Ünlü oyuncu karısını kaybetmişti: Artık başka bir kadını sevemem!

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'ASLA BAŞKA BİR KADINLA BİRLİKTE OLAMAM'

Bir evlat kaybının büyük acısını birlikte atlattılar. Sonra kadın zor bir hastalığa yakalandı. Yine el ele mücadele ettiler. Ama olmadı. Kadın hastalığa yenildi. Üç çocuğuyla birlikte geride kalan kocası ise, kadının ölümünün üzerinden geçen 2 yılın ardından "artık hayatta olmamasına rağmen hala onunla evli olduğunu ve asla başka bir kadınla birlikte olmayacağını" söyledi.

İKİ ÇOCUĞU ONU HAYATA BAĞLIYOR

Bu kısaca anlattığımız, beyazperdenin iki ünlü oyuncusunun, John Travolta ile 2020 yılında hayata veda eden eşi Kelly Preston'ın öyküsü. 1991 yılında evlenen Travolta ile Preston'ı gerçekten de evlilik yeminindeki gibi sadece ölüm ayırabildi. John Travolta ile Kelly Preston, oğulları Jett'in gencecik yaşta hayatını kaybetmesiyle büyük bir acıyı da birlikte göğüsledi.

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Travolta iki yıldır, karısından kendisine yadigar kalan iki çocuğunun yardımıyla hayata tutunuyor. Bazen örnekleri görüldüğü gibi başka bir kadınla evlenmeyi hatta bir başkasına kalbinin kapılarını açmayı aklının ucundan bile geçirmiyor. Radar Online adlı internet sitesinin iddiasına göre arkadaşları Travolta'yı, yeni bir gönül ilişkisine başlaması konusunda teşvik ediyor. Fakat ünlü oyuncu buna yanaşmıyor bile.

'HAYATTA OLMAYAN KARISINA İHANET ETMEK GİBİ GELİYOR'

Arkadaşlarının anlattığına göre "John Travolta hâlâ hayatını kaybeden eşi Kelly Preston ile evli olduğunu" düşünüyor. Bu durum ölünceye kadar da devam edecek. Bu yüzden de eşinin kaybının ardından başka bir kadına "bakmıyor" bile.

Yine arkadaşlarına göre Travolta için eşinin yasını tuttuğu süreç sona ermedi. Onlar bu durumu şöyle anlatıyor: "Sürekli olarak Kelly'den söz ediyor. Onun için hayatına eskisi gibi devam etmek zor" diye anlatıyorlar bu durumu. Travolta'nın yakın arkadaşlarına göre çevresindeki bütün kadınları sadece birer arkadaş olarak görüyor oyuncu, bu durum kolayca değişecek gibi görünmüyor. Bu durumu da şöyle özetliyor John Travolta'ya yakın kaynaklar: Kelly ölümünden sonra bile onun için tek kadın olarak kalacak. Başka bir kadına aşık olmayı da Kelly'ye ihanet olarak yorumluyor."

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ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: John Travolta'nın, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kelly Preston 2020 yılının Temmuz ayında, göğüs kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti. ABD’li oyuncu John Travolta, sosyal medya hesabından üzücü haberi duyurdu. Travolta, “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği göğüs kanseriyle savaşını kaybetti” dedi. Kelly Preston, hastalık sürecini kamuoyuna duyurmadı. Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu. Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti.

SON NEFESİNİ EVİNDE VERDİ

US Weekly, ünlü oyuncunun son nefesini nerede verdiğini ortaya çıkardı. Habere göre Preston, eşi Travolta ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı Florida, Clearwater’daki evlerinde hayatını kaybetti. Dergi, ölüm sertifikasına ulaşarak Preston’un 12 Temmuz 2020'de 11.46’da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kelly Preston’ın cansız bedeni evinden alınarak yakınlardaki cenaze hizmetlerine götürüldü, daha sonra da Brooksville Mezarlığı’na defnedildi. Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Travolta ve Preston, 1989 yılında rol aldıkları The Experts adlı filmin setinde tanışmış ve kısa bir süre sonra Paris’te nikah masasına oturmuştu.

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EVLAT ACISI YAŞAMIŞLARDI

John Travolta ve Kelly Preston çiftinin 20 yaşında Ella ve 9 yaşında Benjamin adında iki çocuğu hayatta. Ünlü çiftin Jett adlı oğlu 2009 yılında henüz 16 yaşındayken gittikleri bir tatilde geçirdiği sara nöbetinin ardından hayata veda etmişti.

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Aile bu korkunç olayı, Bahamalar'da başken Nassau'daki bir tatil sırasında yaşadı. Travolta o korkunç günü yıllar sonra bir röportajında şöyle anlatmıştı: "“Bakıcı Haber verince bir yakınımızla birlikte ilk yardımda bulunduk. Bu sırada eşim Kelly Preston da onun başını tutarak bize yardımcı oldu. Önce onu özel uçağımla Palm Beach'e götürmeyi düşündük, sonra vaz geçtik. Yakınlardaki bir hastaneye götürdüğümüzde bize onun öldüğü söylendi.”

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DOĞDUĞU GÜN ONU BÖYLE ANMIŞTI

Travolta geçen yıl nisan ayında eğer yaşasaydı 30 yaşına girecek olan Jett'in doğum gününü duygusal bir sosyal medya mesajıyla kutlamıştı. Jett ile çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Travolta "Benim değerli Jett'im seni, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla özlüyorum. Her gün seni düşünüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Baban" mesajını da ekledi. Travolta'nın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda mesaj geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medya takipçileri de Jett'in 30'uncu doğum gününü kutladı. Travolta'nın takipçileri arasında Jett'in iki yıl önce ölen annesi Kelly Preston ile buluştuğunu yazanlar da oldu.

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Otizmi olan aynı zamanda Kawasaki sendromunda da mustarip olan Jett Travolta, ailenin, Grand Bahama Adası'ndaki sayfiye evinde sara krizi geçirdi. O sırada banyoda olan Jett, düşerken başını vurdu ve ağır şekilde yaralandı. Hastaneye götürülen Jett Travolta yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jett Travolta'nın ölümünden sonra John Travolta ve Kelly Preston bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Çiftin, Benjamin adını verdiği oğlu şu arda 11 yaşında. Travolta ve Preston'ın Ella Bleu adında 22 yaşında bir de kızları bulunuyor. Çiftin 16 yaşında hayata veda eden oğlu Jett ise 1992 doğumluydu.