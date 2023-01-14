Durmadan ailesini suÃ§layan Harry, aÄŸzÄ±ndaki baklayÄ± Ã§Ä±kardÄ±: KarÄ±mdan ve benden Ã¶zÃ¼r dileyin

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ALENEN Ã–ZÃœR BEKLEDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Elbette "taÃ§lÄ± ve tahtlÄ±" dÃ¼nyanÄ±n baÅŸrolÃ¼nde yine Ä°ngiliz kraliyet ailesinin "haÅŸarÄ±" prensi Harry var. GerÃ§i birÃ§ok yoruma gÃ¶re artÄ±k onun durumu "haÅŸarÄ±lÄ±k" diye sevimli bir kelime ile Ã¶zetlenemez hale geldi, ama biz yine de onu yÄ±llar Ã¶nceki unvanÄ±yla analÄ±m.Â Oprah Winfrey rÃ¶portajÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ailesine yÃ¶nelik "eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±nÄ±" bir dijital platform iÃ§in hazÄ±rlanan belgesel, ardÄ±ndan Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren Harry, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajlarda da dozu giderek artÄ±rdÄ±. Sonunda da The Telegraph'dan Bryony Gordon'a verdiÄŸi rÃ¶portajda, aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k, ailesinin karÄ±sÄ± Meghan Markle'dan ve kendisinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istedi. Harry, bu isteÄŸini ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti: "Siz ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorsunuz. Ben de bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. Ve siz yakalandÄ±nÄ±z, o yÃ¼zden gerÃ§eÄŸi kabul edin."

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'BENÄ° DÄ°NLESEYÄ°NÄ°Z BUNLAR OLMAZDI': Harry, rÃ¶portajda eÄŸer ailesi Ã§ok Ã¶nceden kendisini dinleseydi aralarÄ±nda bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir uÃ§urum oluÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

Harry bununla da yetinmedi. Bu mÃ¼cadelede Meghan'Ä±n yanÄ±nda yer alarak iyi bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Harry, verdiÄŸi rÃ¶portajda "EÄŸer insanlar benim endiÅŸelerimi daha Ã¶nce dinlemiÅŸ olsalardÄ±, ben, karÄ±m ve ailenin geri kalanÄ± arasÄ±ndaki uÃ§urum bu kadar derinleÅŸmeyecekti" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. Prens, Spare adlÄ± kitabÄ±nÄ±n piyasaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan Ã¶nce verdiÄŸi rÃ¶portajda, yaÅŸanan bu kavgadan ailesini sorumlu tuttu. Prens, kendisi, karÄ±sÄ± ve ailesiyle yaÅŸanan bu kavganÄ±n aslÄ±nda Ã¶nlenebilir bir durum olduÄŸunu belirtip, yine ailesini suÃ§ladÄ±: "Ama onlarÄ±n kendilerine bile faydalarÄ±olmadÄ±." Harry, o rÃ¶portajda amacÄ±nÄ±n monarÅŸiyi yÄ±kmayÄ± amaÃ§lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aile Ã¼yelerini kendilerinden korumak istediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Harry, konuÅŸmasÄ±nda daha iddialÄ± sÃ¶zler de etti. Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu Archie ve Lilibet'in Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda monarÅŸide reform yapma zorunluluÄŸu hissettiÄŸini vurguladÄ±. Kendi aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ekleri anlattÄ±ÄŸÄ± ve bunun neden ÅŸoke edici olarak nitelendirildiÄŸini anlamadÄ±ÄŸÄ± da Harry'nin sÃ¶yledikleri arasÄ±nda. Bu arada Harry, ailesine bir mesaj da gÃ¶nderdi bu rÃ¶portaj aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla... Elinde aÄŸabeyi William ve babasÄ± Charles ile iliÅŸkileri baÅŸta olmak Ã¼zere ikinci bir kitap yazacak kadar malzeme olduÄŸunu sÃ¶yledi: "Ã–zellikle benimle aÄŸabeyim arasÄ±nda, benimle babam arasÄ±nda olup biten daha pek Ã§ok ÅŸey var. Sadece dÃ¼nyanÄ±n bunlarÄ± bilmesini istemiyorum." Harry, eÄŸer onlarÄ± da aÃ§Ä±klarda babasÄ± ve aÄŸabeyinin kendisini affedeceklerini sanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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'KENDÄ°M VE KARIM Ä°Ã‡Ä°N Ã–ZÃœR BEKLÄ°YORUM': AralarÄ±ndaki gerilim ve giderek aÃ§Ä±lan uÃ§urum iÃ§in ailesini suÃ§layan Harry aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini belirtti.Â

Prens Harry ailesinden isteklerini de ÅŸÃ¶yle dile getirdi: " EÄŸer benimle doÄŸru dÃ¼rÃ¼st oturup konuÅŸsaydÄ±nÄ±z, benim kuruntulu ve paranoyak olduÄŸumu sÃ¶ylemek yerine gerÃ§ekten oturup benimle konuÅŸsaydÄ±nÄ±zsizi affetmeyi arzuluyordum. Oturum ve bunun hakkÄ±nda benimle doÄŸru dÃ¼zgÃ¼n bir konuÅŸma yapÄ±n. Benim istediÄŸim biraz olsun hesap verebilir olmanÄ±z" Harry bu sÃ¶zlerin ardÄ±ndan hem kendisi hem de karÄ±sÄ± iÃ§in ailesinden bir Ã¶zÃ¼r beklediÄŸini sÃ¶yledi.

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Harry ailesinin neden kendisinden Ã¶zÃ¼r dilemesini istediÄŸini aÃ§Ä±k olarak sÃ¶ylemedi. Ama karÄ±sÄ±nÄ± ve kendisini kÃ¶tÃ¼ etkileyecek kararlar aldÄ±klarÄ±na tanÄ±k olduÄŸunu, konuÅŸmak istediÄŸini ama ailesine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi.Â

YÃœZÃœK YÄ°NE Ã‡IKTI: Galler Prensesi Catherine'in yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n gittiÄŸi ziyarette yine boÅŸtu. Elbette meraklÄ±larÄ± bu durumu gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmadÄ±.Â

Belli ki Harry'nin daha sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶zÃ¼ var. Ama biz bunlarÄ± burada kesip aynÄ± ailenin baÅŸka bir Ã¼yesine bakalÄ±m: Galler Prensesi Catherine'i inceleyelim. KayÄ±nbiraderi Harry'nin bÃ¼tÃ¼n bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda konumlarÄ± gereÄŸi sessiz kalan Kate ve William, cuma gÃ¼nÃ¼ Liverpool'da bir hastane ziyareti yaptÄ± O sÄ±rada her zaman olduÄŸu gibi giyim kuÅŸamÄ± ilgi Ã§ekti. KocasÄ±yla uyumlu renklerde giyinen Kate'in o gÃ¼n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir eksiÄŸi vardÄ±. BirkaÃ§ kez daha aynÄ± durum yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve hemen sÃ¶ylentiler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ama bu kez sÃ¶ylenti Ã§Ä±kacak bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de yoktu, Ã§Ã¼nkÃ¼ Kate ile William, gerÃ§ekten Ã§ok uyumlu ve aile iÃ§inde yaÅŸanan gerilime raÄŸmen mutlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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Ama dedik ya Kate'te bÃ¼yÃ¼k bir eksiklik vardÄ±. En deÄŸerli takÄ±sÄ±nÄ± takmamÄ±ÅŸtÄ±. Yani ilk olarak kayÄ±nvalidesi Diana'ya ait olan, sonra William'Ä±n evlenme teklif ederken ona verdiÄŸi o iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±nda yoktu. Buna ek olarak William'Ä±n hediye ettiÄŸi deÄŸerli alyansÄ± da parmaÄŸÄ±nda deÄŸildi. Elbette bu ayrÄ±ntÄ± dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Kate'in parmaÄŸÄ±nda o gÃ¼n sadece kraliyet ailesi kadÄ±nlarÄ±nÄ±n hepsinin taktÄ±ÄŸÄ± Galler altÄ±nÄ±ndan klasik alyansÄ± vardÄ±. Bunun nedenine gelirsek... Kate , o deÄŸerli taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bazen takmÄ±yor. Yani bunun eÅŸiyle arasÄ±nda sorun yaÅŸamasÄ±yla ilgisi yok. Genellikle hastane tarzÄ± yerleri ziyaret ederken saÄŸlÄ±kla ilgili sebepler yÃ¼zÃ¼nden o Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ evde bÄ±rakÄ±p sadece klasik alyansÄ±yla yetiniyor. Liverpool'daki hastane ziyareti sÄ±rasÄ±nda da olan iÅŸte buydu.

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ANNE VE BABASI EVLERÄ°NÄ° KAPATIP YANINA TAÅžINDI: Monako'nun hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ Prensesi Charlene'in anne ve babasÄ±nÄ±n, GÃ¼ney Afrika'daki evlerini kapatÄ±p kÄ±zlarÄ±na yakÄ±n bir kÃ¶ye taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â

Åžimdi dikkatimizi Ä°ngilitere'den uzaÄŸa Monako'ya Ã§evirelim, Ã¼lkenin hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prensesi Charlene'e bakalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onunla ilgili birÃ§ok iddia geÃ§en yÄ±lÄ±n son haftalarÄ±ndan bu yana basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde. BoÅŸuna dememiÅŸler, insan kaÃ§ yaÅŸÄ±na gelirse gelsin annesini ve babasÄ±nÄ± hep yanÄ±nda hissetmek ister. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aile, hangi konumda olursa olsun insanÄ±n yaslanacaÄŸÄ± bir daÄŸ. Bu durum, gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran bir zenginlik iÃ§inde yaÅŸayan, her tÃ¼r imkanÄ± ellerinde barÄ±ndÄ±ran ÅŸanslÄ± insanlar iÃ§in de geÃ§erli. Zorda kaldÄ±ÄŸÄ± her an elini uzatÄ±p annesine- babasÄ±na ya da ailesinde kendini yakÄ±n hissettiÄŸi kim varsa ona ulaÅŸmak ister.

Elbette bu durum, dÃ¼nyanÄ±n belki de konumuna en Ã§ok Ã¶zenilen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Monako Prensesi Charlene iÃ§in de geÃ§erli. SÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak, Ã¼stelik bugÃ¼n tahtÄ±nda oturduÄŸu Ã¼lkenin kilometrelerce uzaÄŸÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Charlene Wittstock, sahip olduÄŸu hiÃ§bir ÅŸeyde tam olarak mutluluÄŸu bulamadÄ±. Ne evliliÄŸi ne kocasÄ± ne de Ã¼lkeye tepeden bakan bir yerde inÅŸa edilen konutu onu bu durumdan uzak tutmaya yetmedi. Ãœstelik son iki yÄ±lÄ± aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±, sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa da evliliÄŸindeki sarsÄ±ntÄ±lar nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± iÃ§inde geÃ§irdi.

FÄ°ZÄ°KSEL VE RUHSAL SAÄžLIÄžI TAM OLARAK DÃœZELMEDÄ°: EvliliÄŸinin kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸi iddialarÄ± bir yana fiziksel ve ruhsal saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da bir tÃ¼rlÃ¼ tam olarak dÃ¼zelmedi.

Ailesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve memleketi olan GÃ¼ney Afrika'ya gidip 10 ay kalan, defalarca ameliyat geÃ§irdiÄŸi sÃ¶ylenen Charlene sonunda Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼. Bir sÃ¼re daha ortadan kaybolduktan sonra tekrar eski dÃ¼zenine dÃ¶ndÃ¼. Yani yine kocasÄ± Prens Albert ile birlikte resmi gÃ¶revlerine devam ediyor. Yine Ã§ocuklarÄ±yla ilgileniyor. Hatta arada sÄ±rada yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bile oluyor. Herkes bunun nedenini bÃ¼tÃ¼n sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesine baÄŸlÄ±yordu. Ama ardÄ±ndan bambaÅŸka bir gerÃ§ek Ã§Ä±ktÄ±. Prenses Charlene artÄ±k ailesinin sÄ±cak kollarÄ±nda! Bunu duyunca iki Ã§ocuk annesi 44 yaÅŸÄ±ndaki Charlene'in yeniden memleketine, anne ve babasÄ±nÄ±n yanÄ±na gittiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin, Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle bir durum yok. Bunun tam tersine Charlene'in annesi ve babasÄ± GÃ¼ney Afrika'daki evlerini bÄ±rakÄ±p kÄ±zlarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki bir kÃ¶ye taÅŸÄ±ndÄ±.Tabii ki amaÃ§larÄ±, gerÃ§ekten zor zamanlar geÃ§iren Charlene'e destek olmak.

Monako sarayÄ±na yakÄ±n kaynaklarÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re babasÄ± Mike ve annesi Lynette Wittstock, belirsiz bir sÃ¼re iÃ§in Monako'dan otomobille birkaÃ§ dakika uzaklÄ±ktaki bir FransÄ±z kÃ¶yÃ¼ olan La Turbie'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Bu arada Charlene'in erkek kardeÅŸlerinden birinin zaten Monako'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Prenses Charlene, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Ailem ve sevdiÄŸim insanlar benim sÄ±rtÄ±mÄ± yasladÄ±ÄŸÄ±m bir kaya" diye konuÅŸmuÅŸtu. 64 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Prens Albert ve 7 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± Jacques ve Gabriela ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, 800 yÄ±llÄ±k sarayda verdiÄŸi rÃ¶portajda Charlene'in bunlarÄ± sÃ¶ylerken sadece Ã§ekirdek ailesini kast ettiÄŸi sanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Oysa iddialara gÃ¶re gerÃ§ek tam olarak Ã¶yle deÄŸil. Charlene'in annesi ve babasÄ± da onun tam olarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸabilmesi iÃ§in ellerinden geleni yapmaya hazÄ±r. Zaten evlerini kapatÄ±p kÄ±zlarÄ±na yakÄ±n bir yeretaÅŸÄ±nmalarÄ± da bunun bir gÃ¶stergesi. Charlene o rÃ¶portajda, bu durumu net olarak aÃ§Ä±klamasa da "Ä°lk olarak sÃ¶ylemek istiyorum ki bugÃ¼n kendimi son yÄ±llarda olduÄŸumdan Ã§ok daha iyi hissediyorum" diye konuÅŸmuÅŸtu.Â

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KENDÄ°NÄ° DÄ°NÄ° Ä°NANÃ‡LARINA VERDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ: Charlene'nin sorunlarÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kabilmek iÃ§in dini inanÃ§larÄ±na daha sÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Bu arada Charlene ile ilgili baÅŸka bir iddia daha var. O da Prenses'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ve evliliÄŸindeki tÃ¶kezlemelerden sonra kendini daha fazla dine verdiÄŸi. Bu iddialara gÃ¶re Charlene sorunlarÄ±nÄ±n Ã¼stesinden gelebilmek iÃ§in TanrÄ± ve dini inanÃ§larÄ±yladaha fazla yakÄ±nlaÅŸmaya karar verdi. Saraya yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re bu durum Charlene'in karanlÄ±k gÃ¼nlerde daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Ä°ngiliz ve FransÄ±z basÄ±nÄ±nda bu iddialar yer alÄ±rken, Charlene'in annesive babasÄ±nÄ±n Fransa'ya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizzat erkek kardeÅŸinin karÄ±Ä± yalanladÄ±. Ailenin gelini Chantall Wittsock, Prenses'in anne ve babasÄ±nÄ±n La Trubie kÃ¶ylÃ¼ne taÅŸÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ± GÃ¼ney Afrika olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu arada anne ve babasÄ±nÄ±n, Charlene'e yakÄ±n olmak iÃ§in Ã¼lke deÄŸiÅŸtirdikleri iddiasÄ±, Prenses'in aÃ§Ä±klananlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda daha ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda merak uyandÄ±rdÄ±.Â

MUTSUZ AÄ°LEDEN GÃœZEL HABER: Malum, Monako SarayÄ±'ndan mutlu haber gelmesi pek alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k bir durum deÄŸil. Ama bu kez gerÃ§ekten iyi bir haber var.Â

Gelelim Monako SarayÄ±'ndaki mutlu habere... Malum bu aileden bÃ¶yle haberler Ã§ok fazla gelmiyor... Prenses Caroline'nin kÄ±zÄ± Charlotte Casiraghi ve eÅŸi Dimitri Rassam, ikinci bebeklerini bekliyor. 36 yaÅŸÄ±ndaki Casiraghi'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸu belirtildi. Belki de kafanÄ±z karÄ±ÅŸtÄ±.. Hemen aÃ§Ä±klayalÄ±m. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Casiraghi'nin en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Raphael, onun bir sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± oyuncu Gad Elmahel ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Balthazar'Ä±n babasÄ± ise ÅŸu anda evli olduÄŸu Dimitri Rassam. Ã‡ift; ÅŸimdi bir ortak Ã§ocuÄŸa daha anne- baba olacaklar. Bu arada Rassam'Ä±n da eski evliliÄŸinden bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu daha olduÄŸu hatÄ±rlatalÄ±m. Ã‡ift uzun sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±ktan sonra 2019 yÄ±lÄ±nda evlenmiÅŸti.

Charlotte'un kocasÄ± Dimitri Rassam, FransÄ±z sinema yapÄ±mcÄ±sÄ± Jean-Pierre Rassam ile bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran oyuncu Carole Boquet'nin oÄŸlu.

EN ÅžIK KRALÄ°Ã‡E BÄ°LE UCUZ ELBÄ°SE GÄ°YDÄ°: DÃ¼nyanÄ±n en ÅŸÄ±k kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia, yine tutumluluÄŸuyla dikkat Ã§ekti.Â

DÃ¼nyanÄ±n en ÅŸÄ±k Ã¼nltlerinden biri olan Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia'ya bakalÄ±m mÄ± biraz? O da eÅŸi Kral Felipe ile birlikte Minorka'dakÄ° Isla del Rey'de bir resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±ldÄ±. AyaklarÄ±ndaki sorun nedeniyle artÄ±k sÄ±k sÄ±k dÃ¼z topuklu ayakkabÄ±lar giyen Letizia, yine bu kuralÄ± bozmamÄ±ÅŸtÄ±. AlÃ§ak topuklu Ã§izmeler giyen Letizia, desenli elbisesinin Ã¼stÃ¼ne aÃ§Ä±k renk bir manto giydi. Bu arada bazen kÄ±zlarÄ±nÄ±n, bazen kayÄ±nvalidesinin elbiselerini giyen Letizia bu kez de Ã¼nlÃ¼ bir Ä°spanyol giyim markasÄ±nÄ±n uygun fiyatlÄ± bir tasarÄ±mÄ±nÄ± tercih etmiÅŸti.

Bu arada Kral Felipe ile KraliÃ§e Letizia, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 16 Ocak'ta Atina'da bir cenazeye katÄ±lacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kral Felipe'nin dayÄ±sÄ± olan devrik Yunan KralÄ± Constantine, geÃ§tiÄŸitimiz 10 Ocak'ta 82 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. TÃ¶ren Atina'daki Ortodoks Metropolitan Katedrali'nde gerÃ§ekleÅŸecek. GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Avrupa'nÄ±n birÃ§ok kraliyet ailesi ile kan baÄŸlarÄ± bulunan devrik kralÄ±n cenazesi bir tÃ¼r monarÅŸi zirvesi ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸecek.

KIZ KARDEÅžÄ°M BENÄ°M: GenÃ§ yaÅŸta Ã¶len Lisa Marie Presley'in, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson'Ä±n arkadaÅŸÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Yine Londra'ya dÃ¶nelim.. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir geliÅŸme var. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin birkaÃ§ kuÅŸak Ã¶nceki en olaylÄ± geline Sarah Ferguson ile ilgili bu durum. Yani Prens Andrew'nun eski eÅŸiyle. Rock mÃ¼ziÄŸin kralÄ± olarak bilinen Elvis Presley'in Priscilla Presley ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya gelen tek Ã§ocuÄŸu Lisa Marie Presley, henÃ¼z 54 yaÅŸÄ±nda beklenmedik bir ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼. Elbette bu ailesi baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± ÅŸoke etti ve yasa boÄŸdu. BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ de Lisa Marie'nin ardÄ±ndan sosyal medya hesaplarÄ±ndan taziye mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan biri de Sarah Ferguson'dÄ±. PaylaÅŸÄ±mÄ±nda yazdÄ±klarÄ±na gÃ¶re Sarah ile Lisa Marie arasÄ±nda Ã§ok da uzak olmayan bir arkadaÅŸlÄ±k vardÄ±.

Ferguson, Lisa Marie Presley ile Ã§ekilen bir fotoÄŸraÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p ÅŸu satÄ±rlarÄ± yazdÄ±: "Sana her gÃ¼n merhaba diyorum ve seni seviyorum benim kÄ±z kardeÅŸim. Ben sana her gÃ¼n merhaba demeye devam edeceÄŸim." Ferguson, bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Lisa Marie ile birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± eÅŸliÄŸinde yaptÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. "Sen benim kÄ±z kardeÅŸim, Ben, Riley, Haper ve Finey'e harika bir anneydin. Ve Priscilla'nÄ±n sevgi dolu kÄ±zÄ±ydÄ±n. Sen benim yÄ±llarca benim Ã¶zverili arkadaÅŸÄ±mdÄ±n.Ben de senin ailene destek olmak iÃ§in buradayÄ±m.Ã‡ok derinden Ã¼zgÃ¼nÃ¼m kÄ±z kardeÅŸim . Kalbimdesin" diye yazdÄ±.SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Sarah ile Lisa Marie, 2010 yÄ±lÄ±nda Presley'in eski eÅŸi Michael Lockwood ile birlikte Ä°ngiltere'de Sussex'te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve arkadaÅŸ oldular.

BRONZ TENÄ°YLE GÃ–REVLERÄ°NE BAÅžLADI: Danimarka Prensesi Mary, memleketinde yaptÄ±ÄŸÄ± tatilin ardÄ±ndan resmi gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.

Turumuzu Danimarka ile tamamlayalÄ±m. BirkaÃ§ ay Ã¶nce KraliÃ§e Margrethe'nin, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlundan dÃ¼nyaya gelen torunlarÄ±nÄ±n unvanlarÄ±nÄ± iptal etmesiyle gerginlik yaÅŸanan Kopenhag SarayÄ± ÅŸimdilik eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ gibi. Yeni yÄ±l tatilinin ardÄ±ndan da aile Ã¼yeleri yine Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Veliaht Prens Frederick'in eÅŸi Prenses Mary, Noel ve yeni yÄ±l tatilini memleketi Avustralya'da geÃ§irdikten sonra Danimarka'ya dÃ¶ndÃ¼. AyaÄŸÄ±nÄ±n tozu ve anavatanÄ±nda bronzlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± teniyle de geÃ§en hafta Kopenhag'daki bir kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ± merkezindeki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa katÄ±ldÄ±. Siyah ve gri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± giyinen Mary'ye hem Avustralya'daki aileisni gÃ¶rmenin hem de dinlenmenin yaradÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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