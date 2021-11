Destansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam. Kendimi hâlâ evli hissediyorum'

Haberin Devamı

DESTANSI AŞKINI ANLATTI

Müzik dünyasının büyük ustalarından David Bowie, 2016 yılında hayata veda ettiğinde hayranlarını ve sevenlerini gözyaşları içinde bıraktı. Ama hepsinin ötesinde onun bu dünyadan göçüp gitmesinden çok ama çok derinden etkilenen biri vardı: İki yıl flört ettikten sonra evlendiği 24 yıllık eşi, bir dönemin ünlü modeli Iman. Bowie ile evliliğinden Alexandria Zahra adlı şu anda 21 yaşında olan bir kızı bulunan Iman Abdulmajid ya da mesleğinde tanındığı adıyla Iman, eşinin ölümünden beş yıl sonra People dergisine konuştu ve "destansı" aşklarını anlattı.

'KADER BENİ DAVID İLE TANIŞMAM İÇİN ORAYA GİTMEMİ SAĞLADI'

Anlattığına göre Bowie ile yaşadığı o büyük aşk hikayesi, 1990'da Iman'ın Los Angeles'a taşınmasından kısa bir süre sonra başladı. "Los Angeles sevdiğim yerlerden biri değildi. Şimdi dönüp bakınca, kişisel olarak bunun benim kaderim olduğuna inanıyorum. Kaderim David'le tanışabilmem için oraya gitmemi sağladı" diyerek o dönemi anlattı bir dönemin süper modeli.

'BANA ÇOK ŞIK BİR ŞEKİLDE KUR YAPTI'

İlk randevularından sonra, arkadaşı Thierry Mugler’ın defilesi için Paris'e uçtuğundan da söz etti Iman. Otele vardığında odası gardenyalarla doluydu. Iman Los Angeles'a döndüğünde ise, David onu havalimanında bekliyor olacaktı. "Ve böyle başladı" diyerek sürdürdü sözlerini. Sonra da şunları söyledi: "Bana çok şık bir şekilde kur yaptı."

'KARİZMASI BENLİĞİNDEN SIZIYORDU'

Iman ve David Bowie, birlikte sahip oldukları sıradışı kimya ile de dikkat çekti hep. Iman söyleşide kocasını "David yakışıklı olmanın da ötesindeydi. Karizması benliğinden sızıyordu" sözleriyle tanımladı.

BİRBİRLERİNE DESTEK OLDULAR

Mesleki olarak da birbirlerini tamamladıklarını sözlerine ekledi ünlü model. Bu konuda da şunları söyledi: "David hayatımda olmasaydı, 1994'te Iman Cosmetics'e başlama cesaretim olur muydu bilmiyorum. Ona 'Ya başarısız olursa?' diye sordum. O da bana dedi ki 'Eğer denemezsen, başarılı olup olmayacağını asla bilemezsin.' Benimle çok gurur duydu. Hoş bir şekilde mutluydu."

'ÇOK AYDIN BİR İNSANDI'

Iman, Bowie hakkında "David ırksal eşitsizliğin çok farkındaydı" diye konuştu. Bu konuda daha sonra da şunları ekledi: "MTV'de neden siyahi müzisyenleri işe almadıklarını soran ünlü bir videosu var. Çok aydın bir insandı."

'KENDİMİ DEĞERLİ VE GÜVENDE HİSSETTİM'

Süper modelin anlattığına göre David Bowie de onda aradığı güveni buldu. Birliktelikleri sırasında Bowie'nin kendini güvende hissetmesi daha çok açılmasını sağladı ona göre. "Ve bence hayranları onun güldüğünü ve çok daha sık gülümsediğini gördü" diyerek sözlerini sürdürdü. Söylediğine göre bu sadece Bowie'nin değil, kendisinin de yaşadığı bir duyguydu. 66 yaşındaki Iman, "Onunlayken kendimi değerli hissettim, sevildiğimi ve güvende olduğumu da" diye konuştu.

'BENİ AYAKTA TUTAN TEK ŞEY'

David Bowie'nin ölümünden sonra hayatında neler değiştiğini de şöyle anlattı Iman: "Zorlandığım günler oluyor ama David’in anıları hiç de üzücü değil. Şimdi anılar, yaşananların ne kadar harika olduğunu gösteriyor. Bazen kendime onunla 26 yıl beraber olduğumu hatırlatmam gerekiyor. Bu beni ayakta tutan tek şey."

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYOR: 'O BENİM RAHMETLİ KOCAM DEĞİL, KOCAM'

Iman bir daha evlenmeyi ise asla düşünmüyor. "Kızım Alexandria "Lexi" Jones bana bunu sorduğunda, 'Hayır, yapmayacağım'” dedim. Hala evli hissediyorum. Birkaç yıl önce birisi David'den 'merhum eşim' olarak bahsetti ve ben 'Hayır, o benim merhum eşim değil' dedim. O benim eşim."

'HAFIZAM SAYESİNDE AŞKIM YAŞIYOR'

Iman, beş yıl önce hayata veda eden büyük aşkını hatırlarken de "Özellikle evimizde muhteşem gün batımlarına baktığımda onun varlığını kesinlikle hissediyorum, çünkü David gün batımlarını çok sever" dedi. Artık bu dünyada olmamasına rağmen Bowie'nin hala bir şekilde hayatında var olduğunu ekledi sözlerine: "Yani o bir şekilde hayatımda her zaman mevcut. Hafızam sayesinde aşkım yaşıyor."

ÜNLÜLERİN HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN AŞKLARI

Şimdi de öyle ama Iman ile David Bowie'nin aşkı aradan uzun yıllar geçtikten sonra bile "destansı" özelliğiyle hatırlanacak. Bu anlamda ünlülerin yaşadığı, tıpkı filmlerdekine benzer, ne kadar zaman geçerse geçsin hafızalardan silinmeyen başka aşklar da var. Gelin bunlardan birkaçını bir hatırlayalım.

BİRLİKTE OYNADIKLARI SON FİLMİ İZLEYEMEDİ

Sinema dünyasında birinin adı anıldığında diğeri de akla gelen çiftlerden biri de Katharine Hepburn ile Spencer Tracy. Hiç evlenmeseler de ölüm onları ayırana kadar tam 25 yıl birbirlerinden başkasını sevmedi ikisi de. Woman of The Year adlı filmin setinde tanıştılar. O sırada Tracy evliydi ve Katolik olduğu için de boşanması mümkün değildi. Hepburn da o sırada yapımcı Howard Hughes ile birlikteydi ama hiç mutlu değildi. İkisi de hayatlarındaki kişileri terk edip birlikte olmaya başladılar. Aşkları, birlikte oynadıkları sekiz film aracılığıyla beyazperdeye de yansıdı. Birlikte oynadıkları Gues Who's Coming to Dinner son filmleri oldu. Spencer Tracy, 1967 yılında kalp krizi sonucu hayata veda etti. Hepburn bu filmdeki performansıyla Oscar kazandı ama ne törene gitti ne de hayatının aşkı Tracy'nin son filmini seyretti. Hepburn, 2003 yılında hayata veda etti.

BÜYÜK AŞKININ YANINA GÖMÜLDÜ

Clark Gable adı belki genç nesiller için fazla bir anlam taşımayabilir. Ama belli bir kuşağın hafızasında silinmez bir yeri var. O da sinema dünyasında yaşanan unutulmaz aşklardan birinin kahramanı. Gable hayatı boyunca beş kez evlendi. Ama hayatının gerçek aşkı olan oyuncu Carole Lombard ile evlenmek için tam yedi yıl bekledi. Ne yazık ki evlilikleri sadece üç yıl sürdü. Lombard, bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Gable ondan sonra bir kez daha evlendi ama öldüğünde vasiyeti üzerine Lombard'ın yanına gömüldü.

'YÜZYILIN AŞKI' DİYE TANIMLANMIŞTI

Sinema dünyasının 'kırık' aşk hikayelerinden birinin kahramanları da Alain Delon ve Romy Schneider. Christine adlı filmin çekimleri için Fransa'ya gittiğinde dönemin en ünlü erkek oyuncusu Alain Delon ile tanıştı Schneider. Öylesine aşık oldu ki bu uğurda Paris'e bile taşındı. O dönemde aşkları büyük ilgi çeken Schneider ve Delon nişanlandılar, ama evlenemeden ayrıldılar. Bu ayrılık Romy Schneider'ı derinden etkiledi. Yıllar sonra tekrar barışsalar da o dönemin nitelemesiyle "Yüzyılın aşkı" çok da uzun ömürlü olmadı. Ona en büyük darbeyi vuran ise 14 yaşındaki oğlunu bahçede geçirdiği bir kaza sonucu kaybetmesi oldu. Yaşadığı zorlu hayattan henüz 43 yaşındayken geçirdiği bir kalp krizi sonucu ayrıldı. Cansız bedeninin yanı başında babasının yazdığı ileri sürülen bir not vardı: "“Çocukluğunu cebine koy ve kaç, çünkü yapabileceğin tek şey bu."

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ AŞKI

Gelelim Hollywood'dan Yeşilçam'a ve Türk tiyatrosuna... Çünkü gerçekten film gibi aşklar yaşayan çiftler var ve öyküleriyle genç kuşaklara da ilham veriyorlar. İşte bunlardan birinin kahramanları da Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş. Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran Yılmaz Zafer ve Perihan Savaş'ın aşkı öyle büyüktü ki onları sadece ölüm ayırabildi. Ya da belki de "ölüm bile ayıramadı" demek daha doğru. İşte bu büyük aşkın öyküsü.

GİZLİ HAYRANLARINDAN BİRİYDİ

Perihan Savaş; tiyatro yaptığı için okulda herkesin tanıdığı popüler bir öğrenciydi. Onun bir üst sınıfında okuyan Yılmaz Zafer de Savaş'ın gizli hayranlarından. Aradan yıllar geçti, bir gün İstanbul'da sanatçılar arasında popüler olan bir barda karşılaştılar. Bir yıl sonra da Bir Daha Umut adlı filmde birlikte rol aldılar. Çift 1987 yılında evlendi. Hem meslek hem de özel hayatları mutlu bir şekilde sürüyordu. Ta ki o beklenmedik olay gerçekleşene kadar.

HENÜZ 38 YAŞINDAYDI

Yılmaz Zafer; 1994 yılında bir kalp krizi geçirdi. Henüz 38 yaşındaydı. Hayata geri döndü. Ama geçirdiği kriz yüzünden beyni zarar görmüştü. Savaş büyük aşkını kurtarmak için çok çabaladı, çok mücadele verdi. Ama başaramadı. Yılmaz Zafer 1995 yılında çok sevdiği eşini ve oğlunu geride bırakıp hayata veda etti.

47 YIL BİR YASTIKTA

Bir çok projede birlikte rol alan Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü 47 yıl boyunca aynı yastığa baş koydu. Neredeyse yarım asır süren mutluluk Özcan'ın rahatsızlanmasıyla son buldu...Kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1.5 ay tedavi gören Özcan, 17 Şubat 2009'da verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İKİ BÜYÜK AŞIK CENNETTE BULUŞTU

Eşini son yolculuğuna uğurlayan Gönül Ülkü, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ünlü oyuncu, eşinin hayata veda etmesinden tam 7 yıl sonra bu dünyadan ayrıldı. Pek çok kişinin söylediği gibi iki usta oyuncu, iki büyük aşık cennette buluştu.

EVDE, SAHNEDE, EKRANDA BİRLİKTE

Uzun yıllar önce tiyatronun parlayan genç yıldızlarından biriydi Yıldız Kenter...Bir gün aşk onunda kapısını çaldı ve karşısına Şükran Güngör çıktı...Tanıştıklarında Şükran Güngör 30 yaşındaydı; Yıldız Kenter ise 28... Çift, gözlerden uzak gerçekleştirilen sade bir törenle 1964 yılında dünya evine girdi...Tam 46 yıl birlikte yaşayan; evde, sahnede, stüdyoda ve sette birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan ikiliden Şükran Güngör verdiği sözü daha fazla tutamadı...

GERİDE HEM ESERLERİ HEM BÜYÜK AŞKLARI KALDI

Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta aktörü Şükran Güngör, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 76 yaşında yaşama veda etti. Yıldız Kenter de 2019 yılında hayata veda etti. Onlardan geriye sadece oyunları ve filmleri değil unutulmaz aşkları da kaldı.