Korkunç bir cinayete kurban gitmişti: Onun gibi birine bunu yapacaklarını hayâl bile edemezdim!

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TUZAK KURUP TALİHSİZ MODELİ ÇAĞIRDILAR

Henüz 28 yaşında olan Choi'nin başına gelenler gerçekten tüyler ürperticiydi. Polis, yaptığı araştırma sonucunda Abby Choi'nin cansız bedeninin katil ya da katiller tarafından soğukkanlı bir şekilde parçalara ayrıldığını keşfetti. Talihsiz modelin, bedeninden ayrılan veuzun süre aranan kafası ise kayınpederi tarafından kiralanan bir sayfiye evinde, bir tencere içinde bulundu.

Aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunduğu ileri sürülen Abby Choi ile aynı yaştaki eski eşi Alex Kwong, 65 yaşındaki eski kayınpederi Kwong Kau, 31 yaşındaki eski kayınbiraderi Anthony, Lung Mei adlı sahil kasabasında kiralık bir evde buluştular. Kurbanları Choi'yi de oraya çağırdılar. Hatta dört çocuk annesi sosyal medya fenomeni ve model, son olarak otomobiliyle o eve giderken canlı olarak görüldü.

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GERÇEK HAYATTA TANIYANLAR KADAR SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİ DE ŞOKE OLDU: Bu korkunç olayın kurbanı olan Choi'yi gerçek hayatta tanıyanlar kadar sosyal medya takipçileri de yasa boğuldu.

Tüm dünya bu korkunç olayla ilgili gelişmeleri tüyleri diken diken olmuş bir şekilde izlerken Abby Choi'yi tanıyanlar ve sosyal medyadaki takipçileri ise olayın şokunu üzerlerinden atmaya çalışıyor. Bir yandan da onunla ilgili duygu ve düşüncelerini, kaybının yarattığı sarsıntıyı sosyal medya üzerinden ifade ediyorlar.

SON PAYLAŞIMI MUTLULUK DOLUYDU

Abby Choi, son sosyal medya paylaşımını 15 Şubat'ta yapmıştı. Monako'da yayınlanan L'Officiel adlı dergiye verdiği kapak pozuna Instagram sayfasında yer veren Choi, bu çalışmasıyla ne kadar gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu belirtmişti. Talihsiz model "Hong Kong'dan L'Officiel Monaco'nun kapak pozuna, bir stil ikonu olarak yolculuğum sürüyor" yazmıştı. Abby Choi'nin takipçileri de onun bu mutluluğunu, beğeni ve tebrik mesajlarıyla paylaşmıştı. Bunun üzerinden sadece birkaç gün geçmişti ki bu kez onu hiç tanımasalar bile takipçileri, genç yaşta katledilmesinin yarattığı üzüntüyü belirten mesajlar paylaşmaya başladı.

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'AKLIMDA HEP ABBY VAR': DÖRT ÇOCUK ANNESİZ KALDI

Abby Choi'nin ardından gözyaşı dökenlerden ve olayın şokunu üzerinden atamayanlardan biri kuaförü ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Yohann Jouvanceau. New York Post'a konuşan Jouvanceau, olayın gerçekliğini kabullenmekte zorlandığını belirtti. Yohann Jouvanceau "Daima Abby'yi düşünüyorum" dedi. Kuaför, sözlerini şöyle sürdürdü: " Onun ölümü daha trajik çünkü Abby'nin başına gelenlerin daha kötüsü yok."

Kuaför Yohann Jouvanceau, geçtiğimiz ocak ayında yapılan Paris Moda Haftası'nda da Abby Choi ile birlikte Fransa'daydı. Hatta orada bulundukları sırada Choi'yi çok mutlu eden L'Official kapak çekiminde de birlikte çalışmışlardı. O sırada Abby Choi'nin, katil zanlısı olarak tutuklanan eski eşi Alex Kwong'dan boşandıktan sonra evlendiği ikinci eşi TamJai Yunnan Mixian da yanındaydı.

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Katil zanlısı olarak gözaltına alınan eski eşinden iki çocuğu bulunan Choi, yeni eşinden de iki çocuk sahibi olmuştu. Onun vahşice katledilmesinden sonra yaşları 3 ile 10 arasında değişen dört çocuk da annesiz kaldı.

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'KİBAR VE ZARİF BİR KİŞİYDİ'

Choi'nin ilk ve son kez kapak pozu verdiği L'Officiel dergisinin çalışanları da onu kibar ve zarif bir kişi olarak tanımladı. O çekimde görev alan kişiler Abby Choi'nin uluslararası alanda tanınmak için çabaladığını belirttiler. Ancak genç kadının bunun için vakti olmadı. Moda ikonu yerine korkunç bir cinayetin kurbanı olarak uluslararası basında manşetlere çıktı.

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Abby Choi, katledilmeden önce Dior ve Chanel'in de aralarında bulunduğu ünlü moda markalarıyla ortak çalışmalar yaptı Choi. Bir moda ikonu olarak tanınmaktan ve bu tür çalışmalar yapmaktan mutlu olduğunu her fırsatta tekrarlıyordu.

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'BUNU HAYÂL BİLE ETMEMİŞTİM': Choi'nin arkadaşı, böyle korkunç bir sonu, hayâl bile etmediğini söyledi.

Choi'nin arkadaşı Bernard Cheng, basına verdiği demeçte "Bu kadar iyi, bu kadar sevgi dolu, bu kadar masum bir insanın bu şekilde öldürülebileceğini hayal bile etmemiştim" diye konuştu. Cheng, arkadaşının katledilmesinin şokunu atlatamadağını hatta geceleri iyi uyuyamadığını da sözlerine ekledi.



Modelliğin yanı sıra Hong Kong'da sosyetenin renkli simalarından biri olarak da tanınan Abby Choi'nin ortadan kaybolmasının ardından polis yaptığı soruşturma sonucunda korkunç bir gerçekle yüzleşti. Lung Mei adlı sahile yakın bir köyde kiralanan evdeki buzdolabının içinde Choi'nin parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu. Fakat talihsiz modelin bedeninden ayrılan başı ise bir süre kayıptı. Sonra kiralık evde bir tencerenin içinde bulundu.

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ESKİ EŞİ KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Söz konusu evin, Abby Choi'nin eski kayınpederi tarafından kiralandığı, soruşturma sonrası ortaya çıkan bilgiler arasında.Aynı evde Choi'nin kimlik kartı, kredi kartları ve genç modele ait diğer eşyalar da bulundu. Polis. "korku evinde" et kesicisi ve elektrikli testere gibi aletler de ele geçirdi. Tüyler ürperten bu keşfin ardından polis Abby Choi'nin eski kocası ve kayınpederinin peşine düşerek baba ile oğulu yakalayıp tutukladı.

Tanıkların ifadesine göre Choi'nin, kendisi gibi 28 yaşında olan eski eşi Tung Chung Limanı'nda bir sürat teknesine binip kaçmak üzereyken yakalandı. Yine iddialara göre bu korkunç cinayetin planlayıcı olan kişi aynı zamanda emekli bir polis olan Choi'nin eski kayınpederi. Polis cinayeti, "kasıtlı" ve "planlanmış" olarak nitelendirdi.

PARA YÜZÜNDEN ARALARI BOZULDU İDDİASI

İddialara göre Abby Choi'nin böylesine korkunç bir cinayete kurban gitmesinin nedeni, genç modelin eski eşi ve ailesiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar. Farklı gazetelerin ileri sürdüğüne göre Choi ile eski eşinin ailesi arasında 100 Milyon Hong Kong Doları (10.7 milyon sterlin) nedeniyle bir takım sorunlar yaşanıyordu. Bir kaynağa göre de anlaşmazlığın nedeni yüksek değeri olan bir mülktü.

Ülkesindeki ününü uluslararası alana yaymak isteyen Abby Choi, ünlü modacı Zuhair Murad ile poz verdiği bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bir başka ünlü modacı Giambattista Valli'yle çekilen bu pozu da Abby Choi'nin sosyal medya sayfasında yer alan pozlarından biri.