Meghan daha evlenmeden önce Kate'e 'kafayı takmış': Şu Külkedisi'ne bir bakın!

Haberin Devamı

SÖYLEDİKLERİ HER SÖZÜN BEDELİ OLDU

Elbette Harry ile Meghan'ın bu anlattıklarının kendileri açısından bir bedeli de oldu. Çiftin ortaya attığı bütün iddialar geriye dönük olarak incelendi ve kelimenin tam anlamıyla didik didik edildi. Öyle ki Meghan Markle'ın Prens Harry ile evleneceği kesinleştikten sonra kapattığı internet bloğu için kaleme aldığı yazıları bile masaya yatırıldı. İşte bunlardan biri bir süre önce İngiliz basınının manşetlerine çıktı. Gelin bir bakalım o iddialar neydi.

DAHA YILLAR ÖNCE KATE'İN DÜĞÜNÜ HAKKINDA YAZMIŞ

Meghan Markle, Prens Harry ile tanışmasını, evliliklerini, aile içinde yaşadıklarını anlattığı belgeselde bazı açıklamalar yapmıştı. Buna göre Harry'nin kim olduğundan haberi yoktu, İngiliz kraliyet ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyordu, ailede kimin kim olduğu konusunda da bilgi sahibi değildi. Ama yıllar önce yani Harry'nin ağabeyi William ile Kate Middleton'ın evlendiği 2011 yılında hiç tanımadığını, hakkında hiçbir şey bilmediğini ileri sürdüğü bu aile hakkında o kadar da bilgisiz olmadığını gözler önüne sermiş meğer.William ile Kate'in düğününden sonra, The Tig adlı bloğu için kaleme aldığı yazı, İngiliz basını tarafından bir kez daha masaya yatırıldı.

Haberin Devamı

O yazıya bakılırsa Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi hakkında o kadar da bilgisiz değildi. Hatta o yıla damgasını vuran düğüne dair satırlarına göre ailenin bazı üyeleri konusunda yeterince bilgi sahibi. Özellikle de Kate Middleton konusunda. O yazıya bakılırsa Meghan Markle, Kate ile William'ın düğününü de epeyce incelemiş. Bakın Markle, sonradan eltisi olan Middleton hakkında neler yazmış düğünden 3 yıl sonra yani 2014 yılında.





'BEN CINDERELLA OLMAKLA İLGİLENMİYORUM... KATE'E BİR BAKIN'

Markle, bloğu için kaleme aldığı yazıda "Küçük kızlar prenses olmayı hayal eder. Ben ise She Ra yani "güçlerin prensesi" olmakla ilgileniyorum." Bu sözler, Meghan Markle'ın o dönemde hiç tanımadığı eltisiyle daha o zamandan ters düştüğünün bir göstergesi. Bu satırların ardından Markle, She Ra'nın kim olduğu hakkında da kısa bir bilgi verdi bu animasyon kahramanını tanımayanlar için. 1980'lerin çizgi film kahramanı olan She Ra'nın, He Man karakterinin ikiz kız kardeşi olduğunu ve gücüyle tanınan, kılıç kullanmayı bilen bir asi kraliyet üyesi olduğunu hatırlattı.

Haberin Devamı

Markle o yazıda kendisinin de Cindirella (Külkedisi) olmakla ilgilenmediğinin altını çizdi. "Burada kesinlikle Cinderella'dan söz etmiyoruz. Yetişkin kadınlar, bu çocukluk fantezisini ilerleyen yaşlarında da sürdürüyor gibi görünüyor. Kraliyet düğünü ve Prenses Kate'i çevreleyen ihtişama ve hakkında bitip tükenmek bilmeyen konuşmalara bir bakın" diye devam ediyor.





AİLENİN 'ASİ' ÜYESİ OLMAK İSTEMİŞ

Markle, yıllar önce kaleme aldığı o yazıda kendisinin Kate gibi bir Külkedisi değil "asi bir kraliyet mensubu" olmak istediğini satırlara dökmüştü. Yıllar sonra yaşananlar da aslında Markle'ın bu isteğini bir şekilde gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Meghan Markle, The Tig adlı bloğunda bu tür güncel ve magazinel olaylarla ilgili değerlendirmelerin yanı sıra güzellik konusunda ipuçları ve sağlıklı beslenme konusunda ipuçları veriyordu.

Gözden Kaçmasın Annemin ölümünü kabullenemedik, yıllarca gelip bizi almasını bekledik Haberi görüntüle





HAYALİNİN BİR KISMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Aslına bakılırsa Meghan Markle bu "asi kraliyet mensubu olma" hayalini bir şekilde gerçekleştirdi. Düğününde annesinden başka ailesinden hiç kimse yoktu. Törenin yapıldığı St. George Şapeli'nde kendi babası ya da ailesinden bir erkek üye yerine bir bölümde kayınpederi Charles eşlik etti ona. Geri kalan yolu da tek başına yürüdü ve törende durması gereken yere gitti.

Aileye girişi de aslında genel kurallara çok uymuyordu. Meghan Markle, daha önce evlenip boşanmıştı. Amerikalıydı ve sırf evlenmek için mesleğini bırakan yıldızını yeni parlatan bir oyuncuydu. Yani İngiliz kraliyet ailesinin çok alışık olmadığı bir gelindi. Bunlar bir yana aile içinde kaldığı süre boyunca da yıllar önce yazdığı "asi kraliyet ailesi mensubu" hayalini gerçekleştirmek için elinden geleni yaptı. Ama 2020'deki ayrılık kararıyla yanında kocası Harry ve iki çocuğuyla kendine başka bir hayat kurdu.

Haberin Devamı

Fakat o yazıdan da belli olduğu üzere Meghan, eltisi Kate'e daha yıllar önce "kafayı takmıştı." Resmen aileye katıldıktan sonra da bu durum değişmedi. İki eltinin birbirleriyle çok iyi geçinemediği sonradan Markle'ın iddialarıyla tartışma konusu oldu.