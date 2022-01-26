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Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

#Charlotte Casiraghi#Prenses Caroline#Monako Prensesi
Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

Önce beyazperdenin efsane yıldızı olarak hafızalara kazınan sonra da Monako Prensi Rainier ile evlenip  Monako Prensesi unvanını alan Grace Kelly'nin torunu Charlotte Casiraghi, Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu.

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AT ÜSTÜNDE DEFİLEYE ÇIKTI
Grace Kelly ile eşi Prens Rainier'nin en büyük çocuğu olan Prenses Caroline'in, İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen Charlotte Casiraghi, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası'nda at sırtında podyuma çıktı.

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

MODA HAFTASINA DAMGASINI VURDU
Ünlü moda markası Chanel'in İlkbahar - Yaz 2022 Haute Couture defilesi, Charlotte Casiraghi’nin şovuyla başladı. Podyuma at sırtında gelen Casiraghi, güzelliğiyle gözleri kamaştırırken yaptığı şovla defileye damgasını vurdu.

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

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45 TASARIM SERGİLENDİ
Casiraghi’nin at sırtında podyumu gezmesinin ardından başlayan defilede Fransız şarkıcı Sebastien Tellier'in canlı performansı eşliğinde 45 tasarım gösterildi.

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

Defilede Casiraghi'yi izleyenler arasında eşi Dimitri Rassam da vardı. 

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

BİNİCİLİK TUTKUSU
Charlotte Casiraghi, 14 yaşından bu yana binicilik sporuyla ilgileniyor. Casiraghi, iki yıl önceki bir röportajında bu tutkusunu geçici olmadığını söylemişti. Genç kadın bu konuda şunları söylemişti: "Benim atlara olan tutkum her zaman vardı ve bütün hayatım boyunca devam edecek. Atlar olmadan hayatımın anlamı olamaz. Böyle asil bir hayvan için olan tutkum geçici bir durum değil. Bir at sizi yükseğe çıkarabilme ya da yere atabilme gücüne sahiptir. Bazı insanlar onlardan korkar, bazı insanlar da benim gibi onlara bayılırlar. Hâlâ kendimi geliştirmem gereken noktalar var, bu da önümüzdeki iki yıl boyunca bu işe kendimi adamam gerektiğin gösteriyor."

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

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İKİ ÇOCUK ANNESİ
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen 35 yaşındaki Charlotte Casiraghi, annesi Prenses Caroline'in gençlik yıllarındaki görüntüsüne benzetiliyor. Babasını henüz 4 yaşındayken kaybeden Charlotte özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncu Gad Elmaleh ile evliliğin eşiğinden dönen Casiraghi'nin bu birliktelikten 7 yaşında Raphael adında bir oğlu bulunuyor.

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

YENİ EVLENDİLER
Elmaleh ile ilişkisini bitiren Charlotte Casiraghi sonradan film yapımcısı Dimitri Rassam ile birlikte olmaya başladı. Çift, nişanlandı. Oğulları Balthazar'ın dünyaya gelmesinden altı ay sonra da Avrupa sosyetesinin davetli olduğu bir törenle evlendiler.

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Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

ÜNLÜ ÇİFTİN GELİNİ
Casiraghi'nin evlendiği Dimitri Rassam da sinema alanında tanınmış bir aileden geliyor. Dimitri Rassam, Fransız yıldız Carole Bouquet ile film yapımcısı Jean Pierre Rassam'ın oğlu. Charlotte Casiraghi'nin kayınvalidesi ve Dimitri Rassam'ın annesi Carole Bouquet, bir döneme önce model sonra da oyuncu olarak damgasını vurdu.

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

İKİNCİ EŞİNİ ÇOK GENÇ KAYBETTİ
Grace Kelly ile Prens Rainier'nin ilk çocuğu olan Caroline, ilk evliliğini ailesinin çok da onaylamadığı çapkın iş insanı Philippe Junot ile yaptı. Kısa süren bu evliliğin ardından İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evlendi, üç çocukları oldu. 

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Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

CAROLINE'İN GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ
Prenses Caroline'in 1983 yılında evlendiği Stefano Casiraghi, henüz 30 yaşındayken katıldığı bir sürat teknesi yarışında geçirdiği kaza sonucu deyim yerindeyse kameraların gözü önünde hayata veda etti. Çocuklarını yanına alıp uzun süre yas tutan Caroline, yıllar sonra Hannover Prensi Ernst August ile evlenip bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi.

Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

CHARLOTTE'UN ÜÇ KARDEŞİ DAHA VAR
O dönemde aşkları magazin basınının gündeminden iç düşmeyen çiftin mutlu bir evliliği vardı. Caroline ile Casiraghi'nin şu anda 37 yaşında olan Andrea ve 33 yaşındaki Pierre'in yanı sıra Charlotte adında bir de kızı oldu. Mutlulukları parmak ısırtan ailenin üzerine kara bulut 1990 yılında çöktü.

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Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu

Podyuma atla çıkan Charlotte Casiraghi'nin anneannesi Grace Kelly ya da Prenses Grace, Hollywood'da yıldızlaştıktan sonra Monako Prensi Rainier ile evlendi. Üç çocuk annesi olan Prenses Grace, 1982'de geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hayata veda etti. 

 

 

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#Charlotte Casiraghi#Prenses Caroline#Monako Prensesi

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