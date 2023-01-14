Kate'in evini görünce Meghan'ın ağzı açık kaldı!

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MEGHAN'I RAKİP OLARAK GÖRDÜ GERGİNLİĞİ ARTTI

Daha açık bir şekilde ifade edersek, Harry bir zamanlar "hiç sahip olamadığım kız kardeşim" diye tanımladığı Kate'le olan "muhabbetini" hayatına Meghan girdikten sonra kaybetmiş gibi görünüyor. Tıpkı ağabeyi William gibi artık Kate'i de "karşı taraf olarak" hissediyor. Harry'nin kitabında iki elti hakkında çarpıcı değerlendirmeler yer alıyor. Onun iddiasına göre Kate, aileye yeni katılan Meghan ile rekabete gireceğini ve her koşulda onunla kıyaslanacağını hissettikten sonra gerginleşti.

Aile yemeğinde ilaç gerilimi: Harry'nin iddiasına göre, Wililam kendini kötü hissettiğini söyleyince Meghan ona doğal bileşenlerle hazırlanmış bir özel karışım getirdi. Bu durum Kate'in gerilim yaşamasına neden oldu. "William asla böyle ilaçlara başvurmaz" diye tepki gösterdi.

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Harry, kitabında bu konuda bazı örnekler de verdi. Anlattığına göre bunlardan biri, iki aile olarak birlikte yemek yedikleri bir gece gerçekleşti. Harry ile Meghan, 2018 yılında evlenmeden önce bir gece Kate ile William'ı yemeğe davet ettiler. O sırada William kendini iyi hissetmiyordu. Bunu duyduğunda Meghan hemen üst kata koştu ve içinde kekik yağı ve zerdeçal bulunan bir homeopatik ilaç getirdi.

Harry'nin anlattığına göre bu durum, yemek masasında bir gerilime yol açtı. William, ailenin yeni gelini Meghan'ın ilgisinden memnundu. Fakat Kate pek onun gibi düşünmüyordu. Masaya ilacın getirilmesinden sonra Kate kocasının bu tür ilaçlara asla başvurmayacağını açıkladı. Onun bu konudaki sözlerinden sonra masada bir gerilim yaşandı.

Yalın ayak Meghan: Kitaptaki bir başka iddiaya göre Kate ile William'ın akşam yemeğine davet ettikleri gece, Meghan yırtık kot pantolonuyla yalın ayaktı. Kate ise tepeden tırnağa şık giyinmişti. Bu konudan Markle, bir dijital platform için hazırlanan belgeselde de söz etmişti. Kraliyet ailesinde resmiyetin kapalı kapılar ardında da sürdüğünü söylemişti.



Prens Harry kitabında, o gece ile ilgili başka bir ayrıntıya daha değindi. Böylece Kate ile Meghan'ın aslında ne kadar farklı kişiliklere sahip olduğunu da gözler önüne sermeye çalıştı yorumlara göre. Meghan, o aile yemeğinde, yırtık kotuyla yalın ayak olmayı tercih ederken Kate ise tepeden tırnağa şık giyinmişti.

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O GÜN HİÇBİR ŞEY DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİ

Harry kitabında eşi Meghan ile Kate arasındaki farklı gerilim kaynaklarına da değindi. İddiasına göre bunlardan biri Muhteşem Dörtlü olarak anıldıkları dönemde birlikte katıldıkları bir etkinlikte gerçekleşti. Bu dördünün birlikte olduğu ilk etkinlikti. İşte o gün etkinlikten sonra bir başka gerilim yaşandı.

Meghan Markle, Hollywood'da giderek yükselen #metoo hareketine destek gösteriyordu ama Kate'in onunla aynı fikirde olmadığı söylentileri yayılmıştı. Harry göre de bu iddialar gerçeği yansıtmıyordu. Ama kitabında şunları da yazdı Harry: "Bu iddia doğru değildi ama sanırım Kate'e artık Meghan'la kıyaslanacağı ve onunla bir rekabete girmek zorunda kalacağı hissine kapılmasına neden oldu. Kate bundan sonar gerginlik hissetmeye başladı.

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İki eltinin kıyafet gerilimi: Harry, kitapta karısı Meghan'ın aslında kraliyet ailesinde yasak olan bir şeyi yaptığını, ünlü firmalardan kendisine gönderilen kıyafet, aksesuar, parfüm, makyaj malzemesi gibi ürünleri kabul ettiğini. Ama bunları kendisi kullanmayıp çalışanlarına hediye ettiğini yazdı.



Bu arada Kate ile Meghan hakkında konuşulan giyim kuşam meselesi de vardı. Harry bu konuda "Kate , Meghan'ın kendi giyindiği moda markalarından yararlanmak istediğini, bu konudaki bağlantılarını paylaşmasını beklediğini sandı. Ama Meghan'ın kendi bağlantıları zaten vardı. "

Kurallara göre kraliyet ailesinin üyeleri, ünlü moda firmalarından kendilerine gelen pahalı hediyeleri kabul edemiyor. Yani bu yasak. Ama Harry'nin kitapta itiraf ettiğine göre Meghan, ünlü moda firmalarından gelen giysi, aksesuar, parfüm gibi hediyeleri kabul ediyordu. Harry kitabında bunu bir kez daha onaylamış oldu. Ama ardından da başka bir ayrıntıya değindi. Buna göre Meghan aldığı bu pahalı hediyeleri kendisi kullanmıyordu. Yanında çalışanlara veriyordu. Prens kitabında bu konuda " Aldığı bütün hediyeleri; parfüm, giysi makyaj malzemesi gibi şeyleri ofisteki kadınlarla paylaşıyordu.

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Meghan'ın ağzı açık kaldı: Balayı dönüşü Kate ile William, Harry ve Meghan'ı çaya davet etti. Harry'nin kitabında ileri sürdüğüne göre Meghan, Galler çiftinin evine girince, pahalı ve göz alıcı dekorasyon karşısında ağzı açık kaldı. Harry, kendi evlerinde ise halkın çok kullandığı bir markanın ürünleri olduğunu yazdı. Hatta kısa süre önce indirimden Meghan'ın kredi kartıyla bir kanepe aldıklarını belirtti.

Harry kitabında Kate ve Wililam ile ilişkilerine dair farklı ayrıntılara da yer erdi. Meghan ile Harry balayından döndükten sonra, Kate ile William onları Kensington Sarayı'ndaki dairelerine çaya davet etti. Plana göre iki kardeş ve eşleri çay içip bisküvi yiyecekti. O sırada Harry ile Meghan da yine Kensington Sarayı'ndaki kendi dairelerinde oturuyorlardı. Ama Harry'nin bekarlık evi tek başına yaşadığı için daha küçük ve sade döşenmişti,

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Harry'nn yazdığına göre Kate ile William'ın evine gittiklerinde Meghan'ın ağzı açı kaldı. Bunun nedeni de çiftin yaşadığı dairenin dekorasyonuydu. Duvarlarda paha biçilmez sanat eserleri, kitaplar, pahalı mobilyalar...Hepsi birbirinden değerli ve pahalı onlarca ayrıntı.

Harry kitabında, evlendikten sonra Meghan ile yaşadıkları daireyi de anlattı. Dünyanın birçok ülkesinde uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen ünlü bir mağazadan alınan basitmobilyalar, Meg'in kredi kartıyla indirimden alınan kanepe gibi ayrıntılara değindi. Yani anlattığına göre kendi evleriyle ağabeyininevi arasında dağlar kadar fak vardı.

Konutu yeniletip hiç içinde yaşamadılar: Harry ile Meghan, oğulları Archie'nin doğumundan bir süre önce, kraliyet ailesinin konutlarından biri olan Frogmore Cottage'ı baştan aşağı restore ettirdiler. Ama hiç içinde yaşamadan önce Kanada'ya sonra ABD'ye gittiler.

Bu arada Harry ve Meghan, İngiltere'den ayrılmadan önce yaşadıkları ev konusunda bir değişikliğe gitmişti. Bir bebek beklediklerini duyurduktan sonra çift, Kensington Sarayı'ndaki dairelerinden taşınıp Frogmore Cottage'a taşınma kararı aldı. Çiftin yerleşmesinden önce konutta büyük bir tadilat yapıldı. Yapılan masraf ise İngiliz basınına göre 2.4 milyon sterlindi. Bu para vergi mükelleflerinden karşılandı.

Harry ile Meghan, İngiltere'den ayrılacaklarını açıkladıklarında da bu ödenen para epey tartışma konusu olmuştu. Çift, sonra bu parayı ödeyeceklerini açıkladı. 2020 yılının ilkbahar aylarında da hiç oturmadıkları Frogmore Cottage'ın onarımı için harcanan parayı geri ödemeye başladıkları duyuruldu.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine, önceki gün Liverpool kentinde bir hastaneyi ziyaret etti. O sırada kalabalıktan William'a "Harry'nin kitabını okudunuz mu?" bir soru yöneltildi. Bu soru ısrarla tekrarlarınca William ile Kate, tek kelime etmeden kaçar gibi oradan uzaklaştı.