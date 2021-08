Monaco Sarayı'nın gelini Beatrice Borromeo, Kate Middleton, Meghan Markle ve Kraliçe Letizia'yı listeden sildi: Unvanı bile yok ama hepsinden "daha prenses"

İşte Avrupa'nın göz önünde kraliyet ailelerinden birinin gelini, en iddialı rakiplerini bile geride bırakarak 'en şık kraliyet ailesi üyesi" seçildi.





O DA KRALİYET GELİNİ

Her biri dünyanın stil ikonlarından biri olarak nitelendirilen İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, aynı ailenin bir başka gelini Meghan Markle, alanında çok az rakip tanıyan İspanya Kraliçesi Letizia, hatta farklı ve iddialı tarzıyla ilgi odağı olan Hollanda Kraliçesi Maxima, şıklık yarışında hiç umulmadık birinin gerisinde kaldı.





EN ŞIK KRALİYET AİLESİ ÜYESİ SEÇİLDİ

Monako Prensliği'nin gelinlerinden Beatrice Borromeo, Tattler Dergisi tarafından " Avrupa'nın en şık kraliyet ailesi üyesi" seçildi. 36 yaşındaki Borromeo bu unvanı "kırmızı halıya çıktığı etkinliklerden bir yat yarışına kadar gittiği her yerde şık ve zarif bir görüntü sergilemesi nedeniyle" elde etti.





GİTTİĞİ HER YERDE, HER ZAMAN ŞIK VE ZARİF

Monako Prenses Caroline ile genç yaşta ölen kocası Stefano Casiraghi'nin 33 yaşındaki oğlu Pierre'in karısı olan Beatrice Borromeo, katıldığı tüm etkinliklerde güzelliğinin yanı sıra sergilediği zarafet ile de dikkat çekiyor.





ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR

Aristokrat bir İtalyan ailenin üyesi olan 35 yaşındaki Beatrice Borromeo, "prenses" unvanı taşımıyor ama ailenin katıldığı bütün etkinliklerde dikkatleri üzerinde topluyor. Hem güzelliği ve zarafeti hem de aile yaşantısıyla birçok kişiye "tam da damadın anneannesi Grace Kelly'e uygun bir gelin" diye nitelendiriliyor.





MUHABİR OLARAK DA ÇALIŞTI

36 yaşındaki Borromeo, Milano'daki Bocconi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı. 2013 yılında Newsweek ve Daily Beast'e katkıda bulundu. 2009 yılında Il Fatto Quotidiano'da muhabir olarak çalıştı. Politik içerikli röportajlar yaptı. İtalya'da birçok TV kanalında sunucu ve muhabir olarak görev aldı.





AŞKIYLA GAZETE MANŞETLERİNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Aralarında mafya kadınlarını konu alan yapımın da bulunduğu birçok belgesel çekti. İtalya'nın Napoli bölgesindeki gecekondularda yaşayan çocuklarla ilgili belgeseli çok ses getirdi. Ülkesinde bilinen bir gazeteci ve belgeselci olan Borromeo, 2008 yılında magazin gazetelerinin manşetlerine çıkmaya başladı. Bunun nedeni de Prenses Caroline ile genç yaşta hayata veda eden Stefano Casiraghi'nin evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Pierre ile olan beraberliğiydi. Çift, 25 Temmuz 2015'te Manaco Sarayı'nda düzenlenen resmi bir törenle evlendi.



GRACE KELLY'NİN TORUNU PIERRE ONA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Çiftin dini nikah töreni 1 Ağustos'ta yapıldı. Düğünleri ise çiftin ailesinin sahip olduğu adada gerçekleşti. Törene, Avrupa sosyetesinin önde gelen isimleri katıldı. Pierre Casiraghi ile Beatrice Borromeo'nun iki tane çocuğu bulunuyor. Çift, bazı kesimler tarafından çok da sempatiyle bakılmayan Monaco prenslik ailesinin en gözde üyelerinden.

GRACE KELLY İLE KIYASLANIYOR

Prenses Grace ile Prens Rainier'in en büyük çocuğu Prenses Caroline'in gelini Borromeo'nun güzelliği, şıklığı ve zarafeti de tek bir kişiyle kıyaslanıyor: Pierre Casiraghi'nin anneannesi, efsane Hollywood yıldızı ve Monako Prensesi Grace Kelly.





'LANETİN' SONUNU ONLAR MI GETİRDİ?

Beatrice Borromeo ile Pierre Casiraghi, Monako Prenslik ailesi Grimaldiler'in üzerine çöken ve hemen hemen her üyesinin mutsuz olmasına yol açan bir "laneti" sona erdiren çift olarak da konuşuluyor. Rivayetlere göre Monaco'yu yöneten Grimaldi ailesi 13'üncü yılda gücünün zirvesine ulaşmıştı. İşte o yıllarda yaşanan korkunç bir olay ve olayın mağdurunun sözlerinin ailenin kaderine etki ettiğine inanılıyor. Yüzyıllardır anlatılanlara göre, büyücü olduğu da söylenen bir Flaman kadın, nüfuzlu Grimaldi ailesinden bir üyenin tecavüzüne uğradı. Kadın öylesine sarsıldı ki aileyi lanetledi. Flaman kadın "Bir Grimaldi, evliliğinde asla gerçek mutluluğu bulamayacak" dedi. Sonuçta, o lanetli sözler gerçeğe mi döndü bilinmez ama gerçekten de ailenin üyeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarında gerçek mutluluğa ulaşamadı.





53 YAŞINDA TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÖLDÜ

Pierre Casiraghi'nin anneannesi Grace Kelly, Hollywood yıldızıyken Prens Rainier'nin kalbini çaldı ve evlenip Monako Prensesi oldu. Üç çocuklu mutlu bir evlilikleri oldu fakat Prenses Grace, 53 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazası sonrası kendi adını taşıyan hastanede son nefesini verdi.





PIERRE'İN BABASI TRAJİK BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Grace ile Prens Rainier'ın kızı yani Pierre Casiraghi'nin annesi Prenses Caroline, Philippe Junot ile sonu hüsranla biten bir evlilik yaşadı. Sonra Pierre'in babası Stefano Casiraghi ile evlendi. Üç çocukları olan çift mutlu bir hayat sürüyordu. Fakat Stefano Casiraghi'nin katıldığı bir tekne yarışında kaza geçirerek ölmesi, bu mutluluğu sonsuza kadar bitirdi. Prenses Caroline 2001 yılında Honover Prensi Ernst August ile evlendi.





TEYZENİN ÇILGIN HAYATI

Eşi Beatrice Borromeo ve iki çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Pierre Casiraghi'nin teyzesi Prenses Stephanie'nin hayatı ise başka bir çılgınlıklar dizisi. Annesinin hayatını kaybettiği kazada yanında olan Stephanie uzun süre kendini toparlayamaz. Gençlik yıllarında da bir dönem şarkıcılığa merak salan Stephanie, annesinin kaybından sonra daha da sıra dışı bir hayat sürmeye başlar. Koruması Daniel Ducruet ile evlenir ve iki çocuk sahibi olur. Ancak Ducruet, Stephanie'yi Belçika Güzeli ile aldatınca ayrılırlar. Daha sonra Monaco Sarayı'nın güvenlik müdürü Jean Raymond Gottlieb ile aşk yaşar ve bir çocuk sahibi olur. Ancak bu ilişki de uzun sürmez. Daha sonra bir sirkte çalışan ve fil terbiyecisi olan Franco Knie ile aşk aşamaya başlar. Çocuklarını da alıp Knie ile birlikte onun sirk karavananında yaşamaya başlarlar. Ama büyük bir sorun vardır, Franco Knie evlidir, bu ilişki de uzun sürmez.





DAYISI DA MANŞETLERDEN İNMİYOR

Casiraghi'nin dayısı Prens Albert ise son aylarda eşi Prenses Charlene 'den boşanacağı iddialarıyla gündeme geliyor. Prens'in ardı arkası kesilmeyen evlilik dışı çocukları da Monako Sarayı için bir tür baş ağrısı.





SONUNDA ARADIĞINI BULDU

Pierre Casiraghi'nin, güzelliğiyle ünlü ablası Charlotte da ilk nişanlısında aradığını bulamadı. Oyuncu Gad Elmaleh'ten bir çocuk sahibi olan Charlotte ondan ayrıldı. Birçok gönül macerası yaşayah Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam ile bir çocuk sahibi olduğu mutlu bir evlilik sürdürüyor.





AĞABEYİ DE MUTLU

Grimaldi ailesinin genç kuşakları ile bu lanet rivayetinin de sonu gelmiş gibi görünüyor. Pierre Casiraghi, eşi Beatrice Borromeo ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, hala birlikte gittikleri tatillerde ya da arkadaş buluşmalarında liseli aşıklar gibi görüntüler sergiliyor. Pierre'in büyük erkek kardeşi Andrea da Tatiana Santa Domingo (yukarıda) ile evlendi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor.









