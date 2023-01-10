Elti kavgasının perde arkası: Yere oturmuş, hüngür hüngür ağlıyordu

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MEŞHUR ELTİ KAVGASINI KENDİ AÇISINDAN ANLATTI

Tabii bu arada Harry de kitabının tanıtımı için, bütün yazarlar gibi faaliyetlerine çoktan başlamıştı. Deyim yerindeyse TV kanalı TV kanalı gezdi ve hem kitabından bazı bölümleri anlattı hem de bazı tartışmalı konuları dile getirdi. Bu arada Buckingham ya da Kensington Sarayı'nın kapalı kapıları ardında yaşanan ve bugüne kadar bilinmeyen bazı gerçekleri de ilan etti. İşte bunlardan biri de Harry ile Meghan'ın 2018 yılındaki düğün töreninden önce provalar sırasında yaşanan o meşhur "elti kavgası".

CHARLOTTE'UN NEDİME KIYAFETİ

Düğünden kısa bir süre sonra İngiliz basınında bu konuda ortaya atılan bir iddia vardı. Buna göre Prens William'ın karısı Kate ile Harry'nin, resmi olarak karısı olmaya hazırlanan Meghan Markle arasında, nedimelerin elbise provaları sırasında bir tartışma yaşanmıştı. İlk iddialara göre o sırada Meghan, Kate'i ağlatmıştı. Olay uzun süre bu şekilde değerlendirildi. Fakat daha sonra Meghan Markle, olayın öyle olmadığını, ağlayan tarafın kendisi olduğunu ileri sürdü. Bütün bu gürültü arasında kesin olan bir durum vardı. Olay, Kate ile William'ın, amcası Harry'nin düğününde nedimeler arasında yer alan kızı Charlotte'un kıyafeti nedeniyle çıkmıştı. İşte Harry, Spare (Yedek) adlı kitabında o gün o provalar sırasında neler olduğunu anlattı.

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DÜĞÜNDEN DÖRT GÜN ÖNCE: Harry'nin kitapta ileri sürdüğüne göre Kate Middleton, telefon mesajları aracılığıyla "pasif -agresif" bir tartışma başlattı. Üstelik tüm bunlar düğünden sadece dört gün önce oldu. Gelin olaylara bir de "amcanın" gözünden bakalım.





KATE BİR MESAJ GÖNDERDİ: KIZIM EVE GELİNCE AĞLADI

William ile Kate'in kızı Charlotte, gelin Meghan'ın nedimeleri arasında yer alacaktı. Fakat Harry'nin kitapta anlattığına göre, Kate, düğün telaşı içinde olan, aynı zamanda babası Thomas Markle ile ilgili sorunlarla boğuşan Meghan'a, Charlotte'un nedime kıyafetinin ona tam olarak uygun olmadığını belirten bir mesaj gönderdi.

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Kate "Charlotte'un elbisesi ona çok büyük geliyor. Eve geldiği zaman ağladı" diye yazdı. İki elti arasındaki gerilim de bundan sonra başladı. Prens Harry, kitabında nedime kıyafetlerinin, bir Fransız moda firması tarafından prova yapılmadan, sadece giyecek kişilerin ölçüleri alınarak dikildiğini belirtti. Bu yüzden de elbisenin Charlotte'un üzerine tam olarak oturmamasının bir şok olmadığını savundu.

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MEGHAN MESAJA BİR GÜN SONRA YANIT VERDİ

Tam düğün öncesi dönemde Meghan Markle da biraz önce de söylediğimiz gibi bir aile dramasının tam ortasında yer alıyordu. Babası Thomas Markle, düğün için hazırlandığını gösteren bazı paparazzi fotoğraflarının yayınlanmasından sonra bu kez davetli bile olmadığını söyleyerek basının ilgisini çekmişti. Bir yandan bu sorun, diğer yandan da kendi düğünün ayrıntılarıyla uğraşa Markle çok yoğundu. Bu yüzden de Kate'in mesajına bir gün sonra yanıt verdi.

Harry, kitabında "Meghan, Kate'e hemen cevap vermedi. Düğünle ilgili sayısız mesaj alıyordu. Ama en çok da babasının merkezinde olduğu bir kaosla mücadele ediyordu. Bu yüzden Meghan ertesi gün Kate'in mesajına yanıt verdi ve terzimizin bu tür sorunları çözmek için hazır olduğunu yazdı. Harry'nin iddiasına göre Meghan, Kate'e gönderdiği mesajda "Sana terzinin saat 08:00'den itibaren hazır olacağını söyledim. Burada, Kensington Sarayı'nda. Lütfen, bütün annelerin yaptığı gibi Charlotte'u ona götürür müsün" yazdı.

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Fakat yine Harry'nin iddiasına göre Meghan'ın bu yanıtı Kate'e yeterli gelmedi. Bunun yerine bütün nedime elbiselerinin yeniden yapılması gerektiğini savundu.

'NELER YAŞADIĞIMI BİLİYOR MUSUN KATE?' YERE OTURUP AĞLARKEN BULDU

Kitapta yazdığına göre Meghan, eltisi Kate'e o anda babasıyla neler yaşadığını, olup bittiğinden haberi olup olmadığını sordu. Kate ise bütün bunların farkında olduğunu belirtip yine de elbiselerle ilgili fikrini tekrarladı. Sonunda Kate, kızı Charlotte'u MEghan'ın terzisine götürmeye karar vermesiyle olay çözüldü.

Yine de Harry'nin anlattıklarına göre bütün bu olup bitenler Meghan Markle'a fazla geldi. Bir gün eve geldiğinde Meghan'ı yere oturmuş hıçkıra hıçkıra ağlarken bulduğunu yazdı kitabında.

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KATE ELİNDE ÇİÇEKLERLE MEGHAN'A GİTMİŞ

Sonra da Meghan'ı, Kate'in ona zarar vermek istemediği konusunda ikna etti. Sonra da ertesi gün Kate Middleton'ın elinde çiçekler ve bir özür notuyla evlerine geldiğini belirtti. Fakat bu aile draması öylece kapanmadı. Bu olup bitenler kısa sürede medyaya sızdı ve özellikle tabloid gazetelerin manşetlerini süsledi. İddialara göre Buckingham yetkilileri bütün bu dışarıya sızan haberlere rağmen, Prens Harry'nin aileye yönelik öfkesini daha da artırmamak için resmi açıklama yapmayı reddetti.

Bu kimin kimi ağlattığı konusunda bir başka bölüm daha var Harry'nin kitabında. Orada da Meghan Markle'ın, en küçük oğlunu kısa bir süre önce dünyaya getiren Kate Middleton'a "bebek beyinli" dediği ve Kate'in de bu sözlerden üzüntü duyduğu anlatılıyordu.

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FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS