Prens William, babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi oldu

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Bunun nasıl olduğuna gelirsek... Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtını devralan Charles, kendisi de 73 yıl boyunca taşıdığı Galler Prensi ve Cornwall Dükü unvanlarını oğlu William'a devretti. William, babaannesinin ölümüyle Galler Prensi, eşi Kate Middleton Galler Prensesi oldu. Çift aynı zamanda Cornwall Dükü ve Düşesi unvanlarını da aldı. 40 yaşındaki üç çocuk babası William'ın bu yeni unvanlarının sadece veliahtlar tarafından taşındığını hatırlatalım.

BABASININ EV SAHİBİ OLDU

Prens William, babası Charles'tan devraldığı Cornwall Dükü unvanı ve o şekilde kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde yılda 700 bin sterlin gelir elde edecek. Bu değişimle William aynı zamanda 345 milyon sterlin değerinde bir emlak portföyünün de sahibi oldu. Bunun sonucu olarak da babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi konumuna geldi.

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KENDİ ÇIKARINA SATIŞI YASAK

Prens William, kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde babasının en sevdiği evi olan Highgrove House'dan yılda yüzbinlerce sterlin kira alacak. Bu arada... Her ne kadar Prens William, çok kapsamlı bir emlak portföyüne sahip olsa da Cornwall Dükalığı'nın varlıklarını kişisel çıkar elde etmek için satamayacak.

GEÇEN YIL 21 MİLYON STERLİN GELİR ELDE ETTİ: İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Cornwall Dükalığı, geçen yıl 21 milyon sterlin dolayında bir gelin elde etti.

1980 YILINDA SATIN ALINMIŞTI

Bundan böyle William'ın sahibi, kendisinin de onun kiracısı olduğu Gloucestershire'daki Highgrove Evi, 1980 yılında İngiliz kraliyet ailesi tarafından satın alınmıştı. Bu mülk, Charles'ın en sevdiği evi olarak biliniyor. Charles, mülkünün yılda 30 bin ziyaretçi çeken bahçesinin tasarımına da yardımcı olmuştu.

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CAMILLA'NIN ÖZEL MÜLKÜNE DE YAKIN

Charles'ın favori evi olan Highgrove, aynı zamanda eşi Konsort Kraliçe Camilla'nın Wiltshire'daki özel mülküne de çok yakın.

BUCKINGHAM'DAKİ YAŞAM ALANLARINI KÜÇÜLTECEK İDDİASI

Kral 3. Charles'ın, Buckingham Sarayı'ndaki yaşam alanlarını küçültmesi bekleniyor. İngiliz basınına göre kendisi de sürekli yaşamak için burayı tercih etmeyecek.

BAŞKA MÜLKLERİ DE BULUNUYOR

Charles, 2017'de Norfolk'taki Sandringham'ın yönetimini devraldı ve tamamen organik hale getirmek için büyük değişiklikler yaptı. Bunlar arasında vahşi yaşam koridorları oluşturmak, kuş yuvaları yerleştirmek, organik gübre kullanmak da yer alıyor. Bu arada Charles'ın hayallerinden birinin İngiltere'nin en büyük organik koyun çiftliği kurmak olduğunu da not edeyim.Kral 3. Charles'ın, İskoçya ve Galler'in yanı sıra Romanya'da da mülkleri bulunuyor.