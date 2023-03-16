'Altın vuruşu' göbek zinciriyle yaptı

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ÖZEL HAYATI DA HEP MERAK KONUSU OLDU

Elbette bu kadar ünlü bir insanın özel hayatının merak edilmemesi de mümkün değildi. Geçmişte aile içi şiddete uğrayan bu ünlümüz, çok kısa bir süre önce hayatının en büyük hayalini gerçekleştirdi ve anne oldu. Hatta hızını alamadı tekrar bebek beklediğini duyurdu.

Bu süre içinde de yine giydiği kıyafetlerle konuşulur oldu. Karnı burnunda hamileyken birçok meslektaşının cesaret edemeyeceği kıyafetleri giydi. Bunun son örneklerinden birini de geçen hafta sonu gerçekleşen 95'inci Oscar töreninde ve ardından düzenlenen partide gözler önüne serdi.

İDDİASINI BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Büyük olasılıkla bütün bu yazılanlara bakarak kimden söz ettiğimizi anladınız bile: Rihanna! Sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte ikinci bebeğini bekleyen Rihanna, Los Angeles'ta düzenlenen 95'nci Akademi Ödülleri'ne damgasını vuran ünlülerden biri oldu. Önce iddialı ve iyice büyüyen karnını gözler önüne seren bir kıyafetle kırmızı halıya çıktı.

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Ardından başka bir giysiyle sahnede bir şarkı seslendirdi. Her ikisinde de giyim konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi Rihanna.

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'ALTIN VURUŞU' GÖBEK KEMERİYLE YAPTI

Ama gecenin "altın vuruşunu" tören sonrası düzenlenen partide gözler önüne serdi. Karnını açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden Rihanna'nın görünümde en çok dikkat çeken ayrıntı ise beline taktığı ışıltılı kemerdi.

Barbados doğumlu Rihanna, törenin ardından Beyonce ile kocası Jay Z'in düzenlediği partiye katıldı. Los Angeles'taki ünlü Chateau Marmont, otelindeki partiye Rihanna dışında çok sayıda ünlü akın etti. Rihanna o parti için iki parçalı ve pırıltılı bir kıyafet giydi. Kıyafet, gümüş rengi pırıltılı üst kısmı ile yine aynı renkte etekten oluşuyordu. Üzerine de uçuk pembe renkte bir tunik giydi ünlü şarkıcı.

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ZİNCİR ÇOK KONUŞULDU

Bu kombinin tam ortasında yani karnının üzerinde ise göz kamaştıran bir aksesuar vardı. Rihanna görünümünü, artık iyice büyüyen karnının üzerine yerleştirdiği bir zincirle tamamladı. İşte o zincir sayesinde de gecenin en çok dikkat çeken konuğu oldu.

Rihanna'nın belindeki kemer ünlü bir markanın imzasını taşıyordu ve elmas taşlardan oluşuyordu. 139 karatlık oval elmaslardan oluşan bu zincirin değerinin ise 1.8 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Ünlü şarkıcı, boynuna taktığı gerdanlık ve küpelerle birlikte takılarının değeri ise yaklaşık 3 milyon dolar.

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BİR GECEDE DÖRT KIYAFET

Rihanna, Oscar töreninin yapıldığı gece tam dört tane kıyafet değiştirdi. Bunlardan ilki kırmızı halıya çıktığı uzun kuyruklu elbiseydi. Birçok hamile kadın gibi karnını gizlemek yerine dar kesimli ve yakında doğacak bebeğini gözler önüne seren bir tasarım tercih etti ünlü şarkıcı.

ŞARKI SÖYLERKEN YARI ŞEFFAF GİYİNDİ

Tören sırasında sahneye çıktığında ise üzerinde, pırıltılarla süslü yarı şeffaf bir kıyafet vardı. Büstiyer ve bol paçalı bir pantolondan oluşan kıyafetini uzun eldivenlerle tamamladı Rihanna.

İLK HAMİLELİĞİNDE DE KIYAFETLERİ ÇOK KONUŞULDU

Ünlü şarkıcı, ilk bebeğine hamileyken de böylesine iddialı kıyafetler tercih etti hep. Hatta bir defile izlemeye gittiğinde yaptığı şeffaf tercihi yüzünden bazı hayranları tarafından eleştirildi.

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Önce arkadaşı, sonra sevgilisi olan ASAP Rocky ile birlikteliğinden bir bebek beklediğini özel bir çekimle duyuran Rihanna, bu sırada kendi moda markasının bir etkinliğine katıldı. Şarkıcı, bebek beklerken de her zamanki giyim tarzını değiştirmediğini gözler önüne serdi ve eşine az rastlanır bir "hamile" kıyafeti giydi.

O dönemde müzik dünyasındaki çalışmalarını bir kenara koyup modaya yönelen ve iç çamaşırı, plaj giyimi, kozmetik ürünler tasarlayıp pazarlayan Fenty adlı bir firma kuran Rihanna,markasının tanıtımı için Los Angeles'a düzenlenen gecedeydi. Onu sevgilisi A.S.A.P Rocky de yalnız bırakmadı. Hamileliğinin ilerlediği görülen Rihanna, karnını gözler önüne seren pırıltılı ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. İki sevgili objektifler karşısında uzun süre poz verdi.

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BU KIYAFETİ ÇOK ELEŞTİRİ ALDI

Birçok ünlünün cesaret edemediği kadar iddialı giyinmeyi seven Rihanna, oğlunu doğurmasına az bir zaman kala izlemeye gittiği bir defilede de kıyafetiyle bütün bakışları üzerinde toplamıştı. Paris Moda Haftası'nda Dior'un yeni sezon koleksiyonunu izleyen Rihanna, podyumdaki modellerden daha çok dikkat çekti o gün. Yarı şeffaf siyah bir kıyafet giyen Rihanna, görünümünü de boynuna taktığı aksesuarlar ve diz boyundaki rugan çizmelerle tamamladı. Rihanna'nın bu yarı şeffaf giyimi de çok konuşuldu. Bazı kişiler bunu güzel yıldıza yakıştırırken bazıları da biraz daha dikkatli giyinmesini önerdi. Sosyal medya platformlarında Rihanna'nın defile izlemeye giderken giydiği bu kıyafet hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Rihanna'nın giyimi konusunda yorum yapanlardan biri "Bir gün annenizin ya da büyükannenizin böyle bir fotoğrafını gördüğünüzü düşünebiliyor musunuz?" diye sordu. Bir başkası da "Rihanna, başka insanların kendisi hakkındaki görüşlerini umursamıyor olabilir. Ama giyinirken başka insanlara en azından biraz saygı gösterebilir" diyerek görüşünü bildirdi.

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'SANIRSIN Kİ BU DÜNYADA HAMİLE KALAN TEK KADIN RIHANNA'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı "Çok üzücü. Rihanna'nın doğmamış bebeğini koruması gerekirdi" diye yazdı. Birçok kişi de Rihanna'nın cinselliği çok fazla öne çıkardığını savundu. Bir başkası da defile izlemeye giden diğer konukları Rihanna ile kıyaslayıp görüşünü şu sözlerle dile getirdi: "Rihanna'nın giyecek elbisesi yok. Ama geri kalan konuklar gayet güzel giyinmiş."

Rihanna'nın durumunu şakacı bir biçimde eleştirenler de oldu. Bunlardan bazıları "Rihanna bu yeryüzünde hamile kalan tek kadın, öyle değil mi" diyerek fikirlerini dile getirdi.