Tek amacÄ± gÃ¼zel kÄ±zÄ±nÄ± korumaktÄ±: Prenses olmasÄ±nÄ± annesi engelledi

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O DA KENDÄ° ÃœLKESÄ°NDE 'GÃ–NÃœLLERÄ°N PRENSESÄ°'

KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda, hayata bÃ¼yÃ¼k bir trajediyle baÅŸlamÄ±ÅŸ olsa da hem ailesel nedenlerle hem de genetik olarak ÅŸanslÄ± doÄŸan bir genÃ§ kadÄ±n o... Anneannesi hÃ¢lÃ¢ dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak biliniyor, yÄ±llar Ã¶nce hayata veda ettiÄŸi halde. Annesi ise bir dÃ¶nemin en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri... GeÃ§ip giden yÄ±llara raÄŸmen yaÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda yine fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekiyor. Kendisine gelince... O da daha ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan beri dÃ¼nyanÄ±n benzersiz gÃ¼zellerinden biri olarak nitelendiriliyor. Bir ayaÄŸÄ±, dedelerinden miras kalan sarayda yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen entelektÃ¼el olarak zihnini beslemeye de Ã¶nem veriyor.Kendisine gÃ¶re ise iki Ã§ocuklu normal bir anne. Ve uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Ã¼lkesindeki birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re o "gÃ¶nÃ¼llerin prensesi".

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Uzun uzun kimden sÃ¶z ediyoruz sizce? Elbette Charlotte Casiraghi'den... Ya da daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± anlatmak gerekirse, Hollywood'un yÄ±ldÄ±zÄ±yken Monako Prensi Rainier'nin kalbini Ã§alÄ±p gerÃ§ek bir prenses olan Grace Kelly'nin torunu, onun bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Caroline'in, ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±z Ã§ocuÄŸu... Bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir ailede dÃ¼nyaya gelen 36 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte Casiraghi, daha kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri kameralarÄ± peÅŸinden koÅŸturdu. YaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e, Ã¶zellikle annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± andÄ±ran gÃ¼zelliÄŸiyle ilgi Ã§ekmeye baÅŸladÄ±. Zaman zaman Monako PrensliÄŸi'nde dÃ¼zenlenen etkinliklere katÄ±lsa, baÅŸka bazÄ± etkinliklerde ailesini temsil etse de bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ± Ã§ok fazla kamera karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸamayÄ± sevmiyor genÃ§ kadÄ±n. Kendi deyimiyle iki Ã§ocuk annesi normal bir kadÄ±n. TÄ±pkÄ± diÄŸer pek Ã§ok yaÅŸÄ±tÄ± gibi.

'GÃœNLÃœK HAYATIM Ã‡OK HEYECANLI YA DA DEÄžÄ°ÅžÄ°K DEÄžÄ°L'

FransÄ±z oyuncu Gad Elmaleh ile iliÅŸkisinden 8 yaÅŸÄ±nda Raphael, ÅŸu anda evli olduÄŸu Dimitri Rassam'dan da 4 yaÅŸÄ±nda Balthazar adÄ±nda iki tane oÄŸlu olan Charlotte Casiraghi, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Town and Country dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda gÃ¼ndelik hayatÄ±nÄ± ve gelecekte yapmak istediklerini anlattÄ±. AynÄ± zamanda moda markasÄ± Chanel'in tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ de olan Casiraghi, rÃ¶portajda, iki Ã§ocuÄŸuyla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayatÄ±n herkesinkinden bir farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "SÃ¶yleyebilirim ki benim sÄ±radan bir gÃ¼nÃ¼m Ã¶yle Ã§ok heyecanlÄ± ya da herkesin gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±ndan Ã§ok farklÄ± deÄŸil." O da iki Ã§ocuÄŸunu en iyi ÅŸekilde yetiÅŸtirmeye ve onlarÄ± kÃ¼ltÃ¼rel anlamda meraklÄ± kiÅŸiler olmalarÄ± iÃ§in yÃ¶nlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bunu yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda da ÅŸu sÄ±ralar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir proje var.

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ÃœLKESÄ°NÄ°, FELSEFE'NÄ°N BAÅžKENTÄ° YAPMAYA Ã‡ABALIYOR

Monako'yu felsefenin baÅŸkentine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyi amaÃ§layan PhiloMonaco adlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma bu. Bu projenin, Ã¼lkesinin itibarÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde Charlotte Casiraghi. Projenin internet sayfasÄ±nda bu konudaki fikirlerini de ÅŸÃ¶yle ifade ediyor Casiraghi. "Monako PrensliÄŸi, hem sanatsal hem de bilimsel alanlarda avangart giriÅŸimler ve altyapÄ±lar geliÅŸtirmek iÃ§in sÃ¼rekli Ã§alÄ±ÅŸan bir kÃ¼ltÃ¼r ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k Ã¼lkesidir. Felsefe, eleÅŸtirel sorgulamayÄ± beraberinde getirerek her tÃ¼rlÃ¼ yaratÄ±ma veya bilgiye eÅŸlik ettiÄŸi iÃ§in Monako'da yeri olan bir disiplindir. Bu buluÅŸma projesi, felsefeyi kutsamak ve onu PrensliÄŸin kÃ¼ltÃ¼rel yaÅŸamÄ±na entegre etmek iÃ§in samimi ve derin bir arzudan doÄŸdu. Bu proje aynÄ± zamanda herkese hitap etmeli, diyaloÄŸa izin vermeli ve Monako'yu sakinleri iÃ§in felsefe ile canlÄ± bir buluÅŸma yeri yapmalÄ±dÄ±r." Bunun iÃ§in atÄ±lacak ilk adÄ±m ise geleneksel hale getirilmesi planlanan uluslararasÄ± felsefe buluÅŸmalarÄ±.Â Â

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Charlotte'un anneannesi Grace Kelly, bir dÃ¶nem Hollywood'un prensesiydi.

Ã‡OCUKLARINI KÄ°TAP OKUMAYA YÃ–NLENDÄ°RÄ°YOR

Onu sevenlerin "Prenses Charlotte" diye sÃ¶z ettiÄŸi Casiraghi, Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ± felsefeyle , iki Ã§ocuÄŸunu kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta tanÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Bunun iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey ise akÄ±llÄ± telefon ya da televizyon karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irdikleri saatleri kÄ±sÄ±tlayÄ±p onlarÄ± kitap okumaya yÃ¶neltmek. Town and Country dergisine anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Raphael, Antoine de Saint Exupery'nin KÃ¼Ã§Ã¼k Prens adlÄ± eserinden Ã§ok etkileniyor. DiÄŸer oÄŸlu Balthazar ise Yunan mitolojisine merak sarmÄ±ÅŸ durumda kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±na raÄŸmen.

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Gözden KaçmasÄ±n Belki de bir masal prensesi deÄŸildi Haberi görüntüle

HAYATIN EN Ã–NEMLÄ° AYRINTISI'

Charlotte Casiraghi, anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±na da felsefeye olan bu ilgisiyle yaklaÅŸÄ±yor. AslÄ±nda bu konuda sÃ¶yledikleri, sÄ±radan gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n herkes iÃ§in geÃ§erli olan bir tanÄ±mÄ±: " Bence her bir gÃ¼nÃ¼n kendine gÃ¶re zorluklarÄ± ve muhteÅŸem anlarÄ± vardÄ±r. Her gÃ¼n Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in endiÅŸelendiÄŸiniz anlar, onlarÄ±n sizi yorgunluktan bitirdiÄŸi anlar, sonra onlarla gÃ¼zel ÅŸeyler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlar. Ve zihninizin bir kÃ¶ÅŸesinde hep ÅŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nce vardÄ±r. Onlar sizin hayatÄ±nÄ±zdaki en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ±dÄ±r. "

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UNVAN TAÅžIMALARINI CAROLINE Ä°STEMEDÄ°

Charlotte Casiraghi, Monako Prensesi Caroline'in, genÃ§ yaÅŸta trajik bir ÅŸekilde hayata veda eden Ä°talyan iÅŸ insanÄ± Stefano Casiraghi ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen tek kÄ±zÄ±. Charlotte'un 38 yaÅŸÄ±nda Andrea adÄ±nda bir bÃ¼yÃ¼k erkek kardeÅŸi ile 34 yaÅŸÄ±nda Pierre adÄ±nda bir kÃ¼Ã§Ã¼k erkek kardeÅŸi var. Her ne kadar Monako PrensliÄŸi'nin tahtÄ± iÃ§in onbirinci sÄ±rada yer alsa da yani tahtta hakkÄ± olsa da Charlotte "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±mÄ±yor. TÄ±pkÄ± erkek kardeÅŸlerinin "prens" unvanÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± gibi. Bunun nedeni ise anneleri Prenses Caroline'in tercihi. Grace Kelly ile Prens Rainier'nin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Caroline, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun bu tÃ¼r unvanlar taÅŸÄ±madan normal hayatlar sÃ¼rdÃ¼rmesini istedi. Bu tercihini de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n medya ve kamuoyu tarafÄ±ndan yargÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± Caroline. Charlotte Casiraghi bu konuda Vanity Fair dergisine verdiÄŸi bir demeÃ§te ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "Ben prenses deÄŸilim, annem prenses. Ben bir devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yeÄŸeniyim. Bu konumum nedeniyle bazÄ± temsil gÃ¶revlerim var. Ã‡ok kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± ya da bana ayrÄ±calÄ±k saÄŸlayan bir durum deÄŸil."

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Bu arada Monako PrensliÄŸi'nin veliahtÄ±nÄ±n Prens Albert ile Prenses Charlene'in ikizlerinden Jacques olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Onun ardÄ±ndan da kÄ±z ikizi Gabriella geliyor. Bu kÄ±sa notun ardÄ±ndan Charlotte Casiraghi'ye dÃ¶nelim.

Casiraghi, annesi Prenses Caroline'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±na benzetiliyor.

DÃ–RT YAÅžINDAYKEN BABASINI KAYBETTÄ°

Tam adÄ± Charlotte Marie Pomeline Casiraghi olan genÃ§ kadÄ±n, 3 AÄŸustos 1986'da Monte Carlo'da anneannesinin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan hastanede dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. O sÄ±rada Caroline ile eÅŸi Stefano'nun, ÅŸu anda 38 yaÅŸÄ±nda olan Andrea adÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸu vardÄ±. Sonra Pierre adÄ± verilen kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi. Charlotte, 4 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde babasÄ± Stefano'yu hiÃ§ beklenmedik bir deniz kazasÄ±nda kaybetti. 1990 yÄ±lÄ±nda, Fransa'da dÃ¼zenlenen Birinci SÄ±nÄ±f DÃ¼nya SÃ¼rat Teknesi ÅžampiyonasÄ±'nda geÃ§irdiÄŸi bir kazada hem karÄ±sÄ± Caroline'in hem de diÄŸer seyircilerin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde son nefesini verdi Stefano Casiraghi. Bu trajedinin ardÄ±ndan Prenses Caroline, yaÅŸlarÄ± 6, 4 ve 3 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen Andrea, Charlotte ve Pierre ile bir baÅŸÄ±na kaldÄ±. Uzun sÃ¼re Ã§ocuklarÄ±yla birlikte inzivaya Ã§ekilen Caroline'in yeniden hayata dÃ¶nmesi uzun sÃ¼rdÃ¼. Kazadan 9 yÄ±l sonra Hannover Prensi Ernst August ile evlendi. Bu evlilikten ÅŸu anda 23 yaÅŸÄ±nda olan Alexandra adlÄ± kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi.

KAMERA KARÅžISINDA BÃœYÃœDÃœLER

Charlotte Casiraghi'ye dÃ¶nersek. Onun annesinin tercihiyle prenses ya da baÅŸka herhangi bir soyluluk unvanÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtik. Ama bu durum, onun dÃ¼nya kamuoyunun ilgisini Ã§ekmesini engellemedi. Bunun ilk nedeni mensubu olduÄŸu aileydi. Ne yaparsa yapsÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n bu kadar ilgi odaÄŸÄ±nda olan bir ailede doÄŸan bir kiÅŸi olarak bundan kaÃ§amazdÄ± zaten. Fakat Charlotte'un bunca ilgi gÃ¶rmesinin bir baÅŸka nedeni de eÅŸine az rastlanÄ±r gÃ¼zelliÄŸi oldu hep. Annesi Caroline, kocasÄ± Stefano'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra girdiÄŸi inzivadan Ã§Ä±kÄ±p normal hayata dÃ¶nÃ¼nce iki oÄŸlu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleriyle tek kÄ±zÄ± da gÃ¼zelliÄŸiyle hep ilgi odaÄŸÄ± oldu. Bir baÅŸka deyiÅŸle erkek kardeÅŸleri gibi Charlotte da kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

ESKÄ° NÄ°ÅžANLISINDAN BÄ°R Ã‡OCUÄžU VAR

Hem Monako prenslik ailesine mensup olan hem de bÃ¶ylesine dikkat Ã§ekici bir gÃ¼zelliÄŸe sahip olan Charlotte'un Ã¶zel hayatÄ± da hep merak uyandÄ±rdÄ±. En Ã§ok dikkat Ã§eken iliÅŸkisini de oyuncu Gad Elmaleh ile yaÅŸadÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda FransÄ±z oyuncu ile niÅŸanlandÄ± ve bir erkek Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi. Fakat Ã§ift, iki yÄ±l sonra evlenmeden yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Bu birliktelikten dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Raphael, annesi Charlotte, onun ÅŸimdi onun evli olduÄŸu Dimitri Rassam ve kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Balthazar ile birlikte yaÅŸÄ±yor.

KONUÅžULAN AÅžKLAR YAÅžADI: Charlotte Casiraghi daha sonra da aralarÄ±nda Lamberto Sanfelice, Alex Dellal, kÄ±sa bir süre önce hayata veda eden oyuncu Gaspard Ulliel'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± kiÅŸilerle aÅŸk yaÅŸadÄ±.

ÃœNLÃœ OYUNCUNUN OÄžLUYLA EVLENDÄ°

Charlotte Casiraghi, 2019 yÄ±lÄ±nda Dimitri Rassam ile evlendi. Casiraghi'nin hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi Dimitri Rassam bir Film yapÄ±mcÄ±sÄ±. Rassam, FransÄ±z sinemasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran oyuncu Carole Bouquet ile LÃ¼bnan asÄ±llÄ± yapÄ±mcÄ± Jean Pierre Rassam'Ä±n oÄŸlu. Masha Novoselova ile yaptÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸini 2016'da sona erdiren Dimitri Rassam, bundan Ã¼Ã§ yÄ±l sonra da Charlotte Casiraghi ile evlendi. Ã‡iftin Balthazar adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. Bu arada Charlotte Casiraghi'nin eski eÅŸinin ilk evliliÄŸinden bir Ã¼vey kÄ±zÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

ÃœNLÃœ MARKANIN TANITIM YÃœZÃœ

Covid 19 pandemisi sÄ±rasÄ±nda Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± PhiloMonaco ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼zenlemeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Monako felsefe buluÅŸmalarÄ± Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸan Charlotte'un baÅŸka uÄŸraÅŸlarÄ± da var. Kimi zaman Chanel firmasÄ± iÃ§in modellik yapÄ±yor, kimi zaman yardÄ±m faaliyetlerine katÄ±lÄ±yor. Prenslik ailesini temsilen Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±lan Charlotte, zaman zaman bazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nda editÃ¶r ve yazar olarak da gÃ¶rev alÄ±yor.

ATLI SPORLARA MERAKLI: BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Charlotte Casiraghi'nin çok bilinen bir baÅŸka özelliÄŸi daha var. O kelimenin tam anlamÄ±yla bir atlÄ± spor tutkunu. Küçük yaÅŸtan beri iyi bir binici de olan Casiragihi, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸlarda bazÄ± kupalar da kazandÄ±.

Caroline'in en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Andrea, Tatiana Santo Domingo ile evli. Ã‡iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â

Charlotte'un kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Ä°talyan asÄ±llÄ± Beatrice Borromeo ile evli. OnlarÄ±n da Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var.Â

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Caroline'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Hannover Prensi Ernest August'ten dÃ¼nyaya gelen Alexandra ise Charlotte'un Ã¼vey kardeÅŸi.

Yeri gelmiÅŸken Caroline'in kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyelim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun babasÄ± "prens" unvanÄ±nÄ± sembolki de olsa sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Yani Caroline'in kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± iÃ§in bu unvanÄ± reddetme hakkÄ± bulunmuyordu.Â