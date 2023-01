Güzeller güzeli karısı hayatından çıkıp gitti: Aşk acısı eritti!

Haberin Devamı

YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİ

Herkesin böyle bir durumdaki tepkisi farklı olur elbette. Ama dünyanın en gözde top modellerinden biriyle yollarını ayıran ünlü sporcu görünüşe göre yemeden içmeden kesildi ve ayrılığın etkisiyle kilo verdi. Kolay değil elbette, ne kadar ünlü olursa olsun bir insanın, iki çocuklu yuvasını dağıtıp, günlük yaşam alışkanlıklarından vazgeçmesi. Belki işleri daha kolay gibi görünse de şöhret ve servet içinde yüzen ünlüler de bu gibi durumların istisnası değil. Bunun son örneklerinden birini de kısa süre önce kendisi gibi ünlü eşinden boşanan sporcu sergiledi.

Geride gözü yaşlı hamile sevgilisi Bridget Moynahan'ı bırakarak top model Gisele Bündchen ile evlenen Tom Brady'nin 13 yıllık yuvası dağıldı. Görünüşe göre ünlü sporcu bu ayrılıktan kötü etkilendi. Bir başka deyişle Brady, ayrılık acısından eridi! Amerikan futbolunun yıldız oyuncularından biri olan 45 yaşındaki Brady'nin, Gisele Bündchen'den ayrıldıktan sonra 7 kilo zayıfladığı öne sürüldü. Bu duruma dikkat çeken kişi ESPN kanalının spor muhabiri Jeff Darlington oldu.

HAYRANLARI ENDİŞE İÇİNDE

Onun ileri sürdüğüne göre Tampa Bay Buccaneers takımının oyun kurucusu olan Tom Brady, son bir yılda özel hayatında yaşadığı çalkantılar yüzünden yaklaşık 7 kilo verdi. Onun bu kilo kaybı, sahalardaki fiziksel gücünü de etkiledi. Darlington'ın iddiasına göre bu durum Tom Brady'nin futbol karilerine de olumsuz yansıyacak. Ona göre Brady'nin bu durumundan takımı da zarar görecek.

Tom Brady'nin kilo kaybı sosyal medyada da konu oldu. Uzun süredir onu uzaktan takip edenler, ünlü sporcu ile ilgili endişelerini saklamıyor.Bir kullanıcıBrady'nin sağlıklı görünmediğini ileri sürdü. Ona göre sporcu. hastalık derecesinde zayıf görünüyor ve endişe uyandırıyor. Bir başkası ise "Tom Brady çok zayıf görünüyor. Umarım iyidir" diyerek sporcunun durumunu değerlendirdi. Bu arada Brady'nin boyunun 1.93 cm olduğunu hatırlatalım.

ÖZEL BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR: Belirtilenlere göre Tom Brady, yıllardır özel bir beslenme ve egzersiz programı uyguluyor. Brady'nin beslenmesinden sorumlu olan şef Allen Camhbell'ın daha önce basına yaptığı açıklamaya göre Brady, koyu yeşil yapraklı sebzeler, hayvansal protein, baklagiller ve tam tahıllar tüketiyor. Onun anlattığına göre Brady, sahaya çıkacağı günlerde ise smoothie içip badem ezmesi yiyor.





TOP MODEL EŞİNDEN BOŞANDI

Tom Brady'nin kilo kaybının en önemli nedeninin son dönemde eşi Gisele Bündchen ile boşanma sürecinde yaşadığı stres olabileceği de ileri sürülenler arasında. Brady, 2022 yılının sonları ile 2023'ün ilk döneminde takım kampından 11 gün almıştı. Bu sırada yaptığı bir sosyal medya paylaşımında herkesin hayatında zaman zaman böyle zorluklarla mücadele ettiği dönemler olduğunu belirtmişti.

Tom Brady, önceki gün Gisele Bündchen ile evliliğinden dünyaya gelen kızıyla birlikte görüntülendi.

2009 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan Gisele Bündchen ve Tom Brady, geçen yıl boşandı. Brady sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu boşanma kararının çok uzun bir düşünme sürecinin ardından geldiğini belirtmişti. Sporcu, bunun acı verici ve zor bir karar olduğunu saklamamıştı. Brady o paylaşımını " Hayatlarımızda henüz yazılmamış olan yeni bölümlerin ardından giderken sadece birbirimiz için en iyisini diliyoruz" diyerek bitirmişti.

BOŞANMA HABERİ ŞOK YARATTI

Tom Brady ile Gisele Bündchen yıllardır, ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyordu. Bu yüzden boşanma haberi büyük bir şok etkisi yarattı. Bunun nedeni hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlardan birine göre çiftin arası Brady'nin veda ettiği mesleğine tekrar geri dönmek istemesi nedeniyle açılmıştı. Bu konuda ileri sürülenlere göre Bündchen, eşinin artık emekli olmasını istiyordu. Önceleri bu isteği kabul eden Brady yeşil sahalardan uzaklaştı. Fakat sonra mesleğine dönmeye karar verdi. Bu da iddialara göre çiftin arasını açtı. Hatta çiftin boşanma haberleri ilk duyulduğunda Brady ve Bündchen'in büyük bir tartışma yaşadığı bunun ardından da boşanma avukatları tuttukları duyuldu.

Bu arada çiftle ilgili basına yansıyan iddialardan biri de Tom Brady'nin evliliğini kurtarmak için çok çabaladığıydı. Bu uğurda ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Çünkü evliliğinin sürmesini istiyordu. Fakat aynı çaba Gisele Bündchen'den gelmedi. Bunun nedeni konusunda da çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Gisele Bündchen boşanmadan sonra soluğu memleketi Brezilya'da aldı. Çocukları ve ailesiyle vakit geçiriyor.

En yaygın olanına göre Bündchen, evliliklerinin istenmeyen bir sona doğru ilerlediğinin farkındaydı. Bu yüzden de eşi Brady'den önce çabalamaya başlamıştı. Ancak o dönemde de Brady ona gereken desteği sağlamamıştı. Özetle bütün bunların sonunda ünlü çift boşandı. Gösteri dünyasının en mutlu yuvalarından biri dağıldı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Bu arada Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin Benjamin adında 13 yaşında bir oğlu ile Vivian adında 10 yaşında bir kızı olduğunu hatırlatalım. Brady'nin, hamileyke terk ettiği eski sevgilisi Bridget Moynahan ile ilişkisinden de 15 yaşında John Edward adında bir oğlu daha var. Aslında işin bu kısmı da ayrı bir hikaye. Çünkü Tom Brady, 2000'lerin ilk yarısında o dönemin en gözde modeli olan Gisele Bündchen ile tanıştığında onun uğruna karnı burnunda sevgilisi Bridget Moynahan'ı terk etmişti. Moynahan oğlunu yalnız başına büyüttü. Öte yandan Tom Brady'nin büyük oğlu sık sık babasıyla görüşüyordu ve Bündchen de ona iyi bir üvey anne olmuştu.

Bir başka deyişle Gisele Bünchnen ile Tom Brady'nin yuvası, hamile haliyle terk edilen Bridget Moynahan'ın gözyaşları üzerine kurulmuştu. O günler, Moyhanan için oldukça zordu.

GISELE UĞRUNA HAMİLE SEVGİLİSİNİ TERK ETMİŞTİ

2000'lerin ilk yarısında bu aşk ve kahramanları çok konuşuldu. Bundchen, sevgilisinin başka bir kadından baba olmak üzere olduğunu duyunca kendini kötü hissettiğini gizlemedi. O sırada Bridget Moynahan hiç konuşmadı. Fakat yıllar sonra o zor dönemde hissettiklerini satırlara döktü. Our Shoes, Our Selves: 40 Women, 40 Stories, 40 Pairs of Shoes adlı kitapta hamileyken terk edilmenin nasıl bir duygu olduğunu şöyle anlattı: "Kendi başıma bir bebek sahibi olmaktan dolayı kaybolmuş gibi hissediyordum" Sonra da o sırada neden hiç konuşmadığını "oğluma haksızlık etmek istemedim" diyerek ifade etti. Bridget Moynahan, oğluna kendi soyadını verdi.

'BONUS ÇOCUK' DİYORDU: Bu arada şunu da hatırlatalım. Bridget Moynahan ile Tom Brady'nin oğlu John Edward Thomas, babasından uzak kalmadı. Sık sık babası ve onun eşi Bundchen ile görüştü, onlarla ve iki çocuklarıyla, yani kardeşleriyle vakit geçirdi. Gisele Bundchen de ona masallardaki kötü 'kalpli üvey anne' gibi davranmadı. Brady ile evliliğinden Vivien ve Benjamin adında iki çocuk dünyaya getiren Gisele Bundchen, onu da "bonus çocuk" olarak adlandırdı.

Bündchen, Tom Brady'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen 15 yaşındaki Jack'e de iyi bir üvey anne olmuştu.