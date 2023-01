Bakmayın mücevherlere, taçlara boğulduğuna: İçindeki taşra kızı burada ortaya çıkıyor

Haberin Devamı

DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA, SABIRLI, AKILLI VE UYSAL BİR KADIN

Bir de madalyonun öteki yüzü var. Özellikle kocası Charles kral olduktan sonra dikkat çeken bir özellik bu. Biraz annesini kaybetmenin acısı, biraz da aniden omuzlarına yüklenen sorumluluklar nedeniyle, kral unvanı aldıktan sonra Charles'ın huysuzlukları artık kameralardan saklanamaz hale geldi. Akıtan kalem, dağınık masa... Bütün bu gerilimli durumlarda onu sakinleştiren kişi Camilla oldu. Böyle bakınca Camilla'nın, Charles'ın hayatında nasıl bir denge unsuru olduğu da ortaya çıktı. Bir de kraliyet uzmanlarının özellikle Kraliçe'nin ölümünden sonra Camilla'yı değerlendirirken vurguladıkları bir ayrıntı var: Hiçbir zaman Charles'ın önüne geçip ondan daha fazla dikkat çeken kişi olmadı. Yani dışarıdan tarafsız bir değerlendirmeyle, Camilla, sabırlı, sakin, hoşgörülü, akıllı ve uysal bir kadın.

Haberin Devamı

KOCASI BURAYI HİÇ SEVMİYOR

İşin bu uysal kısmında biraz duralım. Çünkü birazdan anlatacaklarımız tamamen bununla ilgili. Her ne kadar yukarıda saydıklarımızın gerçeklik payı olsa da Camilla, öyle sanıldığı kadar uysal değil. Yani onun da hayatında, kimseyi hatta kocasını bile yaklaştırmadığı özel alanları var. Üstelik ne pahasına olursa olsun! Tıpkı Charles'ın nefret ettiği ama kendisi için çok özel olan bu mülk gibi...

İÇİNDEKİ KÖYLÜ KIZINI ORTAYA ÇIKARIYOR

İngiliz kraliyet ailesinin ülke genelinde onlarda mülkü olduğu biliniyor. Elbette Charles'ın karısı olarak Camilla'nın da bütün bunlara istediği gibi gitme ve kalma hakkı var. Ama içlerinden bir tanesi var ki, bu konut kraliyet ailesine değil, Camilla'nın kendisine ait. Kocası Charles, her ne kadar bu konuttan nefret etse de Camilla'nın en sevdiği mülkü burası. Bu yüzden de zaman zaman kafasını dinlemek için Wiltshire'da bulunan Ray Mill adlı bu konuta gidip kalıyor. Çünkü, bir zamanlar kendisinin söylediğine göre bu mülk, onun içindeki "taşra kızını" açığa çıkaran bir yer burası.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ne çok bekledin bu tacı! Kraliçe mezarında ters döndü Haberi görüntüle

Aslında Camilla'nın kendisine ait olan bu mülk, aileyi yakından takip edenlere hiç yabancı değil. Geçen yılın son yarısında bir dergi için gelini Kate Middleton'ın objektifi karşısına geçti Camilla. Bunun için de çok sevdiği Ray Mill konutunun bahçesini seçti.

EVLENMEDEN ÖNCE SATIN ALDI: KIZININ DÜĞÜN YEMEĞİ BURADA YAPILDI

Bu mülkü Camilla, henüz Charles ile evlenmeden önce yani 1994 yılında satın aldı. O dönemde de çok geniş bir arazi içinde yer alan bu mülk için 850 bin sterlin ödedi Camilla. İlk eşi Andrew Parker Bowles'tan boşandığı 1996 yılından başlayarak 2003'e kadar da burada yaşadı.

Haberin Devamı

Camilla bu evi böylesine sevdiği ve değer verdiği halde, kocası Charles bu evden de ortamından da çevresinden de hiç hoşlanmıyor. Onun tercihi, eşinin sahip olduğu bu mülkün 15 dakika uzağındaki Cotswold'da bulunan evi.

Gözden Kaçmasın Aklı başında biri Camilla için seni nasıl terk eder! Haberi görüntüle

Ayrıca bu mülkün Camilla için başka güzel anıları da var. Andrew Parker Bowles ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Laura 2006 yılında Harry Lopes ile evlenirken düğün resepsiyonu bu evde verildi. Camilla; boşandıktan sonra bir süre iki çocuğuyla bu evde yaşadı.

KOCASININ HUYSUZLUKLARINDAN UZAKTA

İngiliz kraliyet uzmanlarının anlattığına göre Camilla, Ray Mill'deki eve geldiğinde bütün unvanlarından ve zorunluluklarından sıyrılıyor. Ayakkabılarını fırlatıp atıyor ve kocasının hiç sevmediği TV dizilerini seyrediyor. Konsort Kraliçe Camilla bu konuta geldiğinde Charles ile yaşarken dikkat ettiği ne varsa hepsini bir kenara bırakma özgürlüğüne sahip. Evi dağıtmak da bunlardan biri. Çünkü Charles'ın, evin her zaman derli toplu olmasını istediği biliniyor. Hatta bazen bu konuda gerilim bile yaratabiliyor.

Haberin Devamı

AÇIK HAVA YÜZME HAVUZU VAR

Her ne kadar Camilla'nın içindeki köylü kızını ortaya çıkardığı söylense de buna ek olarak tarihi özelliklerini korusa da Ray Mill, sahiplerine dönümlerce geniş bahçeler, özel düzenlenmiş bir teras ve bir açık hava yüzme havuzu gibi rahatlatıcı özellikler de sunuyor. Yani doğada olmayı seven Camilla'nın sahip olduğu her şeyi.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON