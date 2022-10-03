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Prens William, babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi oldu

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#Prens William#Kral Charles#İngiliz Kraliyet Ailesi
Prens William, babası Kral 3. Charlesın ev sahibi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 17:16

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen ay 96 yaşında ölümüyle birlikte sadece taht ve taç el değiştirmedi. Başka bazı değişimler de oldu... Evler, mülkler hatta paralar bile el değiştirdi. Öyle ki, babasından kendisine geçen Cornwall Dükü unvanıyla Prens William babasının yani Kral 3. Charles'ın ev sahibi bile oldu.

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Bunun nasıl olduğuna gelirsek... Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtını devralan Charles, kendisi de 73 yıl boyunca taşıdığı Galler Prensi ve Cornwall Dükü unvanlarını oğlu William'a devretti. William, babaannesinin ölümüyle Galler Prensi, eşi Kate Middleton Galler Prensesi oldu. Çift aynı zamanda Cornwall Dükü ve Düşesi unvanlarını da aldı. 40 yaşındaki üç çocuk babası William'ın bu yeni unvanlarının sadece veliahtlar tarafından taşındığını hatırlatalım.

Prens William, babası Kral 3. Charlesın ev sahibi oldu

BABASININ EV SAHİBİ OLDU
Prens William, babası Charles'tan devraldığı Cornwall Dükü unvanı ve o şekilde kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde yılda 700 bin sterlin gelir elde edecek. Bu değişimle William aynı zamanda 345 milyon sterlin değerinde bir emlak portföyünün de sahibi oldu. Bunun sonucu olarak da babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi konumuna geldi.

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Prens William, babası Kral 3. Charlesın ev sahibi oldu

KENDİ ÇIKARINA SATIŞI YASAK
Prens William, kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde babasının en sevdiği evi olan Highgrove House'dan yılda yüzbinlerce sterlin kira alacak. Bu arada... Her ne kadar Prens William, çok kapsamlı bir emlak portföyüne sahip olsa da Cornwall Dükalığı'nın varlıklarını kişisel çıkar elde etmek için satamayacak.

GEÇEN YIL 21 MİLYON STERLİN GELİR ELDE ETTİ:  İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Cornwall Dükalığı, geçen yıl 21 milyon sterlin dolayında bir gelin elde etti.

Prens William, babası Kral 3. Charlesın ev sahibi oldu

1980 YILINDA SATIN ALINMIŞTI
Bundan böyle William'ın sahibi, kendisinin de onun kiracısı olduğu Gloucestershire'daki Highgrove Evi, 1980 yılında İngiliz kraliyet ailesi tarafından satın alınmıştı. Bu mülk, Charles'ın en sevdiği evi olarak biliniyor. Charles, mülkünün yılda 30 bin ziyaretçi çeken bahçesinin tasarımına da yardımcı olmuştu.

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Prens William, babası Kral 3. Charlesın ev sahibi oldu

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CAMILLA'NIN ÖZEL MÜLKÜNE DE YAKIN
Charles'ın favori evi olan Highgrove, aynı zamanda eşi Konsort Kraliçe Camilla'nın Wiltshire'daki özel mülküne de çok yakın.

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BUCKINGHAM'DAKİ YAŞAM ALANLARINI KÜÇÜLTECEK İDDİASI 
Kral 3. Charles'ın, Buckingham Sarayı'ndaki yaşam alanlarını küçültmesi bekleniyor. İngiliz basınına göre kendisi de sürekli yaşamak için burayı tercih etmeyecek.

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BAŞKA MÜLKLERİ DE BULUNUYOR
Charles, 2017'de Norfolk'taki Sandringham'ın yönetimini devraldı ve tamamen organik hale getirmek için büyük değişiklikler yaptı. Bunlar arasında vahşi yaşam koridorları oluşturmak, kuş yuvaları yerleştirmek, organik gübre kullanmak da yer alıyor. Bu arada Charles'ın hayallerinden birinin İngiltere'nin en büyük organik koyun çiftliği kurmak olduğunu da not edeyim.Kral 3. Charles'ın, İskoçya ve Galler'in yanı sıra Romanya'da da mülkleri bulunuyor.

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