AklÄ± baÅŸÄ±nda biri Camilla iÃ§in seni nasÄ±l terk eder

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AYRILIK DUYURUSUNUN 30'UNCU YIL DÃ–NÃœMÃœ

Diana belki de kayÄ±nvalidesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'ten daha iyi geÃ§indiÄŸi kayÄ±npederi Prens Philip ile zaman zaman mektuplaÅŸÄ±yordu. Ä°ÅŸte bu mektuplar, sadece aileyi deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± sarsan boÅŸanma duyurusunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yeniden gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Ã–zellikle de Diana'nÄ±n kocasÄ± Charles'Ä±n Camilla ile iliÅŸkisini Prens Philip ile tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve onun yardÄ±mÄ±nÄ± istediÄŸi satÄ±rlar.Â

'CAMILLA Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ° APTALCA'

Bunlardan birine gÃ¶re Diana, Charles ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmadan aylar Ã¶nce Prens Philip'ten yardÄ±m isteyen bir mektup gÃ¶nderdi. Prens Philip de buna yanÄ±t olarak oÄŸlunun Camilla Parker Bowles ile olan iliÅŸkisini "aptalca" diye nitelendirdiÄŸi bir yanÄ±t yazdÄ±.

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HEP DESTEK SÃ–ZÃœ

Prens Philip, 9 Temmuz 1992'de Diana'ya hitaben, desteÄŸinin her zaman onun arkasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± belirtip "Sadece daha Ã¶nce sÃ¶ylediklerimi tekrarlayabilirim. EÄŸer davet edilirsem sana ve Charles'a yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m" diye yazdÄ±. Sonra da aslÄ±nda bu konuda Ã§ok da iddialÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten "Ama evlilik danÄ±ÅŸmanÄ± olarak hiÃ§bir yeteneÄŸim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmeye de hazÄ±rÄ±m" diye ekledi.

'CHARLES CAMILLA Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°YLE RÄ°SKE GÄ°RÄ°YOR': Charles ile Camilla'nÄ±n evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkisini ne kendisinin ne de Kraliçe'nin onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prens Philip ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Her ikinizin de sevgilisi olmasÄ±nÄ± onaylamÄ±yoruz. Charles, Camilla ile kendi pozisyonundaki bir adamÄ±n sahip olduÄŸu her ÅŸeyi riske atarak aptallÄ±k ediyor. Biz seni onun için terk edebileceÄŸini asla hayal etmemiÅŸtik."





'AKLI BAÅžINDA BÄ°R ADAM CAMILLA Ä°Ã‡Ä°N SENÄ° NASIL TERK EDEBÄ°LÄ°R!'

Prens Philip, o sÄ±rada hÃ¢lÃ¢ resmi olarak gelini olan Diana'ya "AklÄ± baÅŸÄ±nda birinin Camilla uÄŸruna seni terk edebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. BÃ¶yle bir ihtimal aklÄ±mÄ±zdan bile geÃ§miyordu" diye yazdÄ±. Prens Philip bu mektubunu " en erin sevgiler.. Baban" diye imzaladÄ±. Ama Ã¶te yandan bu evliliÄŸin bitmesinde Diana'nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸu konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini de gizlemedi. Philip bu konuda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "YÃ¼reÄŸine dÃ¼rÃ¼stÃ§e bakÄ±p, Charles'Ä±n Camilla ile iliÅŸkisinde, ona (Charles) karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n hiÃ§bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilir misin?"

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DIANA BU DESTEKTEN MEMNUNDU

O sÄ±rada Galler Prensi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Charles'Ä±n Ã¶zel sekreterliÄŸini yÃ¼rÃ¼ten Patrick Jephson'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re, Diana kayÄ±npederinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ desteÄŸin kendisi iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k anlam taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisine sÃ¶yledi. Jephson, Prens Philip'in mektuplarÄ±nÄ±n bu desteÄŸin yazÄ±lÄ± kanÄ±tÄ± olduÄŸunu da ekledi.

AYRILIK DUYURUSUNDAN BÄ°RKAÇ AY ÖNCE YAZILDI: Prens Philip'in Diana'ya yolladÄ±ÄŸÄ± bu mektuplar Charles ile Diana'nÄ±n ayrÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±ndan birkaç ay öne yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

1992 KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° Ä°ÇÄ°N KABUL GÄ°BÄ° BÄ°R YILDI: Charles ile Diana'nÄ±n ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± 1992 Ä°ngiliz kraliyet ailesi için bir anlamda skandallar yÄ±lÄ± olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. AynÄ± yÄ±l Prens Andrew ile Sarah Ferguson evliliklerini bitirdi Birkaç ay sonra Ferguson, ABD'li bir iÅŸ insanÄ±yla Fransa, St. Tropez tatilinde "parmak emme skandalÄ±"nÄ±n kahramanÄ± oldu. AynÄ± yÄ±l Kraliçe iye Prens Philip'in tek kÄ±zÄ± Prenses Anne ve kocasÄ± Mark Phillips'ten boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ama olaylar bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Daha bir ay bile geçmeyen Andrew Morton'Ä±n Diana'ya odaklandÄ±ÄŸÄ± ve onun evlilik içindeki mutsuzluÄŸunu ilk kez bu kadar açÄ±k bir ÅŸekilde gözler önüne seren kitabÄ± yayÄ±nlandÄ±. Ve daha sonra Diana ile yakÄ±n arkadaÅŸÄ± James Gilbey arasÄ±ndaki samimi telefon görüÅŸmeleri The Sun tarafÄ±ndan sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ± ve yayÄ±nlandÄ±. "Squidgygate" lakaplÄ± özel telefon görüÅŸmelerinde Diana'nÄ±n durumunu EastEnders'taki bir karaktere benzettiÄŸi görüldü.





9 ARALIK 1992'DE DIANA Ä°LE CHARLES'IN AYRILACAÄžI DUYURULDU

Ä°ngiliz kraliyet ailesi kendileri iÃ§in Ã§ok zorlu geÃ§en 1992 yÄ±lÄ±nÄ± 9 AralÄ±k'ta Charles ile Diana'nÄ±n boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± duyurarak kapattÄ±. DÃ¶nemin baÅŸbakanÄ± John Major,tahtÄ±n varisinin ve karÄ±sÄ±nÄ±n resmi olarak ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± haber veren bir konuÅŸma yaptÄ±. Kraliyet Ã§iftinin "dostÃ§a ayrÄ±lÄ±k kararÄ± verdiÄŸini ve boÅŸanma planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â Fakat dÃ¶rt yÄ±l sonra Ã§ift resmen boÅŸandÄ±.Â Bu boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Charles 2005 yÄ±lÄ±nda Camilla ile evlendi.

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BOÅžANMAYI Ä°STEMEMÄ°Åž

Prenses Diana'nÄ±n Prens Charles ile evliliÄŸi 1981'de baÅŸlayÄ±p 1996'da bitti. Fakat bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce sosyal medyada yayÄ±lan bir rÃ¶portaj aslÄ±nda Diana'nÄ±n boÅŸanmayÄ± Ã§ok istemediÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. RÃ¶portaja gÃ¶re Prenses Diana, her ne olursa olsun evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ±ydÄ±. Hatta aile olarak "Ã§ok iyi bir takÄ±m" olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.Her ne kadar aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamamÄ±ÅŸ olsa da Prenses Diana, kocasÄ± Prens Charles'tan tek bir nedenle boÅŸanmak istememiÅŸ bu rÃ¶portajda sÃ¶ylediklerine gÃ¶re. Bu rÃ¶portajda Prenses Diana evlilikten beklentilerini "SanÄ±rÄ±m, Ã¶zellikle de benim gibi boÅŸanmÄ±ÅŸ bir anne- babaya sahipseniz bu evliliÄŸin yÃ¼rÃ¼mesi iÃ§in Ã§ok fazla uÄŸraÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z. Kendi anne ve babanÄ±zda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi bir Ã¶rnek bÄ±rakmak istemezsiniz" diyerek anlatÄ±yor. Ailesinin boÅŸanmasÄ±ndan olumsuz etkilendiÄŸi iÃ§in de kendi Ã§ocuklarÄ±na iyi bir Ã¶rnek bÄ±rakmak iÃ§in evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmekte kararlÄ±ydÄ±.

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DIANA'NIN BÄ°R ÅžANSI OLSAYDI...

ArkadaÅŸÄ± Kenni Rivett'in iddialarÄ±na gÃ¶re Prenses Diana'nÄ±n eÅŸi Prens Charles'tan boÅŸanmak gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi yoktu. Ancak iÅŸin iÃ§ine KraliÃ§e 2. Elizabeth karÄ±ÅŸÄ±nca bu seÃ§eneÄŸi de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almaya baÅŸladÄ±. Yine arkadaÅŸÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Prenses Diana, kocasÄ±na bir sÃ¼re ayrÄ± kalmayÄ± teklif etti. Fakat KraliÃ§e, bu iÅŸin resmi olarak sonuca ulaÅŸmasÄ±nÄ± istediÄŸi iÃ§in Ã§ift boÅŸandÄ±. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re eÄŸer Prenses Diana'ya ÅŸans verilseydi, boÅŸanma yerine evliliÄŸine bir ÅŸans daha vermeyi tercih ederdi.

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FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON

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