Sonunda yüzü göründü! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti

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TÜM AİLESİYLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA ÇIKTI

Bazı ünlüler, çocuklarını daha anne karnındayken ultrason görüntülerini gözler önüne serip hayranlarıyla tanıştırıyor ama bazıları da onları meraklı bakışlardan köşe bucak saklıyor. Bunlardan biri de gösteri dünyasının mutlu çiftlerinden Priyanka Chopra ile Nick Jonas'tı. Dillere destan bir dizi törenle hayatlarını birleştiren çift, ardından taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olmuştu.

Malti Marie Chopra Jonas adı verilen bebek dünyaya gözlerini bir dizi talihsizlikle açmıştı. Daha birkaç günlükken girdiği yoğun bakımda tam 100 gün kalmıştı Malti. Sonunda annesi Priyanka Chopra ve babası Nick Jonas ile evine giden bebek, o günden bu yana da bir gizem perdesinin ardında kaldı hep. Ama sonunda dün düzenlenen bir törende anne ve babasının yanı sıra amcaları ve yengeleriyle birlikte kamera karşısına çıktı.

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ANNESİNİN KUCAĞINDA NEŞE SAÇTI: Minik Malti Marie, ilk kez kamera karşısına çıktığı törende sevimli halleriyle dikkat çekti.

Minik Malti'nin ilk kez yüzünü gösterdiği günün ayrı bir önemi vardı. Çünkü babası Nick Jonas ve amcaları Kevin ile Joe'nun adı Los Angeles'taki Ünlüler Kaldırımı'nda yerini aldı. Yani artık gösteri dünyasındaki isimleriyle Jonas Brothers'ın (Jonas Kardeşler) o ünlü kaldırımda birer yıldızları var. İşte minik Malti de o törende annesi Priyanka Chopra'nın kucağında dünya tanıştı. Nick Jonas ve Chopra o güne kadar kızları Malti'nin yüzünü sosyal medya hesaplarında hep emojiler ardına saklıyordu.

BÜYÜK KARDEŞ DE AİLESİYLE BİRLİKTEYDİ

Jonas Brothers'ın bu mutlu gününde eşleri de yanındaydı. Kevin Jonas'ın karısı Danielle ve kızları Alena ile Valentina töre alanında yer aldı. Babaları törende teşekkür konuşması yaparken onlar da anneleriyle birlikte oturup onu dinlediler.

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SOPHIE KIRMIZILAR İÇİNDE

O törende Priyanka Chopra'nın kucağında etrafı izleyen Malti kadar dikkat çeken bir başta konuk daha vardı. Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) ile tanınan ve Jonas kardeşlerden Joe ile evli olan Sophie Turner. Tepeden tırnağa kırmızılar giyinen güzel oyuncu, şıklığının yanı sıra kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getirmesine rağmen formuna kavuşmasıyla dikkat çekti. Sophie Turner ve Joe Jonas ise iki çocuklarının yüzünü gizleme konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor. Yani onların iki çocuklarını gören yok hayranları arasında.

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MALTİ BEBEK 100 GÜN YOĞUM BAKIMDA KALDI

Biz gelelim Malti'ye ve ortaya çıkmasının neden bu kadar heyecan yarattığına. Biraz önce de hatırlattığımız gibi Malti, bir taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi. Sonra da bazı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Orada tam 100 gün kaldı minik bebek. Bu süreçte de annesi Priyanka Chopra ile babası Nick Jonas zor günler geçirdi.

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Malti'nin dünyaya gelmesinden önce Priyanka ile Nick'in ayrılacaklarına dair bazı söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Fakat çift, bebeğin dünyaya gelişiyle tüm bunları yalanlamış oldu. Ünlü çift Malti'nin dünyaya gelişini sosyal medya üzerinden yaptıkları bir paylaşımla duyurdu. Chopra ve JonasInstagram sayfalarında paylaştıkları açıklamada şu satırlara yer verdi: "Taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olduğumuzu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Ailemize odaklandığımız bu dönemde özel hayatımıza saygı istiyoruz. Çok teşekkürler." Malti, yoğun bakımdaki yaşam serüvenini kazandıktan sonra ünlü çift, bebeği alıp evlerine döndü. Sonra da hayatlarına onunla birlikte devam etti.

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YÜZÜNÜ GİZLİYORLARDI: Chopra ile Jonas, o törene kadar Malti'nin yüzünü gizlemeyi tercih ediyordu.

Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın bebek haberi hayranlarını şaşırttı. Çünkü çift, doğum öncesinde bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştı. Ama buna rağmen Chopra ve Jonas, daha önce birlikte verdikleri bazı röportajlarda ailelerini genişletmek istediklerini açıklamıştı. Chopra o dönemde bir dergiye verdiği röportajda çocuk sahibi olmanın en büyük arzusu olduğunu söylemişti. Sonra da sözlerini şöyle tamamlamıştı: "Tanrı'nın lütfuyla olduğu zaman olur."

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MASAL GİBİ BİR DİZİ DÜĞÜNLE EVLENDİLER: BİR DE TUHAF İDDİAYA KONU OLDULAR

Malti Marie'nin annesi ve babası Priyanka Chopra ile Nick Jonas, 2018 yılında kelimenin tam anlamıyla bin bir gece masallarını anımsatan bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çift, Chopra'nın anavatanı olan Hindistan'da o ülkenin geleneklerine uygun olarak bir dizi tören düzenledi. O törenden yansıyan renkli görüntüler uzun süre gündemden düşmedi.

Bu arada çiftin düğünüyle ilgili bazı söylentiler de 2018 yılının son ayında gündeme bomba gibi düştü. Chopra ve Jonas'ın Hindistan'da yaptığı bir dizi düğünün gerçek olmadığı bir tür reklam ve halkla ilişkiler etkinliği olduğu ileri sürüldü. Fakat bu iddialara gelin ve damadın yanı sıra Nick Jonas'ın ağabeyi Kevin ile eşi Danielle'den de yanıt geldi. Chopra bütün bu iddialara "Şu anda çok mutluyum ve bu iddialar hakkında konuşmak istemiyorum" diye yanıt verdi. Joe Jonas da bütün bu iddialara "iğrenç" diyerek nitelendirdi. Joe Jonas ve o sırada nişanlı olduğu Sophie Turner, The Cut dergisinin ileri sürdüğü bu iddiayı "uygunsuz ve tamamen iğrenç "diye tanımladı.

DERGİ ÖZÜR DİLEDİ: Ünlü çiftin düğününün, sahte olduğunu ileri süren dergi sonra bu yazıyı kaldırıp özür diledi.

Sonunda da dergi bu iddia yüzünden özür dilemek zorunda kaldı. The Cut dergisi ise Chopra'yı "kendisi için romantizm arayan sahte bir oyuncu" Jonas'ı da "sadece biraz takılmak isterken kendini ömür boyu hapis cezası içinde bulan bir adam" olarak nitelendirildiği makaleyi yayından kaldırarak Chopra ve Jonas'tan özür diledi.