Ünlü oyuncunun oğlu ilk kez konuştu: Keşke o rezil görüntüler için anneme para ödeselerdi, bütün hayatını borç içinde geçirmezdi!

AĞIR YÜKÜ ÇOCUKKEN BİLE OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Bu durum bazen onlar için bir çocukluk travmasına bile dönüşebilir. Söz konusu olan gösteri dünyasının ünlüleri olunca bu "ağırlık" biraz daha zorlayabiliyor çocukları. Hele anne ve babaları bu ışıltılı dünyaya çalkantılı hayatlarıyla damga vurmuşlarsa...

O KİRLİ SIR YÜZÜNDEN ÇOCUK PARKLARINDA KAVGA ETMEK ZORUNDA KALDILAR

İşte şimdi böyle bir örnek var... Şu anda biri 25 diğeri 26 yaşında olsa da daha küçücük birer çocukken anne ve babalarının ortalığa yayılan ve doğruyu söylemek gerekirse yıllar boyu unutulmayan bir rezalete dönüşen "kirli sırrını" taşımak zorunda kalan, oyun parklarında ya da okulda bu yüzden arkadaşlarıyla kavgaya tutuşan ve küçücük yaşlarında utanç duygusunu derinden hisseden iki genç adam var gündemde. Özetle, her ne kadar ünlü anne ve babasının yarattığı skandal yaşandığında onlar daha dünyaya bile gelmemiş olsalar da o görüntülerin ağırlığını hep üzerlerinde taşıdı bu iki çocuk. Görünüşe göre taşımaya da devam edecekler. Bu yaşlarına kadar bu konuda tek kelime etmeyen o iki genç adam şimdi ilk kez konuştu. Anne ve babalarının geçmişini masaya yatırdı ve ne düşünüyorlarsa sözlerini sakınmadan söylediler. Hatta içlerinden biri duyanları şoke eden bir fikri bile savundu.

'OKULDA BİRİ ANNEMDEN SÖZ ETTİĞİNDE HEMEN KAVGAYA TUTUŞURDUM'

O iki genç adam; balayında "eğlence olsun" diye çektikleri yatak odası görüntüleri ortaya saçılan hatta çalınıp satılan Pamela Anderson ile eski eşi Tommy Lee'nin iki oğlu, 26 yaşındaki Brandon ile 25 yaşındaki Dylan. Bu çalkantılı evlilikten dünyaya gelen çocuklardan büyük olan Brandon, bugün 26 yaşında genç bir adam. Ama bu yaşına kadar gündemden hiç inmeyen o görüntüler için kendi çapında ağır bir bedel ödedi. Görünüşe göre yaşadığı sürece bu durum değişmeyecek.

Annesi Pamela Anderson'ın hayatını konu alan Pamela A Love Story adlı belgesele konuk olan Brandon Lee, ailesinin o 'kirli sırrı' hakkında konuştu. Gelin onun sözlerine bir kulak verelim: "Bir çocukken herkesin benim ve ailem hakkında, aslında bilmemeleri gereken her şeyi bildiğini düşünürdüm. Herkesin, benim aileme ait olan bu "kirli sır" ile ilgili bilgisi vardı." Bu sözlerin ardından Brandon Lee, daha küçücük bir çocukken yaşıtlarıyla oyun parkında ya da okulda vakit geçirdiği sırada yaşadıklarını anlattı: "Hatırlıyorum da okulda biri annemden söz ederse hemen onunla kavgaya tutuşurdum. Çok çabuk öfkelenirdim."

'KEŞKE ANNEM O GÖRÜNTÜLERDEN PARA KAZANSAYDI!"

'Karanlık aile sırrı' diye nitelendirilen bu durumdan Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin küçük oğlu Dylan da (sağda) etkilendi. O da her ne kadar bu yüzden çocukluğunda travmalar yaşamış olsa da konuyla ilgili şaşırtıcı bir değerlendirme yaptı: "Eğer annem o kasetten para kazansaydı her şey çok daha farklı olurdu. Ama bir sürü insan o görüntüler sayesinde milyonlarca dolar kazandı. Annem ise bu konuda hep "hayır" dedi.. Çünkü yüzde yüz her zaman ailesini ön planda tutardı. Kazanacağı paradan daha çok ailesini düşünürdü."

Brandon konuşmasının bu noktasında başka bir konuyu gündeme getirdi. Tıpkı annesi gibi 2007 yılında internete sızan özel görüntüleri sayesinde yıldızını daha çok parlatan Kim Kardashian'ı hatırlattı. Annesi Pamela'nın da aynı yoldan gidip Kardashian gibi bu görüntülerden para kazansaydı daha mutlu olabileceğini savundu.

Brandon Lee "Annemin bu sayede para kazanmasını isterdim. Eğer sadece bir kağıda bir imza atsaydı milyonlarca dolar kazanabilirdi. Annem ise onun yerine hiçbir şey yapmadan arkasına yaslanıp oturdu ve kariyerinin bir buhar olup uçmasına izin verdi. Hayatının çok büyük bir bölümünde borç içindeydi."

KASET ÇALINDI VE SONRA SATIŞA ÇIKTI

Pamela Anderson'ın iki kez evlenip boşandığı Tommy Lee'den dünyaya gelen Brandon Thomas ve Dylan Jagger adında iki tane oğlu bulunuyor. Sadece kendisinin değil her iki çocuğunun da hayatını bu kadar etkileyen o yatak odası görüntülerini Pamela Anderson ile Tommy Lee, 1995 yılında ilk kez evlendikleri sırada çekti. Aslında eğlence olsun diye çektikleri o kaset, evlerinin garajında saklanıyordu. Her ikisi de kasedin orada güvende olduğunu sanıyordu ama bu büyük bir yanılgıydı. Çünkü evlerinde yaptıkları bir tadilat sırasında kaset oradan çalındı ve internete sızdı. Sonra da bir şirket tarafından dağıtımı yapıldı yani satışa sunuldu.

1996 yılında Pamela Anderson, bu şirket aleyhine yasal adımlar attı. Fakat o görüntülerin kim tarafından çalındığı bulunamadığı için herhangi bir kazanım elde edemedi. Daha da önemlisi kasedin, yani özel görüntülerinin yayılmasını engelleyemedi.

'O GÖRÜNTÜLERİN ÇOCUKLARIMI UTANDIRACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Pamela Anderson o kaset yüzünden hayatı boyunca yaşadığı zorlukları hiç gizlemedi. Her ne kadar şimdi 'o görüntülerin herkesin hafızasından silinmesini istiyorum' demiş olsa da o dönemde bugün olabilecekleri kestiremedi. Bu konuda şunları söylemişti Pamela Anderson "Ben Playboy modeli olarak tanındığım ve çalıştığım dönemde yakın zamanda çocuklarım olacağını, onların büyüyeceğini ve bu görüntülerin onlar için utanç verici olacağını düşünmemiştim" diyerek o dönemde düştüğü büyük yanılgıyı ifade etmişti.

Söylediğine göre Pamela Anderson, yaşları büyüdüğünde yani onlar için doğru zaman geldiğinde iki oğluna bu kasedi açıklamayı planlıyordu. Ancak bunun için hiç fırsatı olMadı. Çünkü kendisi Brandon ve Dylan ile konuşmadan önce onlar zaten o kasedi öğrendi. Bu konuda küçük oğlu Dylan ile yaşadığı bir anı da şu sözlerle anlattı Anderson: "Hatırlıyorum, bir gün Dylan okuldan ağlayarak geldi. Bana "Neden o kasedi yaptınız" dedi. Ben de ona "Gerçekten biz öyle bir kaset yapmadık" dedim."

'ANNEM EVLENMEMEYİ SEVERDİ': Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin iki oğlu Brandon ve Dylan anne ve babalarının çalkantılı evlilikleri hakkında da konuştu belgeselde. Dylan "Annem evlenmeyi severdi" dedikten sonra şunları söyledi: "Belki de onun bu dünyada en çok sevdiği şey aşık olmaktı. Ama benim baba figürü olarak gördüğüm tek kişi babamdı. Diğerleri sadece hayatımıza gelen ve sonra da çıkıp giden insanlardı." Onun bu sözlerinin ardından ağabeyi şu sözleri ekledi: "Ebeveynlerim sanırım bu gezegende yaşayan en çılgın insanlardı."





'HAMİLEYDİM, DÜŞÜK YAPMAKTAN KORKTUM'

Bu arada Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin o görüntüleri para kazanmak için kendilerinin sızdırdığı ileri sürülmüştü. Fakat Anderson bu iddiaları şiddetle yalanladı ve "asla o kaseti paraya çevirmeyi düşünmediğini milyonlarca dolar karşılığında bile olsa görüntüleri paylaşmak istemediğini" savundu.

Anderson, o erken dönemde neden kasedin bu tür bir skandal yaratmasının önüne geçmediğini de anlattı. Onun söylediğine göre 1997 yılında küçük oğlu Dylan'a hamileyken bir düşük tehlikesi geçirdi. O dönemde Lee ile birlikte henüz doğmamış bebeklerinin hayatını tehlikeye atmamak için bu konuyu bir kenara kaldırmayı uygun gördüler: "Bazı insanların bu görüntülerin yayılmasını önlemek için ölümüne mücadele edeceğini biliyorum. Ama ben hamileydim. Bebeğin bütün bunlardan etkilenmesini istemedim. Tommy ve ben düşük yüzünden daha önce bir bebeğimizi kaybetmiştik. Bunun tekrar olmasından korktuk. Dylan'ın hayatını tehlikeye atmak istemedik."