"Saraydan kovulan prensler" artık hayatlarını böyle kazanacak

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'BOMBA' DANİMARKA'DA PATLADI

Geçen hafta bu konuda öne çıkan aile ise Danimarka Kraliyet ailesi oldu. Bunun nedeni de şu anda dünyanın "kan bağıyla tahta çıkan tek kraliçesi" unvanını taşıyan 82 yaşındaki Kraliçe 2. Margrethe'nin dört torununun sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarını ellerinden alması. Geçen yaz tahttaki 50'inci yılını kutlayan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin kararıyla, küçük oğlu Joachim'in birinci ve ikinci evliliklerinden doğan çocukları, 2023 yılının ocak ayından itibaren doğuştan beri sahip oldukları "prens" ve "prenses" unvanlarını kullanamayacaklar. Her ne kadar bir süredir bu konuda iddialar ortaya atılıyor olsa da Margrethe'nin bu kararı büyük gürültü kopardı. Aniden yapılan bu açıklamaya tepkiler de geldi. En çok da bu dört çocuğun babası Prens Joachim ile hem şimdiki eşi Marie hem de eski eşi Alexandra'dan. Yani dört çocuğun annelerinden.

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'BANA SUNULAN KARAR FARKLIYDI': Unvanları ellerinden alınan dört çocuğun babası Joachim, geçen hafta sonu bir açıklama yaptı ve annesinin kararını eleştirdi. Geçen mayıs ayında kendisine annesi tarafından bazı bilgilendirmeler yapıldığını ancak bu olup bitenin konuşulandan çok farklı olduğunu söyledi. Joachim "Bana belirtilen yeni durum, çocuklar 25 yaşına geldiği zaman uygulanacak bir durumdu. Unvanları ellerinden alınan çocularıma durumu anlatmak için bana sadece beş gün süre verildi." diye konuştu. Joachim, küçük çocukları 13 yaşındaki Henrik ile 13 yaşındaki Athena'ya durumu açıklamanın, eski evliliğinden dünyaya gelen 23 yaşındaki Nikolai ile 20 yaşındaki Felix'e açıklamaktan daha zor olduğunu da belirtti.

'ARTIK PRENSES OLMAYAN SEN MİSİN?'

Joachim ile şu anda evli olduğu ikinci eşi Marie, dün de bir süredir yaşadıkları Paris'te, Danimarka'nın BT adlı yayın organına demeç verdi. Küçük çocukların annesi Marie, 10 yaşındaki kızı Athena'nın bu olaydan sonra okulda arkadaşları arasında alay konusu olduğunu ileri sürdü. Marie, arkadaşlarının küçük Athena'ya gidip "Artık prenses olmayan o kişi sen misin?" diye sorduklarını anlattı.

'ÇOCUKLARIMIZ TEŞHİR EDİLDİ'

Danimarka kraliyet ailesine gelin giden Fransız Marie "Çocuklarımı savunmak zorunda olduğunu düşünüyorum" dedi ve sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim ve ben bu konuda iki önemli durum olduğunu düşünüyoruz. Birincisi bir çocuktan ismini almak. Bu onların unvanlarıyla değil, isimleriyle ilgili. Danimarka Prensi Henrik ve Danimarka Prensesi Athena. İkincisi ise çocuklar kamuoyuna teşhir edildi. Biz anne ve baba olarak çocuklarımıza bu yeni durumu açıklamak için uzun bir zamana ihtiyaç duyuyorduk. Çocuklarımızı bu yeni duruma ve kamuoyundan alacakları tepkilere karşı hazırlamamız gerekirdi."

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PARİS'TE YAŞIYORLAR: Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin küçük oğlu Joachim ve eşi Marie bir süredir aile içi bir gerilimin de merkezinde yer alıyor. Joachim ve Marie ile veliaht prens olan ağabeyi Frederik ve eşi Mary arasında bir süredir devam eden bir anlaşmazlık var. Her ne kadar tüm ayrıntıları tam olarak bilinmese de iki kardeş ve eşleri bir süredir geçinemiyor. Hatta Joachim ve Marie, bu anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır Paris'te yaşıyorlar. Zaman zaman Danimarka'ya gidiyorlar.



'ÇOCUKLARIMI DIŞLADILAR'

Joachim'in şu anda evli olduğu Marie, çocuklarının unvanlarının alınmasına böyle tepki gösterdi. Bu karar açıklandığında ilk konuşan ise Joachim'in eski eşi ve büyük çocukları Nikolai ile Felix'in annesi Alexandra oldu. Joachim'in eski eşi, Nikolai ve Felix'in annesi olan Frederiksborg Kontesi Alexandra, Kraliçe 2. Margarethe'nin bu kararından dolayı şoke olduğunu ve üzüldüğünü açıkladı. Eski eşinden dünyaya gelen iki oğlunun "prens" unvanlarının ellerinden alındığı aynı gün Alexandra da bir açıklama yaptı. Karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığı belli olan Alexandra açıklamasında "Hepimizin kafası bu karardan dolayı karıştı. Üzgünüz ve şaşkınlık içindeyiz. Çocuklarım kendilerini dışlanmış hissediyor. Kimliklerinin neden ellerinden alındığını anlayamıyorlar" dedi.

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YENİ KUŞAĞIN ÖNDE GELEN MODELLERİNDER

Bu arada unvanları ellerinden alınan iki büyük prensin bundan sonra ne yapacakları, hayatlarını nasıl sürdürecekleri de merak konusu. Kraliçe 2. Margrethe; torunlarının unvanlarını alırken "Bunu onların iyiliği için yaptığını, Kraliyet görevlerinin baskısı olmadan kendilerine istedikleri gibi hayat kurma olanağı sağladığını" belirtmişti. Aslına bakılırsa, Kraliçe'nin büyük torunları Nikolai (yukarıda) ve Felix, uzun zamandır kendi yollarını çizmiş durumdalar. 23 yaşındaki Nikolai son yıllarda adını moda dünyasında duyurdu. Yani genç adam yeni kuşağın tanınmış modellerinden biri. Kardeşi Felix de onun gibi moda dünyasında kariyer yapıyor. Kısacası iki kardeş Nikolai ve Felix , zaten bir süredir modellik yapıyor. Büyük olasılıkla bu yeni durumdan sonra bu alandaki çalışmalarına ağırlık verecekler. Öte yandan iki kardeşin moda kariyerinde de sahip oldukları "prens" unvanlarını bir tür basamak olarak kullanmaları da eleştiriliyordu.

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İKİSİ DE ASKERİ EĞİTİM GÖRMEYİ REDDETTİ

Aslında Kraliçe 2. Margrethe'in torunlarına ilişkin bu kararının ardındaki nedenlerle ilgili bazı iddialar da ortaya atılıyor. Bunlardan biri de akla en yakın geleni. Kraliyet kurallarına göre prenslerin hatta bazı ülkelerde prenseslerin askeri okulda belli bir süre eğitim görmesi gerekiyor. Fakat basında da yer alan iddialara göre Nikolai ve Felix (yukarıda) bu kurala uymak istemedi. Yani her ikisi de moda kariyerlerini askeri okula tercih etti. Kraliçe 2. Margrethe'nin unvanları iptal etmesinde bu durumun da etkisi olduğu ileri sürülüyor. Fakat aynı durum henüz 10 ve yaşında olan küçük torunları için geçerli değil.

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KONT VE KONTES UNVANLARI KALDI

Fakat babaanneleri Kraliçe 2. Margareth, bu dört torununu yine de tamamen unvansız bırakmadı. Kraliçe'nin küçük oğlu Joachim'in soyundan gelen kız ve erkek çocuklar "Monpezat Kontu" ya da "Monpezat Kontesi" unvanını taşıyacak. Bu arada bu dört çocuk, taht sıralamasındaki yerlerinden olmadı. Yani hala Danimarka tahtı için listedeki yerlerini koruyorlar. Bu arada her ne kadar basında artık "saraydan kovulan prensler" olarak anılsalar, babaları ve üvey anneleriyle birlikte Paris'te yaşasalar da Nikolai ve Felix'in babaannelerinin saraylarında yaşama haklarından maprum bırakılmadıklarını da hatırlatalım.

DÜĞMEYE BASILDI İDDİASI: Bu arada son olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde bir araya gelen Margrethe ile Kral Charles'ın bu konuyu kendi aralarında konuştukları da iddialar arasında. Bu iddialara göre hükümdarlar, aileleri küçültme, giderleri azaltıp ekonomik sıkıntı yaşayan halkın tepkilerini azaltma konusunda "düğmeye bastı." Yeri gelmişken bu konudaki ilk adımın, 2019 yılında İsveç Kralı Carl 6. Gustav'dan geldiğini hatırlatalım. Kral, en büyük kızı dışında diğer iki çocuğunu ve onlardan olan torunllarını çalışan kraliyet ailesi üyeliğinden çıkardı. Bu torunlar prens ya da prenses unvanları yerine kont ve kontes olarak biliniyor artık.

Danimarka Kraliçesi'nin bu kararından sonra gözler şimdi İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'a çevrildi. Onun da küçük oğlu Harry ile Meghan Markle'ın çocukları Archie ve Lilibet'e prens ve prenses unvanı vermesi gerekiyor kurallara göre. Fakat Charles'ın aileyi küçültmeye karar verdiği ve bunu uygulamayacağı ileri sürülen iddialar arasında.

AİLE BU KADAR İDDİASI

Kral 3. Charles'ın aileyi küçültebileceğine dair bir yorum da yayınlanan resmi bir fotoğrafın ardından geldi. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninden bir gün önce gerçekleşen uluslararası yemekten sonra çekilen ve sonra da yeni kralın resmi Instagram hesabında paylaşılan bu fotoğrafta Kral Charles, eşi Konsort Kraliçe Camilla , büyük oğlu ve veliahtı Prens William ve eşi yeni Galler Prensesi Catherine görülüyor. Bu dörtlü kare de Charles'ın, kraliyet ailesinin yeni yüzlerinin sadece bu dört kişiden oluşacağının ilk işaretlerini verdiği yorumlarına neden oldu.

ONLARIN UNVANLARI DA MI GİDECEK?

Hatta başka bir söylenti de Charles'ın, adı cinsel taciz skandalına karışan ve bu nedenle birçok unvanını, görevini kaybeden kardeşi Andrew'unn ailesini de etkileyecek kararlar alabileceği. Charles'ın, prens ve prenses gibi unvanların kullanımını kısıtlayacağı, bundan etkilenecek ilk kişilerin ise kardeşi Andrew'nin kızları Beatrice ve Eugenie olabileceği ileri bsürülüyor. Buna göre Charles, yeğenlerinin "prenses" unvanlarını ellerinden alabilir. Eğer bu gerçekleşirse iki kardeş bundan böyle "lady" unvanıya bilinecek. Bu arada Charle'ın en küçük kardeşi Edward'ın iki çocuğundan kız olanının Lady Louise, erkek olanın da Vikont James olarak bilindiğini yani prens ve prenses unvanı taşımadıklarını da hatırlatalımk. Bu durum Edward ve eşi Sophie'nin tercihi olarak biliniyor. 2. Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne'in çocukları Peter ve Zara da hiçbir zaman 'prens' 'prenses', 'kont' ya da 'kontes' gibi unvanlar kullanmadı. Bunu da Anne'in, taht sırasında gerilerde olan iki çocuğunun kendilerine daha rahat bir hayat yolu çizebilmeleri için tercih ettiği belirtiliyor.