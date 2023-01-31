Ünlü modelin evlât acısı dinmiyor: Ölmüş oğlunun elbiseleriyle poz verdi!

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OĞLUNU 24 YAŞINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Ne kadar acı satırlar değil mi? Hele bunları, çok sevdiği birini sonsuz yolculuğuna uğurlayan birinin yazdığını düşününce! Üstelik bu satırları, bir annenin henüz 24 yaşında hayata veda eden oğluna ithaf ettiğini bilmek trajediyi biraz daha büyütüyor. Donna Ashworth'un belli ki kaybettiği birinin ardından yazdığı bu satırları geçen yıl bir dönemin ünlü modeli olarak moda dünyasına damgasını vuran Stephanie Seymour, oğlunun ölüm yıl dönümünde sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Bütün takipçilerinin yüreklerini titretmişti.

O ACI NEFES ALDIĞI SÜRECE KALBİNDEN HİÇ EKSİLMEYECEK: Ölümünün ikinci yıl dönümünde oğlunun elbiselerini giyip poz verdi.

Bir yıl boyunca yüreğinde taşıdığı derin boşluğu ve tarifsiz acıyı bu satırlarla ifade etmek istemişti Seymour. Onun, kendisi gibi aynı meslekte kariyer yapmaya başlayan oğlu Harry, 17 Ocak 2021 yılında hayata veda etmişti. Onun bu erken gidişinin ardından annesi Stephanie Seymour ve babası Peter Brant ile birlikte iki kardeşi de büyük bir kedere boğulmuştu. 1980'li ve 90'lı yılların ünlü modellerinden Seymour, için o acı hayatta kaldığı, nefes aldığı sürece hiç bitmeyecek. Ünlü model, oğlunun ikinci ölüm yıl dönümünde yine dokunaklı bir hareketle onu andı.

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Seymour, her ne kadar sosyal medya üzerinden yaptığı alıntılarla oğlu Harry'yi ne kadar özlediğini ifade etse de bu konuda hiç kendi kelimeleriyle konuşmamıştı. Ünlü model bunu da yaptı ve WSJ'ye verdiği röportajda bir oğul kaybetmenin kendisi üzerinde yarattığı yıkımı anlattı. 54 yaşındaki model, dergi için artık hayatta olmayan oğlunun kıyafetleriyle objektif karşısına geçip çarpıcı pozlar da verdi.

TERAPİ OLSUN DİYE ÇALIŞMAYA KARAR VERDİ: Seymour, menajeri ve arkadaşlarının önerisiyle terapi niyetine çalışmaya başladığını anlattı.

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Stephanie Seymour, röportajda, oğlu Harry Brant'ın genç yaşta ölümünün acısını hafifletmek için yaptığı şeylerden birini şöyle anlattı: " Eğer Harry'nin herhangi bir şeyi yapmaktan hoşlandığını düşünürsem, onu hemen yapıyorum. Bu benim acımı hafifletmeye yardımcı oluyor."

Anlattığına göre Seymour'un menajeri ve arkadaşları, bir süredir spot ışıklarının altından elini eteğini çeken modele işe geri dönmesini önerdi. Onların görüşüne göre çalışmak, Seymour'un acısını biraz da olsa dindirebilecek bir tür terapi. İşte Seymour'un, WSJ için yaptığı bu çalışma da "terapinin" bir parçası.

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TERAPİ OLACAĞINI SÖYLEYİP ÇALIŞMASINI ÖNERDİLER

Anlattığına göre Seymour'un menajeri ve arkadaşları, bir süredir spot ışıklarının altından elini eteğini çeken modele işe geri dönmesini önerdi. Onların görüşüne göre çalışmak, Seymour'un acısını biraz da olsa dindirebilecek bir tür terapi. İşte Seymour'un, WSJ için yaptığı bu çalışma da "terapinin" bir parçası.

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Model, dergi için verdiği pozlarda oğlu Harry'nin kıyafetlerini giydi. "Onun elbiselerini giymek bana iyi hissettiriyor. Onun tüm eşyalarını devasa sandıklara doldurdum ve onun kıyafetleri içinde fotoğraflarımın çekilmesini istiyorum. Çünkü Harry'nin, bundan hoşlanacağını düşünüyorum" diyerek bu konudaki düşüncelerini kelimelere döktü Stephanie Seymour.

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Çünkü onun söylediğine göre oğlu Harry, daha küçücük bir çocukken kendini giyim kuşamıyla ifade etmeyi severdi. Seymour, veli toplantıları için okula gideceği zamanlarda oğlu Harry'nin kıyafetlerini düzenlemeyi, ona önerilerde bulunmayı sevdiğini de anlattı: "Harry, bütün elbiselerimi yere yayardı. Ona derdim ki 'Harry veli toplantısı için vintaj elbise giyemem' o da bana 'Neden olmasın?' diye yanıt verirdi."

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Stephanie Seymour, oğlu Harry'yi daha 12 yaşındayken yetişkin arkadaşlarıyla buluşmalarına götürdüğünü hatırlayıp "Onun akıllı ve olgun oluşuna kimse inanamazdı. Herkes onun ne kadar özel bir çocuk olduğunu görürdü" diye konuştu.

ÖNEMLİ GÜNLERDE YOKLUĞUNU DAHA ÇOK HİSSEDİYOR: Seymour, anlattığına göre özel günlerde oğlunun yokluğunu daha derinden hissediyor.

Seymou, özellikle de önemli günlerde ve ailece yapılan kutlamalarda Harry'nin yokluğunu çok derinden hissettiklerini gizlemedi. Ünlü model "bu tür kayıplar yaşayanların kendisini anlayabileceğini" vurguladı ve bütün bu acının iyileşmesinde torunlarının büyük katkısı olduğunu gizlemedi. Bu arada henüz 54 yaşında olmasına rağmen Stephanie Seymour'un, eski eşi Tommy Andrews'tan dünyayays gelen oğlu Dylan'dan bir torunu bulunduğunu söylemenin yeri geldi.

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Dylan Andrew, eski sevgilisi Tommy Andrews ile bir bebek sahibi oldu. Dylan, bu erkek bebeğe, erken yaşta hayata veda eden kardeşinin hatırasını yaşatmak için Harry adını verdi. Buna ek olarak kocasıPeter Brant'ın eski evliliklerinden de torunları bulunuyor. Bu çocuklar, anlattığına göre Stephanie Seymour'ın acısının biraz da olsa hafiflemesini sağlıyor.

'BU ACI HEP BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK'

Stephanie Seymour ve Peter Brant'ın oğlu Harry, 2021 yılında henüz 24 yaşındayken hayata veda etmişti. Ölüm nedeninin ise aşırı dozda uyuşturucu olduğu açıklandı. Harry'nin, hayata veda etmesinden kısa bir süre önce bu alışkanlığından kurtulmak için tedavi görmeye karar verdiği belirtildi. Fakat genç adamın ömrü buna yetmedi ve hayatını kuşatan kötü alışkanlığının kurbanı oldu. Seymour ve Brant o acı haberin ardından bir gazeteye verdikleri ilanda Harry'nin genç yaşta ölümünün acısını hayatları boyunca yaşayacaklarını belirtmişti.

Seymour ve Brant'ın Harry dışında 33 yaşında Dylan Thomas, 29 yaşında Peter, 28 yaşında Lilly Margaret adında üç çocuğu daha bulunuyor.

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EN ÇOK KONUŞULAN AŞKIYDI

Stephanie Seymour'un hafızalara nasıl kazındığını hatırlamak ister misiniz? Seymour, 1991 yılında o dönemin ünlü müzik gruplarından Guns N'Roses'ın solisti Axl Rose ile birliktelik yaşadı. Ayrıca grubun Don't Cry ve November Rain adlı şarkılarının kliplerinde kamera karşısına geçti. O dönemde Seymour, Tommy Andrews ile evliliğini yeni bitirmişti. Axl Rose ile Stephanie Seymour nişanlandılar ama 1993 yılında yollarını ayırdılar. Bu ayrılığın ardından Seymour, 1995'te Peter Brant ile evlendi. Ve bu evlilikten kaybettiği oğlu da dahil dört tane çocuk sahibi oldu.