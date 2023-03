O film yüzünden oğlumun velayetini kaybettim: Annenin ne tür filmlerde oynadığını biliyor musun?

Haberin Devamı

O ROL YÜZÜNDEN OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ

Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra özel bir gösterime de konuk olarak katıldı. İlk şokunu orada yaşadı zaten. Kaleme aldığı kitapta anlattığına göre, yönetmen ona çekimler sırasında verdiği sözü tutmamış bedeninin mahrem yerlerini gözler önüne sermekten çekinmemişti. Ancak o bu gerçeği tanımadığı insanlarla birlikte filmi izlerken fark etti.

Her ne kadar yönetmeni kendisinden bu gerçeği sakladığı içi tokatlasa da öfkesini alamadı. Zaten kendisine şöhreti getiren bu filmle ilgili olarak yaşadıkları bunlarla sınırlı kalmadı. Daha da kötüsü ünlü oyuncu, bu filmde rol aldığı için kocasıyla boşanma davası sırasında oğlunun velayetini bile kaybetti.

BU AYRINTIYI KİTABINA YAZMAMIŞTI

Sinemanın son 30 yıllık tarihiyle ilgili olanların hemen anlayacağı gibi Sharon Stone ve ona 34 yaşında, yıllarca beklediği şöhreti getiren Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminden söz ediyoruz. Filmin kamera arkasıyla ilgili olup bitenler Stone'un kaleme aldığı anı kitabı da dahil birçok yerde defalarca gündeme gelse de bu anlamda bugüne kadar konuşulmayan başka bir ayrıntı vardı. Onu da Stone, kendisi açıkladı.

64 yaşındaki Sharon Stone, Temel İçgüdü filminde rol almasının ve o sayede kazandığı şöhretin bedelini, bir anne olarak nasıl ödediğini anlattı. Stone, konuk olduğu Table For Two With Bruce Bozzi adlı sohbet programında, bu ünlü filmin 'arka sokaklarında' hayatını etkileyen gelişmeleri gözler önüne serdi.

CÜRETKÂR SAHNELER YÜZÜNDEN

Sharon Stone, 1998 ile 2004 arasında gazeteci Phil Bronstein ile bir evlilik yaptı. Çift, bu süreçte Roan Joseph adında bir çocuk evlat edindi. Fakat anlaşamayıp boşanmaya karar verdiklerinde Roan'ın velayeti konusunda Stone sorun yaşadı. Bunun nedeni de kendisine ün kazandıran Temel İçgüdü filmindeki cüretkar sahnelerdi.

Konuk olduğu programda anlattığına göre Stone, o filmin olay yaratan sahneleri yüzünden oğlunun velayetini kaybetti. Duruşma sırasında henüz küçük olan oğluna hakim tarafından sorulan soruyu da "sistemin tacizi" olarak nitelendirdi ünlü oyuncu. Stone'un anlattığına göre duruşmada hakim küçük Roan'a "Annenin cinsel içerikli filmlerde oynadığını biliyor musun?" diye sordu. Ünlü oyuncu Sharon Stone'un bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle oldu: "Sistemin bir taciziydi bu. Benim ne çeşit bir ebeveyn olup da böyle bir filmde oynadığımı göz önüne alıyordu."



'TV'DE ÇOK DAHA FAZLASI VAR: Stone, kendisinin böyle yaftalanmış olmasına rağmen günümüzde TV ekranlarında o filmdekinden çok daha fazlasının yer aldığını ileri sürdü.



Stone, günümüzde insanların, üzerlerinde fazla giysi olmadan her gün TV kameraları karşısına geçtiğini belirtip "Benim belki 16 saniyelik bir çıplak sahnemi gördünüz ve ben bu yüzden çocuğumun velayetini kaybettim" dedi.

Şu anda 22 yaşında olan Roan dışında 17 yaşında Laird ve 16 yaşında Quinn adında üç tane oğlu olan Sharon Stone, o davada oğlunun velayetini kaybetmesinin kalbini kırdığını söyledi. Üstelik anlattığı "kalp kırıklığı" sadece duygusal değil, fizikseldi. Sonuç olarak kalp çarpıntısı nedeniyle tedavi olduğunu sözlerine ekledi ünlü oyuncu.

TOKADI ATTI VE HEMEN AVUKATINI ARADI

Sharon Stone, kendisine şöhret getiren Temel İçgüdü filmiyle ilgili başka bazı kamera arkası hallerini deThe Beauty of Living Twice adlı kitabında anlattı.

Güzel oyuncunun, kitabından çarpıcı bir bölüm önceki yıl Vanity Fair dergisinde yer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda, projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokat attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.

'HER OYUNCU SONRADAN NE GÖRECEĞİNİ BİLİR'

Stone'un anlattığına göre avukatı, filmin bu şekliyle gösterilemeyeceğini ileri sürdü. Sonra da şöyle devam etti: "Marty, böyle elbisemin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söyledi. Bunun için filme, yetişkinlere yönelik olduğunu belirten bir uyarı konulabilirdi. Bunu yönetmen Paul Verhoeven'e anlattığımda ise böyle bir seçeneğim olmadığını söyledi."

Temel İçgüdü'nün o ünlü sahnesiyle ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Yönetmen Verhoeven de Stone'un iddialarına karşılık onun yalan söylediğini belirterek "Her oyuncu kamera karşısında iç çamaşırını çıkarması istendiğinde sonradan ne göreceğini bilir" sözleriyle kendini savunmuştu.

Sinemanın bir dönemine damgasını vuran Temel İçgüdü (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapım. Senaryosunu Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni ise Paul Verhoeven. Michael Douglas ile Sharon Stone'uh başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü üzerine kurulu. Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır

Gösterime girdiğinde izlenme rekorları kıran film, Sharon Stone'un da kariyerinden önemli bir dönemeç olmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra, 2006'da filmin devamı çekilmişti. O yapımda senaryo yine Eszterhas'ın kaleminden çıksa da bu kez yönetmenliğini Michael Caton Jones üstlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karşısına geçti.