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'O rolü oynama' diyen karÄ±sÄ±nÄ±n isteÄŸini kabul etmiÅŸti: OnlarÄ± ancak ölüm ayÄ±rabildi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Liam Neeson#Natasha Richardson#James Bond
O rolÃ¼ oynama diyen karÄ±sÄ±nÄ±n isteÄŸini kabul etmiÅŸti: OnlarÄ± ancak Ã¶lÃ¼m ayÄ±rabildi
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 03, 2023 14:42

O, sinemanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ve Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncularÄ±ndan biri... BugÃ¼ne kadar kamera karÅŸÄ±sÄ±nda sayÄ±sÄ±z karaktere hayat verdi. Tabii ki birÃ§ok oyuncunun rÃ¼yalarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen bir karakteri oynamasÄ± onun iÃ§in de sÃ¶z konusu oldu. Ancak aÅŸÄ±k olduÄŸu kadÄ±n ona "eÄŸer bu rolÃ¼ oynarsan evlenmeyiz" dediÄŸi iÃ§in o Ã¼nlÃ¼ karakteri canlandÄ±rma fikrini bile aklÄ±ndan sildi.

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DÃœÅžÃœNCESÄ°NÄ° BÄ°LE ELÄ°NÄ°N TERSÄ°YLE Ä°TTÄ°
Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼, milyonlarca sinemaseverin hafÄ±zasÄ±na Schindler'in Listesi filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Oskar Schindler karakteriyle kazÄ±nan Liam Neeson. Hem Steven Spielberg'in yÃ¶nettiÄŸi o filme kadar, hem de sonrasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da filmde rol alan Neeson, Rolling Stone dergisine, kariyeriyle ilgili bugÃ¼ne kadar bilinmeyen bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± ilk kez anlattÄ±.

Buna gÃ¶re Neeson iÃ§in, James Bond serisinin bir halkasÄ± olan 1995 yapÄ±mÄ± Golden Eye'da (AltÄ±n GÃ¶z) bu Ã¼nlÃ¼ ajanÄ± canlandÄ±rmasÄ± ihtimali belirdi. Her ne kadar James Bond rolÃ¼ ona resmi olarak teklif edilmemiÅŸ olsa da yapÄ±mcÄ±lardan biri kendisinin de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunu sÃ¶yledi. Fakat o sÄ±rada evlenmek Ã¼zere olduÄŸu Natasha Richardson bu konuya sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu ihtimali bile elinin tersiyle itti.
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O rolÃ¼ oynama diyen karÄ±sÄ±nÄ±n isteÄŸini kabul etmiÅŸti: OnlarÄ± ancak Ã¶lÃ¼m ayÄ±rabildi

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'JAMES BOND'U OYNAMAYI DÃœÅžÃœNÃœR MÃœSÃœN?'
Liam Neeson, Rolling Stone dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuyla ilgili olup biteni anlattÄ±. Neeson "O sÄ±rada bir dizi oyuncuya bakmÄ±ÅŸlar James Bond karakteri iÃ§in. ArayÄ±ÅŸtan bir sÃ¼re Ã¶nce de Schindler'in Listesi gÃ¶sterime girmiÅŸti. Barbara Broccoli (Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri) aradÄ± ve bu rolle ilgilenip ilgilenmediÄŸimi sordu. Ben de ilgilenebileceÄŸimi sÃ¶yledim" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

Sonra olanlarÄ± da ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti Liam Neeson: "Sonradan benim karÄ±m olan - ki huzur iÃ§inde uyusun- Natasha Richardson bana dedi ki 'Liam sana bir ÅŸey sÃ¶ylemek istiyorum. EÄŸer James Bond'u oynarsan biz evlenmiyoruz' dedi." Ä°ÅŸte o zamanlar sevgilisi olan sonradan evlendiÄŸi Natasha Richardson'Ä±n o sÃ¶zleri Ã¼zerine bu ikonik ajanÄ± oynama fikrini aklÄ±ndan Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ Liam Neeson.

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SONUNDA EVLENDÄ°LER AMA Ã–LÃœM ONLARI AYIRDI
Liam Neeson ile Natasha Richardson 1994 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Ä°ki tane Ã§ocuklarÄ± oldu. Fakat uÄŸruna hayalindeki rolÃ¼ bile gÃ¶z ardÄ± ettiÄŸi karÄ±sÄ± Richardson, 2009 yÄ±lÄ±nda trajik bir ÅŸekilde hayata veda etti. ÃœnlÃ¼ oyuncu Vanessa Redgrave ile yapÄ±mcÄ± ve yÃ¶netmen Tony Richardson'Ä±n kÄ±zÄ± olan Natasha Richardson, 2009 yÄ±lÄ±nda ailece gittikleri bir kar tatilinde geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu 45 yaÅŸÄ±nda bu dÃ¼nyadan ayrÄ±ldÄ±.Â 

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Liam Neeson ve Nasatha Richardson, 2009'da yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§ocuklarÄ±nÄ± da alÄ±p Kanada'ya kayak tatiline gitti. Zaten o sÄ±rada Neeson bir film nedeniyle orada bulunuyordu. Ã‡ift, Quebec'teki Mont Tremblant kayak merkezinde tatilin keyfini Ã§Ä±karÄ±p kayak yaparken dÃ¼ÅŸÃ¼p baÅŸÄ±nÄ± Ã§arptÄ± Richardson.

KazanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸiddetli baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayeti yaÅŸayan Natasha Richardson, otelin revirine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kendini iyi hissettiÄŸini sÃ¶yledikten sonra dinlenmek iÃ§in odasÄ±na Ã§ekildi. Fakat bir sÃ¼re sonra durumu kÃ¶tÃ¼leÅŸti ve komaya girdi. ArdÄ±ndan Montreal'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Â EÅŸini New York'ta baÅŸka bir hastaneye nakletti Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Orada bir sÃ¼re yaÅŸam destek Ã¼nitesine baÄŸlÄ± kalan Richardson; bir sÃ¼re sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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AMBULANSA BÄ°NMEYÄ° KABUL ETSEYDÄ° BELKÄ° DE HAYATTA OLACAKTI
Bu arada Liam Neeson'Ä±n eÅŸi Natasha Richardson'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili trajik olaylar dizisini de bir hatÄ±rlayalÄ±m. Sonradan ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Richardson eÄŸer kaza geÃ§irdikten hemen sonra kendisini alÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek isteyen ambulansa binmeyi kabul etseydi belki de hayata tutunabilecekti. OlaylarÄ± biraz daha geriye alÄ±rsak o kaza yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 45 yaÅŸÄ±nda olan Natasha Richardson, kayak histine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda kask kullansaydÄ± belki de sonucu bu kadar aÄŸÄ±r olmayacaktÄ±.

AslÄ±nda iyi bir kayakÃ§Ä± olmayan Richardson, eÄŸitmeninin Ä±srarlarÄ±na raÄŸmen kask kullanmadÄ±. Sonra da birlikte kayak yapmaya baÅŸladÄ±lar. Richardson dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve kafasÄ±nÄ± vurdu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼rde herhangi bir sorun yoktu. Fakat buna raÄŸmen, kayak merkezinin saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri hemen bir ambulans Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Natasha Richardson, iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyerek o ambulansa binmeyi reddetti. SonuÃ§ olarak ambulans geldiÄŸi hastaneye boÅŸ olarak dÃ¶ndÃ¼.

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Ä°KÄ° SAAT SONRA HASTANEYE GÃ–TÃœRÃœLDÃœ AMA ARTIK Ã‡OK GEÃ‡TÄ°
Fakat kazadan iki saat sonra Richardson, ÅŸiddetli baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ±ndan ÅŸikayet etmeye baÅŸladÄ±. Bunun Ã¼zerine oyuncu yakÄ±nlardaki hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu arada Ã§ekimde olan Liam Neeson'a da haber verildi ve hemen hastaneye karÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±na gitti. O sÃ¼reÃ§te Natasha Richardson, kritik bir duruma girmiÅŸti. Hemen ailesi tarafÄ±ndan Ã¶zel bir uÃ§akla New York'ta evlerine yakÄ±n baÅŸka bir hastaneye nakledildi. KocasÄ± Neeson, iki oÄŸlu Michael ve Daniel, annesi Ã¼nlÃ¼ oyuncu Vanessa Redgrave, teyzesi Joelly ve yakÄ±n aile dostlarÄ± olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Lauren Bacall yanÄ±ndan hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±.

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Natasha Richardson, dÃ¼ÅŸme sonrasÄ± beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irmiÅŸti ve yapÄ±lan tedaviye raÄŸmen iyileÅŸme umudu kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Zaten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da hayata veda etti.

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1994 YILINDA EVLENDÄ°LER, ONLARI Ã–LÃœM AYIRDI: Evlilikleri 15 yÄ±l sÃ¼ren Neeson ile Richardson'Ä± Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±. Ama aÅŸklarÄ±nÄ± bitiremedi.
Kuzey Ä°rlandalÄ± oyuncu Liam Neeson ile meslektaÅŸÄ± Natasha Richardson, 1994 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ã‡iftin bu evlilikten ÅŸu anda 26 yaÅŸÄ±nda olan Daniel ile 22 yaÅŸÄ±nda olan Micheal adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu oldu. Richardson, geÃ§irdiÄŸi kayak kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2009 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. Bu kaybÄ±n ardÄ±ndan Liam Neeson bir daha evlenmedi. Â 

Neeson ile Richardson, 1993 yÄ±lÄ±nda Broadway'da sahnelenen Anna Christie mÃ¼zikalinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±. O sÄ±rada Richardson, yapÄ±mcÄ± Richard Fox ile evliydi. Ama Neeson ile aralarÄ±ndaki kimya Ã¶ylesine uyumluydu ki bu uÄŸurda evliliÄŸini bile gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmedi. Sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu konuda Neeson'Ä±n bir suÃ§u yoktu, Ã§Ã¼nkÃ¼ Fox ile evliliÄŸi zaten sona gelmiÅŸti.

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YAÅžAM DESTEK ÃœNÄ°TESÄ°NÄ°N FÄ°ÅžÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°RDÄ°, Ã‡ÃœNKÃœ BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE BÃ–YLE SÃ–Z VERMÄ°ÅžLERDÄ°
Neeson, geÃ§en yÄ±l verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, artÄ±k hayatta olmamasÄ±na raÄŸmen aradan geÃ§en bunca zamanÄ±n ardÄ±ndan bile eÅŸine olan sevgisinin azalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Inquirer.net adlÄ± internet sitesine konuÅŸan Neeson sÄ±k sÄ±k Richardson'Ä±n mezarÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸini anlattÄ±. AktÃ¶r "Ã‡ok sÄ±k mezarÄ±na gidiyorum ve sanki oradaymÄ±ÅŸ gibi onunla konuÅŸuyorum" dedi.

Bu konuyla ilgili Ã§ok daha Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klamayÄ± da Neeson, 2014 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi baÅŸka bir rÃ¶portajda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Liam Neeson, karÄ±sÄ± Natasha Richardson'Ä±n bu kazadan sonra iyileÅŸemeyeceÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi. Hatta bu konuda karÄ±sÄ±nÄ± ziyaret ettiÄŸi sÄ±rada ona "TatlÄ±m, buradan geriye dÃ¶nemeyeceksin" dediÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Ä°yileÅŸme umudu olmadÄ±ÄŸÄ± kesinlikle belli olunca da Neeson, Natasha Richardson'Ä±n yaÅŸam destek Ã¼nitesinden Ã§ekilmesini istedi. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bunun nedeni de yÄ±llar Ã¶nce Richardson ile yaptÄ±klarÄ± bir anlaÅŸmaydÄ±. Ã‡ift, bu trajik olaydan yÄ±llar Ã¶nce birbirlerine " EÄŸer birimizden biri bitkisel hayata girerse diÄŸeri bunu bitirecek" diye sÃ¶z vermiÅŸti. SonuÃ§ olarak Liam Neeson, karÄ±sÄ±na yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bu sÃ¶zÃ¼ tuttu ve onun yaÅŸam destek Ã¼nitesinden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

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