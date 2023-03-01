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Kral Charles, Harry ve Meghan'ı 'kovdu'

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#Prens Harry#Meghan Markle#Kral Charles
Kral Charles, Harry ve Meghanı kovdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 12:06

İngiliz kraliyet ailesinin 'sorunlu çocuğu' Prens Harry ile eşi Meghan Markle, bir süredir merak uyandıracak kadar derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bu yılın ilk ayında, Harry'nin anılarını kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitap piyasaya çıktı ve kelimenin tam anlamıyla bir "bomba" etkisi yarattı. Prens Harry de kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşturup durdu. Yaptığı açıklamalar bir yana kitaptan yapılan ve basında yer alan alıntılar da büyük gürültü kopardı. O dönemde eşi Meghan Markle da şaşırtıcı bir sessizlik içindeydi, hiç ortalarda görünmedi.

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KONUTLARINI BOŞALTMA 'EMRİ'
Kitabın fırtınası dindikten sonra Harry de bir anda ortadan kayboldu. Bu durum öyle bir hale geldi ki çiftin hayranları neden konuşmadıkları konusunda çeşitli teoriler üretmeye başladı. Şimdi en büyük tartışma konusu çiftin bir sonraki adımının ne olacağı. Kral Charles'ın gelecek mayıs ayında yapılacak olan taç giyme törenine katılıp katılmayacağı kafalardaki en büyük soru işareti. Durum böyleyken İngiliz kraliyet ailesinden bir haber geldi.

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral 3. Charles, belki de ilk anda kimsenin aklına gelmeyen bir adım attı. Oğlu Harry ile gelini Meghan'ı İngiltere'deki konutları olan Frogmore Cottage'dan "kovdu." Gelin bu olaya bir bakalım.

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İNGİLTERE'DEKİ VAKİTLERİ DOLDU: Bazı yorumlara göre bu karar, Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki vakitlerinin dolduğu anlamına geliyor. 

Elbette İngiliz basını bu olayı "kovma" değil "tahliye etti" şeklinde yorumladı. Ama aslında olan, Harry ile Meghan'ın, büyük masraf ederek restore ettirdiği Frogmore Cottage ile bağlantılarını koparmak zorunda olduğu. Gelen haberlere göre çift, şimdi orada bulunan eşyalarını ABD'ye nakletmenin derdine düştü. Bu arada hemen hatırlatalım ki Harry ile Meghan, Kraliçe'nin cenaze törenine katıldıkları dönemde burada konaklamışlardı. Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için Londra'ya gittiği dönemde de burada kısa bir süre konakladı. Yani özetle burası çiftin Londra'daki eviydi.

Kral 3. Charles'ın, oğlu Harry ile gelini Meghan'dan Frogmore Cottage'ı tahliye etmelerini istemesi bazı yorumlara göre aslında sert mesajlar içeriyor. Bu yorumlara göre bu gelişme, çiftin, Kral'ın taç giyme törenine davet edilip edilmeyecekleri konusunda da kafalarda şüphe uyanmasına yol açtı. Aileye yakın kaynaklardan birinin İngiliz The Sun gazetesine verdiği demece göre Charles'ın bu hamlesi "Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki vaktinin dolduğu" anlamına geliyor.

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PRENS ANDREW'YA BU KONUTA GEÇMESİ TEKLİF EDİLDİ
Bu arada Harry ile Meghan'ın tahliyesinin istendiği Frogmore Cottage'ın bundan böyle kime ait olacağı konusunda da bazı iddialar var. Buna göre burası, yine ağabeyi Charles tarafından Buckingham Sarayı'ndaki ofisinden çıkarılan Prens Andrew'ya önerildi. Fakat Andrew'nun, bu karara direndiği de iddialar arasında.

Yapılan yorumlara göre, bu durumda Harry ile Meghan için, Frogmore Cottage'da kalan eşyalarını oradan tahliye etmek dışında başka bir seçenek bırakılmadı. İleri sürülenlere göre çift, bir süredir İngiltere'deki konutlarında bulunan eşyalarından bazılarını yaşadıkları ABD; California'ya nakletme telaşına düştü.

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KRALİÇE'NİN DÜĞÜN HEDİYESİ 
Frogmore Cottage, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu resmi konutlardan biri. 2018 yılında Harry ile Meghan evlendiklerinde, Kraliçe Elizabeth, bu mülkü çifte düğün hediyesi olarak verdi. Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı.Fakat bir bebek beklediklerini öğrenen çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve büyük bir restorasyon yapıldı. Beş yatak odalı Frogmore Cottage, çok büyük bir tadilattan geçirildi. Ne yazık ki bu işe harcanan para ve emek boşa gitti. Harry ile Meghan bu konutta çok uzun süre oturmadı.

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RESTORASYON PARASINI GERİ ÖDEDİLER
Bebekleri Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya geçtiler. Orada uzun süre kalan çift, Londra'ya döndü. Herkes onların artık bebekleriyle birlikte Frogmore Cottage'da yaşayacaklarını düşünürken Harry ile Meghan, ailedeki görevlerinden ayrılma kararını açıkladı. Yani Frogmore Cottage'da beklenildiği gibi kendilerine yeni bir hayat kurmadılar. Bu arada bu konutun Harry tarafından kuzeni Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'e verildiği haberleri de basına yansımıştı.

Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan para da uzun süre tartışma konusu oldu. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2.4 milyon sterlin harcandı. Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi.

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Kral Charles, Harry ve Meghanı kovdu

Harry ile Meghan'ın nişan fotoğrafları Frogmore Cottage'in geniş bahçelerinde çekilmişti. 

Kral Charles, Harry ve Meghanı kovdu


KRALİÇE CHARLOTTE'UN SEVDİĞİ KIR EVİYDİ
Frogmore Cottage'a biraz daha yakından bakalım ister misiniz? Her ne kadar modern çağlarda Frogmore Cottage olarak bilinse de Windsor'da bulunan bu mülkün orijinal adı Double Garden Cottage (Çifte Bahçeli Kır Evi). 1801 yılında, dönemin kralı 3. George'un karısı Konsort Kraliçe Charlotte'un isteğiyle inşasına başlandı. İngiliz kraliyet ailesinin resmi konutlarından biri olan mülk, uzun süre de Konsort Kraliçe Charlotte tarafından bir dinlenme evi olarak kullanıldı.

Bu mülk 1975 yılında Ulusal Kültürel Miras olarak nitelendirilmeye başladı. Uzun tarihi boyunca İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri tarafından sık kullanılan Frogmore Cottage, Balmoral'da bulunuyor. Geniş bahçeleri dillere destan olan mülkün Harry ile Meghan açısından başka bir önemi daha var. Çiftin, nişan fotoğrafları bu mülkün bahçesinde çekildi.

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ONLAR DA GEÇEN YIL TAŞINDI
Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra yani 2020 yılında bu mülkü Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'e devretti. Çift, oğulları August ile burada yaşadı. Geçen yılın mayıs ayında çift buradan taşındı. 

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#Prens Harry#Meghan Markle#Kral Charles

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