatta o filmde Streisand ile çalışmak bile istemiyordu. İşte Hofler kitabında bu ünlü filmin kamera arkasında yaşanan bu ve bunun gibi olayları masaya yatırıyor. İşin ilginç yanı da her ne kadar kamera arkasının her aşaması 'işkence' gibi olsa da bu filmin, o dönemde genç bir oyuncu olan Barbra Streisand'a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getirmesi!

REDFORD EVLİYDİ: Filmin çekildiği sırada Redford, tarihçi ve aktivist olarak tanınan Lola Van Wagenen ile evliydi. Mutluluğu bozulsun istemiyordu.

Yazarın kitabında ileri sürdüğüne göre Robert Redford o sırada rol arkadaşı Streisand'ın "ciddi bir oyuncu" olduğunu düşünmüyordu. Böyle hissettiği bir kadınla rol gereği bile olsa yakınlaşmak istemedi. Çünkü Redford o sırada Lola Van Wagenen ile evliydi. Eşi ve dört çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyordu.

Öte yandan The Way We Were'deki rol arkadaşı Barbra Streisand ise o dönemde yakışıklılığının zirvesinde olan Robert Redford'dan büyülenmişti ve onun sevgilisi olmasını istiyordu. Bu arada yeri gelmişken filmin çekimlerinin başladığı 1972 yılında Redford'un 36, Streisand'ın da 30 yaşında olduğunu hatırlatalım. Yani her ikisi de gençliklerinin ve çekiciliklerinin doruğundaydı.

İNSANLAR YATAKTA KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMESİN DİYE O REPLİĞİ REDDETTİ

Aslında Barbra Streisand da rol arkadaşı Robert Redford ile yakınlaştığı sahnenin çekimi sırasında bikini giymişti. Redford yine de kendini rahat hissetmedi ve yazarın iddiasına göre iki kat iç çamaşırı giydi. Bu arada filmde iki rol arkadaşının sadece bir tane sevişme sahnesi yoktu. İkinci sahnede Redford, canlandırdığı karakterin söylemesi gereken repliklerden birini kullanmayı reddetti. Senaryoya göre Redford'un o ikinci yakınlaşma sahnesinde "Bu sefer daha güzel olacak" demesi gerekiyordu. Ama izleyenlerin, kendisinin yatakta kötü olduğunu düşünmesini istemediği için o repliği söylemek istemedi.

Kitapta anlatılanlara göre Robert Redford'un Barbra Streisand ile ilgili başka bir çekincesi daha vardı. Aynı zamanda bir şarkıcı olan Streisand'ın o filmde şarkı söylemesi! Bunun için de filmin çekimleri başlamadan önce "O şarkı söylemeyecek değil mi? Filmin ortasında şarkı söylemesini istemiyorum" demişti. Bu arada yeri gelmişken filmin aynı adlı ikonik şarkısını da Barbra Streisand'ın seslendirdiğini hatırlatalım.

BARBRA, AYNI SAHNEDE OYNADIĞI HERKESİ EZİP GEÇİYORDU

Hofler'ın kitabında, filmin yönetmeni Sydney Pollack'ın iki başrol oyuncusuyla ilgili görüşlerine de yer verildi. Buna göre 2008 yılında hayata veda eden ünlü yönetmen Pollack, Barbra'nın o zamana kadar gerçekten güçlü bir erkek başrol oyuncusuyla çalışmadığını söyledi. Pollack'a göre Streisand güçlü bir enerjiye sahipti ve bu sayede neredeyse her sahneyi ele geçiriyordu. Pollack, Barbra Streisand gibi güçlü kişiliği olan bir oyuncuyla sadece Robert Redford'ın başa çıkabileceğini düşünüyordu.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN FİLM

Şimdi iki ünlü oyuncu arasında yaşanan gerilimle gündeme gelen The Way We Were filmine bir bakalım. Arthur Laurents'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Sidney Pollack oturuyordu.

Filmin konusuna gelecek olursak: 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'de Marksist bir Yahudi olan Katie Morosky (Barbra Streisand), bir radyo istasyonunun yanı sıra değişik birkaç işte birden çalışarak yaşamını sürdürürken bir yandan da politik inançları doğrultusunda üniversitede ve sokakta aktif eylemlere katılır. 1930'ların başında okulda tanıştığı deniz subayı Hubbell Gardiner'le (Robert Redford) yıllar sonra tekrar karşılaştıklarında ilk aşklarının canlandığını fark ederek birlikte yaşamaya başlarlar. Hubbell, Hollywood için çalışan ve McCarthyciliğin etkisiyle kara listeye alınan bir senaristtir. Olayların gelişimi iki sevgilinin duygu yüklü yollarını ayıracaktır; üstelik Katie hamiledir.