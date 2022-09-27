UtangaÃ§ George ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±: Benim babam kral olacak, dikkat etseniz iyi olur

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DOÄžDUÄžUNDAN BERÄ° DÃœNYA SAHNESÄ°NDE Ã–N PLANDA

Daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±ndan itibaren de dÃ¼nya sahnesinde Ã¶n plana Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. HenÃ¼z kÄ±sa pantolon giydiÄŸi dÃ¶nemde bile anne ve babasÄ±yla resmi gezilere Ã§Ä±ktÄ±. Bazen haÅŸarÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bazen de sevimliliÄŸiyle meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine Ã§ekti. Biraz daha bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde ise gelecekteki konumuna uygun olarak takÄ±m elbiseleriyle kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±. Bazen de bu durum eleÅŸtiri konusu bile oldu. Son olarak da kÄ±z kardeÅŸiyle birlikte Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in cenaze tÃ¶reninde yaÅŸÄ±ndan beklenmeyecek bir olgunlukla gÃ¶revini tamamladÄ±.

'BELKÄ° TAHTI KARDEÅžÄ°NE BIRAKIR' Ä°DDÄ°ALARI BÄ°LE ORTAYA ATILDI

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla, Kral Charles'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k torunu ve oÄŸlu William'dan sonra tahtÄ±n varisi olan Prens George'dan sÃ¶z ettiÄŸimizi anladÄ±nÄ±z. BugÃ¼ne kadar halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi Ã§ekingen tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§eken hatta baskÄ±n karakterli kardeÅŸi Charlotte yÃ¼zÃ¼nden "Belki de tahtÄ± ona bÄ±rakÄ±r" tarzÄ±nda iddialarÄ±n kahramanÄ± olan George, Ã§ok ilginÃ§ bir iddiayla gÃ¼ndeme geldi.

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'BENÄ°M BABAM KRAL OLACAK'

Bu iddiaya gÃ¶re "utangaÃ§" George, okulda arkadaÅŸlarÄ±na kendisinden Ã§ok da beklenmeyecek sÃ¶zler sÃ¶yledi.Onlara "Benim babam bir gÃ¼n kral olacak. Ona gÃ¶re dikkat etseniz iyi olur" dediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

KÄ°TAPTA YER ALAN Ä°LGÄ°NÇ Ä°DDÄ°A: DuyanlarÄ±n, halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi çekingen tavÄ±rlara bakarak ilk anda inanÄ±lmaz bulduÄŸu bu iddianÄ±n sahibi ise kraliyet uzmanÄ± Katie Nicholl. Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± The New Royals adlÄ± kitapta, sadece George'un deÄŸil kardeÅŸleri Charlotte ve Louis'nin de mensup olduklarÄ± ailenin yanÄ± sÄ±ra gelecekteki görevlerinin bilincinde olarak yetiÅŸtirildiÄŸini savundu Nicholl. Åžu anda 9 yaÅŸÄ±nda olan George'un annesi Kate ve babasÄ± William tarafÄ±ndan gelecekte devralacaÄŸÄ± miras hakkÄ±nda bilgilendirdiÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi. Buna raÄŸmen yeni Galler Prensi ile Prensesi'nin çocuklarÄ±nÄ±n omuzlarÄ±na taÅŸÄ±yabileceklerinden daha aÄŸÄ±r sorumluluklar yüklememeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

KONUMUNUN VE GELECEÄžÄ°NÄ°N FARKINDA

Katie Nicholl'Ã¼n iddiasÄ±na gÃ¶re Kate ile William, Ã¶zellikle de George'u kim olduÄŸu ve geleceÄŸinin nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸi konusunda bilgiler vererek bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Zaman zaman onunla birlikte bazÄ± resmi gÃ¶revlere gitmeleri de bunun bir gÃ¶stergesi. Yine Nicholl'e gÃ¶re George da bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± anlÄ±yor. Hatta zaman zaman okulda arkadaÅŸlarÄ±na "Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼" cÃ¼mleler de kurabiliyor. iÅŸte "Bir gÃ¼n benim babam kral olacak. Dikkat etseniz iyi olur" sÃ¶zleri de bunlardan biri.

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FAZLA AYRINTILI BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LMÄ°Åž OLMALI: Bir baÅŸka kraliyet uzmanÄ± ve yazar Robert Lacey'e göre George bir gün büyüdüÄŸünde kendi hikayesini insanlara anlatabilir. Fakat onun görüÅŸüne göre küçük prens, yedi yaÅŸÄ±na girdiÄŸi 2020 yazÄ±nda gelecekteki görevleri hakkÄ±nda fazla ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde bilgilendirilmiÅŸ olmalÄ±.

KAMUOYUYLA Ä°LK TANIÅžMA

Tam adÄ±yla George Alexander Louis, 22 Temmuz 2013'te Londra'da dÃ¼nyaya geldi. O daha doÄŸmadan Ã¶nce hem cinsiyeti hem de ismi konusunda bahisler aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda kÃ¼Ã§Ã¼k George, annesi Kate Middleton'Ä±n kollarÄ±nda basÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yaÅŸayacaÄŸÄ± hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

GEÃ‡EN TEMMUZ AYINDA 9 YAÅžINA GÄ°RDÄ°

George, geÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda 9 yaÅŸÄ±na girdi. Bu yÄ±l da gelenek bozulmadÄ± ve George, yeni yaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸerefine annesi Kate'in objektifine poz verdi.

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BEBEKKEN YURT DIÅžI TURLARINA GÄ°TMEYE BAÅžLADI

George daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken annesi ve babasÄ±yla birlikte uluslararasÄ± turlara bile gidiyordu. DÃ¼nyaya geldikten sonra ilk ziyaretini Yeni Zelanda'ya yaptÄ±. O dÃ¶nemde henÃ¼z yÃ¼rÃ¼meyi bile bilmeyen bir bebekti. O turu da annesinin kucaÄŸÄ±nda tamamladÄ±. Hatta bazÄ± etkinliklerde kendisi gibi hayatÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarla bile buluÅŸtu.

ANNE VE BABASIYLA RESMÄ° GÃ–REVLERE GÄ°DÄ°YOR

Daha sonra kardeÅŸi Charlotte'un da kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta eÅŸlik ettiÄŸi baÅŸka uluslararasÄ± turlara Ã§Ä±ktÄ± George. Bu yaz yeni yaÅŸÄ±na girdikten sonra Kate ve William ile birlikte Wimbledon AÃ§Ä±k'ta tek erkekler finalini izledi. O gÃ¼n Ã¼zerinde bir sÃ¼redir giydiÄŸi takÄ±m elbisesi ve kravatÄ± vardÄ±.

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BALKONDA HALKI SELAMLADI

KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± nedeniyle dÃ¼zenlenen Platin JÃ¼bile kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda da ailesiyle birlikte ardÄ± ardÄ±na etkinliklere katÄ±ldÄ± ve bazÄ± ziyaretlerde bulundu.

YAÅžLARINDAN BEKLENMEYECEK BÄ°R OLGUNLUK SERGÄ°LEDÄ°LER

Son olarak da bÃ¼yÃ¼k babaannesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'in cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. 7 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸi Charlotte ile birlikte yaÅŸlarÄ±ndan beklenmeyecek bir olgunluk sergilediler.

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Prens George her ne kadar geniÅŸ bir kesim tarafÄ±ndan "geleceÄŸin kralÄ±" olarak gÃ¶rÃ¼lse de ortaya atÄ±lan birÃ§ok iddianÄ±n da odak noktasÄ±nda. Bunun en Ã¶nemli nedeni de George'un toplum karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi Ã§ekingen tavÄ±rlarÄ±. KalabalÄ±klara karÄ±ÅŸmaktan pek hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesi.

'TAHTI KARDEÅžÄ°NE BIRAKABÄ°LÄ°R'

Prens George hakkÄ±nda bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda dudak uÃ§uklatan bazÄ± iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kraliyet ailesini takip eden bazÄ± uzmanlara gÃ¶re her ne kadar kardeÅŸleri arasÄ±nda ilk sÄ±radaki veliaht olsa da onun tahta asla oturmayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸteki kiÅŸilere gÃ¶re sÄ±ra ona gelene kadar monarÅŸi de tarihe karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olacak. BazÄ± iddialara gÃ¶re babasÄ± William, tahta Ã§Ä±kacak son kral bile olabilir. Bunlar, bir noktaya kadar anlaÅŸÄ±labilir iddialar olabilir. Fakat bir anayasa uzmanÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan bir teori dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden.

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GEORGE YERÄ°NE CHARLOTTE

Bu teoriye gÃ¶re Prens George, monarÅŸi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rse bile kral olmayacak. Ãœstelik bunu da kendi isteÄŸiyle yapacak. BÃ¶yle bir durumda da tahta, kendisinden sonra gelen kardeÅŸi Prenses Charlotte geÃ§ecek. Yani Charlotte da tÄ±pkÄ± ÅŸu anda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in olduÄŸu gibi etkili bir monark olarak tarihteki yerini alacak. Bu teoriyi ortaya atan kiÅŸi anayasa uzmanÄ± Dr. Craig Prescott.. Bangor Ãœniversitesi'nde gÃ¶rev yapan Prescott'a gÃ¶re George, sÄ±rasÄ± geldiÄŸinde kral olmamayÄ± seÃ§ebilir, yani tahtÄ± ve tacÄ± reddedebilir. Bu teoriye gÃ¶re bunu hangi nedenle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemi yok. Ä°sterse sadece kardeÅŸi Charlotte'a yol aÃ§mak iÃ§in bile bunu yapabilir.

CHARLOTTE Ä°ÇÄ°N BÄ°R YASA HAZIRLANABÄ°LÄ°R: Craig Prescott bu konudaki sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Tahta geçme sÄ±rasÄ± parlamentodan çÄ±kacak bir yasa ile belirlenir. DolayÄ±sÄ±yla bu sÄ±ranÄ±n deÄŸiÅŸmesi için de benzer bir yasa gereklidir. Yani Prens George, eÄŸer kral olmak istemiyorsa bu kararÄ± babasÄ± William hayattayken yani tahttayken vermeli. Böylece tahta George yerine Charlotte'un çÄ±kmasÄ± için bir yasa hazÄ±rlanabilir." Prescott, bu konuda kurallar evlenmesine izin vermediÄŸi için Wallis, Simpson'Ä±n aÅŸkÄ± yüzünden tahtÄ± bÄ±rakan Kral 8. Edward'Ä± örnek gösterdi. Edward'Ä±n tahtÄ± bÄ±rakmasÄ±ndan sonra onun yerine Kraliçe 2. Elizabeth'in babasÄ±, 6. George olarak tahta geçmiÅŸti.

Ä°DDÄ°ALAR BOÅžA Ã‡IKACAK GÄ°BÄ° GÃ–RÃœNÃœYOR

Prescott'Ä±n bu teorisi, Prens George'un gelecekte kendine kraliyet ailesi Ã¼yesi olmak dÄ±ÅŸÄ±nda bir kariyer Ã§izmek isteyebileceÄŸi fikri Ã¼zerine temelleniyor. TÄ±pkÄ± amcasÄ± Harry'nin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi o da farklÄ± bir hayat yaÅŸamak isteyebilir. Fakat George ile ilgili ortaya atÄ±lan son iddialara ve "Babam kral olacak. O yÃ¼zden dikkat etseniz iyi olur" sÃ¶zlerine bakÄ±lÄ±rsa George bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± boÅŸa Ã§Ä±karacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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