Dünya onun mavi gözlerini ilk kez cenaze töreninde gördü

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HAYATTAYKEN ÇOCUKLARININ YÜZÜNÜ KİMSEYE GÖSTERMEDİ

Üstelik, maske ile gizlediği, sadece kendi yüzü değildi. Üç tane çocuğu vardı ve o ünlü şarkıcı hayattayken, kimse çocuklarının yüzünü göremedi. Çünkü maske ya da battaniye yardımıyla üç çocuğun yüzünü de saklıyordu. Öyle ki o üç kardeşin yüzlerini tüm dünya ilk kez şarkıcının cenaze töreninde açık açık gördü.

İşte şimdi o çocuklar büyüdü, artık babaları hayatta değil. Üç kardeş babalarından kalan mirasla kendi hayatlarını kurdu. Öyle eskisi gibi maske ya da battaniye altına saklanmıyorlar. Kırmızı halıda objektif karşısında poz veriyor ya da günlük hayatlarında paparazzi kamerasına takılıyorlar.

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MICHAEL JACKSON ONLARA YÜKLÜ MİRAS VE ÜNLÜ BİR SOYADI BIRAKTI

Bu üç kardeş, pop müziğin kralı olarak hafızalara kazınan Michael Jackson'ın çocukları Paris, Prince Michael II ve Prince... 2009 yılında genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda eden babalarının cenaze töreninde dünyanın yüzlerini ilk kez gördüğü üç kardeş o zamandan sonra bir daha saklanmadılar. İşte üç kardeşten biri olan 24 yaşındaki Paris Jackson, geçtiğimiz günlerde bir galaya katıldı. Bir yandan kıyafeti diğer yandan güzelliği ve tabii ki bedenini kaplayan dövmeleriyle ilgi odağı oldu.

Babası Michael'ın, yüzünü köşe bucak sakladığı Paris Jackson, gösteri dünyasının en çalkantılı hayatlarından birini yaşamasıyla bilinen Pamela Anderson'ın hayatını konu alan Pamela: A Love Story adlı belgeselin galasına konuk oldu. İnce askılı ve derin yırtmaçlı bir kıyafet giyen Jackson, görünümünü altın rengi yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Mavi gözlerini ön plana çıkaran bir makyaj uygulayan genç kız, güzelliğiyle dikkat çekti. Bu arada Paris Jackson'ın hem müzikle ilgilendiğini hem de modellik ve oyunculuk yaptığını hatırlatalım.

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Paris Jackson o galada büyük ilgi topladı ama aslında hayatı boyunca aynı durumdaydı. Babası Michael Jackson onları sakladıkça üç kardeş daha fazla merak uyandırdı. Babasını kaybettiğinde henüz 11 yaşında olan Paris Jackson; artık zaman zaman konuk olduğu programlarda o günlerle ilgili hafızasında kalanları anlatıyor. Paris, Michael Jackson ile eski eşi Debbie Rowe'un kızı. Yani resmi kayıtlara göre durum böyle. Pop müziğin kralının üç çocuğundan ortancası ve tek kızı olan Paris'in babasının kimliği bir dönem tartışma konusu bile olmuştu.

Bütün dünya o güne kadar maskeler ve battaniyeler altında saklanan Paris'in ve kardeşlerinin yüzünü ilk kez Michael Jackson'ın cenaze töreninde görmüştü.

'ANNESİ, BENİM BAĞIŞLADIĞIM SPERMLERLE HAMİLE KALDI' İDDİASI: Resmi kayıtlara göre Paris'in babası Michael Jackson. Ama oyuncu Mark Lester bir dönem genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürmüştü.

Oyuncu Mark Lester, genç kızın babasının kendisi olduğunu ileri sürdü. Hem de tam Jackson'ın hayata veda etmesinden kısa bir süre sonra. Onun iddiasına göre Jackson, kendisinden spermlerini bağışlamasını istemişti ve Lester da bunu severek kabul etmişti. Paris'in annesi Debbie Rowe'un, kendi spermleri sayesinde hamile kaldığını ileri süren Mark Lester, gerekirse babalık testi yaptırıp bunu kanıtlayabileceğini savunmuştu.

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Lester'ın iddiaları sadece bununla sınırlı kalmadı. Onun iddiasına göre Michael Jackson'ın büyük oğlu Prince'in babası aslında Marlon Brando idi. Michael Jackson'ın yakın dostu olan ve üç çocuğun vaftiz babalığını üstlenen Lester'a göre ünlü şarkıcı, aralarında Marlon Brando'nun da bulunduğu birçok kişiden spermlerini bağışlamasını istemişti. 1968 tarihli Oliver filmiyle çocuk yıldız olarak ünlenen, Godfather (Baba) filminde de rol alan Lester, buna dayanarak Marlon Brando'nun, Prince Jackson'ın babası olduğu iddiasından hiç vazgeçmedi.

'BABAM BİZE DÜNYANIN HER HALİNİ GÖSTERMEK İSTEDİ'

Paris Jackson zaman zaman bazı programlara konuk olup babasıyla olan hayatı hakkında ipuçları veriyor. Geçen yıl, model Naomi Campsell'ın sunduğu Youtube yayınına konuk olan Paris'in anlattığına göre Michael Jackson, çocuklarının kültürlü ve eğitimli olması için elinden geleni yaptı. Paris'in anlattığına göre babaları onlara sadece dünyanın iyi hallerini göstermedi; tam tersine hayata dair her şey hakkında onları bilgilendirmeye çalıştı. Paris Jackson o programda Üçüncü Dünya ülkelerini de gördüklerini anlattı.

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Paris, Naomi'ye fiziksel görüntüsü nedeniyle kendisine modellik yapmasının teklif edildiğini söyledi "Bu öğüdü dinleyip model olmaya karar verdim" diye anlattı.

OĞLUNU BALKONDAN SARKITMIŞTI: Michael Jackson, bugün 25 yaşında olan Prince'i 2002 yılında Berlin'de kaldığı otelin balkonundan böyle sarkıtmıştı. Prince'in yüzü o zaman da örtülüydü.





ELVIS'İN KIZIYLA DA EVLENİP BOŞANDI

Pop müziğin kralı olarak nitelendirilen Michael Jackson yaşamı boyunca iki tane evlilik yaptı. İlk evliliğini 994 ile 1996 arasında Elvis Presley'in kızı Lisa Marie ile yaptı. İkinci evliliğini de Debbie Rowe ile 1996 ile 1999 arasında yaptı. Jackson 2009 yılında hayata veda etmişti.